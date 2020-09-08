Журналіст Михайло Ухман просить про допомогу в зйомках фільму про боротьбу українського народу "Шлях поколінь". ВIДЕО

В Україні відбуваються зйомки фільму "Шлях поколінь" про історію боротьби українського народу від Другої світової війни до вторгнення Росії в 2014 році.

Сюжет фільму: Історія зв’язкової УПА – Ганни Абрамчук з Волині; бійця служби безпеки УПА – Степана Петраша з Калуша та Івана Залужного, ветерана Другої світової із Запоріжжя, внука якого росіяни вбили у 2014 році, тісно переплітається із сучасною війною українського народу, проти російського агресора, повідомляє Цензор.НЕТ.

Унікальність цього фільму в тому, що його герої - живі і саме на основі їхніх розповідей писався сценарій.

"Цей фільм-історія дасть можливість майбутньому поколінню українців знати правду. Глядач зможе знайти в цьому фільмі потрібне для себе: любов, вірність, відданість країні, бої, розлуку", - зазначають автори проекту.

Перші сцени фільму було відзнято у Волинській області, урочищі Вовчак, де зародилася армія УПА. У зйомках взяло участь більше сотні людей – це професійні актори з Луцька, Києва, серед них: Назар Борушок, Олексій Паламаренко.

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Наступний етап зйомок фільму незабаром відбудеться в зоні бойових дій, де буде показано сучасну війну. Потім зйомки фільму будуть у Києві і знову ж на Волині.

Продюсером фільму, спів сценаристом, автором ідеї є – Михайло Ухман: журналіст сайту Цензор.НЕТ, доброволець російсько – української війни. Він давно мріяв увіковічнити пам'ять тих, хто в минулому столітті боровся і бореться за волю України. Дехто з чиновників та бізнесменів відгукнулися на його заклик – цих грошей вистачило на перший етап зйомок. На цей момент Михайло шукає гроші, щоб продовжити знімати цей історичний фільм. Він закликає усіх патріотів: чиновників, підприємців, діаспору, всі, кому небайдужа доля українського кіно – долучитися до цього проєкту.

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