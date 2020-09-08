Лукашенко вважає правильним затримання Колесникової: Вона намагалася втекти в Україну до сестри

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що член президії координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марія Колесникова намагалася втекти в Україну до своєї сестри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомив кореспондент телеканалу "Росія 1" Євген Рожков, який брав участь в інтерв'ю з Лукашенком.

"Олександр Лукашенко сказав, що він в курсі цієї ситуації. Вона дійсно хотіла втекти, як він сказав, до України, тому що у неї там є нібито сестра. І він, як прикордонник, вважає, що її затримали правильно", - сказав Рожков в ефірі однієї з російських програм.

Нагадаємо, 7 вересня невідомі в Мінську посадили Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Сьогодні прикордонний комітет Білорусі підтвердив, що Марія Колесникова була затримана на білорусько-українському кордоні, а двоє її соратників Антон Родненков і Іван Кравцов виїхали в Україну.

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Заступник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня після розмови з представниками білоруської влади за межами республіки опинилася голова опонентка Лукашенка Світлана Тіхановська. Пізніше вона оголосила про створення КР і звернулася до Ради Безпеки ООН з приводу придушення масових протестів.