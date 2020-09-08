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Новини Силовики
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побиття (893) Київ (19120) Нацполіція (14879) Правоохоронні органи (2697) силовики (2512) Балух Володимир (310)

Побитого Балуха госпіталізували з Гідропарку, у нього пропав телефон і банківська картка, - Нацполіція

Побитого Балуха госпіталізували з Гідропарку, у нього пропав телефон і банківська картка, - Нацполіція

Поліція встановлює обставини побиття в ніч на 8 вересня колишнього політичного в'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні, близько 12 години, у столичну поліцію надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух. Для з'ясування усіх обставин події на виклик виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції", - сказано в повідомленні.

Попередньо встановлено: потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями зі столичного Гідропарку. Крім цього, у чоловіка виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки. Зараз 49-річний потерпілий перебуває в лікувальному закладі, де йому надається допомога.

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"Створена слідча група з найдосвідченіших і висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють всі обставини правопорушення. Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків і очевидців цієї події. Крім цього, поліцейські перебувають у лікувальному закладі, щоб поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів, залежно від обставин вчинення правопорушення", - підкреслили в столичному главку поліції.

Матеріали зареєстровано в Дніпровському управлінні поліції Києва. Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
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Топ коментарі
+35
Гідропарк? Ви що, приколюєтесь? Напевно Балух не знав, що на Гідропарку ввечері найбільша концентрація бидла по Києву.
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08.09.2020 17:07
+16
Тимошенки, Гриценки, Тягнибоки, Вакарчуки, Яворівські, Скрипіни, Дроздови, Тягнибоки, Фаріони, Садові, ви чий голос так потужно і неперервно звучав 5 років 24/30/365, викриваючи неймовірні злочини «бариги-мародьора Порошенка»,
ДЕ ВИ ????????!!!!!
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08.09.2020 17:14
+13
Там и днем на пляжах квасит далеко не аристократия и интеллигенция.
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08.09.2020 17:09
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Гідропарк? Ви що, приколюєтесь? Напевно Балух не знав, що на Гідропарку ввечері найбільша концентрація бидла по Києву.
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08.09.2020 17:07 Відповісти
Там и днем на пляжах квасит далеко не аристократия и интеллигенция.
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08.09.2020 17:09 Відповісти
Авакова у відставку!
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08.09.2020 17:15 Відповісти
да завезли в *Гидропарк наверное еще и с мигалками.... и под типа кража розбийникив под маскировали...
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08.09.2020 17:32 Відповісти
Что ночью делать в Гидропарке?
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08.09.2020 17:11 Відповісти
в кабаке бухать
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08.09.2020 17:13 Відповісти
Мені навіть дуже сподобалося, коньячок, танці.
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08.09.2020 17:43 Відповісти
Побитого Балуха госпіталізували з Гідропарку, у нього пропав телефон і банківська картка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5894
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09.09.2020 10:01 Відповісти
Там кафешок багато.
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08.09.2020 17:20 Відповісти
І шо?
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08.09.2020 17:27 Відповісти
Пенсионерке из Словакии это сложно понять, там в Братиславе меньше людей живет чему нас летом в гидропарке. Уже Балуха она чехвостит, кто ты такая..возомнила о себе бог невесть что.
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08.09.2020 17:31 Відповісти
Отгребать в хлебало. Это же очевидно.
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08.09.2020 18:13 Відповісти
мусора инсценировали ограбление
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08.09.2020 17:08 Відповісти
Підстроїли напад під пограбування ?
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08.09.2020 17:11 Відповісти
Как он ночью оказался в Гидропарке ?
Это остров посреди Днепра , правда метро проходит
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08.09.2020 17:12 Відповісти
Не уявляю, Софія..
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08.09.2020 17:14 Відповісти
Там купа кафе.
Приходилось засиджуватись, аж до закриття метро, а потім пиляти пішки додому.
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08.09.2020 17:19 Відповісти
Бухал в одном из многочисленных кабаков - там их немерянно
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08.09.2020 17:30 Відповісти
Бро, ти не правий.
Просто інформація по дебільному подана.
Там же це все їм відомо.
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08.09.2020 17:48 Відповісти
Я специально гипертрофирую, потому что пенсионерки не вылазят с Цензора, но тем не менее такое ощущение что они понятия не имеют кто такой Балух и через какой ад он прошел. Человек в тяжелом состоянии в реанимации а они портят воздух "шо он там делал" да какое кому дело, что он делал в Гидропарке поздно вечером, может на свидание ходил, суть же не в этом.
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08.09.2020 17:59 Відповісти
А до редакції у тебе ніяких питань.
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08.09.2020 18:04 Відповісти
ну как, судя по всему была пьянка, потом драка, при всем уважении к Балуху
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08.09.2020 17:53 Відповісти
читай внимательно. - в 12 дня сообщили
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08.09.2020 17:17 Відповісти
Знайшли зранку його...
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08.09.2020 17:21 Відповісти
І я про що, - знайшли зранку. Скільки він там лежав х/з. Але вже версії що пішов туди вночі бухать бо не хватало екстріму.
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08.09.2020 17:24 Відповісти
Він міг просто піти погуляти. Пляжі, рибалка, кафешки, музика. Для немісцевого це привабливе місце.
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08.09.2020 17:26 Відповісти
Він не читатєль, він пісатєль...
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08.09.2020 17:28 Відповісти
Тимошенки, Гриценки, Тягнибоки, Вакарчуки, Яворівські, Скрипіни, Дроздови, Тягнибоки, Фаріони, Садові, ви чий голос так потужно і неперервно звучав 5 років 24/30/365, викриваючи неймовірні злочини «бариги-мародьора Порошенка»,
ДЕ ВИ ????????!!!!!
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08.09.2020 17:14 Відповісти
Тягнибок навіть два рази. А ви де? У медведчука на імєнінах?
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08.09.2020 17:19 Відповісти
пруф маєте?
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08.09.2020 17:31 Відповісти
Порохоботи мають лише лайно та ненавідять націоналістів. Це вони реанімували медведчука та створили зелено болото.
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08.09.2020 17:35 Відповісти
Я порохобот.
Ненавиджу тільки тих хто ПРОТИ України. Армії. Мови. Віри. Демократії. НАТО ЄС.
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08.09.2020 17:42 Відповісти
Продовжуй, не зупиняйся.
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08.09.2020 17:53 Відповісти
Хохлманкурти і *********, казяться й від цього.
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08.09.2020 18:03 Відповісти
Та ти продовжуй: Кошулинскьий, Тягнибок, Иллєнко, Ніцой, Харків не так говорить, у Когось там амбіції політичні - ворог України. Ми за демократію, але Порох - наш цар, кумир, бог, каган...Давай, давай... А віра яка? Саєнтолоія? Іслам?
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08.09.2020 18:11 Відповісти
Характерна ознака кожного упоротого 73/43%зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/428951 - нагла цинічна брехня та маніпуляція.
Але цей зебіл https://censor.net/ru/user/428951 - просто провокатор. Видать, пригожинський. Його касапська "грамотність" доводить це.
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08.09.2020 19:11 Відповісти
Характерна ознака кожного упоротого порохобота - всіх записувать в зебіли та кацапи. А лише порохоботи - це українці. Вони легко принижують інших, навішуючи ярлики. Порох - це гальмо розвитку української нації, це розбрат та вічні сварки. Порох ніколи не буде 26% та вище.
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08.09.2020 20:09 Відповісти
Киевский Гидропарк, это сборище инфантилов и гопников,85% приезжих тусят там,так что не исключаю и банальный гоп стоп.
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08.09.2020 17:15 Відповісти
Тобто нас зараз будкюуть переконувати, що Батуж - екстремал і у Гідропарк поперся тримаючи в одній руці банківську карту, а в іншій - дорогий мобільний телефон. Я більш, ніж впевнений, що в Гідропарк як не вивезли, то заманили телефонним дзвінком. А ще маю підозру, що то за те, що пішов проти зеленої шобли, опустивши її лідера, який вважає, що витягнув Балкжа з кацапської тюрми. Боюся, що і Сєнуюіова зроблять таким же любителем гуляти вночі по Гідропарку.
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08.09.2020 17:16 Відповісти
За него вообще стоит впрягаться?
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08.09.2020 17:16 Відповісти
Так. Він не побоявся окупантів у Криму... Хоча з його переконаннями йому потрібно було тікати звідти.
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08.09.2020 17:22 Відповісти
Я дико извиняюсь но слово Гидропарк стало синонимом слова быдло.
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08.09.2020 17:20 Відповісти
Пішли дурнуваті відмазки. - Те що його привезли з Гідропарку не значить що його там побили. А от як прикриття зійде.
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08.09.2020 17:21 Відповісти
Він живий та притомний - сам все розкаже.
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08.09.2020 17:30 Відповісти
Если вкратце, то понимаю так: политику сюда сложно прикрутить.
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08.09.2020 17:24 Відповісти
Офис Президента призвал Нацполицию https://censor.net/ru/news/3218189/politsiya_doljna_proverit_politicheskuyu_versiyu_pri_rassledovanii_izbieniya_baluha_op избиения Балуха.
Но тем не менее ОП на это акцентирует внимание. Наверно не просто так?
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08.09.2020 17:32 Відповісти
Пусть проверяют, никто не будет против полагаю. Я просто не люблю скоропалительных выводов от диванных экспертов.
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08.09.2020 17:41 Відповісти
Почекаємо трохи більш детальну інформацію. Може прийде до тями і сам розповість.
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08.09.2020 17:36 Відповісти
В Гідропарку можна отримати в табло просто так, навіть якщо ти не Балух і не vip персона. Щоб вийти звідти ввечері з кредиткою та смартфоном треба з собою Кличка брати.
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08.09.2020 17:29 Відповісти
Народ, ну читайте же інші інфи: да, Балух бухав вчора ввечері в Гідропарку! А що - заборонено?
Але бухав - не один! А з компанією тих, які рік тому разом з ним повернулися з полону! Святкували річницю! Чи це заборонено, чи осудно? Та риторичні запитання!
Але знайшлася по сусідству компанія урків, які його вистежили там і побили! Ну, принаймі - це такі перші результати слідства! Не офіційного, а народного слідства - і все ж таки!
Читайте, беріть раціональне зерно з тих інф!
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08.09.2020 17:30 Відповісти
Та тут же диванні профі.
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08.09.2020 17:33 Відповісти
Т.е. никакой политики, обычная бытовуха!
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08.09.2020 17:33 Відповісти
На гідропарку політики немає....
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08.09.2020 17:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/406171 Если ОП это надо, найдут и в гидропарке..и не только там.
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08.09.2020 18:02 Відповісти
Ага, бітовуха. якщо єврея поб'ють за пейси так то, антисимітизм. А якщо українця то, бітовуха.
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08.09.2020 17:38 Відповісти
Ну, это претензии не ко мне, а к евреям😁
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08.09.2020 17:42 Відповісти
А це - чи нема там політики - це ще питання. Бо є інфи, зокрема, від Княжицього, що під час застілля Балух робив зауваження поруч касапській каспанії урків. Якщо за це його побили та пограбували - то це вже політика. Нехай на побутовому рівні (як мінімум - бо максимум може бути, якщо ті його опізнали!) - але все ж таки йе вже політика.
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08.09.2020 17:50 Відповісти
Краще б вони десь у Бочку чи Портер паб пішли....
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08.09.2020 17:38 Відповісти
А можно як з зе-гніди з коронавірусом борються: надягти маску і не виходити з дому (хіба шо за їжею швиденько збігати) - а весь інший час сидіти під ліжком і берегтися...
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08.09.2020 17:56 Відповісти
Мусорки переводят на криминал?
Но мы то все понимаем...
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08.09.2020 18:53 Відповісти
Гидропарк, ночь, синька...
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08.09.2020 22:39 Відповісти
 
 