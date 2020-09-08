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Російського актора Єфремова визнали винним у смертельній ДТП і засудили до 8 років в'язниці

Російського актора Єфремова визнали винним у смертельній ДТП і засудили до 8 років в'язниці

Російський актор Михайло Єфремов, обвинувачений у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі в Москві, засуджений до восьми років ув'язнення в колонії загального режиму.

Про це повідомляє "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Суддя Олена Абрамова заявила, що вина Єфремова повністю підтверджується дослідженими доказами. Під час суду актор спочатку не визнавав провину, але в своєму останньому слові таки зробив це.

Суд стягнув з Єфремова 800 тисяч рублів компенсації на користь старшого сина загиблого в ДТП Сергія Захарова. Також артиста позбавили права керування транспортним засобом строком на три роки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відомий російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у центрі Москви. Потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО+ФОТО

Потерпіла сторона заявила, що не буде оскаржувати вирок Єфремову. Обвинувачення просило для нього 11 років колонії загального режиму.

Михайла Єфремова взяли під варту в залі суду, надівши на нього наручники.

Нагадаємо, Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Lada Granta. Водій Lada, чоловік 1963 року народження, кур'єр в компанії доставки їжі, помер у лікарні.

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Топ коментарі
+19
Что за мода - называть любое убийство преднамеренным?
"Преднамеренное убийство" - это вполне определенный термин и дтп по пьяни совершенно не попадает под определение этого термина.
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08.09.2020 13:33
+15
Если бы Ефремов не критиковал }{уйло, то получил бы 3 года условно. А так 8 лет по-полной.
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08.09.2020 13:42
+11
Висновок один: не сідайте за руль п"яним.
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08.09.2020 13:32
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В той аварии была виновата женщина(как водится). А версию защиты с выездом на встречку никто не смог подтвердить. И это был работник Лукойла с шофером, а не директор. Какой нафиг "ВИП-чиновник" из шофера.
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08.09.2020 14:49 Відповісти
ок, сбила машина ВИП-особы. Так пойдет?
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08.09.2020 14:53 Відповісти
Кого сбили? Это было лобовое столкновение Ситроена и Мерседеса.
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08.09.2020 14:54 Відповісти
Ок, авария с участием автомобиля ВИП-особы. Все?
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08.09.2020 14:55 Відповісти
Неизвестно еще в какой машине были vip-особы. Пассажирка была довольно известной личностью.
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08.09.2020 15:05 Відповісти
ну все, уговорил. Машина с врачом цинично совершила таран автомобиля ВИП-особы.
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08.09.2020 15:21 Відповісти
Просто не люблю когда нагло врут.
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08.09.2020 15:23 Відповісти
ну так и не ври что Ефремов - "ВИП-чиновник". Облажался - так и признай.
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08.09.2020 15:27 Відповісти
Где я писал что Ефремов - "ВИП-чиновник"?
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08.09.2020 15:30 Відповісти
а ну ладно, это я с другим каментатором спорю, а ты влез
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08.09.2020 15:32 Відповісти
дело в том, что вообще никто не писал про вип-Чиновника ))
это вы неправильно прочитали, и спорите )) бывает...
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08.09.2020 16:42 Відповісти
Да харе херню всякую нести, остановись.
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08.09.2020 20:35 Відповісти
согласен. но я писал вип-Виновник
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08.09.2020 16:41 Відповісти
Он не сидел за рулем.
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08.09.2020 16:12 Відповісти
Будь хоть Папа Римский, убил человека пьяным, значит его место в тюрьме.
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08.09.2020 14:11 Відповісти
ФСБшник вел машину,а Миша пьяный спал на сиденье,в итоге Мишу за стихи против Плешивового КГБиста посадили 8 лет.Спектакль разыграли покруче Навального...
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08.09.2020 14:22 Відповісти
Это не машина была, а зомбированный десептикон, управляемый из кремля.
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08.09.2020 14:38 Відповісти
Преступление и наказание.
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08.09.2020 14:37 Відповісти
Апеляция, условно 3 года, да и все дела. Если проживет это время - задавит еще одного макшанина. Туда ему и дорога.
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08.09.2020 14:39 Відповісти
Что отец(Олег Ефремов),что сын-- своеобразные, талантливые актёры, которые отличаются особым стилем игры на сцене, впрочем и внешностью--есть изюминка. Но подобрался зелёный Змий(не Зеленский),который впрочем как и его библейский сородич, очень уж умеет искушать нашёптывая на ушко--к чему это привело Еву и Ефремова, далеко не нужно ходить--в первом случае нужно открыть Библию,во втором--уголовный кодекс.
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08.09.2020 14:51 Відповісти
А Лилит кто и чего нашептал?
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08.09.2020 14:56 Відповісти
Он же окаянный и нашептал,стать его секретаршей))--на все вопросы есть ответы. Если в моём первом комментарии на них даёт ответ Бибилия,УК, то на ваш вопрос-- Талмуд))))-дерзайте,и ...дастся вам )
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08.09.2020 15:15 Відповісти
Отлично! Правда пишла до Правди, что в Кацапстане редкость. Ефремов экс- баловень судьбы заслужил наказание. А чудесные стихи Орлуши найдется кому читать, уже точно не это беспринципное алкогомно, слава Богу, не мог слушать эти стихи в его исполнении. Ефремов -политически ничтножный, всеядный, готовый услужить любому босу, актер в одном аклоамплуа не случайно стал кумиром в Раше. Он такое же пустое, инфантильное ничтожество как 90% населения РФ, винтик который власть куда захочет туда и вставит и он будет скрипеть нужную мелодию как миленький, что вся эта история и доказала.
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08.09.2020 14:55 Відповісти
Вообще меня удивляло, что Ефремову до сих пор "Новичка" не родсыпали . Уж слишком свободно он говорил. Видимо решили его сначала морально раздавить. И тут не важно, какие у него недостатки: найдут. И раздавят. И выставят алкоголиком, убийцей и т.д. Чтобы другим артистам неповадно было. Месть.
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08.09.2020 16:07 Відповісти
Щось підказує, що в цій історії є темні куточки, куди ніхто навіть не намагався зазирнути. Дуже швидко і без зайвого шуму Міша пішов зі сцени. Щось дуже сильно нагадує "чудову режесуру".
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08.09.2020 15:06 Відповісти
Я категорически против пьянства за рулём, но проскакивала инфа, что возможно ему в бухло что-то "добавили", что он вырубился. Поначалу он же менял показания (под воздействием адвокатов), а потом резко признал вину. Возможно был договорняк со следствием и судом, что "дело резонансное, дадим 8, а через пару лет - пересмотр и на УДО, ты главное - не вякай, что тебе там что-то подмешали в водяру". Миша - стойкий алкаш, такие так просто не вырубаются... Им с Навальным всё-таки решили рты закрыть...
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08.09.2020 16:23 Відповісти
чей Крьім спрашивали?
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08.09.2020 17:12 Відповісти
Да, алко-нарко никого не щадит. Не балуйтесь и не думайте, что вы самые умные, здоровые и вас это минёт.
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08.09.2020 20:44 Відповісти
Судя по тому,что ему запретили водить машину 3 года,через 3 года его и амнистируют за хорошее поведение.
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08.09.2020 22:32 Відповісти
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