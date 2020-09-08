Лероса допитували в ДБР як свідка у справі про ухилення від сплати податків у великих розмірах, - юркомпанія

Позафракційного народного депутата Гео Лероса допитували в Державному бюро розслідувань, як свідка у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Про це повідомляє "Міллер, юридична компанія" на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Податкової перевірки, яка б встановила наявність в Гео Лероса не сплачених податкових зобов’язань не проводилось. Жодних повідомлень-рішень від Державної податкової служби щодо необхідності сплати заборгованості він також не отримував", - заявляє адвокат нардепа Масі-Мустафа Найєм.

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"Міллер, юридична компанія" наводить дані електронної декларації, згідно з якими в 2019 році Лерос заробив приблизно 603 тис грн.

Юридична компанія звертає увагу, що кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, станом на 2019 р. починається з 2,8 млн гривень невиплаченого податку.

"Заробітна плата нарахована нашому Клієнту як фізичній особі юридичною особою, а саме управлінням справами Апарату Верховної Ради України, яке в даному випадку виступило податковим агентом та мало сплатити податок на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".

4 вересня Лероса викликали на допит в ДБР.



