Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що він не може агітувати за кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.
У вівторок під час робочої поїздки в Сумську область, відповідаючи на питання про те, чому в мери Сум була висунута народна депутатка від партії "Слуга народу" Тетяна Рябуха, Зеленський сказав: "Перемога залежить не тільки від кандидатури пані Рябухи, а залежить від того, як її сумчани бачать, і бачать взагалі міською головою, чи подобається їм програма. Я бажаю успіху, але це вибір тільки народу України. Вам жити в Сумах, і вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, або було по-іншому? Я не можу ні за кого агітувати, і, чесно кажучи, це не є справедливим, щоб я агітував", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зауважив, що йому, звичайно, не все одно, кого висувають у мери міст, на голів ОТГ від "Слуги народу". "Усі вважають, що це (Рябуха. - Ред.) сильна людина. Вона знає це місце, патріот Сумщини", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
- проблеял Зе-ЛЖЕЦ на фоне десятков огромных зелено-желтых плакатов "Зе-местные".
А сєводня ,просто, офігєнно!!
Гасло ЛЮБОЇ ВЛАДИ!!
🤣🤣
Тоді, звісно, по іншому.
У тебя, дебил, люди на фронте гибнут, а ты ездишь по городам, агитируя за слуг.
Тебе, тварь, только рейтинг и выборы важны. Та ты должно, чмо, уже бить тревогу и говорить с мировыми, а не унижаться перед россией.
Люди, ну как можно было выбрать ЭТО?
Тем более, шо шута-наркомана реально окружают враги.
По стечению обстоятельств,50% принадлежит Бене,50% РАхметову.
Картинка Украины в миниатюре.
Хуже не будет!
Вы же сами голосовали за Беню, РАхметова, Зеленскага. Порохоботы вас предупреждали !!
А, кроме ЗЕ и СН, кто-то реально может хотеть, чтобы было как сейчас???!!!
Ответ: реформирующий медицину зеленский.
Боевики уничтожили блиндажи ВСУ в Красногоровке: фото последствий смертельного удараВторник, 08 сентября 2020, 14:50
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-09-08/boeviki-unichtojili-blindaji-vsu-v-krasnogorovke-foto-posledstviy-smertelnogo-udara-/208700 переглянути новину українською
Боевики возобновили обстрелы на Донбассе и уничтожили блиндажи украинских военных в Красногоровке Донецкой области. В результате обстрела есть раненый.
Как сообщает https://apostrophe.ua/ "Апостроф", об этом в Facebook https://www.facebook.com/iryna.kaptur/posts/1988493377952729 написала волонтер Ирина Каптур.
По ее информации, удары были нанесены по нескольким позициям украинских бойцов, в результате чего сгорело шесть блиндажей.
"В других местах еще сложнее там есть погибшие. Уже официально подтвердили с ГШ. Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи. Спасали оружие", - пишет она.