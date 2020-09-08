Зеленський про ситуацію з COVID-19: Є проблеми з швидким наповненням ліжок. Я впевнений, що це буде велика проблема
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Україна буде готова до можливого збільшення наповнюваності лікарень у разі посилення пандемії COVID-19 і кількості госпіталізованих.
"Є великі проблеми з швидким наповненням ліжок, тому що люди є люди, ми їх любимо такими, які вони є, будемо виправляти всі їхні помилки, на жаль, усією країною. Я впевнений, що це буде, проблема велика, але все-таки вірю, що це не буде в такому обсязі, як це було, наприклад, в більшості країн Європи", - сказав він на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки в Житомирську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський сказав, що готується багато лікарень, паралельно збільшується переобладнання лікарень про всяк випадок.
"Ми стежимо за цим. З технічними заходами, з киснем, з ШВЛ - питань немає. Я не хочу говорити, що "на всіх вистачить", але, принаймні, ми будемо готові", - зазначив він.
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Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
У меня на пальце постоянно был этот аппарат В больнице при подключённом кислороде
Потому не надо умничать
КУДА ВЫ БУДЕТЕ ЛОЖИТЬ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЭПИДЕМИИ ?????
Или будете оставлять умирать дома ?
КТО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ УКРАИНЦЕВ В НОЯБРЕ , если в день заболевает по 100 врачей?
А не пора ли уголовное дело открывать ЗА ПЛОХУЮ ЗАЩИТУ ВРАЧЕЙ В ОДЕЖДЕ И АНТИСЕПТИКЕ ?
Но вопрос обеспечения врачей защитой ПРИСУТСТВУЕТ
на эти деньги нужно было больницы строить реставрировать, а деньги пропали
дороги кстати тоже не строятся
поэтому вопрос к зеленскому: куда пропали 65 млрд грн выделенные на ковид?
В Харкові журналіст запитав Зеленського: «Чи відомо Вам, що з 15 об'єктів «Великого Будівництва» - 13 були готові на 95% ще в минулому році?». Тобто, блазень видав за свою роботу ту, яку на 95% виконав Порошенко.
https://twitter.com/bryhynets/status/1301423013292838913
Ось таку невтішну картину сьогодні, 8 вересня, змалювали лікарі. Оперативну нараду з тернопільськими медиками щодо протидії захворюваності на коронавірус провів міський голова Сергій Надал. Він був із фахівцями на відеозв'язку, адже досі https://teren.in.ua/2020/09/04/golovne-zavdannya-dlya-ternopolya-vyzhyty-u-chervonij-zonii/ перебуває на лікуванні після виявлення COVID-19.