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Одеська область (3000) митниця (1851) Марченко Сергій (570) Пудрик (16)

Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко

Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що основним критерієм для призначення главою Одеської митниці Дениса Пудрика є його профпридатність, а не активи і родинні зв'язки.

Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Бутусов: За яким принципом на Одеську митницю призначили Дениса Пудрика - зятя радника голови консультативної ради при президенті Куніцина? Ви ж бачили його декларацію? Це саме той "махровий митник", який всюди був, знає все, навіть те, що дешевше купити квартиру в Туреччині, ніж тур у цю країну.

Марченко: Для мене як міністра головний маркер "кейса Пудрика" - його тест на профпридатність. Він повинен без розкачки забезпечити виконання певних фінансових показників. Звичайно, я не перевіряю керівників митниці поліграфом. І не вивчаю їхні родинні зв'язки.

Читайте також: Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую

Марченко додав, що про стан і родинні зв'язки Дениса Пудрика дізнався зі ЗМІ.

"Чи означає це, що я повинен його негайно звільнити ... Я так не вважаю. Ключове питання в цьому та інших прикладах одне: чи є кримінальні справи або претензії правоохоронних органів? Якщо ні - нехай працює", - зазначив глава Мінфіну.

Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.
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Топ коментарі
+28
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 1234
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08.09.2020 14:57
+20
Да как такого симпатягу вообще обидеть можно?
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 6158
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08.09.2020 14:57
+18
снова зебилам нассали по-полной, не скрываясь))
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08.09.2020 14:58
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дык, оне, *****, все профпригодны...
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08.09.2020 14:56 Відповісти
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 1234
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08.09.2020 14:57 Відповісти
Зеленський робить з себе посміховисько і це обернеться провалом на місцевих виборах!
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08.09.2020 15:05 Відповісти
А вам так шкода свого зеленого ідола, зелена шістка.
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08.09.2020 18:25 Відповісти
Мені шкода вас, ви ж остаточно втратите віру в доброго баріна - Президента.
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08.09.2020 18:28 Відповісти
А повод: вот вот лопнет от... может быть поводом для увольнения?
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08.09.2020 15:08 Відповісти
Да как такого симпатягу вообще обидеть можно?
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 6158
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08.09.2020 14:57 Відповісти
Зато профи!
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08.09.2020 14:58 Відповісти
Воно скоро саме лопне.
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08.09.2020 15:52 Відповісти
снова зебилам нассали по-полной, не скрываясь))
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08.09.2020 14:58 Відповісти
Тебе пʼять років "чоколятом" частували, зараз продовжують, а ти все віриш!)))
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08.09.2020 15:19 Відповісти
О состоянии и связях Пудрика Министр узнал из СМИ.....
Ну, такой же дебил, как и Кучма, который узнал из СМИ о двух судимостях януковича!
П.С. Сам не мог в интернете пошариться ??????
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08.09.2020 14:58 Відповісти
формалист - а причинно следственные связи не кто не отменял - а исходя из них , можно,а главное нужно ,делать выводы ,правильные выводы и воплощать в решениях ,а не то ты сам такой
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08.09.2020 14:58 Відповісти
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко

А откуда Марченко получил подтвержденный кейс о профпригодности Пудрика? От его финансового состояния и семейных связей? Или принцип "пацан наворует и долю пришлет" - главное при отборе на эту должность?
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08.09.2020 15:02 Відповісти
Зато все считают,что марченко-коррумпированное гавно. И пусть он свой "кейс пудрика" затусует себе в очко.
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08.09.2020 15:07 Відповісти
жаль , шо Міхо пішов на поводу у цієї проститутки тварі бутусова, ця гнила дупа порохоботська хай би сам долизував гівно з під пороха
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08.09.2020 15:09 Відповісти
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 639 чем эта непригодна?
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08.09.2020 15:09 Відповісти
А 500 гривен премии к 8-му марта в три раза гривну обвалили и "Приват" по щели пошёл, а вы Пэтю с Лэрой обвиняете...
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08.09.2020 18:07 Відповісти
Нет уголовных дел - не значит, что человек порядочный. А за это можете спросить любого декларанта в Одессе
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08.09.2020 15:09 Відповісти
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08.09.2020 15:10 Відповісти
Где же они нажили такое состояние? Не иначе - в совке. Мы же так хорошо жили. А все эти мерседесы и теремки он купил на сэкономленные деньги от школьных обедов, вкусного пломбира по 19 копеек и колбасы по 2.20.
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08.09.2020 15:11 Відповісти
Этого свиноруса только за одну жопу-морду нужно увольнять.
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08.09.2020 15:17 Відповісти
зе дно
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08.09.2020 15:18 Відповісти
Выложенные фотографии Бублика с женой, по его внешнему виду и как он одет с навешанными регалиями - говорит О нём КАК о человеке много чего не хорошего.
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08.09.2020 15:19 Відповісти
Марченко полный мудак, даже не понимает какую ахинею он несет, конечно основным критерием для назначения этого свинячего рыла, является его профпригодность, а не активы и родственные связи, но самое главное, свинячее рыло должен показать, за какое бабло он получил эти активы, марченко из когорты дремучих совков и какая разница, духовный кастрат.
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08.09.2020 15:21 Відповісти
Марченко має повідомити суспільству, за якими саме критеріями він обрав керівника митниці. В іншому разі матиме негативне сприйняття суспільством цього начальника з негативною зовнішністю і бекграундом...
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08.09.2020 15:31 Відповісти
А где нацкорпус и прочие со свинками?
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08.09.2020 15:43 Відповісти
Гадя Петрович потерялася.
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08.09.2020 17:15 Відповісти
В єтой банде все профпригодны.
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08.09.2020 15:49 Відповісти
Сколько чемоданов занёс этот пурдик???
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08.09.2020 15:53 Відповісти
Он мог даже не заносить, а пообещать долю.
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08.09.2020 17:19 Відповісти
Он должен без раскачки обеспечить выполнение определенных финансовых показателей. Конечно, я не проверяю руководителей таможни полиграфом. И не изучаю их родственные связи", - отметил Марченко.

Другими словами наполнение кешем карманов вышестоящих скотов?
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08.09.2020 16:06 Відповісти
Увольнять нельзя, а вот расстрелять прямо на рабочем месте можно.
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08.09.2020 16:21 Відповісти
Ну да. Люстрация ж ни о чем не говорит ватным зеленым ******.

Единство и борьба противоположностей.
Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко - Цензор.НЕТ 4869

Донбасо-крымский коррупционер и Жанна Дарк борьбы с коррупцией.
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08.09.2020 17:14 Відповісти
"...я не проверяю руководителей таможни полиграфом. И не изучаю их родственные связи. Источник: https://censor.net/ru/n3218162"
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Это сказал руководитель государственной службы? Нет, руководитель такого бы никогда не сказал, это сказало ЗЕлупленое чмо, попавшее случайно на должность министра. Нормальный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ министр, назначая человека на должность начальника одной из главных региональных таможен, просеял бы жизнь этого кандидата через мелкое сито.
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08.09.2020 17:40 Відповісти
Соврал он, еще как все проверяется...
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08.09.2020 23:28 Відповісти
А як же кумівство, з яким зеленський проголосив боротьбу?
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08.09.2020 18:26 Відповісти
значит вопрос к авакову и сытнику.., почему на этого борова нет у/д..???
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08.09.2020 18:28 Відповісти
" профпригодность налицо" !!!
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08.09.2020 21:58 Відповісти
 
 