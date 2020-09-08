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Зеленський (22416) митниця (1851) Марченко Сергій (570) Єрмак Андрій (1352)

Призначення на митницю ні із Зеленським, ні з Єрмаком не обговорював жодного разу, - Марченко

Призначення на митницю ні із Зеленським, ні з Єрмаком не обговорював жодного разу, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко не обговорює кадрові призначення на митницю з вищим керівництвом держави.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"З приводу кадрів - жодного разу (не спілкувався з президентом Зеленським або главою його офісу Єрмаком. - Ред.). А з проблем на митниці - звичайно. З огляду на негатив навколо цієї теми, президента цікавить, щоб митниця виконувала план, щоб історії з заниженням митної вартості, конкуренції між митницями відійшли в минуле, щоб були зрушення в боротьбі з контрабандою", - сказав Марченко.

Він також додав, що у президента і прем'єра багато питань до митниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запустили оцінку доброчесності всього складу митниці. Її проходження обов'язково для подальшої роботи у відомстві, - Марченко

Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.

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Топ коментарі
+10
А шо там обсуждать; позвонили - прогнулся, выполнил.
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08.09.2020 15:36
+6
Я ему верю!!!
как он мог обсуждать если ему приказали что делать
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08.09.2020 15:37
+5
Назначения на таможню ни с Зеленским, ни с Ермаком не обсуждал ни разу, - Марченко - Цензор.НЕТ 6314
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08.09.2020 15:40
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А шо там обсуждать; позвонили - прогнулся, выполнил.
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08.09.2020 15:36 Відповісти
Мафія призначає своїх людей на митницю навіть не ставлячи до відома Президента! Це тільки прискорює політичне банкрутство Зеленського!
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08.09.2020 15:51 Відповісти
марченко--ТУПОЙ и БЕЗВОЛЬНЫЙ ПЕНЬ
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08.09.2020 16:20 Відповісти
Я ему верю!!!
как он мог обсуждать если ему приказали что делать
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08.09.2020 15:37 Відповісти
Тоже верю! Ну прям "ни разу" не брешет!!! По честной морде лица видно)=
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08.09.2020 15:42 Відповісти
Назначения на таможню ни с Зеленским, ни с Ермаком не обсуждал ни разу, - Марченко

Всегда назначал без обсуждений.
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08.09.2020 15:39 Відповісти
Авжеж, і навіщо щось там шавкам обговорювати - виконувати вказівки треба.
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08.09.2020 15:39 Відповісти
Приказы не обсуждаются, они выполняются.
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08.09.2020 15:39 Відповісти
Назначения на таможню ни с Зеленским, ни с Ермаком не обсуждал ни разу, - Марченко - Цензор.НЕТ 6314
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08.09.2020 15:40 Відповісти
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08.09.2020 15:43 Відповісти
Ну це може бути студія упячки. Але те що УП повністю перетворилась в продажне лайно то є факт
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08.09.2020 15:48 Відповісти
а єормак тут яким боком? може з радником сівохою говорили?
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08.09.2020 15:42 Відповісти
Короче, министр - пустое место!
Назначения и бабло идут мимо этого лоха!
А он знает про брата Ермака и его функции?
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08.09.2020 15:44 Відповісти
на таможне щас все хорошо) 12-15% митної вартості кешем і вези шо хош.
Чітко, як при пізньому Віктор Фьодоричу..
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08.09.2020 15:45 Відповісти
Напевно за посаду на митниці більше ніж 100 000 доларів вже не візьмеш.
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08.09.2020 15:45 Відповісти
Верю, верю.. Ведь зеленые твари никогда не обманывали. И Пудрика - протеже Ермака молодое дарование и грозу взяточников он сам лично отбирал среди тысяч таких же достойных претендентов
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08.09.2020 15:54 Відповісти
"нє обсуждал" - просто получал указания..
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08.09.2020 15:54 Відповісти
Невже Беня порішав ?
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08.09.2020 15:55 Відповісти
Это клован очень смешной
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08.09.2020 15:56 Відповісти
Нє вінтВатная Я- он сам прішол!©
🤣
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08.09.2020 15:59 Відповісти
Так тебе и поверили.Гляди какая завидная самостоятельность на слушателя, а там с полусогнутых и не встаёт,какой список дали таких и назначает,иначе......
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08.09.2020 16:05 Відповісти
Если с министром не согласовывают назначение его кадры, значит вверху не считают х.й за мясо.
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08.09.2020 16:07 Відповісти
Ибо все назначения - по амбарной книге брата дерьмака.
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08.09.2020 16:12 Відповісти
Мне всегда был интересно, а как это у таможни, ментов и врачей (например) может быть план? Ну не повезёт по какой-то причине никто товары через границу. Дальше что? Как можно ставить планы на то, что от тебя не зависит никак?
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08.09.2020 16:12 Відповісти
Зеленский увидел в его глазах честность
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08.09.2020 16:14 Відповісти
Так, звичайно! А ще маленьке звірятко загортає його у фольгу.
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08.09.2020 21:29 Відповісти
 
 