Можливо, я трохи пересидів, але тільки я можу захистити Білорусь, - Лукашенко заявив, що якщо він піде, то його прихильників "будуть різати"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час інтерв'ю представникам російських ЗМІ припустив, що вже занадто довго перебуває при владі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, його слова в ефірі телеканал "Росія 1" переказав один із журналістів Євген Рожков.
"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але з праски і чайника. Але тільки я зараз можу захистити Білорусь", - процитував він Лукашенко.
Говорячи про причини протестів у країні після президентських виборів, Лукашенко заявив, що вони управляються американцями, що діють через центри в Польщі і Чехії.
При цьому Лукашенко, зі слів журналіста, зазначив, що є і внутрішні причини. Він пояснив, що за час його правління в Білорусі зросло два нові покоління.
"Сформувався великий клас "буржуйчиків", і це дійсно призвело до невдоволення, вони хочуть влади", - процитував Лукашенко журналіст.
Головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян навів у своєму Telegram-каналі таку цитату з інтерв'ю з "президентом" Білорусі: "Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не кину. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!"
Нагадаємо, 8 вересня кілька російських пропагандистів прибули до Мінська, щоб взяти інтерв'ю у Лукашенка. Спілкування з журналістами відбувалося в Палаці Незалежності і тривало понад дві години.
Будь ласка, зачекайте...
не много? 26 лет, это немного?
Сиделец, мля...
Втім різати не будуть, а от саджати - так і багацько.
26 лет у власти . О какой демократии в Белоруси можно говорить ? И народ там тоже не готов к демократии - они при ней не жили . Короче , как евреев, надо 40 лет водить .
ти обісрався, даун
Респект!
...
Ой же наши предприятия, наши колхозы ... так было хорошо при совках, все работало. ...
Не может совок продолжаться дальше, и это проблема людей, а не какого то конкретного "яке небудь падло".
А на марс я улетел еще в начале 2000х и 20 лет живу в "дерьмократии".
Лечить нужно ментальность, а том числе вам подобную, про "соросят" и "дерьмократию" рассуждают либо упоротые ватники, либо законченные совки, что вобщем то очень близко друг к другу.
Подобные вам не дают стране двигаться дальше и молодежи выбирать и жить нормальной жизнью.
И. Сталин.
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Чай з варэннем
@belteanews
·https://twitter.com/belteanews/status/1303281331204390912 1 ч
Пересидент
Поплічників бідуть різати, а тобі що особисто видадуть індульгенцію на безсмертя???
Шото не припомню,шоб он сидел.
Но всё ещё впереди.
Ничего нового придумать не могут!!!!
У того тоже постоянно враг у ворот
пришёл захватывать наши ресурсы.
Но за Немцова и за Джохара Дудаева- я бы....... Путин ты сволоч !!!За что?
Но по сути, бесполезно кричать... не услышат
Він вже давно там. І поза вже давно незручна. І винні у всьому США та Європа - в кращих традиціях.
У когось ще є ілюзії на предмет того, хто такий лука?
Но перерадоваться кому-то не суждено.
А кацапские журнашлюхи вообще ,конечно, мерзота редкая. И кто их слушает и смотрит? Это же надо таким упоротым совком быть)))))
Это конец, подумал ковбой.
Внутренний голос: "Нет, не конец - убей вождя".
Выхватывает пистолет, убивает.
Внутренний голос: "Вот теперь - конец".
Борода из совка.
Быть особенными - дорогого стоит. Среди нормальных людей.
Просто люди хотят быть как все свободными и от этого счастливыми.
Пусть и бедными (временно) но свободными.
Счастливые буратины.
Источник: https://censor.net/ru/n3218161
Ни себе фига "немножко" !!! 20 лет пересидел из 25 . . .