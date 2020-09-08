Гриценко про переселенців, що живуть в ОРДЛО: Україна їм платить пенсію, а їхні діти вбивають наших солдатів. Непогано влаштувалися
Ексміністр оборони Анатолій Гриценко відреагував на заяву віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова про те, що пів мільйона "внутрішньо переміщених осіб" живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки українська пенсія.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Непогано вони влаштувалися: сходили дружно на "референдум" про відокремлення від України і приєднання до Росії; люто ненавидять Україну і не хочуть у ній жити; вважають Україну винною у російській агресії, моляться на Путіна й просяться під його царство; отримують масово російські паспорти; отримують ще й російську пенсію; діти їхні або воюють проти нас і вбивають наших солдат, або працюють і платять податки на утримання ворожої армії, яка продовжує нас вбивати", - зазначив Гриценко.
Він підкреслив, що "більшість тих, хто не хоче жити під Путіним, за 6+ років війни вже виїхали із зони окупації; а щирих патріотів України, які ненавидять ворога, але з різних причин не змогли виїхати - там дуже мало".
"А фанатам "рускага міра" нехай Раша і платить пенсію. Вважаю, що так було б справедливо. Замість того, щоб як зараз - дбаючи про пенсії для тих 500,000 в ОРДЛО, недоплачувати пенсію батькам загиблих на фронті наших солдатів", - підсумував Гриценко.
Будь ласка, зачекайте...
Возникает вопрос "С чего это лица внутренне переместились в ОРДЛО? Им на контролируемой территории не жилось? Если они никогда не 'перемещались', то зачем их так называть?"
Гарантування національної безпеки у програмі Анатолія Гриценка пов'язане виключно з нарощуванням боєздатності української армії (яка має стати вільнонайманою), про євроатлантичну інтеграцію там немає ані слова, що бачиться тепер показовим для політика, котрого тривалий час вважали одним із найбільших прихильників вступу України до НАТО. https://tyzhden.ua/Politics/50457
Зачем злить некоторых влиятельных наших западных партнеров и соседей зная их отрицательную реакцию на любое упоминание про УПА ?и т.д
Скотина ты...
Гриценко прав по сути
"За кого голосувати 21 квітня, ви мене питаєте? За Порошенка, за ще п'ять років брехні, корупції й мародерства я не проголосую ніколи", - заявив лідер Громадянської позиції, який програв на виборах.
Щодо Зеленського, заявив Гриценко, він не може давати поради.
"Сам не визначився... Ще недостатньо інформації отримав"
Я ні за , ні проти - я скоріше навпаки ...
это мелко 15...
Что сделал Порошенко для тебя ******** - безвиз, поднял экономику, вошёл в историю за восстановление справедливости ТОМОС, восстановил разграбленную армию Гриценком и ему подобными консервами, ввёл обязательно для изучения госслужащими Украинского языка. Может для меня и моих соотечественников лучше, когда бы Украиной управляли такие бездари как Зеленский и Гриценко ????? Вот в чем вопрос но ты бездарь и тебе непонятны мои слова, повторяй лозунг парашостана во всем виноват Порошенко
Якщо коротко то Гриценко зробив ключові кроки по наближенню пострадянської армії України до НАТО: - єдиний міністр оборони України за всю історію Незалежності, який зміг виконати бюджет міноборони на 100%!!!!! Ні до ні після нього такого не було! полторак в 2017 році не зміг витратити на армію 10 млрд грн з 64 млрд грн які були призначені на армію!
- змінив структуру командування, створив оперативні командування по всій країні (те що зараз повторює порошенко на п'ятий рік війни)
- підібрав в оперативні командування найкращих офіцерів, штучно вишукуючи найбільш продвинутих офіцерів в підрозділах по всій країні (це ще для прошенка недосяжний рівень менеджменту)
- зупинив ідіотські навчання по ідіотським сценаріям, на навчаннях почалось реальне відпрацювання дій у разі нападу з боку росії, що неймовірно роздратувало путіна та російський Генштаб. (зараз на навчаннях досі фейкові сценарії, як колись)
- розробив план дій у разі нападу путіну і роздав секретні пакети у всі підрозділи. Під час нападу на Крим і отримання бойового наказу, командирам достатньо було відкрити пакет з потрібним номером в якому були розписані всі їхні дії по виходу з ППД і об'єднанюю з іншими підрозділами в умовних місцях. - закрив сепаратистські військові інститути в Одесі та інших містах, лишив тільки Львівський інститут - це ключове рішення яке дозволило мати в українській армії патріотичних молодих офіцерів, а не сепаратистське лайно як раніше.
В Одеському інституті до Гриценка викладали ще учасники радянського нападу на Чехословаччину, а сам інститут випускав проросійських сепаратистів які навіть в армію не йшли а відразу звільнялись - тобто це був такий законний метод відкосити від армії для одеських мажорів.
- при Гриценку почали проектувати та будувати українські корвети, на заміну старим кораблям СРСР
- при Гриценку почали розробляти ракетну зброю в КБ Південне
- при Гриценку почались роботи над важкою БМП, БМПВ-64
- при Гриценку почалась жорстка боротьба з корупцією та злочинністю в армії
- Гриценко перевів на 100% всі підрозділи на харчування через підрядників, по стандартам НАТО. (зараз полторак перевів тільки 3% підрозділів на меню НАТО, це говорить про те наскільки це складна реформа). Солдат звільнили від нарядів по кухні і відправили на зайняття з бойової підготовки
- Гриценко відмінив онучі, взяв і 100% онуч відмінив, не за 4 роки, не за допомоги натовпу волонтерів які збирають народні гроші, а планово за гроші бюджету взяв і тихо провів важливі реформи!
- Гриценко особливу увагу приділяв навчанням та бойовій підготовці підрозділів, робив упор на контрактну армію та професіоналів!
- перелічувати можно безкінечно довго, ще про 6000 квартир на рік, про те як Гриценко примушував бариг доплатити за вкрадене військове майно - землі та споруди, про те як боровся з януковичем та ющенком та ставив їх на місце.
Рашка всегда была в заднице, живут там рашисты как животные... но лезут в другие страны, что бы гадить соседним народам.
систему, про то, что на 5 пенсионеров приходится 6 работающих… и т.д. Не надо
на меня работать, работайте на себя, а мне верните то, что я всю жизнь, все 52
года своего трудового стажа, с каждой своей зарплаты отправлял в Пенсионный
фонд на хранение и из этих средств выплачивалась пенсия тогдашним пенсионерам.
И не надо делить пенсионеров по месту жительства. Заработал человек пенсию, отдай
ему -это его деньги и политические мотивы здесь не причем и не надо шастать по
карманам дедушек и бабушек и искать средства на содержание таких деятелей, как этот сраный «политик.»
Респект Гриценко!
Розумна людина має керуватися не власною ерекцією, а імплементованими законами. Та, схоже що політики, особливо українькі, до розумних людей не відносяться. Є маса законів та звичаїв, які Україна мала б застосувати до окупованих територій. Замість того, українські (л)ідери в слід за Ківою мнуть там де чешеться і видумують таке, чого в історії ніхто не робив. Ні Грузія, ні Молдова в Мінськ не їздили. Франція, коли німці окупували Ельзас та Лотарінгію просто затягнула чорним велюром місця для депутатів від цих провінцій і чекала півстоліття щоб нанести удар німеччині та повернути свої території.
Україна має дуже багато більш нагальних питань, ніж думати про те що, "там же наши люди".