УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11623 відвідувача онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
16 910 219
Київ (19120) Київрада (778) Кличко (3477) місцеві вибори (1365) опитування (1853) рейтинг (1622) УДАР (82) Слуга народу (2800) Європейська Солідарність (1069)

"УДАР", "ЄС" і "Слуга народу" лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"УДАР" набирає майже 29% голосів та удвічі випереджає конкурентів – "Європейську Солідарність" та "Слугу народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня - 1 вересня, передає Цензор.НЕТ.

 Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня – 1 вересня.

Рейтинг "УДАРу" удвічі більший за партії, які посіли друге та третє місця.

"У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Європейська Солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" – 10,7%, – повідомляє "Рейтинг".

Дослідники зазначають, що партію "Перемога Пальчевського" підтримують 6,9% опитаних, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 6,8%, партію "Голос" – 6,5%, партію "Батьківщина" – 6,4%, партію "Сила і честь" – 5,5%, партію Шарія – 3,8%. Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 13%.

УДАР, ЄС і Слуга народу лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування Рейтингу 01

Разом з тим, 60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка. Показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку.

59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін і лише 13% побачили погіршення.

УДАР, ЄС і Слуга народу лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування Рейтингу 02

Дві третини киян на відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

УДАР, ЄС і Слуга народу лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування Рейтингу 03

"69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних", – підсумовує "Рейтинг".

Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
За Порохом з факелами вночі бігали , зраду шукали . А зараз замазали очі зеленим гівном .
показати весь коментар
08.09.2020 15:27
+38
"УДАР", "ЄС" і "Слуга народу" лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8119
показати весь коментар
08.09.2020 15:38
+33
Значит надо голосовать за ЕС в Киевсовет. Когда дойдет до третьего Майдана, что практически неизбежно после вербовки людьми Патрушева в Омане нашей властной верхушки, то каждый штык ЕС понадобится в Киевсовете.
показати весь коментар
08.09.2020 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Кому оно надо кто там лидирует?
показати весь коментар
08.09.2020 15:58 Відповісти
Одразу видно "хвости" (оплату "опитування") Смешко і Пальчевського, яким відкусили проценти від ЄС і зажопів.
показати весь коментар
08.09.2020 16:02 Відповісти
Це ще раз підтвержує що проросійські сили ніколи в Києві не мали підтримки, під якими проектами вони не маскувались ,єдине виключення Льоня космос який примазався тоді до Ющенка,чого не можна було сказати про остані парламенські вибори.
показати весь коментар
08.09.2020 16:09 Відповісти
Радует что ПОДЖОпники пролетают к стерхам але 10% зебилов как ложка зеленого дерьма в бочке с медом.
показати весь коментар
08.09.2020 16:11 Відповісти
Радійте що це передвісник загального рейтинга СН в країні на територіях від Києва до Львова. Якби цей дурень Зе не почав дратувати всіх проросійськими перфомансами, Київ би з радістю підтримав право-ліберальну риторику, і рейтинг націоналістів зкотився б до меж статистичної похибки. Але залежністю від російського бабла він сам собі вирив кінець політкар'єри, 10% ні на що не вплинуть, та й то їх напередодні парламентських виборів буде ще менше.
показати весь коментар
08.09.2020 16:38 Відповісти
Очень жаль что Удар и ЕС, не набирают суммарно 50%
показати весь коментар
08.09.2020 16:17 Відповісти
Палец Палчевського)
показати весь коментар
08.09.2020 16:37 Відповісти
Ожидаемо и предсказуемо,но похоже завышен рейтинг зебилов, впрочем до конца октября он в любом случае упадет, часть лохтората выздоровеет, часть перетечет к открытым врагам - жоппоблоковцам и шариям.
показати весь коментар
08.09.2020 16:49 Відповісти
Шот СН в Киеве совсем кисло стал выглядеть. Даже запуски Верещут на веревочках не помогают.
показати весь коментар
08.09.2020 16:56 Відповісти
Мери поппинс гребаная...
показати весь коментар
08.09.2020 17:02 Відповісти
Я точно знаю, что Мери Поппинс выглядит иначе.

А те, для кого запускали Верещук, вобще не знают, кто это. Так шо запуск так себе - в лужу перднули.
показати весь коментар
08.09.2020 17:03 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/politics/klichko-pogodivsya-na-spivpratsyu-z-evropeyskoyu-solidarnistyu-taran-202009081212630 Віталій Кличко погодився на консолідацію проєвропейських сил у новообраній Київраді. Тема єдності та проєвропейської більшості стала темою першого ж номеру передвиборчої газети мера.
Експерт-політолог Сергій Таран в коментарі https://www.depo.ua/ukr/politics/klichko-pogodivsya-na-spivpratsyu-z-evropeyskoyu-solidarnistyu-taran-202009081212630 Depo.ua зазначив, що кілька днів тому "Європейська Солідарність" офіційно закликала до координації зусиль на місцевих виборах та створення в новій Київській міській раді коаліції проукраїнських політичних сил.
"Про це йшлося в офіційній заяві партії. І буквально в унісон з нею вийшла партійна газета Віталія Кличка, в якій наголошується, що заради розвитку Києва і України він готовий до співпраці з демократичними, проєвропейськими силами - в новій Київраді. Тобто, є висока ймовірність, що Київрада матиме чітку проєвропейську більшість.
"Думаю, технологи Кличка розуміють, що інших сил, крім "Європейської солідарності", на які він зможе опертися та створити надійна більшість просто не існує. Він же не з "Слугами народу" і "ОПЗЖ" збирається об'єднуватися?", - заявив політолог.
Таран також нагадав, що мером Києва Віталій Кличко став, перебуваючи в партії "Солідарність" Петра Порошенка.
"Тому найближчого соратника і союзника у Кличка, аніж "ЄС" бути в принципі не може", - підкреслив експерт.
показати весь коментар
08.09.2020 17:21 Відповісти
За петюню голосуют только оторванные от корыта. Ну или откровенные любители ****.
показати весь коментар
08.09.2020 20:06 Відповісти
та ладно, не истери так откровенно - ти ужо меньшинство

"Как бистро сгорает зеленая плесень, как долго как долго димится пердак" - привикай, короче.
показати весь коментар
08.09.2020 20:14 Відповісти
Так.я щось не поняв,Порох, шо уже не Барига?
показати весь коментар
08.09.2020 21:30 Відповісти
Йб*нуцца. И вся эта вата рядом со мной живет. Вы видели этого Пальчевского, или Шария хоть раз? Или знаете хоть одного кандидата из Єдності, и им подобных, или только бигборды видели? Не будет в этой стране ни хера вообще хорошего.
А потом эти-же голосователи будут сидеть в своей вонючей конуре без ремонта с пенсией в 100 баксов, и недоумевать, а кто же виноват в этом?
показати весь коментар
08.09.2020 21:39 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/press-announcement/686329.html А завтра якраз будуть "свіжі" рейтинги, якраз від пальчевського, з його карманої ТОВ "Роботизовані телесистеми"
Подивигся цей цирк...
показати весь коментар
08.09.2020 21:43 Відповісти
Кличко в авторитете, победит.
показати весь коментар
08.09.2020 22:02 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 