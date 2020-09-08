"УДАР", "ЄС" і "Слуга народу" лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
"УДАР" набирає майже 29% голосів та удвічі випереджає конкурентів – "Європейську Солідарність" та "Слугу народу".
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня - 1 вересня, передає Цензор.НЕТ.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня – 1 вересня.
Рейтинг "УДАРу" удвічі більший за партії, які посіли друге та третє місця.
"У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Європейська Солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" – 10,7%, – повідомляє "Рейтинг".
Дослідники зазначають, що партію "Перемога Пальчевського" підтримують 6,9% опитаних, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 6,8%, партію "Голос" – 6,5%, партію "Батьківщина" – 6,4%, партію "Сила і честь" – 5,5%, партію Шарія – 3,8%. Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 13%.
Разом з тим, 60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка. Показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку.
59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін і лише 13% побачили погіршення.
Дві третини киян на відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.
"69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних", – підсумовує "Рейтинг".
Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.
Будь ласка, зачекайте...
А те, для кого запускали Верещук, вобще не знают, кто это. Так шо запуск так себе - в лужу перднули.
Експерт-політолог Сергій Таран в коментарі https://www.depo.ua/ukr/politics/klichko-pogodivsya-na-spivpratsyu-z-evropeyskoyu-solidarnistyu-taran-202009081212630 Depo.ua зазначив, що кілька днів тому "Європейська Солідарність" офіційно закликала до координації зусиль на місцевих виборах та створення в новій Київській міській раді коаліції проукраїнських політичних сил.
"Про це йшлося в офіційній заяві партії. І буквально в унісон з нею вийшла партійна газета Віталія Кличка, в якій наголошується, що заради розвитку Києва і України він готовий до співпраці з демократичними, проєвропейськими силами - в новій Київраді. Тобто, є висока ймовірність, що Київрада матиме чітку проєвропейську більшість.
"Думаю, технологи Кличка розуміють, що інших сил, крім "Європейської солідарності", на які він зможе опертися та створити надійна більшість просто не існує. Він же не з "Слугами народу" і "ОПЗЖ" збирається об'єднуватися?", - заявив політолог.
Таран також нагадав, що мером Києва Віталій Кличко став, перебуваючи в партії "Солідарність" Петра Порошенка.
"Тому найближчого соратника і союзника у Кличка, аніж "ЄС" бути в принципі не може", - підкреслив експерт.
"Как бистро сгорает зеленая плесень, как долго как долго димится пердак" - привикай, короче.
А потом эти-же голосователи будут сидеть в своей вонючей конуре без ремонта с пенсией в 100 баксов, и недоумевать, а кто же виноват в этом?
Подивигся цей цирк...