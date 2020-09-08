Побитого Балуха госпіталізували з Гідропарку, у нього пропав телефон і банківська картка, - Нацполіція
Поліція встановлює обставини побиття в ніч на 8 вересня колишнього політичного в'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Сьогодні, близько 12 години, у столичну поліцію надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух. Для з'ясування усіх обставин події на виклик виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції", - сказано в повідомленні.
Попередньо встановлено: потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями зі столичного Гідропарку. Крім цього, у чоловіка виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки. Зараз 49-річний потерпілий перебуває в лікувальному закладі, де йому надається допомога.
"Створена слідча група з найдосвідченіших і висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють всі обставини правопорушення. Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків і очевидців цієї події. Крім цього, поліцейські перебувають у лікувальному закладі, щоб поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів, залежно від обставин вчинення правопорушення", - підкреслили в столичному главку поліції.
Матеріали зареєстровано в Дніпровському управлінні поліції Києва. Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
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Это остров посреди Днепра , правда метро проходит
Приходилось засиджуватись, аж до закриття метро, а потім пиляти пішки додому.
Просто інформація по дебільному подана.
Там же це все їм відомо.
ДЕ ВИ ????????!!!!!
Ненавиджу тільки тих хто ПРОТИ України. Армії. Мови. Віри. Демократії. НАТО ЄС.
Але цей зебіл https://censor.net/ru/user/428951 - просто провокатор. Видать, пригожинський. Його касапська "грамотність" доводить це.
Но тем не менее ОП на это акцентирует внимание. Наверно не просто так?
Але бухав - не один! А з компанією тих, які рік тому разом з ним повернулися з полону! Святкували річницю! Чи це заборонено, чи осудно? Та риторичні запитання!
Але знайшлася по сусідству компанія урків, які його вистежили там і побили! Ну, принаймі - це такі перші результати слідства! Не офіційного, а народного слідства - і все ж таки!
Читайте, беріть раціональне зерно з тих інф!
Но мы то все понимаем...