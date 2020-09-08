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Двоє організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry - під домашнім арештом, - СБУ

Двоє організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry - під домашнім арештом, - СБУ

Суд обрав запобіжний захід двом організаторам фінансової піраміди, підозрюваним у привласненні понад $250 мільйонів.

Про це стало відомо з публікації пресслужби СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Хоча в повідомленні не уточнюється назва компанії, найімовірніше це B2B Jewelry.

У повідомленні наголошується, що організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні злочинів групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією (ч. 3 ст. 28 КК), шахрайства з фінансовими ресурсами (ч. 2 ст. 222 КК,) і відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК).

"Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року", - повідомили в Службі безпеки.

Також суд наклав арешт на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольних юридичних осіб.

Нагадаємо, 27 серпня Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного"
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Топ коментарі
+8
Только мне одному кажется что на скамье подсудимых сейчас должно находиться как минимум все руководство СБУ за пособничество? Не будем брать в рассчет баранов которые несли туда деньги, но правоохранительные органы не выполнили свой долг за которые им платят не малые зарплаты и льготы из бюджета. Еще год назад бабки на лавках говорили что это пирамида! Так может нам заменить СБУшников на бабулек?
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08.09.2020 17:55
+5
Лохів , що вклали гроші в В"2"В 600 000 чоловік . Через місяць вони будуть голосувать на виборах .... У мене все .
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08.09.2020 17:35
+3
Ждали когда деньжат поднакоплят, сейчас потрусят и отпустят.
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08.09.2020 18:12
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А сколько их разрабатывали (давали обворовывать) людей.
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08.09.2020 17:32 Відповісти
Ждали когда деньжат поднакоплят, сейчас потрусят и отпустят.
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08.09.2020 18:12 Відповісти
Лохів , що вклали гроші в В"2"В 600 000 чоловік . Через місяць вони будуть голосувать на виборах .... У мене все .
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08.09.2020 17:35 Відповісти
Только мне одному кажется что на скамье подсудимых сейчас должно находиться как минимум все руководство СБУ за пособничество? Не будем брать в рассчет баранов которые несли туда деньги, но правоохранительные органы не выполнили свой долг за которые им платят не малые зарплаты и льготы из бюджета. Еще год назад бабки на лавках говорили что это пирамида! Так может нам заменить СБУшников на бабулек?
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08.09.2020 17:55 Відповісти
не только СБУ. Продажа золота гна сотни тысяч гривен в день с 1 магазина, только за наличку, без кассового аппарата, прием иностранной валюты как платежного средства, без лицензии НБУ на обменные операции, отсутствие расчетного счета у юр.лица с оборотом десятки миллионов гривен - тут как минимум НБУ и налоговая в доле. Ну и полиция конечно.
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08.09.2020 18:41 Відповісти
Не гони, какое НБУ? Какие платежные средства? Какой расчетный счет и оборот?
Несли деньги в благотворительный фонд о чем и заключался договор.
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09.09.2020 11:48 Відповісти
Любой магазин должен иметь расчетный счет и кассовый аппарат. А также ЗАПРЕЩЕНО принимать иностранную валюту к расчету.
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09.09.2020 18:37 Відповісти
Какой счет, какой магазин, какая валюта? Тебе же говорят деньги проводились, как взносы в благотворительный фонд.
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09.09.2020 18:47 Відповісти
Так я про это и пишу! Это сразу несколько грубейших нарушений.
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09.09.2020 19:50 Відповісти
Да, блин в чем нарушения? Нарушение в том что благотворительный фонд принимает деньги?
Ты уперся в это "любой магазин" - а они не были магазином, а были благотворительным фондом и ничего формально по законодательству не нарушали. Им приносили деньги, а они давали бумажку что приняли деньги как благотворительный фонд.
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09.09.2020 20:10 Відповісти
Как это "не были магазином"? Они себя везде расписывали как "сеть магазинов".
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09.09.2020 21:18 Відповісти
"Они себя везде расписывали как "сеть магазинов". Вот видишь первый этап заманивания лоха ты прошел. Без обид только.
Они же как людей заманивали - "ювелирка, это супер-прибыльный, высокомаржинальный бизнес, да у нас этого бабла просто завались. Мы вам предоставляем возможность богатеть вместе с нами. Инвестируйте в сеть наших магазинов".
И действительно была сеть магазинов. Ну как магазинов - ФЛП всякие под одной вывеской.
Серебряную бижутерию продавали.с кэшбеком. . А основная выемка бабла шла через благотворительный фонд В2В Jewelry. А у благотворительных фондов раздолье в плане приема денег.
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09.09.2020 22:37 Відповісти
Я это все наблюдал с попкорном и потирал руки когда стада лохов несли туда пачки денег.
Не понимаю что ты хочешь доказать. Что это была не пирамида?
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10.09.2020 00:11 Відповісти
Самая что ни на есть пирамидистая. Только грамотно прикрытая. Немного наблюдал ее с очень близкого расстояния.
А вообще думаю, что они сначала пытались организовать просто сеть по продаже ювелирки, по типу сетевого маркетинга. Но потом запустив идею с возвратом денег за купленные украшения решили что ищут золото не там. Мавроди ведь тоже сначала просто компьютерами торговал.
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10.09.2020 00:33 Відповісти
я думаю что с самого начала это была пирамида, а Гонта там не главный - его выставили на поталу толпе. Настоящие выгодоприобретатели где-то высоко во власти и остаются для нас невидимыми.
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10.09.2020 00:39 Відповісти
Не разводи конспирологию.
Был небольшой ювелирный бизнес, потом он что-то такое сделал у себя в магазинчике в виде примитивной пирамиды, что натолкнуло его на мысль, а ведь неплохо работает разводка. И до какого-то момента он использовал схему, а потом уже другие (СБУ, МВД, прокуратура) стали использовать его, в его же схеме.
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10.09.2020 00:53 Відповісти
я это и говорю - его использовали. Выгоду получали другие. А Гонта будет отдуваться.
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10.09.2020 01:21 Відповісти
Нет. Выгоду получал Гонта прежде всего. Потом к нему присосались те самые другие и потом его начали использовать. Зачем придумывать конспирологию там, где всё объясняется жадностью лохов обыкновенных.
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10.09.2020 01:29 Відповісти
Как поживают лохи интерестно .в запоях или валидол ложками жрут?
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08.09.2020 18:50 Відповісти
Ой, моя любимая тема, про лохов И нарезка каментов "вкладчиков":

"Просто стране не нужны люди и пенсионеры живущие в достатке,что не понятно?"
"Не гарно він поступив з людьми його прокляли ! Багато сліз !"
"Не будет никаких выплат не в том государстве мы живём господа!" (лохам уже государство виновато )
"я 30000 вложил в это дерьмо, давно пора прикрыть этого Гонту и если прикроют я буду дико рад..."
"к государству возникнут автоматически претензии через суд из-за необоснованного закрытия деятельности успешной предпринимательской деятельности Гонты. И тогда картонка (лох имеет в виду "сертификат")разорит государство. Люди, берегите картонки. Ибо если это умножить на 600000 - будет неслабо! Хоть раз их вжарим?" - лохи уверены что государство должно выплачивать им деньги по тем "сертификатам" которые они купили у мошенников
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08.09.2020 19:33 Відповісти
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09.09.2020 09:48 Відповісти
Вот только картонки они не продавали - это было свидетельство того что люди принесли деньги в благотворительный фонд.
Помнишь как в "12-ти стульях"? "Тайный союз меча и орала" собирал деньги на борьбу с большевизмом под видом помощи сиротам.
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09.09.2020 22:50 Відповісти
Сбегут. Если запахнет судом -- сбегут, исчезнут )))
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09.09.2020 09:47 Відповісти
 
 