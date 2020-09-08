Лероса допитували в ДБР як свідка у справі про ухилення від сплати податків у великих розмірах, - юркомпанія
Позафракційного народного депутата Гео Лероса допитували в Державному бюро розслідувань, як свідка у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Про це повідомляє "Міллер, юридична компанія" на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Податкової перевірки, яка б встановила наявність в Гео Лероса не сплачених податкових зобов’язань не проводилось. Жодних повідомлень-рішень від Державної податкової служби щодо необхідності сплати заборгованості він також не отримував", - заявляє адвокат нардепа Масі-Мустафа Найєм.
"Міллер, юридична компанія" наводить дані електронної декларації, згідно з якими в 2019 році Лерос заробив приблизно 603 тис грн.
Юридична компанія звертає увагу, що кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, станом на 2019 р. починається з 2,8 млн гривень невиплаченого податку.
"Заробітна плата нарахована нашому Клієнту як фізичній особі юридичною особою, а саме управлінням справами Апарату Верховної Ради України, яке в даному випадку виступило податковим агентом та мало сплатити податок на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".
4 вересня Лероса викликали на допит в ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
а сядет Лерос.
То Лерос у цій справі був свідком ?
Как-то у тебя всё однобоко.
Или знаешь? Так напиши!
В вот про Ваву, освежи в памяти!
Отже, згідно декларації за 2018 рік , нам стало відомо, що Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США.
Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.
...
Виявляється, починаючи з 2014 року в усіх одинадцяти компаніях було критично згорнуто офіційну кількість працівників, в більшості вона складала менше двох осіб. Дві з вказаних компаній не проводили діяльність взагалі після 2009 року, з 9-ти працюючих п'ять (5) працювали зі збитками. Тільки три компанії мали періодичні незначні прибутки. Очевидно, що при таких показниках, мова не йде про сплату суттєвих та стабільних сум податків в бюджет країни. Прикметно, що до 2014 року деякі з компаній демонстрували активну фінансову діяльність, мали чималий штат працівників, але згорнули усе з початком війни. Нагадаю, в усіх цих товариствах істотну участь, навіть контроль мав Володимир Зеленський.
Особливо варто виділити ТОВ "КІНОКВАРТАЛ" (ЄДРПОУ 35692227), з яким у 2018 році було підписано контракт на 25 мільойнів гривень держзамовлення (пам'ятаєте, угоду від міністерства культури на створення "гуцульського вестерну" - виробництво (створення ) національного фільму патріотичного спрямування ) , але навіть це не врятувало компанію від збитків.
Источник: https://censor.net/ru/b3146695
Сходи по ссылочке, правдолюб, там много интересного...
"Многие ошибочно полагают, что Зеленский был успешным бизнесменом, который создал империю «Квартал 95». Но в отчетах мы видим следующую информацию:
ООО «Студия Квартал 95» - ущерб в 130 тыс. Грн.
ООО «Квартал концерт» - убыток 3700000 грн.
Общий финансовый результат его бизнес-империи ущерб в размере 3200000 грн.
Если верить, что он честен перед государством, то получается он создал убыточный холдинг и совершенно не разбирается в своей родной области. При этом, он всегда вел образ жизни миллионера, имеет много квартир, машин и покупал дачи в Италии и Крыма.
Но, я думаю любому совершенно очевидно, что он просто уклонялся от уплаты налогов и выводил деньги в оффшоры. По концерты принимал оплату черным налом и получал криминальные деньги от Коломойского.
На самом деле Зеленский, является художественным руководителем студии Квартал 95. В его обязанности входило быть ведущим, комиком и актером. Главное хорошо играть свою роль. Абсолютно бесспорно, что в этой ипостаси он очень успешен.
Но в плане менеджмента и организации бизнеса, он вообще ничего не понимает и никогда этим не занимался. Это очень явно видно просто посмотрев любое его интервью или решения.
Когда ему поставить вопрос о незаконно выведены из Привата на счету Квартала 41 млн долларов, он искренне удивился и сказал, что это не он. И нужно обратится к его финансистов.
Весь абсурд ситуации в том, что его бизнес-империя по документам убыточная, но Владимир, вообще не в курсе почему на его счету зашли 41 млн. Хотя ответ о том, что эти средства украдены Коломойским уже давно предоставили международные аудиторы Kroll и суды.
И это мы еще не говорили о финансировании из России для съемок пропагандистских фильмов.
Поэтому нет ничего удивительного, что при нем всего за год государственные предприятия стали убыточными. В бюджете образовалась глубокая дыра, а экономика летит в пропасть. Он огромная пузырь.
Такой себе комик «B2B Jewerly» что за деньги Коломойского попал в политику.
Павел Бойко"
И не можешь доказать, что ты платил налоги и еще оказываешься виноват, что десять(!!) лет не хранил ленту кассового аппарата... ну, и естесственна, пенсионный стаж пролетает...примеров масса...
У Вакарчука горничная выбросила все ленты.
Теперь он никак не может доказать, что он - честный человек.
Но мы-то знаем, что он - честный.
Сегодня одни в оппозиции, завтра другие.
"Красные пришли - грабят.
Белые пришли - грабят.
Куда бедному украинцу подастся...?"
Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267323899971383&set=a.263540757016394&type=3 Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" Гео Лерос, передает https://censor.net/.
"По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса - Олегу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ГО, которую возглавляет адвокат группы Татарова. Вчера в кафе моей знакомой приехало восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения за то время, когда я там находился. Уважаемые народные депутаты, вы являетесь свидетелями как Украину превращают в деспотический левиафан", - заявил ЛеросИсточник: https://censor.net/ru/n3218128