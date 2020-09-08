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порушення (602) ПДР (466) швидкість (118) Білошицький Олексій (116)

За час роботи фотофіксації виписано понад 800 тис. постанов за перевищення швидкості, - Білошицький

За час роботи фотофіксації виписано понад 800 тис. постанов за перевищення швидкості, - Білошицький

833 тисячі 949 постанов про порушення швидкісного режиму було виписано за більш ніж три місяці роботи системи автоматичної фіксації перевищення швидкості

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"За час роботи системи автоматичної фіксації, з 1 червня 2020 року, нами було виписано понад 800 тисяч, а саме 833 тисячі 949 постанов внаслідок порушень правил дорожнього руху у вигляді перевищення швидкості", - сказав Білошицький у вівторок під час брифінгу в МВС.

За його словами, на цей момент оплаченими є понад 75% штрафів.

"За фактом складання цих постанов 645 тисяч 526 штрафів вже оплачено. Я хочу підкреслити, що відсоток добровільної сплати штрафів за системою автоматичної фіксації становить 77%. Тобто можна говорити про те, що є високий рівень відповідальності порушників, ну і звичайно потрібно говорити про те, що є пільговий період", - додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

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В інформаційних матеріалах, презентованих керівництвом МВС і Нацполіції журналістам, зазначено, що на цей момент за допомогою системи автоматичної фіксації в державний бюджет було сплачено штрафів за перевищення швидкості на суму 101 млн 694 тис 585 грн.

Білошицький також зазначив, що понад 25 тисяч матеріалів передано в Державну виконавчу службу з метою примусового стягнення штрафів з порушників.

Як повідомлялося, з 1 червня в Україні запрацювала система автоматичної фотофіксації порушень швидкісного режиму. Камери встановлені в Києві і на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП.

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неожиданный вопрос:
А куда ДЕНЬГИ со штрафов пошли?
Финансовую отчетность обнародовать не хотите?
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08.09.2020 12:57 Відповісти
туда же куда процент на ремонт дорог с каждого литра бензина
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08.09.2020 13:03 Відповісти
А уж на сколько уменьшилось количество жертв не дорогах
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08.09.2020 13:19 Відповісти
Круто!!!
Т.е. самоцелью Авакова были штрафы, а не безопасность на дорогах.

Иначе не объяснить то, что количество штрафов растет, а количество нарушений не уменьшается.
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08.09.2020 14:06 Відповісти
А вот хвастаться этим не стоит. Это говорит только о ваших недоработках в прошлом и вашей попытке решить это за счёт водителей, хотя взятки и поборы организовывали именно мусора.
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08.09.2020 16:28 Відповісти
У меня в машине лежит "письмо счастья" 2009года где моя машина стояла на обочине с скоростью 94км час!
Не платил, обжаловал.
И с этими камерами то же самое. Сидит отдел малолеток и в ручную клепают штрафы листая фотки с камер!
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08.09.2020 19:30 Відповісти
 
 