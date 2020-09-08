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порушення (602) ПДР (466) швидкість (118) Геращенко Антон (935) Білошицький Олексій (116)

Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко. ІНФОГРАФІКА

У місцях, де встановлені перші 50 камер автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, кількість ДТП знизилася в три рази.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це заступник міністра внутрішніх справ заявив під час брифінгу "100 днів роботи автоматичної системи фото- і відеофіксації порушень ПДР".

"Запуск системи був обумовлений високим рівнем порушень правил дорожнього руху в Україні, в порівнянні з європейськими країнами. З 1991 по 2019 рік загинуло в ДТП 174 тис. 95 людей. А це в десятки разів більше, ніж під час збройної агресії Росії. Минулого року на дорогах України загинуло 3 454 особи", - сказав заступник міністра.

Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко 01

Геращенко додав, що запуск автоматичної системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху виправдав всі сподівання: "У місцях, де встановлено перші 50 камер авто фото- та відео фіксації порушень ПДР, кількість ДТП знизилась у 3 рази".

Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко 02

"Після запуску перших 50 камер, а вони зараз працюють на території Києва та Київської області, нам вдалося досягнути вражаючого результату для безпеки на дорогах. Всі камери встановлювались на найбільш небезпечних та аварійних ділянках траси", - наголосив він.

Заступник міністра зазначив, що на окремих ділянках кількість ДТП зменшилась з 37 до 13, а на деяких ділянках доріг аварії припинились взагалі.

Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко 03

"Ми порахували, що за 5 років у місцях встановлення камер вдасться уникнути близько 500 аварій", - підкреслив заступник міністра.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що автоматична система фото- і відеофіксації порушень ДТП не має на меті зібрати якомога більше штрафів, навпаки – система створена максимально прозоро та відкрито, щоб кожен водій знав, де ведеться фіксація.

Читайте: За час роботи фотофіксації виписано понад 800 тис. постанов за перевищення швидкості, - Білошицький

Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко 04

"Наша мета – зменшити кількість ДТП та попередження правопорушень, зниження швидкості саме в аварійних місцях. І, за умови відкритості, кількість ДТП знижується. Однак, для порушників передбачена відповідальність", - наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Білошицький зазначив, що за весь час роботи автоматичної системи, поліція винесла 833 тисячі 849 постанов за наслідками порушень ПДР, з них більше 645 тисяч вже оплачено.

Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко 05

"Хочу наголосити, що 77% - це добровільна сплата штрафів. Ми сміливо можемо говорити про високий рівень відповідальності водіїв – порушників. Нагадую, що при оплаті штрафу за перші 10 банківських днів з моменту винесення, то можна оплатити лише половину", - підкреслив Олексій Білошицький.

Він зазначив, що близько 25 тисяч матеріалів передано до виконавчої служби з метою примусового стягнення штрафу.

Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що Агентство та Мінінфраструктури виступають державним замовником програми з підвищення безпеки дорожнього руху.

Також читайте: До кінця року на дорогах встановлять ще понад 200 камер автофіксації: система себе виправдовує, - Криклій

Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко 06

"Основним завданням цієї програми є зниження смертності на наших дорогах. У 2019 році в рамках програми були придбані центр обробки даних, програмне забезпечення, 30 перших комплексів фіксації та 1000 планшетів для патрульних. Ми бачимо високу ефективність цієї системи, тому вже на цей рік уклали договір на 220 нових автоматичних систем, що будуть встановлені на дорогах державного значення. А на наступні роки запланована закупівля ще 400 комплексів ", - додав Хом'яков.

Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко 07

Фото та інфографіка: сайт поліції

Нагадаємо, 1 червня 2020 на Києві і області запрацювала система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
***
продавец жилетов со светоотражающей лентой
снизил аварийность 2-х километрового участка дороги на 85 %
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08.09.2020 14:36
+2
вин працюэ.....
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08.09.2020 14:42
+1
Не верю в аваковскую статтистику, наркоманам которые летали без камер, камеры не помеха. Старообуховская трасса тому подтверждение.

А вот написать сколько денег потрачено на организацию безопасного дорожного движения не хотят? Что опять 0?
И написать сколько мусора денег заработали денег на камерах, было бы тоже гуд написать.
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08.09.2020 14:40
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Говорите пжжжлста памедленней, я записссываю..
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08.09.2020 14:32 Відповісти
Сколько камер не наставь, а люди у нас и дальше будут гибнуть на дорогах. Как водятелы так и пешеходы. Пока не будет культуры вождения и соблюдения ПДД - толку не будет...
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08.09.2020 14:34 Відповісти
***
продавец жилетов со светоотражающей лентой
снизил аварийность 2-х километрового участка дороги на 85 %
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08.09.2020 14:36 Відповісти
Не верю в аваковскую статтистику, наркоманам которые летали без камер, камеры не помеха. Старообуховская трасса тому подтверждение.

А вот написать сколько денег потрачено на организацию безопасного дорожного движения не хотят? Что опять 0?
И написать сколько мусора денег заработали денег на камерах, было бы тоже гуд написать.
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08.09.2020 14:40 Відповісти
вин працюэ.....
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08.09.2020 14:42 Відповісти
Всего в 3 раза?
Т.е. 30% аварий из за превышения скорости.
Остальные - ездить не умают?
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08.09.2020 14:43 Відповісти
Через перевищення швидкості не скоюється жодна аварія. Це тільки фактор поглиблення наслідків ДТП.
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08.09.2020 15:43 Відповісти
а в інших містах, де не встановили камери? висновок - камери всюди! Мало курва стали платити, вивчили рзташування камер, та ще й курва ці додатки...
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08.09.2020 14:46 Відповісти
лучше б себя штрафовал каждый день...
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08.09.2020 14:54 Відповісти
Манипуляторы.
"...Наша цель - уменьшить количество ДТП и предупреждение правонарушений..." - когда вводили эти камеры, один министр, в том числе здесь, на Цензоре, писал про штрафы как способ пополнения казны, и, даже всю статью пересыпал довольными смайликами.
"...Хочу подчеркнуть, что 77% - это добровольная уплата штрафов..." - эта фраза вообще - издевательство чиновника над людьми. Судебные издержки по деньгам сопоставимы, и даже больше, чем штраф, не говоря уже про потерю времени и наши продажные суды.
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08.09.2020 15:05 Відповісти
И скока скока оварий было в чистом поле в пяти километрах за Глевахой, которое вы оборудовали светофором! знаками 50! и камерой. Скока скока?

А если там развязку построить? А возле Виты? А в Чабанах? Может не понадобились и камеры со светофорами, а?
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08.09.2020 15:51 Відповісти
Питання до Рюкзакова і його тампона: чому камери були не поставлені по всій Україні і не зараз , а шість років назад?
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08.09.2020 17:23 Відповісти
Этот сброд не смог грамотно организовать безопасность движения... но зато, фиксируют свою тупость и берут за это деньги.
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08.09.2020 17:29 Відповісти
Херащенко, шукай злочинців. Відпусти патріотів.
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08.09.2020 18:06 Відповісти
хорошо.
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08.09.2020 20:40 Відповісти
 
 