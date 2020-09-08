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допит (692) податки (3733) Найєм Масі (139) ДБР (3297) Лерос Гео (383)

Лероса допитували в ДБР як свідка у справі про ухилення від сплати податків у великих розмірах, - юркомпанія

Лероса допитували в ДБР як свідка у справі про ухилення від сплати податків у великих розмірах, - юркомпанія

Позафракційного народного депутата Гео Лероса допитували в Державному бюро розслідувань, як свідка у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Про це повідомляє "Міллер, юридична компанія" на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Податкової перевірки, яка б встановила наявність в Гео Лероса не сплачених податкових зобов’язань не проводилось. Жодних повідомлень-рішень від Державної податкової служби щодо необхідності сплати заборгованості він також не отримував", - заявляє адвокат нардепа Масі-Мустафа Найєм.

Також читайте: Зеленський поставив завдання Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця, - Лерос

"Міллер, юридична компанія" наводить дані електронної декларації, згідно з якими в 2019 році Лерос заробив приблизно 603 тис грн.

Юридична компанія звертає увагу, що кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, станом на 2019 р. починається з 2,8 млн гривень невиплаченого податку.

"Заробітна плата нарахована нашому Клієнту як фізичній особі юридичною особою, а саме управлінням справами Апарату Верховної Ради України, яке в даному випадку виступило податковим агентом та мало сплатити податок на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".

4 вересня Лероса викликали на допит в ДБР.

Лероса допитували в ДБР як свідка у справі про ухилення від сплати податків у великих розмірах, - юркомпанія 01
Лероса допитували в ДБР як свідка у справі про ухилення від сплати податків у великих розмірах, - юркомпанія 02

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Топ коментарі
+11
У Зелі все майно в офшорах... скільки мільйонів повз казну пройшли.
То Лерос у цій справі був свідком ?
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08.09.2020 13:41
+8
Класіка жанру. А бубочку за забуйкуватість 5 лямів включити в декларацію ДБР не хотіло допросити?
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08.09.2020 13:34
+8
Да, не, про Петины офшоры это ты давай рассказывай. Ты же сюда именно для этого притащилось. Кстати, не забудь изложить ту историю, где Портнов слегка обосрался с Петиными панамскими офшорами.
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08.09.2020 14:21
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Лероса допрашивали в ГБР как свидетеля в деле по уклонению от уплаты налогов в крупном размере, - юркомпания - Цензор.НЕТ 5458
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08.09.2020 13:31 Відповісти
ну да просто парень олигарх вор и мразь с нариду еврейского и в натуре..и причем тут бубочко?????
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08.09.2020 15:09 Відповісти
Никогда свидетелем еще не приходилось быть.

Лероса допрашивали в ГБР как свидетеля в деле по уклонению от уплаты налогов в крупном размере, - юркомпания - Цензор.НЕТ 107
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08.09.2020 13:31 Відповісти
Класіка жанру. А бубочку за забуйкуватість 5 лямів включити в декларацію ДБР не хотіло допросити?
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08.09.2020 13:34 Відповісти
Не заплатил налоги - плати штраф или садись в тюрму.
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08.09.2020 13:36 Відповісти
"Заработная плата начислена нашему клиенту как физическому лицу юридическим лицом, а именно управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины, которое в данном случае выступило налоговым агентом и должно было уплатить налог на доходы физических лиц при выплате заработной платы".
а сядет Лерос.
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08.09.2020 13:43 Відповісти
Управління справами Верховної Ради нараховує зарплату з 29 серпня 2019 року, з часу коли почала роботу Верховна Рада 8-го скликання. Швидше за все, справа по несплаті податків за період до серпня 2019 р.
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08.09.2020 14:02 Відповісти
В Штатах - самое страшное преступление уклонение от налогов.Налоги -это святое.
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08.09.2020 13:36 Відповісти
У Зелі все майно в офшорах... скільки мільйонів повз казну пройшли.
То Лерос у цій справі був свідком ?
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08.09.2020 13:41 Відповісти
Про петю тоже не забывай.
Как-то у тебя всё однобоко.
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08.09.2020 13:58 Відповісти
Да, не, про Петины офшоры это ты давай рассказывай. Ты же сюда именно для этого притащилось. Кстати, не забудь изложить ту историю, где Портнов слегка обосрался с Петиными панамскими офшорами.
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08.09.2020 14:21 Відповісти
если б у Пети, что-то было, ты бы уже знал, правда?
Или знаешь? Так напиши!
В вот про Ваву, освежи в памяти!
Отже, згідно декларації за 2018 рік , нам стало відомо, що Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США.
Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.
...
Виявляється, починаючи з 2014 року в усіх одинадцяти компаніях було критично згорнуто офіційну кількість працівників, в більшості вона складала менше двох осіб. Дві з вказаних компаній не проводили діяльність взагалі після 2009 року, з 9-ти працюючих п'ять (5) працювали зі збитками. Тільки три компанії мали періодичні незначні прибутки. Очевидно, що при таких показниках, мова не йде про сплату суттєвих та стабільних сум податків в бюджет країни. Прикметно, що до 2014 року деякі з компаній демонстрували активну фінансову діяльність, мали чималий штат працівників, але згорнули усе з початком війни. Нагадаю, в усіх цих товариствах істотну участь, навіть контроль мав Володимир Зеленський.
Особливо варто виділити ТОВ "КІНОКВАРТАЛ" (ЄДРПОУ 35692227), з яким у 2018 році було підписано контракт на 25 мільойнів гривень держзамовлення (пам'ятаєте, угоду від міністерства культури на створення "гуцульського вестерну" - виробництво (створення ) національного фільму патріотичного спрямування ) , але навіть це не врятувало компанію від збитків.
Источник: https://censor.net/ru/b3146695
Сходи по ссылочке, правдолюб, там много интересного...
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08.09.2020 14:24 Відповісти
Quod licet Iovi , non licet bovi.
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08.09.2020 13:48 Відповісти
А Блазня коли допитають? По документах його квартали показують збитки. За виведені з Привату 41 млн доларів коли допитають?

"Многие ошибочно полагают, что Зеленский был успешным бизнесменом, который создал империю «Квартал 95». Но в отчетах мы видим следующую информацию:

ООО «Студия Квартал 95» - ущерб в 130 тыс. Грн.
ООО «Квартал концерт» - убыток 3700000 грн.
Общий финансовый результат его бизнес-империи ущерб в размере 3200000 грн.

Если верить, что он честен перед государством, то получается он создал убыточный холдинг и совершенно не разбирается в своей родной области. При этом, он всегда вел образ жизни миллионера, имеет много квартир, машин и покупал дачи в Италии и Крыма.

Но, я думаю любому совершенно очевидно, что он просто уклонялся от уплаты налогов и выводил деньги в оффшоры. По концерты принимал оплату черным налом и получал криминальные деньги от Коломойского.

На самом деле Зеленский, является художественным руководителем студии Квартал 95. В его обязанности входило быть ведущим, комиком и актером. Главное хорошо играть свою роль. Абсолютно бесспорно, что в этой ипостаси он очень успешен.
Но в плане менеджмента и организации бизнеса, он вообще ничего не понимает и никогда этим не занимался. Это очень явно видно просто посмотрев любое его интервью или решения.

Когда ему поставить вопрос о незаконно выведены из Привата на счету Квартала 41 млн долларов, он искренне удивился и сказал, что это не он. И нужно обратится к его финансистов.
Весь абсурд ситуации в том, что его бизнес-империя по документам убыточная, но Владимир, вообще не в курсе почему на его счету зашли 41 млн. Хотя ответ о том, что эти средства украдены Коломойским уже давно предоставили международные аудиторы Kroll и суды.
И это мы еще не говорили о финансировании из России для съемок пропагандистских фильмов.

Поэтому нет ничего удивительного, что при нем всего за год государственные предприятия стали убыточными. В бюджете образовалась глубокая дыра, а экономика летит в пропасть. Он огромная пузырь.
Такой себе комик «B2B Jewerly» что за деньги Коломойского попал в политику.

Павел Бойко"
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08.09.2020 13:49 Відповісти
Самое интересное, когда в налоговой пропадают документы...
И не можешь доказать, что ты платил налоги и еще оказываешься виноват, что десять(!!) лет не хранил ленту кассового аппарата... ну, и естесственна, пенсионный стаж пролетает...примеров масса...
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08.09.2020 13:52 Відповісти
Это да...
У Вакарчука горничная выбросила все ленты.
Теперь он никак не может доказать, что он - честный человек.
Но мы-то знаем, что он - честный.
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08.09.2020 13:55 Відповісти
🤣🤣
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08.09.2020 14:17 Відповісти
Преследование за неуплату налогов в Украине считается политическим.
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08.09.2020 13:53 Відповісти
Особенно, если не платят оппозиционеры.
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08.09.2020 13:54 Відповісти
А в чём разница?
Сегодня одни в оппозиции, завтра другие.
"Красные пришли - грабят.
Белые пришли - грабят.
Куда бедному украинцу подастся...?"
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08.09.2020 13:57 Відповісти
Обріз з під стріхи дістати..))
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08.09.2020 14:19 Відповісти
З 29 серпня 2019 року, коли Лерос став депутатом, податковим агентом є Управління справами Верховної Ради, а до серпня 2019 хтось інший. Якщо це була юридична особа, то вона несе відповідальність, а не найманий працівник. Можливо Лерос надавав якісь послуги чи отримував гонорари. Але якщо з ним розраховувались готівкою не проводячи по бухгалтерії, як із Зеленським за виступи на корпоративах, то ця справа мильна бульбашка, яка розрахована на залякування слуг урода, щоб не розбігались і на зе-бидло.
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08.09.2020 14:19 Відповісти
Исключенный из фракции "СН" Гео Лерос заявил, что уголовные производства. открытые в отношении него, являются сфабриковнными.
Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267323899971383&set=a.263540757016394&type=3 Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" Гео Лерос, передает https://censor.net/.
"По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса - Олегу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ГО, которую возглавляет адвокат группы Татарова. Вчера в кафе моей знакомой приехало восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения за то время, когда я там находился. Уважаемые народные депутаты, вы являетесь свидетелями как Украину превращают в деспотический левиафан", - заявил ЛеросИсточник: https://censor.net/ru/n3218128
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08.09.2020 14:25 Відповісти
Така то фігня Гео - ви зробили це разом.
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08.09.2020 14:27 Відповісти
Ничего он не делал. Примазался.
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08.09.2020 14:45 Відповісти
 
 