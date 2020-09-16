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Фонд гарантування вкладів (1504) Шевчук Станіслав (52)

Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів може призвести до колапсу банківської системи, – ексголова КСУ Шевчук

Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів може призвести до колапсу банківської системи, – ексголова КСУ Шевчук

Конституційний суд України 15 вересня 2020 року розгляне подання Верховного суду щодо оцінки конституційності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У разі визнання закону неконституційним, це потенційно може призвести до колапсу банківської системи України. Таку думку висловив в ефірі радіо "Новое время" доктор юридичних наук, голова КСУ в 2018-2019 роках, професор, член-кореспондент НАПрНУ, суддя Європейського суду з прав людини ad hoc Станіслав Шевчук.

За його словами, головна функція Фонду гарантування вкладів - повернути вкладникам гарантовані 200 000 грн у разі банкрутства банку, а таких вкладників в українській банківській системі понад 98 відсотків.
"Фонд гарантування вкладів якраз виконує цю свою роботу. Крім того, дуже важлива його робота - це виведення неплатоспроможних банків з ринку. Тому його функція незалежного органу критично важлива для нашої банківської системи, особливо в контексті наших міжнародних зобов’язань", - додав Станіслав Шевчук.

За оцінкою ексголови КСУ, ця справа щодо конституційності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" є відмовною та підлягає закриттю.
"Цій справі вже 5 років. Вона потрапила мені як судді-доповідачу, і я одразу побачив, що ця справа відмовна. Не можна було, на мою думку, як судді, відкривати цю справу", - розповів Станіслав Шевчук. Він повідомив, що колегія КСУ у 2015 р. відхилила це подання, однак згодом справа була відкрита на засіданні Великої палати Конституційного суду.

В самому поданні обґрунтовується неконституційність декількох статей, проте, за словами Станіслава Шевчука, окремі статті ніяк не призводять до неконституційності закону в цілому.

"Більше того, поки подання розглядалося Конституційним судом, за цей період було внесено понад 12 змін до Закону. Це означає, що немає обґрунтування, яке було наведене в поданні, воно вже не може вважатися чинним на момент розгляду справи, бо композиція Закону вже змінилася. І справа, на мій погляд, підлягає закриттю", - зазначив Станіслав Шевчук.
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Топ коментарі
+9
как все про#бать за 1 год
В.А.Зелин-ский.
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08.09.2020 16:06
+6
Наши судьи сами по себе.
Он вполне могут признать незаконным, например, Нацбанк.

Или деньги...
Или деньги у всех, кроме судей...
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08.09.2020 16:20
+5
Та мля.
Суды вообще оборзели принимать сверх-бредовые "решения".

Скоро запретят восходы и закаты Солнца.
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08.09.2020 16:19
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как все про#бать за 1 год
В.А.Зелин-ский.
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08.09.2020 16:06 Відповісти
Не знаю как нсчет коллапса банков, а признание неклнституционности карантина не привело к коллапсу карантина и зеленые начхали на решение Конституционного суда Украины. Им суды и законы не писаны.Они бандиты с большой дороги.
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08.09.2020 16:07 Відповісти
Потому, что "неконституционность карантина" - приняли лишь по отдельным моментам, а не ВООБЩЕ и даже не по основным частям...!
Насколько я понял, только в вопросе "незаконности ограничения выплат отдельным категория, в том чсиле и судьям" !
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08.09.2020 22:17 Відповісти
Зелёная плесень жрет все,до чего дотянется...
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08.09.2020 16:16 Відповісти
Та мля.
Суды вообще оборзели принимать сверх-бредовые "решения".

Скоро запретят восходы и закаты Солнца.
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08.09.2020 16:19 Відповісти
Наши судьи сами по себе.
Он вполне могут признать незаконным, например, Нацбанк.

Или деньги...
Или деньги у всех, кроме судей...
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08.09.2020 16:20 Відповісти
Якщо визнають не конституційним:
1. Люди підуть знімати готівку, бо вклад не гарантований нічим - банки накриваються мідним тазом
2. Гривня обмінюється на доляри чи євро - падіння курса гривні на дно Маріанської западини
3. Гіперінфляція і крах економіки.
4. "поважні бізнесмени" по-зєлєнськи (олігархи людською) скуповують країну задарма.

Як там Бєня казав? "Дефолт, так дефолт" і "дефолт - то не сташно"?
Ось така "страшилка" може чекати у майбутньому... Але є сподівання, що такого не станеться
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08.09.2020 16:28 Відповісти
Та ну швидше вже признавайте, здєлайте їх разом раз і навсєгда. Шоб мудре зєльоне насєлєніє достойно провело уходящую епоху зубожіння.
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08.09.2020 16:42 Відповісти
Чем слабее и беспомощенее власть (в Украине, в 1ю очередь, - президент),
тем наглее и бепардоннее действия барыг всех уровней (судейских - в 1ю очередь) ...
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08.09.2020 16:50 Відповісти
Якщо таке трапиться, то для більшості вкладників (які ще тримають депозити в банківських установах) стане актуальним вислів з казки "Буратіно": "Плакали наші грошенята..."
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08.09.2020 16:57 Відповісти
Хих...коллапс банковской системы приведет к коллапсу Конституционного суда......
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08.09.2020 17:54 Відповісти
пора взагалі ліквідувати КС.
бо у всьому світі його функції виконує ВС.
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08.09.2020 17:59 Відповісти
Да, уж.... Зебилы у власти, и6рают в "президентов", страна тем временем распадается. Ее просто растаскивают на части дядьдьки-кукловоды, под одобрительный гогот ибецильного населения... Шо завтра жрать будете, идиоты?
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08.09.2020 19:26 Відповісти
 
 