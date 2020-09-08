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Новини Ринок землі
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земля (1646)

"У тіні" перебувають 8 млн га українських земель, через що бюджет недоотримує мільярди гривень, - адвокат Гангана

Україна, яка входить до п'ятірки найбільших у світі постачальників агропродукції, недоотримує мільярди гривень податків від агросектора через те, що частина ринку працює "в чорну".

"У тіні" перебувають 8 млн га українських земель. Про це, а також про причини ситуації, що склалася, в своєму блозі на OBOZREVATEL розповів адвокат В'ячеслав Ганган.

"Україна входить до п'ятірки найбільших світових постачальників агропродукції. Аграрний сектор генерує понад 10% українського ВВП. Сільгосппродукція становить 39,8% у загальному експорті України, або близько $20 млрд. І до того ж держава недоотримує від агросектора мільярди гривень у вигляді податків, оскільки частина ринку працює "в чорну". За оцінками Світового банку, "в тіні" перебуває близько 8 мільйонів гектарів українських земель. Власники паїв віддають їх в оренду, але документи не оформляються, а податки не сплачуються", – написав Ганган.

Причиною цього адвокат вважає порушення під час укладання договорів оренди паїв між агрокомпаніями і власниками землі.

"За Податковим кодексом вартість оренди становить від 3 до 12% від грошово-нормативної оцінки землі. Плюс місцева адміністрація може додати ще 1% на соціальний розвиток регіону, якщо землю виділяє держава. Залежно від вартості оренди паю визначається і розмір податку на землю", – розповідає Ганган.

Зазвичай, на думку адвоката, селяни, маючи справу з великими агрокомпаніями, намагаються встановити максимальну ціну оренди. В середньому йдеться про 13%. І великі агрохолдинги, які працюють "в білу", вказують у договорах реальну вартість оренди – і платять з неї всі податки. Інша справа – дрібніші підприємці.

"Дрібні підприємці вирішують усе по-іншому. Тут можливі два варіанти. Перший: пайовик, у якого є СПД, домовляється з сусідами і орендує в них землю. В договорах відображується вартість оренди паїв 3% від грошово-нормативної оцінки. А решту, скажімо, 10%, орендар платить своїм односельцям готівкою. Агрохолдинги собі такого дозволити не можуть. Оскільки ризики того, що контролювальний орган встановить факт ухилення від податків, дуже високі, а втрати від штрафних санкцій незрівнянно більші від вигоди від заниження орендної плати. Тому великий бізнес вказує в договорах реальну ціну й чесно платить податки. Тобто дрібні агровиробники платять податок на землю від 3%, а великі агрохолдинги – від 13%", – розкриває схему Ганган.

Водночас, за словами адвоката, така "мінімізація" є не найгіршим із можливих варіантів.

"Другий варіант ще гірший. У цьому разі один пайовик домовляється з іншими усно, а гроші повністю віддає готівкою. Він збирає всі паї, номінально не підписуючи жодної угоди. Засіває землю, вирощує врожай, збирає. Потім купує фіктивні виробничі документи у трейдерів і продає товар за цими документами. Саме таких земель в Україні 8 мільйонів гектарів. Поліція й місцеві адміністрації нічого не помічають", – резюмував експерт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Верховна Рада відкрила ринок землі в Україні наприкінці березня 2020 року. До того ж земельна реформа була неоднозначно сприйнята суспільством. Зокрема, різко проти її впровадження виступили українські фермери, які побоювалися, що з уведенням ринку землі великі агрохолдинги скуплять все родючі поля. Трохи пізніше Держгеокадастр роз'яснив: ринок землі в Україні відкриють із великими обмеженнями.

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Топ коментарі
+8
" Поэтому крупный бизнес указывает в договорах реальную цену и честно платит налоги. " - долго смеялся.... Все еще смеюсь
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08.09.2020 15:16
+5
Відколи експертами щодо земельних ресурсів стали адвокати?
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08.09.2020 15:26
+3
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати!
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08.09.2020 15:18
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" Поэтому крупный бизнес указывает в договорах реальную цену и честно платит налоги. " - долго смеялся.... Все еще смеюсь
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08.09.2020 15:16 Відповісти
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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08.09.2020 15:17 Відповісти
А если б проголосовал за персонажа сериала?
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08.09.2020 15:25 Відповісти
Ще раз кажу- не Дивився "Слугу Народу", "Сватів" - ні одного разу!!
95 - два Рази!!
🤮
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08.09.2020 15:38 Відповісти
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати!
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08.09.2020 15:18 Відповісти
Щас вовки приймуть правильний закон відносно овець.
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08.09.2020 16:04 Відповісти
думаю на этой власти байка про богатую но ограбленную страну где деньги под каждым лопухом лежат наконец закончится, чтобы страна была богатой, она должна производить!!!
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08.09.2020 15:19 Відповісти
Даешь землю агрохолдингам !!?Нахрена нам мелкие фермеры !!?
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08.09.2020 15:21 Відповісти
Порошенко подарил сыну агрохолдинг и 122 тыс га земли
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Чесно зароблені на державній службі!!
🤗
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08.09.2020 15:40 Відповісти
Відколи експертами щодо земельних ресурсів стали адвокати?
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08.09.2020 15:26 Відповісти
Мышам, что при Зеле съели 2700 вагонов зерна, скоро есть будет нечего!
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08.09.2020 15:28 Відповісти
Потрібно звернутись до захисників тварин, а то котам не буде роботи.
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08.09.2020 16:01 Відповісти
Зараз усі злодії власники величезних ділянок землі на законних підставах.
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08.09.2020 15:30 Відповісти
Почему продажа украинской земли - это тройное преступление, https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D1%8D%D1%82%D0%BE.html
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08.09.2020 15:44 Відповісти
"мелкие агропроизводители платят налог на землю от 3%, а крупные агрохолдинги - от 13%", - Ганган." Этот адвокат выдаёт себя за государственника, обеспокоенного надополучением налогов. Между тем государство должно быть обеспокоено не только недобором налогов, но и низкими доходами рядовых работников агросектора. Здесь надо отслеживать баланс, иначе государство, снимая 7 шкур с рядовых, будет продолжать говорить о необходимости снять 8-ю. Для этого надо устанавливать законодательно более высокий уровень МРОТ - минимальный размер оплаты труда.
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08.09.2020 15:40 Відповісти
"при этом государство недополучает" - с чего вдруг? Оно (государство) чем-то помогло человеку, который "Засеивает землю, выращивает урожай, убирает."?
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08.09.2020 15:41 Відповісти
государство в целом существует на налоги. Оплата армии, милиции (полиции), пожарников, строительство пусть отвратительных, но дорог, школы, пенсии - это все налоги. Выращивание урожая это такой же бизнес как производство пепси колы или мебели, и с него надо платить налог.
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08.09.2020 16:06 Відповісти
"и с него надо платить налог." - с чего вдруг? Кто это сказал, что "надо"? Кому "надо" - тот пусть и платит.
Мне "не надо". Я не хочу отвратительные дороги, мизерные пенсии (на которые нельзя прожить), милицию которая крышует продажу наркотиков, медицину (которая смотрит диагноз и назначения в интернете), суды (где законное решение - ставка, незаконное - процент от суммы) и при этом зарплата больше в десятки раз, чем средняя по стране - и этот шабаш за мои деньги. Зачем мне это?
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08.09.2020 17:28 Відповісти
Если вы думаете что вы единственный кому удалось обмануть систему и уклониться от налогов, то нет - таких в Украине очень много, если не большинство, отсюда и все инфраструктура такая плохая. Бороться надо как с коррупцией, так и с неуплатой налогов. В стране где я живу налоги одни из самых высоких в мире. Думаете я так рад отдавать больше половины в казну? Абсолютно нет. Но это если бы в этой стране большинство не платили налоги как в Украине, то мы бы скатились в пропасть очень быстро.
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08.09.2020 17:41 Відповісти
Даже если все, в Украине, будут честно платить налоги - то это только позволит купить прокурорской жене машину подороже, и никак не отразится на инфраструктуре.
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08.09.2020 17:50 Відповісти
я про коррупцию сам написал, но по большому счету если бы полицейский получал зарплату в 5000 долларов или учитель в обещанные 4000, то они бы сто раз подумали прежде чем брать взятку. Получая 5000 гривен, у них нет выбора, в результате государство не работает в принципе, и выйти из этого состояния намного сложней чем в него войти.
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08.09.2020 19:01 Відповісти
"если бы полицейский получал зарплату в 5000 долларов или учитель в обещанные 4000" - эта схема не работает. Судьи Вам в пример. Только неотвратимость наказания, но это не про нас....
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09.09.2020 09:45 Відповісти
одним наказанием не отделаться, вон в Китае смертная казнь, и все равно есть коррупция. Путь к осутствию коррупции намного сложней чем в обратном направлении, я не спорю, но невозможно одной рукой бороться с коррупцией, а другой ее порождать. Меняйте законодательство, выбирайте в президенты какого то иммигранта который жил в нормальной стране лет 30 и на этот раз с образованием выше циркового училища, ну или что там клоуны заканчивают, желательно уже пред или пенсионного возраста, чтобы деньги и дворцы его интересовали меньше чем желание оставить след в истории, и помагайте всем обществом задовить коррупцию на местах. За один день чуда не будет, но дойти хотя бы до уровня Польши думаю реально. Ну или ищите таланты среди себя, но пока за почти 30 лет незалежности не получалось.
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09.09.2020 16:26 Відповісти
"Меняйте законодательство, выбирайте в президенты какого то иммигранта который жил в нормальной стране лет 30 и на этот раз с образованием выше циркового училища, ну или что там клоуны заканчивают, желательно уже пред или пенсионного возраста, чтобы деньги и дворцы его интересовали меньше чем желание оставить след в истории, и помагайте всем обществом задовить коррупцию на местах." - согласен, но вот тут то и проблема.
"Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти"
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09.09.2020 17:19 Відповісти
Ну і закаЗуха
Давай здамо землю великим орендаторам - вони ж чЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄсниє
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08.09.2020 15:58 Відповісти
По Налоговому кодексу, стоимость аренды составляет от 3 до 12% от денежно-нормативной оценки землиИсточник: https://censor.net/ru/n3218169

по ходу у вас земля очень дешева в аренду.
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08.09.2020 16:01 Відповісти
А що не лох? Його реакція?
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08.09.2020 16:25 Відповісти
Італійська мафія свої прибутки відмиває в основному на будівництві і сільському господарстві, а українська мафія що, дурніша за італійську?..
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08.09.2020 17:11 Відповісти
Вважаю, що податкову систему України потрібно було б спростити до одного податку - з обороту 3-5 % плюс % на свою пенсію. Ці гроші витрачать лише для армії і підтримки штанів держслужбовців, роботу яких потрібно жорстко контролювати прямим волевиявленням народу . Всі інші - на свій хліб нехай заробляють працею.
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08.09.2020 17:19 Відповісти
Тому вонЯ б'є себе в груди і кричить Шо продаж землі це продаж неньки України. Ось де криється суть такого супротиву від таких як вонЯ та ХВермерів які проти ринку землі. Думаєте чому його не хочуть впроваджувати вже більше 20 років? Тільки по тій причині, що прийдеться сплачувати налоги не тільки фермерам, а ще й великим ХВермерам
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08.09.2020 17:45 Відповісти
Шановний Цензор, коли публікуєте статтю зі змістом в якому не розумієтесь то хоч не називайте того проданого г@ндона "експертом". Бо коли б джерелом вашої статті був дійсно експерт, то ви б розуміли, що насправді державі вигідний такий розклад, так як одноосібники недоплачують вищевказаних податків, але не мають вигоди від ПДВ, яка є 20% від валового доходу!!! Іх цілком заберає держава. Отож при врожаю пшениці 40 ц/га, проти одиного гектара недосплачених податків це близько 1000 грн, маємо 4000грн недоотриманого прибутку (ПДВ). Отож для держави вигода очевидна, а от агрохолдингам цей "баланс" не дає змогу безперешкодно і остаточно знищити конкурентів у вигляді одноосібників. Як відомо саме ця конкуренція є рушійною силою стрімкого росту арендної плати, та в свою чергу викликає бажання знищити одноосібників, в яких і так доречі, набагато слабкіші позиції в цій ситуації.
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09.09.2020 09:17 Відповісти
 
 