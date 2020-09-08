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8 703 95
Білорусь (7836) Лукашенко (2622) репресії (1618) інтерв'ю (215)

Можливо, я трохи пересидів, але тільки я можу захистити Білорусь, - Лукашенко заявив, що якщо він піде, то його прихильників "будуть різати"

Можливо, я трохи пересидів, але тільки я можу захистити Білорусь, - Лукашенко заявив, що якщо він піде, то його прихильників

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час інтерв'ю представникам російських ЗМІ припустив, що вже занадто довго перебуває при владі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, його слова в ефірі телеканал "Росія 1" переказав один із журналістів Євген Рожков.

"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але з праски і чайника. Але тільки я зараз можу захистити Білорусь", - процитував він Лукашенко.

Говорячи про причини протестів у країні після президентських виборів, Лукашенко заявив, що вони управляються американцями, що діють через центри в Польщі і Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко вважає правильним затримання Колесникової: Вона намагалася втекти в Україну до сестри

При цьому Лукашенко, зі слів журналіста, зазначив, що є і внутрішні причини. Він пояснив, що за час його правління в Білорусі зросло два нові покоління.

"Сформувався великий клас "буржуйчиків", і це дійсно призвело до невдоволення, вони хочуть влади", - процитував Лукашенко журналіст.

Головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян навів у своєму Telegram-каналі таку цитату з інтерв'ю з "президентом" Білорусі: "Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не кину. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!"

Нагадаємо, 8 вересня кілька російських пропагандистів прибули до Мінська, щоб взяти інтерв'ю у Лукашенка. Спілкування з журналістами відбувалося в Палаці Незалежності і тривало понад дві години.

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Топ коментарі
+16
Да, возможно, я немного пересидел.


не много? 26 лет, это немного?
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08.09.2020 14:47
+10
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь...

Сиделец, мля...
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать" - Цензор.НЕТ 8861
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08.09.2020 14:49
+10
Дело не в том,сколько ты пересидел,Лука,дело в том,что ты очень дерьмово пытаешься остаться у власти...Слишком дерьмово даже по общечеловеческим ценностям...
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08.09.2020 14:53
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08.09.2020 14:46 Відповісти
Да, возможно, я немного пересидел.


не много? 26 лет, это немного?
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08.09.2020 14:47 Відповісти
ЛУКАШЕНКО ты как то забыл как Витькиных ублюдков резали на утро все "испарились" а зря а надо было бы повесить и зарезать и растрелять... ничего может недоработку исправят...
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08.09.2020 15:11 Відповісти
Он уже сильно пересидел.
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08.09.2020 14:47 Відповісти
Лукашенку осталось править считанные десятилетия
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08.09.2020 14:56 Відповісти
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать" - Цензор.НЕТ 2808
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08.09.2020 14:48 Відповісти
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь...

Сиделец, мля...
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать" - Цензор.НЕТ 8861
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08.09.2020 14:49 Відповісти
лу дно, не пересидел а протух
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08.09.2020 14:49 Відповісти
Як можно "переседеть", якщо ще не сидів?
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08.09.2020 14:49 Відповісти
Було вже таке в історії,
Втім різати не будуть, а от саджати - так і багацько.
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08.09.2020 14:49 Відповісти
Здається, в історії вже було "Держава - це Я!"... І "Мьі говорім партія - подразумєваем Лєнін" було... І "не буде Гітлера - не буде Німеччини" теж... Чим все те скінчилось - читайте історію
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08.09.2020 14:49 Відповісти
Ти ще і не починав сидіти.
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08.09.2020 14:50 Відповісти
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать" - Цензор.НЕТ 3230
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08.09.2020 14:50 Відповісти
теперь бы не повиснуть, и не перевисеть - вонять будешь.
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08.09.2020 14:50 Відповісти
От кого он там собирается её защищать, от самих беларусов?)))Там вон их глава ЦИКа вообще ляпнула, дескать оппозиция хотела захватить власть путём выборов)))
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08.09.2020 14:50 Відповісти
ким чен лук...
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08.09.2020 14:51 Відповісти
не . не досидел . ему еще 26 лет посидеть бы . в небольшом уютном помещении . фантазией архитектора украшенном решетками на окнах
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08.09.2020 14:51 Відповісти
И тут "резать" будут,как крысчан и "наротдамбаза". "Правый сектор" буянит)
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08.09.2020 14:52 Відповісти
Немного пересидел 😀😀😀
26 лет у власти . О какой демократии в Белоруси можно говорить ? И народ там тоже не готов к демократии - они при ней не жили . Короче , как евреев, надо 40 лет водить .
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08.09.2020 14:52 Відповісти
Что ты несёшь про народ... Дубина кончена.
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08.09.2020 14:55 Відповісти
Не звертай уваги- так, за рошенку повітря псує!
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08.09.2020 15:22 Відповісти
інтернет запахів не передає.
ти обісрався, даун
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08.09.2020 15:47 Відповісти
Думка "запаребрікових" корисних ідіотів дуже важлива, продовжуйте спостереження!
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08.09.2020 15:21 Відповісти
Абсолютно правильний висновок.
Респект!
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08.09.2020 15:48 Відповісти
іди мий унітази
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08.09.2020 23:03 Відповісти
когда это идиотизм закончиться в голове у людей - достаточно посмотреть как живут та же Польша или Чехия (как он говорит под оккупацией) простой человек очевидно захочет так же жить,ну как простой поляк или чех - дебилы совковые
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08.09.2020 14:53 Відповісти
Дело не в том,сколько ты пересидел,Лука,дело в том,что ты очень дерьмово пытаешься остаться у власти...Слишком дерьмово даже по общечеловеческим ценностям...
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08.09.2020 14:53 Відповісти
Відслідковую за подіями в Білорусі по Бєлсату і Хартії97. Білорусів я так і не зрозумів - їх лупцює омон , а вони співають перед ним, танцюють, дарують квіточки і драники. Страйк так і не набув масого і всеохоплюючого характеру. Навіть Хартія97 , нещадно видаляє пости про необхідність шин біля РОВД, необхідності об'єднання в загони самооборони, необхідності силової відсічі омону. Як на мене, білоруси - занадто миролюбива і вихолощена 26-тьма роками правління "бацки" нація для революції.
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08.09.2020 14:54 Відповісти
Просто вони вже знають чого не хочуть, але ще до кінця не зрозуміли чого хочуть.
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08.09.2020 14:56 Відповісти
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать" - Цензор.НЕТ 6609

...
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08.09.2020 14:54 Відповісти
Надо бы бананы заменить картошкой))
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать" - Цензор.НЕТ 7212
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08.09.2020 15:10 Відповісти
Как это ,,пересидел ,,? Он по настоящему еще и дня не сидел !
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08.09.2020 14:55 Відповісти
"Пусть теперь в суде доказывают что они не виноваты"
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08.09.2020 14:55 Відповісти
Ты еще даже не сидел...
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08.09.2020 14:56 Відповісти
Во придумал себе оправдание, "..если я уйду моих сторонников будут резать". Конечно теперь будут, причем тупыми ножами, потихоньку кромсая.
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08.09.2020 14:57 Відповісти
"резать"ні а от грабувати будуть і нищити на металолом будуть ...Україна найкращий приклад ...ті що зараз кричать "свободи" навіть не здогадуюитться куди і кличуть ...
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08.09.2020 14:58 Відповісти
Это называется конкуренция. Хотите отгородиться от мира - получится КНДР или Венесуэла
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08.09.2020 15:16 Відповісти
ні , це називається захист інтересів власної країни а не як у нас ...а венесуелакндр получається тому що ці країни не хочуть "грати" з світовими пройдисвітами у карти
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08.09.2020 15:45 Відповісти
защита каких интересов, чьих конкретно. ... точно не интересов обычных людей. Предприятия в госсобственности, убыточны и полностью дотационны. Бизнес через искуственные ворота работает только до какой то степени. Вся экономика страны работает на небольшой круг людей, близких к диктатору. А насчет людей - совки должны познать всю печальную полноту их выбора за десятилетия, и к сожалению от этого постадает поколение, которое в конце концов решило выйти и сказать нет диктатуре и жизни в клетке.
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08.09.2020 16:59 Відповісти
у тата з мамою запитай "какихинтересов" а "бізднесзаходит" як в Україні ...порізати підприємство на брухт а людей (робочих) тисячі - десятки тисяч найух... по світу полуницю збирати ...в колгоспах брухту мало тому корівники розбирають на будівельні матеріали а людей туди ж ...в світ ...приходить яке небуть "веревське" падло і там де жило п'ять десять тисяч людей були школи лікарні дитячі садки залишається кілька сотень "доходяг" що доживають віку ... конкретний ти наш соросьониш...куди полетиш як прийде дерьмокрадія ...на марс у маска записався , так у його такіх ідіотів вистачає
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08.09.2020 18:26 Відповісти
горечь и несчатье совков меня не очень то колбасит. Призимленность мышления и непонимание причинно следственных свзей, очень актуально для совков и совкодрочеров. ....
Ой же наши предприятия, наши колхозы ... так было хорошо при совках, все работало. ...
Не может совок продолжаться дальше, и это проблема людей, а не какого то конкретного "яке небудь падло".
А на марс я улетел еще в начале 2000х и 20 лет живу в "дерьмократии".
Лечить нужно ментальность, а том числе вам подобную, про "соросят" и "дерьмократию" рассуждают либо упоротые ватники, либо законченные совки, что вобщем то очень близко друг к другу.
Подобные вам не дают стране двигаться дальше и молодежи выбирать и жить нормальной жизнью.
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08.09.2020 20:17 Відповісти
Незаменимых людей не бывает.
И. Сталин.
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08.09.2020 14:59 Відповісти
зараз людей "небывает" все більше безхребетні амеби ...тому людей ще пошукати потрібно ...
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08.09.2020 18:29 Відповісти
https://twitter.com/belteanews
https://twitter.com/belteanews
https://twitter.com/belteanews


https://twitter.com/belteanews
https://twitter.com/belteanews

Чай з варэннем

@belteanews

·https://twitter.com/belteanews/status/1303281331204390912 1 ч

Пересидент
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08.09.2020 15:00 Відповісти
"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!"Источник: https://censor.net/ru/n3218161

Поплічників бідуть різати, а тобі що особисто видадуть індульгенцію на безсмертя???
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08.09.2020 15:01 Відповісти
защищает Белорусь от польских и чешских "ихтамнетов"?)
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08.09.2020 15:04 Відповісти
"Протесты...управляются американцами, действующими через центры в Польше и Чехии". А про Украину что, забыл? Обидно до слёз.
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08.09.2020 15:04 Відповісти
Это старня комуняцко-московицкая мантра, расчитанная на совок (т.е. идиотов!)
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08.09.2020 15:09 Відповісти
Україна ФСЁ ...аут ...земля вкрадена а цих "индейцев" вижити це справа "техніки" ...досвід є
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08.09.2020 18:30 Відповісти
"Не пугай никого, и сам не будешь бояться..." (Будулай)...
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08.09.2020 15:05 Відповісти
Хорошо пересидел. Ничего не делал, дураки налоги платят - народ Белоруссии, а он с этих налогов столовается. Надо ещё Кольку на ноги поставить и власть ему передать по примеру Кадыркина. Кадыров уже 21 - летнюю свою дочь сделал министром культуры и народ раб России схапал, а чем хуже колхозник Лукашенко от Кадыркина????
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08.09.2020 15:05 Відповісти
Не толькол беларусы, но и мы, украинцы, к демократии не все готовы. Свободу поняли как свободу воровать, отлынивать, обманывать, сидеть на голове у государства, нахапать побольше льгот, а также возможность хамской критики любого начальника с обязательным унижением (это - первый признак раба!). Специально отмечу, что я далеко не сторонник Зеленского, голосовал за Порошенко (читай:за независимую от кацапов Украину с перспективой трудной но правильно дороги в будущее).
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08.09.2020 15:07 Відповісти
ты наверное удмурт. или даже коми.
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08.09.2020 15:14 Відповісти
може недосидел? так какие проблемы,насидишься ышо
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08.09.2020 15:08 Відповісти
АГ-ты уже на лопату,в жопе-насидел.
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08.09.2020 15:12 Відповісти
Проблема, Лука, не то шо ты пересидел, а то, что ты оху.л от безнаказанности.
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08.09.2020 15:18 Відповісти
как раз лукавый позволяет себе столько, сколько ему позволяют его болотные холопы.
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08.09.2020 15:19 Відповісти
Одно другому не противоречит
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08.09.2020 15:42 Відповісти
Собственных чиновников пугает, чтобы не переметнулись.
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08.09.2020 15:19 Відповісти
У него кроме психопатии еще и деменция.
Шото не припомню,шоб он сидел.
Но всё ещё впереди.
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08.09.2020 15:24 Відповісти
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать" - Цензор.НЕТ 9608
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08.09.2020 15:25 Відповісти
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08.09.2020 18:43 Відповісти
Губернатор белорусского федерального округа,однозначно!
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08.09.2020 15:25 Відповісти
Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать" - Цензор.НЕТ 9480
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08.09.2020 15:29 Відповісти
Нет пути нет рашки...... нет батьки нет картофестана!!!!
Ничего нового придумать не могут!!!!
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08.09.2020 15:29 Відповісти
Так не надо уходить. Признай выборы не состоявшимися, назначь новые, и исполняй обязанности презика до проведения новых выборов.
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08.09.2020 15:30 Відповісти
К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать - совсем никакой изобретательности неимеет, а ведь могут и вешать, топить, растрелять и конце концов просто прибить досмерти, а он только резать, резать, кровожадный однако.
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08.09.2020 15:35 Відповісти
Дебил, мля. От кого он все время Беларусь защищает? Если бы не это... паразитирующее усатое насекомое, со своей шкловско-гэбэшной мафией страну вообще не от кого было спасать.
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08.09.2020 15:36 Відповісти
Всё,как у старшОго братушки.
У того тоже постоянно враг у ворот
пришёл захватывать наши ресурсы.
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08.09.2020 16:43 Відповісти
Резать вас не будут!!! Вы мрази!!!! Вас судить люди будут ВСЕХ!!!! И путина и тебя и асада и назарбаеа- всех отловят гадов!!!!
Но за Немцова и за Джохара Дудаева- я бы....... Путин ты сволоч !!!За что?
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08.09.2020 15:47 Відповісти
Дудаева убил еще ельцин и его мафиозная братва, ... путин тогда в питере при собчаке ползал и решал вопросы кому дать или не дать доступ к экспорт импорту через порт
Но по сути, бесполезно кричать... не услышат
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08.09.2020 17:04 Відповісти
Лукашенко в эту каденцию надо подготовить себе достойную смену!
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08.09.2020 15:59 Відповісти
Бововна дебілина,нема каденцій в самозванців.
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08.09.2020 16:09 Відповісти
Я был в Беларуси недавно. За Лукашенко все село, поголовно. И небольшие городки. В больших городах люди постарше тоже "за" А это больше 50% населения.
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08.09.2020 16:02 Відповісти
А еще там мертвые с косами вдоль дорог стоят и ветер свистит ....
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08.09.2020 17:09 Відповісти
Так что шансов у оппозиции очень мало. И мне непонятно зачем было подымать эту бучу, толкать Лукашенко в сторону России. Мне даже временами казалось, что эти выступления были неоднозначны
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08.09.2020 16:05 Відповісти
Штовхати в бік росії)) Сміх та й годі!
Він вже давно там. І поза вже давно незручна. І винні у всьому США та Європа - в кращих традиціях.
У когось ще є ілюзії на предмет того, хто такий лука?
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08.09.2020 17:20 Відповісти
Але ж й блазень )) Де там курва в тоі Біларусі ті рєзчики ? ?)
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08.09.2020 16:15 Відповісти
И каждый получит по делам рук своих. И начинайте с Луки.
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08.09.2020 16:23 Відповісти
Возможно кто-то немного не долежал в дурке и теперь большая часть белорусского народа немного переседит за участие в митингах и за сопротивление милиции.
Но перерадоваться кому-то не суждено.
А кацапские журнашлюхи вообще ,конечно, мерзота редкая. И кто их слушает и смотрит? Это же надо таким упоротым совком быть)))))
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08.09.2020 16:35 Відповісти
"Только мертвым я оставлю «Ла Монеду», но умру сражаясь. Совершать самоубийство, как Бальмаседа я не стану…" Убит партизанами 11 сентября 1973 года.
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08.09.2020 16:40 Відповісти
в Беларуси партизаны только в сказках, некому там убивать и резать. ... "Мы белорусы, мирные люди" - это слова из гимна. .... вот оно что, а мирных людей диктатуры любят больше всего. Работай за еду и молчи - это же самое лучшее для подобной власти. Поэтому ничего там мирный протест не сделает. Если рашка не двинет свою линию и не поставит этого газпромовского бабарейку вместо таракана, то сам народ ничего не сделает.
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08.09.2020 17:08 Відповісти
это сказал Альенде в 1972 году.
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08.09.2020 17:12 Відповісти
так він дійсно придурок
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08.09.2020 17:28 Відповісти
ага, ага... пукін-шеломов також заявляв, що якщо він не буде стріляти в українців на донбасі, то донбасят злі укри "будуть різати"! Видно в диктаторів страх на гостро-ріжучі предмети.
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08.09.2020 17:34 Відповісти
О народе нужно заботиться,а не о сторонниках.
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08.09.2020 17:58 Відповісти
Окружили ковбоя индейцы.
Это конец, подумал ковбой.
Внутренний голос: "Нет, не конец - убей вождя".
Выхватывает пистолет, убивает.
Внутренний голос: "Вот теперь - конец".

Борода из совка.
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08.09.2020 18:08 Відповісти
Тільки я можу захистити Білорусь, заявив кривавий диктатор кат білоруського нарда Юда -Лука. Выходить що має намір захистити від кремлівських фашистів )(уйла які тільки вони а не хто більш в світі так наполегливо намагаються зліпити з європейської держави Беларусь свою безправну кацапську колонію в складі кривавій в'язниці народів в паРаші. А гордих славян білорусів перевзути в обіссані кацапські личаки і зробити своїми безправними рабами недокацами. Так цей кремлівський холуй яничар Лука він не захищає суверенітет державність Білорусі а навпаки злочинно сприяє ворожому кремлю для повного знищення його.
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08.09.2020 18:15 Відповісти
Исчезает на глазах последний островок утопического социализма.
Быть особенными - дорогого стоит. Среди нормальных людей.

Просто люди хотят быть как все свободными и от этого счастливыми.
Пусть и бедными (временно) но свободными.
Счастливые буратины.
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08.09.2020 18:36 Відповісти
Пересиживать придурок будет в камере
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08.09.2020 20:55 Відповісти
Да, возможно, я немного пересидел
Источник: https://censor.net/ru/n3218161

Ни себе фига "немножко" !!! 20 лет пересидел из 25 . . .
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08.09.2020 21:13 Відповісти
 
 