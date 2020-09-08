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Новини Репресії в Білорусі
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Лукашенко вважає правильним затримання Колесникової: Вона намагалася втекти в Україну до сестри

Лукашенко вважає правильним затримання Колесникової: Вона намагалася втекти в Україну до сестри

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що член президії координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марія Колесникова намагалася втекти в Україну до своєї сестри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомив кореспондент телеканалу "Росія 1" Євген Рожков, який брав участь в інтерв'ю з Лукашенком.

"Олександр Лукашенко сказав, що він в курсі цієї ситуації. Вона дійсно хотіла втекти, як він сказав, до України, тому що у неї там є нібито сестра. І він, як прикордонник, вважає, що її затримали правильно", - сказав Рожков в ефірі однієї з російських програм.

Нагадаємо, 7 вересня невідомі в Мінську посадили Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Сьогодні прикордонний комітет Білорусі підтвердив, що Марія Колесникова була затримана на білорусько-українському кордоні, а двоє її соратників Антон Родненков і Іван Кравцов виїхали в Україну.

Також читайте: Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову

Заступник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня після розмови з представниками білоруської влади за межами республіки опинилася голова опонентка Лукашенка Світлана Тіхановська. Пізніше вона оголосила про створення КР і звернулася до Ради Безпеки ООН з приводу придушення масових протестів.

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Топ коментарі
+28
Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину к сестре

О как. Поездка к родственникам в дружественную страну (по крайней мере на данный момент) оказывается уголовно наказуемое преступление в Беларуси.
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08.09.2020 15:00
+15
"Люди во власти так упорно цепляются за неё, потому что боятся стать тем "бесправным говном", которым они считают и делают всех остальных..."
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08.09.2020 15:03
+8
У бацьки снесло не только крышу, но и фундамент.
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08.09.2020 15:20
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Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину к сестре

О как. Поездка к родственникам в дружественную страну (по крайней мере на данный момент) оказывается уголовно наказуемое преступление в Беларуси.
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08.09.2020 15:00 Відповісти
С языка сорвал.Суровые,однахо,законы в Беларуси.
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08.09.2020 15:12 Відповісти
Лукашенко вважає правильним затримання Колесникової: Вона намагалася втекти в Україну до сестри - Цензор.НЕТ 796
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08.09.2020 15:46 Відповісти
О! А вот это правильно - до людей с такой футболкой по другому не дойдет
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08.09.2020 16:22 Відповісти
"Люди во власти так упорно цепляются за неё, потому что боятся стать тем "бесправным говном", которым они считают и делают всех остальных..."
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08.09.2020 15:03 Відповісти
А в каком месте тут преступление?
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08.09.2020 15:04 Відповісти
Грыгорыч дай ответ если бы эта дама (которую я не знаю) и может к ней не так лоялен но где логика а если бы она бежала к сестре в Россию??? Северную Корею, Китай,Казахстан. Туркменистан, Кыргызстан- но не в Украину- то как тогда....думаю ответа мы не дождемся....
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08.09.2020 15:07 Відповісти
в Украину, (в рохляндию пожалуйста, там ,,новичка" на не одно поколение хватит )
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08.09.2020 15:08 Відповісти
Враньё - главный признак неправоты, а если человек (группа, организация, правительство. президент) врёт не останавливаясь, то что-то доказывать ему уже бесполезно.
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08.09.2020 15:07 Відповісти
Этот "маленький" недостаток свойственен всем диктаторам и фашизму в целом, включая, конечно, Путиноида и его раздутую московию. На каждом шагу они за пореьриком гнусно врут.
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08.09.2020 15:14 Відповісти
Не совсем так.В отличие от постоянно врущих коммунистов,германские наци были честны в своей доктрине,идеологии и целях....На том и погорели.
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08.09.2020 15:33 Відповісти
А дати слово самій Колесніковій слабо? тарган ти вагітний.
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08.09.2020 15:19 Відповісти
так она тебе набрешет не меньше чем клоун.
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08.09.2020 19:52 Відповісти
І що? Суть в іншому - брехні Лукашенко.
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08.09.2020 20:01 Відповісти
У бацьки снесло не только крышу, но и фундамент.
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08.09.2020 15:20 Відповісти
эээ... что значит "бежать"? Она что, под арестом была?
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08.09.2020 15:23 Відповісти
врьош, не уйдеш.
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08.09.2020 15:26 Відповісти
Так это ее в Минске схватили за намерение совершить тяжкое уголовное преступление - сгонять к родственнице в другую страну.
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08.09.2020 15:31 Відповісти
Марія Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, щоб унеможливити примусове вивезення з країни. Як пише "https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/8/7114097/ Європейська правда ", з посиланням на свої джерела під час спроби фактичної депортації вона порвала паспорт, тому не могла бути пропущена прикордонниками на територію України".
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08.09.2020 15:49 Відповісти
Правильно так:
Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину со своими подельниками. При чем тут сестра.
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08.09.2020 15:56 Відповісти
Вона буде наступним президентом Білорусі, він то нутром чує, тому й затримали.
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08.09.2020 16:07 Відповісти
Воффка буде наступним президентом, А Лукашенко буде віце-президентом
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08.09.2020 17:29 Відповісти
Побачимо, вже не довго зосталось чекати.
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08.09.2020 19:20 Відповісти
Воффка буде наступним президентом, А Лукашенко буде вице-президентом. А все эти Тихановские, Цепкало, Колесниковы припрутся в Украину на наши харчи
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08.09.2020 17:35 Відповісти
Вони будуть харчуватись за свої гроші, в тебе ніхто сало не відніме, не переживай.
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08.09.2020 19:21 Відповісти
Как сообщил телеграмм-канал NEXTA, Колесникова не хотела покидать Беларусь, когда её вытолкали за территорию пограничники , она для того ,чтобы её не пустили без документов в Украину, порвала свой паспорт и бросила в харю лукашистскому погранцу. Это посчитали нападением на пограничный наряд и задержали её.
Усатая мразь всё знает про это и врёт всем в уши.
К сожалению, белорусы уже 26 лет живут под оккупацией.
Только сейчас выросло поколение,которое способно на сопротивление. Но будет очень тяжело. Таракашенко вскормил таких подонков и карателей , как и его кумир Сталин.
Но правда и свобода всегда побеждают! Враг будет разбит! Жыве Беларусь!
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08.09.2020 16:10 Відповісти
Когда придет время "Ч", куда побежит усатый таракан?
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08.09.2020 17:05 Відповісти
Никуда он не побежит. Сразу после нового года Беларусь входит в РФ в виде Минской и Витебской областей (или губерний)
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08.09.2020 17:31 Відповісти
До 1917 г Белоруссия состояла из трех губерний - Минской, Могилевской и Витебской.
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08.09.2020 17:41 Відповісти
А 14 миллиардов лет назад вся вселенная была меньше атома и что с того???
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08.09.2020 18:30 Відповісти
Интересный метод Лукашенка. Может нам перенять его по отношению к "любителям гастролей" в Москву из разных опажопских фракций?
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08.09.2020 18:02 Відповісти
Повторение мать учения....дерзайте беларусы, может хотя бы Коляна получится согнать с папиного трона.
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08.09.2020 18:19 Відповісти
Чого їй тікати? Це ти, тарган, повинен думати, куди тобі тікати!
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08.09.2020 20:01 Відповісти
Сябри - тепер і у Вас є свій "Легитимний"!
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08.09.2020 20:38 Відповісти
Колхозное чмо точка
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08.09.2020 20:54 Відповісти
 
 