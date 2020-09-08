Двоє організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry - під домашнім арештом, - СБУ
Суд обрав запобіжний захід двом організаторам фінансової піраміди, підозрюваним у привласненні понад $250 мільйонів.
Про це стало відомо з публікації пресслужби СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Хоча в повідомленні не уточнюється назва компанії, найімовірніше це B2B Jewelry.
У повідомленні наголошується, що організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні злочинів групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією (ч. 3 ст. 28 КК), шахрайства з фінансовими ресурсами (ч. 2 ст. 222 КК,) і відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК).
"Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року", - повідомили в Службі безпеки.
Також суд наклав арешт на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольних юридичних осіб.
Нагадаємо, 27 серпня Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.
Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).
Будь ласка, зачекайте...
Несли деньги в благотворительный фонд о чем и заключался договор.
Ты уперся в это "любой магазин" - а они не были магазином, а были благотворительным фондом и ничего формально по законодательству не нарушали. Им приносили деньги, а они давали бумажку что приняли деньги как благотворительный фонд.
Они же как людей заманивали - "ювелирка, это супер-прибыльный, высокомаржинальный бизнес, да у нас этого бабла просто завались. Мы вам предоставляем возможность богатеть вместе с нами. Инвестируйте в сеть наших магазинов".
И действительно была сеть магазинов. Ну как магазинов - ФЛП всякие под одной вывеской.
Серебряную бижутерию продавали.с кэшбеком. . А основная выемка бабла шла через благотворительный фонд В2В Jewelry. А у благотворительных фондов раздолье в плане приема денег.
Не понимаю что ты хочешь доказать. Что это была не пирамида?
А вообще думаю, что они сначала пытались организовать просто сеть по продаже ювелирки, по типу сетевого маркетинга. Но потом запустив идею с возвратом денег за купленные украшения решили что ищут золото не там. Мавроди ведь тоже сначала просто компьютерами торговал.
Был небольшой ювелирный бизнес, потом он что-то такое сделал у себя в магазинчике в виде примитивной пирамиды, что натолкнуло его на мысль, а ведь неплохо работает разводка. И до какого-то момента он использовал схему, а потом уже другие (СБУ, МВД, прокуратура) стали использовать его, в его же схеме.
"Просто стране не нужны люди и пенсионеры живущие в достатке,что не понятно?"
"Не гарно він поступив з людьми його прокляли ! Багато сліз !"
"Не будет никаких выплат не в том государстве мы живём господа!" (лохам уже государство виновато )
"я 30000 вложил в это дерьмо, давно пора прикрыть этого Гонту и если прикроют я буду дико рад..."
"к государству возникнут автоматически претензии через суд из-за необоснованного закрытия деятельности успешной предпринимательской деятельности Гонты. И тогда картонка (лох имеет в виду "сертификат")разорит государство. Люди, берегите картонки. Ибо если это умножить на 600000 - будет неслабо! Хоть раз их вжарим?" - лохи уверены что государство должно выплачивать им деньги по тем "сертификатам" которые они купили у мошенников
Помнишь как в "12-ти стульях"? "Тайный союз меча и орала" собирал деньги на борьбу с большевизмом под видом помощи сиротам.