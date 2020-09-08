Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що основним критерієм для призначення главою Одеської митниці Дениса Пудрика є його профпридатність, а не активи і родинні зв'язки.
Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
Бутусов: За яким принципом на Одеську митницю призначили Дениса Пудрика - зятя радника голови консультативної ради при президенті Куніцина? Ви ж бачили його декларацію? Це саме той "махровий митник", який всюди був, знає все, навіть те, що дешевше купити квартиру в Туреччині, ніж тур у цю країну.
Марченко: Для мене як міністра головний маркер "кейса Пудрика" - його тест на профпридатність. Він повинен без розкачки забезпечити виконання певних фінансових показників. Звичайно, я не перевіряю керівників митниці поліграфом. І не вивчаю їхні родинні зв'язки.
Марченко додав, що про стан і родинні зв'язки Дениса Пудрика дізнався зі ЗМІ.
"Чи означає це, що я повинен його негайно звільнити ... Я так не вважаю. Ключове питання в цьому та інших прикладах одне: чи є кримінальні справи або претензії правоохоронних органів? Якщо ні - нехай працює", - зазначив глава Мінфіну.
Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.
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Ну, такой же дебил, как и Кучма, который узнал из СМИ о двух судимостях януковича!
П.С. Сам не мог в интернете пошариться ??????
А откуда Марченко получил подтвержденный кейс о профпригодности Пудрика? От его финансового состояния и семейных связей? Или принцип "пацан наворует и долю пришлет" - главное при отборе на эту должность?
Другими словами наполнение кешем карманов вышестоящих скотов?
Единство и борьба противоположностей.
Донбасо-крымский коррупционер и Жанна Дарк борьбы с коррупцией.
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Это сказал руководитель государственной службы? Нет, руководитель такого бы никогда не сказал, это сказало ЗЕлупленое чмо, попавшее случайно на должность министра. Нормальный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ министр, назначая человека на должность начальника одной из главных региональных таможен, просеял бы жизнь этого кандидата через мелкое сито.