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Новини Місцеві вибори-2020
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агітація (201) Зеленський (22416) місцеві вибори (1365) Суми (746) Слуга народу (2800) Рябуха Тетяна (3)

Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що він не може агітувати за кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.

У вівторок під час робочої поїздки в Сумську область, відповідаючи на питання про те, чому в мери Сум була висунута народна депутатка від партії "Слуга народу" Тетяна Рябуха, Зеленський сказав: "Перемога залежить не тільки від кандидатури пані Рябухи, а залежить від того, як її сумчани бачать, і бачать взагалі міською головою, чи подобається їм програма. Я бажаю успіху, але це вибір тільки народу України. Вам жити в Сумах, і вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, або було по-іншому? Я не можу ні за кого агітувати, і, чесно кажучи, це не є справедливим, щоб я агітував", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зауважив, що йому, звичайно, не все одно, кого висувають у мери міст, на голів ОТГ від "Слуги народу". "Усі вважають, що це (Рябуха. - Ред.) сильна людина. Вона знає це місце, патріот Сумщини", - зазначив він.

Також читайте: Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: "Слуга народу" - 30%, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарність" - 16%, ВО "Батьківщина" - 9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+77
Я особисто хочу бачити тебе в Кварталі.
Здай булаву, бовдуре.
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08.09.2020 15:02
+50
разумеется, тому, при ком результат был наилучший!

не догадываешься, кому?
кто восстановил рост экономики в условиях войны?
при ком был профицит бюджета?
при ком торговля с ЕС превысила торговлю с рф?

не догадался?
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08.09.2020 15:12
+44
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 1113
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08.09.2020 15:23
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"Я не могу ни за кого агитировать"
- проблеял Зе-ЛЖЕЦ на фоне десятков огромных зелено-желтых плакатов "Зе-местные".
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08.09.2020 15:13 Відповісти
Завтра будєт луччє , чєм вчєра!!
А сєводня ,просто, офігєнно!!
Гасло ЛЮБОЇ ВЛАДИ!!
🤣🤣
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08.09.2020 15:13 Відповісти
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 6889
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08.09.2020 15:20 Відповісти
і чим тобі вона люба?
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09.09.2020 09:25 Відповісти
"чтобы было, как сейчас", - це як? Країна - 95 квартал?
Тоді, звісно, по іншому.
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08.09.2020 15:16 Відповісти
"ВАЗ был застенчивый агитатор. Все существо его протестовало против агитации, но не агитировать он не мог" почти (с)
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08.09.2020 15:17 Відповісти
выступает с символикой "Зе місцеві", но агитировать ему низя и он это знает и конечно же придерживается) ага) вообще уже положили большой и толстый на конституцию... забили на все, на ковид, на социалку, на законы - главное свои мэры и дороги делать, на все деньги делать дороги!) никак глава государства не выйдет с образа прораба
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08.09.2020 15:18 Відповісти
Изыди,нечисть зелёная.
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08.09.2020 15:20 Відповісти
Дебилина ценично-брехливая.
У тебя, дебил, люди на фронте гибнут, а ты ездишь по городам, агитируя за слуг.
Тебе, тварь, только рейтинг и выборы важны. Та ты должно, чмо, уже бить тревогу и говорить с мировыми, а не унижаться перед россией.
Люди, ну как можно было выбрать ЭТО?
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08.09.2020 15:21 Відповісти
С мировыми лидерами
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08.09.2020 15:28 Відповісти
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 1113
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08.09.2020 15:23 Відповісти
давайте, сумчане! не подведите зелесрань! вы же хотите, чтоб у вас было не как сейчас, а в сто раз хуже!
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08.09.2020 15:33 Відповісти
Валяет дурака и демагогией занимается, а на петиции не отвечает.
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08.09.2020 15:35 Відповісти
в гаранта відчувається невпевненість...владна ейфорія проходить, впевненість в силах і можливостях покидає кловуна... чого чекати? чи чекати чогось взагалі небезпечно..?
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08.09.2020 15:41 Відповісти
В таких случаях у трусов, обличенных властью, развивается праранойя.

Тем более, шо шута-наркомана реально окружают враги.
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08.09.2020 17:08 Відповісти
ДЕБІЛА КУСОК
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08.09.2020 15:42 Відповісти
Хочемо щоб було добре а не по-іншому
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08.09.2020 15:43 Відповісти
Конечно, как политик, блазень заметно вырос, и догнал даже политическую проститутку, тимоху, и хочу с ним согласиться, я не хочу, чтобы было, как сейчас с блазнем, Украина устала от дремучих совков, мы должны идти на Запад, а не восток.
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08.09.2020 15:44 Відповісти
Ну откровенно ж сцыт в глаза , но как хебилам нравиться когда он из себя физрука или пачтальрна строит.
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08.09.2020 15:47 Відповісти
іди в ср#ку і забирай з собою своїх дебільних слуг....
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08.09.2020 15:48 Відповісти
Этот гандон совершает чес по Украине за госсчет для агитации за Зедибилят.
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08.09.2020 15:48 Відповісти
Гоните его вместе с его прихлебателями! Пора очистить страну от Зе-сорняка!
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08.09.2020 15:55 Відповісти
На КЖРК уже трое бастуют шахтёры Кривого Рога.
По стечению обстоятельств,50% принадлежит Бене,50% РАхметову.
Картинка Украины в миниатюре.
Хуже не будет!
Вы же сами голосовали за Беню, РАхметова, Зеленскага. Порохоботы вас предупреждали !!
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08.09.2020 15:57 Відповісти
Це Слов'янськ! Слава Україні!!!
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 4365
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08.09.2020 16:05 Відповісти
Просто хочется, что бы , ради смеха, каждый, считающий себя Украинцем, плюнул в в рожу зеленому клоуну, маме Римме и папику
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08.09.2020 16:08 Відповісти
Зєлєнскій прагне ОДНОГО - приходу до влади мєдвєдчукОВА та його банди...(((
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08.09.2020 16:21 Відповісти
Странные вы. Кокаина не хотите? Рей.
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08.09.2020 16:36 Відповісти
Зелупа .просто.иди нахйу..
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08.09.2020 16:40 Відповісти
для того.что бы было не так как сейчас.нужно заптретить голосовать тем,кто голосованием "квартальным" привел к власти "слуг" которые их сделали(голосовавших за них) и всю Украину.
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08.09.2020 16:40 Відповісти
"вся твоя жизнь - реклама безопасного секса" (С)
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08.09.2020 16:53 Відповісти
Вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому?

А, кроме ЗЕ и СН, кто-то реально может хотеть, чтобы было как сейчас???!!!
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08.09.2020 17:06 Відповісти
Странно, что в Сумской области пока еще ничего не случилось катастрофического.
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08.09.2020 17:27 Відповісти
Сумская область должна срочно приготовиться к катаклизмам-пожары, наводнения, землетрясения!!! Везде где проскакал Ишак, там беда!
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 4823
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08.09.2020 17:29 Відповісти
Загадка: что такое волк с корзиной, который ловит неизвестно откуда прилетающие яйца?
Ответ: реформирующий медицину зеленский.
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08.09.2020 17:47 Відповісти
Я особисто не можу агітувати, але агітую: ви ж не хочете щоб було так як зараз, а хочете що б у Києві було так як при мені в Україні? Голосуйте за Хабалку Дупінс, під зеленої парасолькою.
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08.09.2020 18:04 Відповісти
Зеленський НЕ МОЖЕ, але ''через силу'' і за державний кошт, порушуючи закон, агітує. Порошенка гнобили за ''дорогенька'', а зеленському все, навіть відверте порушення закону, сходить з рук. Тому що більшовизм, тому, що нарід дав йому необмежену владу і зараз кожного разу отримує брехливі пояснення, де чорне видається за біле, і чомусъ вірить їм.
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08.09.2020 18:23 Відповісти
Не поддавайтесь на провокацию и красивые обещания Зеленского!! Ведь на сегодня стало ясно и понятно всем что:: Зеленский и его банда, брехуны и воры!!! И пришли к власти на лжи!.. Хотите , что бы и на местах , в городах и сёлах, командовали эти безграмотные кухарки, мусорщики , гармонисты и пофигисты?
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08.09.2020 18:35 Відповісти
Вот твоя агитация.
Боевики уничтожили блиндажи ВСУ в Красногоровке: фото последствий смертельного удараВторник, 08 сентября 2020, 14:50

https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-09-08/boeviki-unichtojili-blindaji-vsu-v-krasnogorovke-foto-posledstviy-smertelnogo-udara-/208700 переглянути новину українською

Боевики возобновили обстрелы на Донбассе и уничтожили блиндажи украинских военных в Красногоровке Донецкой области. В результате обстрела есть раненый.
Как сообщает https://apostrophe.ua/ "Апостроф", об этом в Facebook https://www.facebook.com/iryna.kaptur/posts/1988493377952729 написала волонтер Ирина Каптур.
По ее информации, удары были нанесены по нескольким позициям украинских бойцов, в результате чего сгорело шесть блиндажей.
"В других местах еще сложнее там есть погибшие. Уже официально подтвердили с ГШ. Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи. Спасали оружие", - пишет она.
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08.09.2020 18:50 Відповісти
Следующий этап плата за транспортировку воздуха и света с теплом от солнца .голосуйте .голосуйте за этого гандона зеленского
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08.09.2020 18:54 Відповісти
"вы хотите как сейчас или чтобы было по другому?" Как сейчас, при тебе,Зе,никто не хочет! Конечно все хотят по другому1
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08.09.2020 19:10 Відповісти
Місце всіх зрадників - не політика і не сцена, а ТЮРМА. Що там з вагнерівцями? Ще не розібралися?
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08.09.2020 19:59 Відповісти
всё верно сказал.
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08.09.2020 20:38 Відповісти
Дурик сбрей усы
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08.09.2020 20:53 Відповісти
я хочу шо б було як при Порохе - жити з вірою в найкраще!
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08.09.2020 20:58 Відповісти
Та ні, нарід хоче щоб було гірше - Медведчук - Бойко це під силу))) Занадто добре зараз - ні кумівства, весна пройшла - бандитам пофіг, мир в очах Путіна і тд.
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08.09.2020 22:31 Відповісти
ДА иди ты ***** ***** ЗЕленый.
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09.09.2020 07:42 Відповісти
Ты,Чмо,уже наобещало. И дальше продолжаеш блеять, не Лох ты наш. Уже весь мир над Украиной смеется...
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09.09.2020 10:15 Відповісти
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