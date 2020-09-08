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Гриценко Анатолій (388) Донбас (22348) переселенці (953)

Гриценко про переселенців, що живуть в ОРДЛО: Україна їм платить пенсію, а їхні діти вбивають наших солдатів. Непогано влаштувалися

Гриценко про переселенців, що живуть в ОРДЛО: Україна їм платить пенсію, а їхні діти вбивають наших солдатів. Непогано влаштувалися

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко відреагував на заяву віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова про те, що пів мільйона "внутрішньо переміщених осіб" живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки українська пенсія.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Непогано вони влаштувалися: сходили дружно на "референдум" про відокремлення від України і приєднання до Росії; люто ненавидять Україну і не хочуть у ній жити; вважають Україну винною у російській агресії, моляться на Путіна й просяться під його царство; отримують масово російські паспорти; отримують ще й російську пенсію; діти їхні або воюють проти нас і вбивають наших солдат, або працюють і платять податки на утримання ворожої армії, яка продовжує нас вбивати", - зазначив Гриценко.

Читайте також: Пів мільйона "внутрішньо переміщених осіб" живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки українська пенсія, - Резніков

Він підкреслив, що "більшість тих, хто не хоче жити під Путіним, за 6+ років війни вже виїхали із зони окупації; а щирих патріотів України, які ненавидять ворога, але з різних причин не змогли виїхати - там дуже мало".

"А фанатам "рускага міра" нехай Раша і платить пенсію. Вважаю, що так було б справедливо. Замість того, щоб як зараз - дбаючи про пенсії для тих 500,000 в ОРДЛО, недоплачувати пенсію батькам загиблих на фронті наших солдатів", - підсумував Гриценко.

Гриценко про переселенців, що живуть в ОРДЛО: Україна їм платить пенсію, а їхні діти вбивають наших солдатів. Непогано влаштувалися 01
Гриценко про переселенців, що живуть в ОРДЛО: Україна їм платить пенсію, а їхні діти вбивають наших солдатів. Непогано влаштувалися 02
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Топ коментарі
+54
то что он сказал это что ни на есть настоящая правда. ПФУ солидарная система и какую часть дает ОРДЛО - никакую. Тогда ответ какая им нахрень пенсия???
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08.09.2020 17:52
+32
Он все правильно говорит, земрази даже в канун выборов такое не говорят.
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08.09.2020 17:53
+27
В данном случае он говорит все верно.
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08.09.2020 17:54
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Я завжди голосував за Гриценка. З того часу, як він вперше пішов на вибори. Часто мав дискусії з іншими з приводу Гриценка. Ті, хто зовсім відверті, в мене питали, чи хочу я в казарму. Чи хочу, щоб зовсім була знищена корупція. А як тоді рєшать вапроси. Мої вапроси. Чи хочу я всюди ходити по ниточці. Люди не хочуть наведення порядку в державі. Це найбільше ********** їх від Гриценка. Люди хочуть жити безтурботно й весело. Саме тому вони й голосують за таких, як Зеленський, Ляшко, Юля, Янукович, Рабинович, Шарій.
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08.09.2020 19:04 Відповісти
багато хто вірить в побрехеньки про "розпродав армію"
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08.09.2020 20:17 Відповісти
Гриценко про переселенців, що живуть в ОРДЛО: Україна їм платить пенсію, а їхні діти вбивають наших солдатів. Непогано влаштувалися - Цензор.НЕТ 7136
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08.09.2020 20:21 Відповісти
Если территория оккупирована Рферией ( что и есть по факту) то материальное содержание населения на этих территориях это их забота ( что они в принципе и делают выплачивая по факту суммы украинских пенсий в рублях но по низкому курсу, а также женщины там идут на пенсию в 55 т.е по факту действует собственная пенсионная система и законы) Если же как они рассказывают что "нас там нет" ( по их заявлениям) то тогда, там два "независимых государства" так называемые ДНР и ЛНР, ну так если независимые то и платите пенсии на своей "суверенной"территории при чем здесь Украина. ( это равносильно что бы сейчас Украине предложили платить пенсию Казахстану, Узбекистану и т.д. только потому что когда то мы были в одном государстве) Вы уж там определитесь кто вы и что вы. А с "пенсионным туризмом " изначально нужно было кончать. Они шли на "референдумы", кричали " Путин приди", препятствовали нашим военным на начальном этапе оккупации, возвращаться в Украину не собираются ( как один сказал " лучше повеситься"), участвуют в своих " выборах", оплевывают наших пленных, ненавидят Украину и все украинское, вывешивают портреты фюрера Пукина и рашинские флаги и дальше можно продолжать без конца. Не говоря про то что и часть их и члены их семей участники силовых структур подразделений аборигенов при оккупантах. ну и почему Украина должна их содержать. О чем и речь - линия соприкосновения должна быть либо закрыта наглухо ( за 6 лет все желающие уже покинули эту территорию), либо заявить что она будет работать только в одну строну - от туда ( для беженцев) при этом им в обязательном порядке ввести запрет на пересечение границы с РФ ( что бы не катались в объезд)
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08.09.2020 18:10 Відповісти
Толик с пісталєтом якось так нам і "розкрив на це очі", бо забувати стали про настоящєго полковніка.
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08.09.2020 18:24 Відповісти
полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО (c)

Возникает вопрос "С чего это лица внутренне переместились в ОРДЛО? Им на контролируемой территории не жилось? Если они никогда не 'перемещались', то зачем их так называть?"
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08.09.2020 18:12 Відповісти
Констатуючи, що «державною мовою в Україні буде одна - українська», Гриценко водночас декларує намір змусити чиновників «спілкуватися з людьми тією мовою якою до них звертаються», щó фактично нівелює статус державної навіть у сфері офіційної комунікації. Обіцяючи «поважати всіх, хто боровся за незалежність, вивчати і шанувати свою історію», він уникає чіткості щодо проблеми національного примирення та визнання воїнів http://tyzhden.ua/News/18597 УПА .
Гарантування національної безпеки у програмі Анатолія Гриценка пов'язане виключно з нарощуванням боєздатності української армії (яка має стати вільнонайманою), про євроатлантичну інтеграцію там немає ані слова, що бачиться тепер показовим для політика, котрого тривалий час вважали одним із найбільших прихильників всту­­­­пу України до НАТО. https://tyzhden.ua/Politics/50457
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08.09.2020 18:13 Відповісти
Все правильно он делает . Просто не все это понимают .У него хватает слабых мест . Но эти вышепреведенные нюансы не его слабые места , а возможности для политического маневра . Зачем к примеру на каждом шагу рассказывать о нашем будущем членстве в НАТО как свершившемся факте, если известна деструктивная позиция некоторых оч. влиятельных членов этой организации относительно нашего членства в ней ?
Зачем злить некоторых влиятельных наших западных партнеров и соседей зная их отрицательную реакцию на любое упоминание про УПА ?и т.д
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08.09.2020 19:10 Відповісти
бо він чмо безхребетне
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08.09.2020 23:00 Відповісти
Тот кто плохо снабжает свою Армию, кормит чужую.
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08.09.2020 18:15 Відповісти
Всё верно ,поэтому пенсии и все выплаты нужно направлять на Украинскую армию ,а не на окупированые територии.
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08.09.2020 18:19 Відповісти
А чого це Ви вирішили, що не треба? Ще й як треба, дивно, що не продовжують, бо в 2014 якісь спроби були.
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08.09.2020 18:26 Відповісти
Даже если перестать платить пенсии ,то в пенсионном фонде всё равно будет дыра.Это типа как Кучма воровал миллиарды ,пришёл честный Ющенко - гривна упала в 2 раза и образовалась дыра,потом пришёл бандит Янукович украл ещё больше миллиардов ,потом пришёл честный Порошенко и дыра стала ещё больше
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08.09.2020 18:17 Відповісти
Щось ця дірка з*явилася чомусь після Порошенка, мабуть він її все ж таки при новій владі умудрився "прогризти".
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08.09.2020 19:02 Відповісти
Как раз при Порошенко .
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08.09.2020 19:04 Відповісти
Нехай буде по-вашому. Може по цьому факту порушать ще одну кримінальну справу.
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08.09.2020 19:27 Відповісти
А теперь она уменьшилась? Или позеленела?
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09.09.2020 01:24 Відповісти
Домбасяни завжди були ласими до халяви.
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08.09.2020 18:20 Відповісти
"Гриценко о живущих в ОРДЛО переселенцах: Украина им платит пенсию, а их дети убивают наших солдат. Неплохо устроились" - они, пока достигли пенсионного возраста, сами шесть лет убивали наших солдат.
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08.09.2020 18:23 Відповісти
Интересно, а так любимьlй кацапами и лугандонами Сралин , платил пенсии на оккупированньlх Гитлером территориях?
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08.09.2020 18:30 Відповісти
Є залізна відмазка: Йоська тоді й на неокупованих територіях пенсії не платив.
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08.09.2020 18:59 Відповісти
Виплати Україною пенсій та інших проплат мешканцям оккупованої частини Донбасу, є не що інше, як фінансова підтримка лугандону і замаскований підрив економіки України. Хоч один політик набрався мужності сказати це прямо. Вірю, не за горами той час, коли всі ГНИДИ, які причетні до фінансування вбивць українців, сядуть в тюрьми і надовго.
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08.09.2020 18:39 Відповісти
Нехай Ахмет Леонідович їм пенсії відвалює.
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08.09.2020 20:54 Відповісти
Ох и гомнюк ты типа полковник....,а если их дети воюют на нашей стороне,им то же не надо пенсии платить?,а если у их нет детей,то,что старикам то же не надо пенсии платить,запомни скотина,даже кровавое чудовище сралин говорил,что дети за родителей не отвечают,как и наоборот,может для людей пенсия это единственная возможность прокормиться и выжить...
Скотина ты...
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08.09.2020 18:42 Відповісти
За мешканців оккупованих территорій, відповідальність несе ОККУПАНТ. Крапка!
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08.09.2020 18:47 Відповісти
Всё верно Гриценко сказал, ведь так оно и есть, а вот клоуну это, никак не доходит, да и хрен уже дойдёт.
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08.09.2020 18:46 Відповісти
Та причем тут доходит, у ЗЕ! такая позиция, не поймешь какая. А вероятние всего тихой сапой капитулировать, сдать Украину агрессору и прекратить войну. А может вообще нет никакой позиции, так, плывет по течению, авось куда нибудь вынесет.
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08.09.2020 20:55 Відповісти
Гриценко, как всегда, говорит жестко,но правду.Жаль,что такие люди не нужны своей стране.Стране больше по нраву кловуны,слащавые олигархи,и шапкокрады.Ну что ж,так тому и быть.Маемо тэ, що маемо.
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08.09.2020 18:47 Відповісти
К сожалению не вижу слишком большой разницы между прошлым Барыгой и нынешним Комиком - оба артисты разговорного жанра оказались в итоге , бла-бла-бла мова-вера ...надежа-любовь .....да какая разница ....!
Гриценко прав по сути
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08.09.2020 19:00 Відповісти
https://file.liga.net/persons/anatolii-gricenko Анатолій Гриценко , який не пробився до другого туру президентських виборів, заявив, що 21 квітня не проголосує за чинного главу держави https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петра Порошенка , але й на користь його конкурента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимира Зеленського сказати поки нічого не може. Про це він написав у себе в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2116653038455125 Facebook .
"За кого голосувати 21 квітня, ви мене питаєте? За Порошенка, за ще п'ять років брехні, корупції й мародерства я не проголосую ніколи", - заявив лідер Громадянської позиції, який програв на виборах.
Щодо Зеленського, заявив Гриценко, він не може давати поради.
"Сам не визначився... Ще недостатньо інформації отримав"
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08.09.2020 19:04 Відповісти
Он оказался и тут прав ! Сам наверное прозрел от такого расклада . И имел в виду наверное следующее -бачили очі що обирали , а тепер обирайте кого завгодно хоч старого баригу шахрая , хоч невідомого коміка аматора
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08.09.2020 19:16 Відповісти
Гриценко про переселенців, що живуть в ОРДЛО: Україна їм платить пенсію, а їхні діти вбивають наших солдатів. Непогано влаштувалися - Цензор.НЕТ 9571
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08.09.2020 20:06 Відповісти
Ну це вже чисто по українськи
Я ні за , ні проти - я скоріше навпаки ...
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08.09.2020 21:08 Відповісти
А маемо, "Мудрий нарід"...
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08.09.2020 19:03 Відповісти
Ага дураки они в окопах гнить .они по европе бабло молотят с Украинскими паспортами и колорадскими ленточками на лобов ых стеклах спереди .сепарня есть сепарня .
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08.09.2020 18:48 Відповісти
И воду им отрубить надо, для этого водовод на Волноваху, Мариуполь надо пустить в обход Донецка. Затратно, конечно, но на войну ушло в тысячи раз больше. А вот без воды там будет очень "весело", героизма хватит от силы на пару недель.
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08.09.2020 18:52 Відповісти
При таких розкладах буде дешевше із Дніпра воловід забацати.
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08.09.2020 19:02 Відповісти
Та в затоплених шахтах води знаєте скільки! А якості якої!
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08.09.2020 19:05 Відповісти
Гриценко, такой же как и Зеленский, благодаря ему и таким как он консервам к власти в Украине пришла сепарня
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08.09.2020 18:58 Відповісти
чем это Гриценко виноват?потому что ты за шоколадного и все остальные предателя?
это мелко 15...
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08.09.2020 20:48 Відповісти
Что сделал Гриценко - распродал армию и понизил ее боеготовность.
Что сделал Порошенко для тебя ******** - безвиз, поднял экономику, вошёл в историю за восстановление справедливости ТОМОС, восстановил разграбленную армию Гриценком и ему подобными консервами, ввёл обязательно для изучения госслужащими Украинского языка. Может для меня и моих соотечественников лучше, когда бы Украиной управляли такие бездари как Зеленский и Гриценко ????? Вот в чем вопрос но ты бездарь и тебе непонятны мои слова, повторяй лозунг парашостана во всем виноват Порошенко
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08.09.2020 21:22 Відповісти
Ещё один гавномёт выполз. Говоришь, что он "армию распродал". А сколько Гриценко домов, вил, машин, яхт, ... и денег в офшорах спрятал??? Если бы у тебя были мозги, ты бы сообразил, что Порох и его кум Луценко (ГПУ) довно бы Гриценко посадили за малейший на него компромат, т.к. он для них - враг №1. Ещё в 2016 (!!!) Гриценко сказал, что Порошенко уже заработал на расстрел перед строем, за мародёрство!: https://www.youtube.com/watch?v=_ZrTH5VBOl0 Но похоже, лысая гадалка Гордон своими золотыми пирамидками тебя полностью вылечила от мозгов.
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08.09.2020 22:33 Відповісти
Гриценко зробив реальні військові реформи які допомогли відбити напад путіна. Перелік довгий, є білі книги міноборони за ті роки 2005-2007, там все написано.
Якщо коротко то Гриценко зробив ключові кроки по наближенню пострадянської армії України до НАТО: - єдиний міністр оборони України за всю історію Незалежності, який зміг виконати бюджет міноборони на 100%!!!!! Ні до ні після нього такого не було! полторак в 2017 році не зміг витратити на армію 10 млрд грн з 64 млрд грн які були призначені на армію!
- змінив структуру командування, створив оперативні командування по всій країні (те що зараз повторює порошенко на п'ятий рік війни)
- підібрав в оперативні командування найкращих офіцерів, штучно вишукуючи найбільш продвинутих офіцерів в підрозділах по всій країні (це ще для прошенка недосяжний рівень менеджменту)
- зупинив ідіотські навчання по ідіотським сценаріям, на навчаннях почалось реальне відпрацювання дій у разі нападу з боку росії, що неймовірно роздратувало путіна та російський Генштаб. (зараз на навчаннях досі фейкові сценарії, як колись)
- розробив план дій у разі нападу путіну і роздав секретні пакети у всі підрозділи. Під час нападу на Крим і отримання бойового наказу, командирам достатньо було відкрити пакет з потрібним номером в якому були розписані всі їхні дії по виходу з ППД і об'єднанюю з іншими підрозділами в умовних місцях. - закрив сепаратистські військові інститути в Одесі та інших містах, лишив тільки Львівський інститут - це ключове рішення яке дозволило мати в українській армії патріотичних молодих офіцерів, а не сепаратистське лайно як раніше.
В Одеському інституті до Гриценка викладали ще учасники радянського нападу на Чехословаччину, а сам інститут випускав проросійських сепаратистів які навіть в армію не йшли а відразу звільнялись - тобто це був такий законний метод відкосити від армії для одеських мажорів.
- при Гриценку почали проектувати та будувати українські корвети, на заміну старим кораблям СРСР
- при Гриценку почали розробляти ракетну зброю в КБ Південне
- при Гриценку почались роботи над важкою БМП, БМПВ-64
- при Гриценку почалась жорстка боротьба з корупцією та злочинністю в армії
- Гриценко перевів на 100% всі підрозділи на харчування через підрядників, по стандартам НАТО. (зараз полторак перевів тільки 3% підрозділів на меню НАТО, це говорить про те наскільки це складна реформа). Солдат звільнили від нарядів по кухні і відправили на зайняття з бойової підготовки
- Гриценко відмінив онучі, взяв і 100% онуч відмінив, не за 4 роки, не за допомоги натовпу волонтерів які збирають народні гроші, а планово за гроші бюджету взяв і тихо провів важливі реформи!
- Гриценко особливу увагу приділяв навчанням та бойовій підготовці підрозділів, робив упор на контрактну армію та професіоналів!
- перелічувати можно безкінечно довго, ще про 6000 квартир на рік, про те як Гриценко примушував бариг доплатити за вкрадене військове майно - землі та споруди, про те як боровся з януковичем та ющенком та ставив їх на місце.
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09.09.2020 06:53 Відповісти
А я полагал, что переселенцы это те которые выехали из Лугондона ы Украину?
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08.09.2020 19:01 Відповісти
Таких правильніше називати біженцями, не по добрій волі вони переселилися.
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08.09.2020 19:07 Відповісти
Золотые слова. Полностью поддерживаю. Вата должна получать не пенсию а за...пу.
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08.09.2020 19:20 Відповісти
Таке можливе тільки в Україні ,наші платники податків повині утримувати тих хто ненавидить Україну ,а тепер подивимся з другої сторони вони отримують дві пенсії ,чи багато таких знайдется хто готовий від однієї відмовитись ,ні їх це влаштовує.
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08.09.2020 19:42 Відповісти
очень правильно подмечено о рашистах и представителях "русского мира"...
Рашка всегда была в заднице, живут там рашисты как животные... но лезут в другие страны, что бы гадить соседним народам.
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08.09.2020 19:47 Відповісти
демагогия - это когда муж всю ночь напролет убеждает жену в том, что маленький и висячий лучше, чем большой и стоячий
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08.09.2020 19:51 Відповісти
Як би Зеленський був українцем, а не російським посіпакою, то він російським найманцям точно не платив українські пенсії
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08.09.2020 20:03 Відповісти
Постоянно слышу от идиотов всех уровней про солидарную
систему, про то, что на 5 пенсионеров приходится 6 работающих… и т.д. Не надо
на меня работать, работайте на себя, а мне верните то, что я всю жизнь, все 52
года своего трудового стажа, с каждой своей зарплаты отправлял в Пенсионный
фонд на хранение и из этих средств выплачивалась пенсия тогдашним пенсионерам.
И не надо делить пенсионеров по месту жительства. Заработал человек пенсию, отдай
ему -это его деньги и политические мотивы здесь не причем и не надо шастать по
карманам дедушек и бабушек и искать средства на содержание таких деятелей, как этот сраный «политик.»
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08.09.2020 20:16 Відповісти
Так вона солідарна холєра ясна. А наші хатєлки , то тіко наші хатєлки.
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08.09.2020 22:01 Відповісти
так требуй у москви. Бо всі гроші при розвалі союзу осталися там. Голосував за кравчука? - от і отримуй пособіє. А німці ( тіпа побєждьонниє) мінімум тисячу євро отримують. І катаються по всьому світу.
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08.09.2020 22:24 Відповісти
Ох і розходився ))) видно точно з лугандонії що так пре ))) страшно стало що останешся на одній кацапській -так тобі і треба (тут правильно написали - те що ти платив кацапія собі забрала ) та і що там при "нерушимому " ти платив ? підприємство за тебе у пенсійний платило і так дохріна що аж смішно згадати - три працюючих тоді згідно статистики приходилося на одного пенсіонера у якого пенсія була аж 12 карбованців (((( платильник грьобаний , де робив ? у прокуратурі чи в мєнтурі , що стажу аж 52 роки намалював ))) щоб стільки на виробництві відх@ячив то вже б давно загребли (((( при союзі чоловіки хрен до 65 доживали .....
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09.09.2020 01:45 Відповісти
единственный адекватный политик,который адекватно,со знанием дела,говорит открыто и понятно,ощущение,что люди не оценили его,все толково изложил,как всегда!
Респект Гриценко!
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08.09.2020 20:45 Відповісти
А если пенсионер, больной лежачий человек, или плохо соображающий, то, что же лишать его заработанной им пенсии на основании прописки?
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08.09.2020 21:24 Відповісти
А ежели он Богу душу отдал, как проверить если он в ОРДЛО жил?
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08.09.2020 21:33 Відповісти
Пусть отпечатком пальца подтвердит. Вы выискиваете причину, что бы не платить. Можно же организовать хотя бы на базе ОБСЕ какой то орган в ОРДЛО, взаимодействующий с ПФ Украины..
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08.09.2020 21:45 Відповісти
А платити треба обов'язково, бюджет скрєпоносної не гумовий щоб всю вату лугандона достойно утримувати. Де "кормільци" харчєватца будут? Ще сивочолий гетьман під це підписався. Репарації це святе. Біда, що більшість українців ще цього не зрозуміли.
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08.09.2020 22:33 Відповісти
Я наблюдаю. Начинают понемногу понимать. Мнения разнообразные, но среднестатистический гражданин дрейфует к изоляции от мятежных регионов.
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08.09.2020 22:46 Відповісти
Шо начінают панімать? Я дуже завуальовано натякнув, що війну з рашкою Україна програла, коли зайшли регулярні сили ерефії під Іловайськом. Чергова поразка знову ж таки від регулярних частини рашки під Дебальцевим.І вся подальша шняга з Мінськом, з соцвиплатами, водою, газом, електрикою, контрабандним вугіллям з лугандона на підконтрольну територію це вже репарації, контрибуція і капітуляція.Будь-яка демократія, а особливо така нкчемно-гнила, просякнута корупцією як в Україні програє тоталітарній фашистській державі такій як рашка. Навіть, якщо економічно їй не поступалась би. А , якщо економічно і порівнювати не має сенсу, то поразка - це закономірність.
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08.09.2020 23:08 Відповісти
"от мятежных регионов" - скорее от безмозглых, но хитрожопых.
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09.09.2020 01:32 Відповісти
Є конвенція ОО ( за окуповані території і їх жителів всю відповідальність несе окупант). Якщо її дотримуватись, то предмет дискусії і не виникав би і нам і онотолю-настоящомуполковніку не було б про що теревенити.А так фінансування непризнаних маріонеткових терористичних утворень.Там ще халявна водичка, електрика і колись раніше газ. Декілька лярдів подаровано для підтримки бантустана.
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08.09.2020 22:07 Відповісти
Честно говоря, эти противоречия решаются одним махом. Колючей проволокой и признанием молодых республик. Для Украины это гора с плеч. И материально и НАТО и ЕС станут доступны. Я понимаю, что душа не принимает, но надо трезво с холодной головой смотреть на жизнь.
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08.09.2020 22:15 Відповісти
Зачєм прізнаніє? Не треба голімих підстав.А в решті все правильно:трішки колючки, мінних полів побільше, ДОТів, без них ніяк.Ну і солідний запас **********, бо совкові запаси вже закінчуються.
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08.09.2020 22:24 Відповісти
Это сарказм на эмоциях, а я серьёзно. Эта ОРДЛО создаёт кучу проблем на много десятилетий. Гораздо проще от них избавиться, раз и навсегда.
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08.09.2020 22:31 Відповісти
Це не сарказм.Для того щоб їх позбутись їх визнавати не потрібно (в цьому підстава з вашого боку), просто відмовитись від так званого повернення територій, окупованих рашкою. Ці території до другого пришестя можна вважати " тимчасово окупованими".А максимально мілітаризована лінія розмежування це необхідні заходи для самозбереження держави.Я сподіваюсь, що всі розуміють, що збройні сили РФ, які на цих територіях називаються "народною міліцією" і "ополчєнцами" при бажанні можуть вийти на адмінкордони Луганської і Донецької області наприклад, а можуть і далі. Ми не розглядаєм питання доцільності.
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08.09.2020 22:49 Відповісти
Так при оформленном разделе территорий с ОРДЛО исчезнет сам повод у Путина вийти на адмінкордони Луганської і Донецької області. Если гипотетически представить, что Зеленский завтра заявит, что всё,- вы больше не наши граждане, живите как хотите. Пусть вас Россия кормит, вы же этого хотели. Войне будет конец. Всем будет только польза. Но боюсь, что псевдо патриоты Украины, такого не допустят, и это мочилово на десятки лет.
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08.09.2020 23:03 Відповісти
Як путєн скаже так вова зєльоний і зробить.Путєну треба всунути цю заразу назад в Україну на своїх умовах.Ці псевдореспубліки без дотацій з рашки загнуться за місяць.Силовими методами це буде мегазатратно і проблемно, але цілком реально.Набагато дешевше політичними.Поки що рашка вибрала ощадливий режим для свого бюджету і треба визнати, що в неї виходить.Вона дотримується перемир'я, отже хоче проштовхнути Мінськ. А Мінськ - це повна і беззастережна капітуляція, закріплена офіційно.
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08.09.2020 23:21 Відповісти
Помните, Лермонтов писал, Французы двигались как тучи и всё на наш редут. Так ему казалось. Так кажется если смотреть например на панорамную картину через замочную скважину, допустим виден один лошадиный зад, можно подумать, что это пособие для ветеринара, а на самом деле, это панорама обороны Севастополя. У вас локальное видение мира, видите участок между Дебальцево и Иловайском. А надо зрить в корень. Путину по ночам плохо спится, потому, что он думает, что на него все хотят напасть и отобрать его нефть и газ. И таки есть у него основания для таких мыслей. Не только же вас обманули с Будапештским меморандумом. Россия тоже жертва. Там между строк и устно было договорено, что НАТО не идёт на восток. Однако сильные мира сего, давно глаз положили на мировую кладовку. И вот, потому он и его команда, понадкусывали Молдову, Грузию, Армению, Украину. В соответствии с буквой Устава НАТО и здравым смыслом, НАТО не может закрепиться в воюющей стране. Поэтому для Путина выгодны такие петли в грядущих десятилетиях. При такой точке зрения, обыграть Путина, можно, внезапным отрезанием этой болячки при одновременном укрытием под крылом НАТО. Но тут у Украины есть проблема, это слабая власть и народ с температурой повышенной ещё при рождении. Путин игрок, он подогревает Украинских патриотов националистов, а они и рады стараться. Но он никогда не пойдёт войной в области Украины где его ненавидят.
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09.09.2020 07:34 Відповісти
Опыт Чечни показал, что, противника легче купить, легче расшатать социум контр пропагандой, чем держать власть на штыках. В Чечне в 1995м была военная группировка в 80000 человек. Они сами себя едва могли поддерживать. Вот Вы пишите регулярная Российская армия вошла в Дебальцево и Иловайск. Но это не так. Регулярная армия, это все рода войск с авиацией, техническими службами, разведкой, это ремонтные батальоны, склады ГСМ, охрана, хозяйственные взводы, пекарни, прачечные, парикмахерские, столовые, финансовые органы, организация всяких магазинов, концертов, культурных программ. Военно полевые госпитали, военные суды, прокуроры и прочее. Этой ораве не обойтись без курева, карты, водка, проститутки. А если вокруг враждебное население, то никаких боевых задач она не выполнит. Вот эшелоны оружия, снарядов, колонны танков, некоторое количество военных специалистов, разведку. Экипажи РСЗО Смерч, Ураган. Это да, это в его силах, но регулярной армии там не было и нет и не будет. Там действительно "ихтамнет".
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09.09.2020 08:15 Відповісти
БТГ. На короткий період часу для виконання короткотермінових завдань. Зайшли, досягли своїх цілей і вийшли.Після Іловайська колоборанти з росіянами могли далеко дійти, але таких завдань не стояло.Це стосується 2014-15 років. І треба розуміти, що боєздатність російської армії досить посередня, втрати були вагомі і для них несподівані, тому зупинились на тому, що досягнули. Велика війна для рашки це дуже ризикована авантюра, в яку вони не влізали, оскільки досягли поставленої мети - дестабілізації України. Іхтамнєт це помилкове кліше, яке не відповідає реаліям теперішнього часу.Бо два армійські корпуси "народної міліціх" це і є регулярні військові формування рф зі всіма вами перерахованими атрибутами. Укомплектовані на 80% місцевими жителями. Навіть , якби їм поголовно не видавали російські паспорти, все-одно це 100% окупаційне формування, яке повністю керується ГШ РФ.
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09.09.2020 09:20 Відповісти
В принципе, верно всё. Местные там сформированы и орудуют под управлением и содержанием России. Ну то такое. Философские термины. Дело в том, что, кукловоды, шаманы, политтехнологи, как хочешь их так и называй, они воюют между собой чужими руками, руками Украинцев в основном. Зёрна вражды, были посеяны в благодатную почву, легко взошли и были прополоты, политы и удобрены. Эти шаманы хорошо знают все болевые точки и слабые места в менталитете Украинцев и Россиян. Особенно легко расколоть народ, нажимая на не зажившие раны нанесённые большевиками. Беда России, что, хоть коммуняки и ушли на задворки истории, но они даже не покаялись в своих прошлых огромных грехах. Политтехнологи Украины воспользовались этим. Тема голодомора, эффектно разорвала все отношения с Москвой и положила ненависть между Русскими и Украинцами. Стали между людьми морально оправданы убийства друг друга. Рамки норм морали, сломались у обеих сторон.
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09.09.2020 09:51 Відповісти
НАТО настільки інфантильна структура, яка апріорі створена для оборони,-що боятися НАТО і ЄС, якщо твої капітали, нажиті непосильною працею, твої діти, твоя нарухомість там - це лицемірство з боку правлячої верхівки рф. Це лякалки для своїх дефективних громадян.В рашці ці лякалки працюють на 90%, а в Україні вже не більше, ніж на 45%.Для чого путєну потрібен ірраціональний по суті образ ворога, що ніби хоче щось забрати, на щось накласти свою лапу? Бабуть в першу чергу щоб консолідувати суспільство і утримати владу.Сенс життя путєна це влада, гроші йому вже настільки як колись не цікаві.
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09.09.2020 09:39 Відповісти
Конечно власть удержать. Они встретились с СИ Дзинь Пинем, и решили, что коньяк, икра, массажистки, медицинское обслуживание, это для них не проблема, пока они на вершине пирамиды. Дядюшка Си, сказал, Вован, ты не торопись, народ у нас не требовательный, терпеливый, социального взрыва не будет, можно им объяснить необходимость затянуть пояса внешней угрозой. Давай копи золото, мы с тобой завоюем весь мир. Путин и Си Дзин Пинь, тоже знают слабости и болевые точки в США, и уже начинают заниматься иглоукалыванием Штатов.
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09.09.2020 10:05 Відповісти
Следом за ними вы собираетесь избавиться еще от десятка областей юго -востока Украины ? Может сразу признать наварассию на 70% территории страны ?
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08.09.2020 23:30 Відповісти
Примитивное мышление солдафона.
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08.09.2020 21:56 Відповісти
Он не такой уж и солдафон, он всё прекрасно понимает, он просто лживый и циничный политикан, что гораздо хуже.
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08.09.2020 23:47 Відповісти
гриценко уверен,что там все такие, или хотя бы большинство?
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08.09.2020 22:24 Відповісти
Эту проблему создал Порошенко, подписав Минские Угоды. Есть такой бывший случайный президент Порошенко, - второй после Бога и первый по маниакальной любви к деньгам и власти.
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08.09.2020 22:54 Відповісти
Эту проблему создали вы, голосуя за Яныка и Ко. А до этого за коммуняк и Ко.
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09.09.2020 12:25 Відповісти
Так уже не россия, оказывается воюет, а граждане... Скоро выборы что ли опять, повылазил)
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08.09.2020 23:09 Відповісти
У тебя бы гандона там старики-пенсионеры остались, а ты бы сам помыкался как переселенцы, нахер никому не нужный.
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08.09.2020 23:38 Відповісти
То что дурачок , такое сказать - факт. Но и вы не буксуйте, переселенцы если здоровы, то только ленивые могут жаловаться на плохую судьбу. Я в 91о-ом , перед новым годом имел неосторожность переехать с нарабсеи в Украину. Только с аккредитива перевел деньги на счет в Сбербанке(от продажи 2-х ком. хрущевки, гаража и дачи)... Как грянул 92-ой и кремлядь отказалась выплачивать по счетам Сбербанка. Житуха в Украине началась (4-х члена семьи) без денег жилья и работы. Зато были руки и желание выправить ситуацию. Так что не пропагандируйте здесь ждунов .
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09.09.2020 02:56 Відповісти
Дорогий пан Гриценко, який ніколи не ходив під кулями!А що робити тим пенсіонерам, хто не ходив на голосування,нікого з родичів немає, працював в шахті, платив податки в Україні, заробив інвалідність, родичів в Україні нема, інвалід,помирати з голоду-холоду?Не можна всіх ображати пенсіонерів!Це нечесно!
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08.09.2020 23:44 Відповісти
Пану Гриценку печуть наступні вибори, йому без посади ніяк не можна.
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09.09.2020 09:08 Відповісти
В принципі, Толян "ахвігєнний палковнік" несе маячню. Згідно законів, як українських так і міжнародних батьки за дітей не відповідабть, як і діти за батьків. Давай Толян катлєти окремо, а мухи окремо. Я теж бажаю кожного дня чоловік п'ять хлопнути палицею по макітрі це, набагато швидше вирішило б питання і привело до процвітання країни. Але, згадую закони і чому їх пишуть.
Розумна людина має керуватися не власною ерекцією, а імплементованими законами. Та, схоже що політики, особливо українькі, до розумних людей не відносяться. Є маса законів та звичаїв, які Україна мала б застосувати до окупованих територій. Замість того, українські (л)ідери в слід за Ківою мнуть там де чешеться і видумують таке, чого в історії ніхто не робив. Ні Грузія, ні Молдова в Мінськ не їздили. Франція, коли німці окупували Ельзас та Лотарінгію просто затягнула чорним велюром місця для депутатів від цих провінцій і чекала півстоліття щоб нанести удар німеччині та повернути свої території.
Україна має дуже багато більш нагальних питань, ніж думати про те що, "там же наши люди".
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09.09.2020 09:07 Відповісти
ЗІ: Занадто піклуючись про Донбас і Крим, українська влада забила уйх на решту України. Тим часом, протягом всієї війни торгівля з ерефією аж ніяк не страждала. А український соціально-економічний клімат і досі ніяк не відрізняється від совкового.
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09.09.2020 09:13 Відповісти
Странное заявление Гриценко.А какого хера бабушки и дедушки покинув свой дом, съехали из оккупированных территорий?От хорошей жизни там?Они бежали от войны !А теперь это преступление ?Чтобы не платить пенсию ,за якобы плохих детей ?Толя я был лучшего о тебе мнения -теперь крест на тебе .Пенсия людьми заработана -надо платить ,плохие они или хорошие .На деньзнаках нет надписи -они пособники оккупантов .Они деньги либо, есть ,либо их нет.Когда страна эксплуатировала человека ,брала налоги-всё хорошо ,а когда назад возвращать найдут причины не отдавать .Толя эти люди когда зарабатывали себе на пенсию и отдавали государству, уже тогда были будущие пособники оккупантов .Зачем же людей нагло кинули.
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09.09.2020 09:26 Відповісти
Сейчас, в связи с ковидом, реально получают украинскую пенсию процентов 20 от зарегистрированных. Кто помоложе и может еще шевелить булками. Остальные уже не способны выехать для прохождения идентификации. Пенсия им начисляется, но снять не могут. Так что эта проблема решается естественным путем. Пенсы мрут, либо не могут приехать по месту регистрации, а новых на украинскую пенсию единицы выходят.
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09.09.2020 12:29 Відповісти
Прав на 1 000 000%
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09.09.2020 12:33 Відповісти
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