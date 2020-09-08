Російського актора Єфремова визнали винним у смертельній ДТП і засудили до 8 років в'язниці
Російський актор Михайло Єфремов, обвинувачений у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі в Москві, засуджений до восьми років ув'язнення в колонії загального режиму.
Про це повідомляє "Медуза", передає Цензор.НЕТ.
Суддя Олена Абрамова заявила, що вина Єфремова повністю підтверджується дослідженими доказами. Під час суду актор спочатку не визнавав провину, але в своєму останньому слові таки зробив це.
Суд стягнув з Єфремова 800 тисяч рублів компенсації на користь старшого сина загиблого в ДТП Сергія Захарова. Також артиста позбавили права керування транспортним засобом строком на три роки.
Потерпіла сторона заявила, що не буде оскаржувати вирок Єфремову. Обвинувачення просило для нього 11 років колонії загального режиму.
Михайла Єфремова взяли під варту в залі суду, надівши на нього наручники.
Нагадаємо, Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Lada Granta. Водій Lada, чоловік 1963 року народження, кур'єр в компанії доставки їжі, помер у лікарні.
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это вы неправильно прочитали, и спорите )) бывает...