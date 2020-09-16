Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів може призвести до колапсу банківської системи, – ексголова КСУ Шевчук

Конституційний суд України 15 вересня 2020 року розгляне подання Верховного суду щодо оцінки конституційності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У разі визнання закону неконституційним, це потенційно може призвести до колапсу банківської системи України. Таку думку висловив в ефірі радіо "Новое время" доктор юридичних наук, голова КСУ в 2018-2019 роках, професор, член-кореспондент НАПрНУ, суддя Європейського суду з прав людини ad hoc Станіслав Шевчук.

За його словами, головна функція Фонду гарантування вкладів - повернути вкладникам гарантовані 200 000 грн у разі банкрутства банку, а таких вкладників в українській банківській системі понад 98 відсотків.

"Фонд гарантування вкладів якраз виконує цю свою роботу. Крім того, дуже важлива його робота - це виведення неплатоспроможних банків з ринку. Тому його функція незалежного органу критично важлива для нашої банківської системи, особливо в контексті наших міжнародних зобов’язань", - додав Станіслав Шевчук.

За оцінкою ексголови КСУ, ця справа щодо конституційності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" є відмовною та підлягає закриттю.

"Цій справі вже 5 років. Вона потрапила мені як судді-доповідачу, і я одразу побачив, що ця справа відмовна. Не можна було, на мою думку, як судді, відкривати цю справу", - розповів Станіслав Шевчук. Він повідомив, що колегія КСУ у 2015 р. відхилила це подання, однак згодом справа була відкрита на засіданні Великої палати Конституційного суду.

В самому поданні обґрунтовується неконституційність декількох статей, проте, за словами Станіслава Шевчука, окремі статті ніяк не призводять до неконституційності закону в цілому.

"Більше того, поки подання розглядалося Конституційним судом, за цей період було внесено понад 12 змін до Закону. Це означає, що немає обґрунтування, яке було наведене в поданні, воно вже не може вважатися чинним на момент розгляду справи, бо композиція Закону вже змінилася. І справа, на мій погляд, підлягає закриттю", - зазначив Станіслав Шевчук.