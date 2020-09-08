У Балуха важка черепно-мозкова травма, він у реанімації після операції, - Ірина Геращенко
Побитий у ніч на вівторок у Києві колишній політв'язень Кремля, громадський активіст Володимир Балух прооперований і перебуває в реанімації.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, політв'язні Кремля зібралися разом, щоб привітати один одного з річницею визволення. Поруч була російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди змогли потім його відстежити. Таку інформацію отримала від Ахтема Чийгоза", - написала Геращенко.
За її словами, Балух зараз перебуває в лікарні швидкої допомоги, куди його доставили опівдні.
"Скільки він був непритомним після звірячого побиття - невідомо, встановити це мають правоохоронці. Тільки що закінчилася операція, його перевели в реанімацію. У Володі важка черепно-мозкова травма, операція була на голові, стан важкий", - додала нардеп.
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
Будь ласка, зачекайте...
Поправьте пожалуйста, заранее спасибо.
Потому, как агрессия всегда вызывает ответную агрессию.
И в любом случае,по какому праву лезть с замечаниями на этот счет?
Во время всех волн мобилизации из военкомата не выгнали ни одного рекрута за "русскоговорящесть".Сгодились все.
мол мы своих не бросаем
Ходячее горе и недоразумение сидит на Банковой
виконують свої обіцянки , а саме - знищувати украінських патріотів , які захищають Украіну та нашу незалежність від московії !
Одужання Володимиру !!
Ну так,чому відразу так не написати?
Или он занят удовлетворением Вовика-Кремлядского?
А Гидропарк - там же одни гэндэлыкы и бичи.
Бухайте дома, или лучше вообще не бухайте.
Почему ты утром рано
Только воду пьешь из крана?
А всему виною он,
Наш вражина - самогон!
В гостях у друга был вчера,
Там просидели до утра.
Пили, сколько было мочи,
С раннего утра до ночи.
Поругались вы, и вот,
Кулаки пустились в ход.
Друг поднялся твой, и враз,
Зарядил тебе он в глаз.
Ну а ты, что было духу,
Засадил ему по уху.
И скажу, что в самом деле,
Вы неплохо посидели.
Утром вы проснулись разом,
С синяком под левым глазом.
С пола вы поднялись еле,
Очень плохо, ломка в теле.
Как вчера друг друга били
Вы об этом позабыли.
То есть конфликта в самом заведении не было. Потом,ночью,по пути домой был избит и ограблен?
При чем здесь политика?