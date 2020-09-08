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Новини
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Геращенко Ірина (1145) побиття (893) Балух Володимир (310)

У Балуха важка черепно-мозкова травма, він у реанімації після операції, - Ірина Геращенко

У Балуха важка черепно-мозкова травма, він у реанімації після операції, - Ірина Геращенко

Побитий у ніч на вівторок у Києві колишній політв'язень Кремля, громадський активіст Володимир Балух прооперований і перебуває в реанімації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, політв'язні Кремля зібралися разом, щоб привітати один одного з річницею визволення. Поруч була російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди змогли потім його відстежити. Таку інформацію отримала від Ахтема Чийгоза", - написала Геращенко.

Читайте також: Побитого Балуха госпіталізували з Гідропарку, у нього пропав телефон і банківська картка, - Нацполіція

За її словами, Балух зараз перебуває в лікарні швидкої допомоги, куди його доставили опівдні.

"Скільки він був непритомним після звірячого побиття - невідомо, встановити це мають правоохоронці. Тільки що закінчилася операція, його перевели в реанімацію. У Володі важка черепно-мозкова травма, операція була на голові, стан важкий", - додала нардеп.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
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Топ коментарі
+46
В Украине Зеленского украинцам жить опасно...
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08.09.2020 17:43
+35
Хай Бог дасть сил шановному Володимиру. Якщо Аваков знов не знайде нападників то це значить були тітушки, кремляді.
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08.09.2020 17:39
+26
Зебилы вернули времена януковоща. Мрази, земрази.
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08.09.2020 17:49
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Хай Бог дасть сил шановному Володимиру. Якщо Аваков знов не знайде нападників то це значить були тітушки, кремляді.
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08.09.2020 17:39 Відповісти
добре, шо без поножовщіни і гранат
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08.09.2020 17:49 Відповісти
главное что друг друга не перестреляли
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08.09.2020 18:17 Відповісти
В Украине Зеленского украинцам жить опасно...
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08.09.2020 17:43 Відповісти
Это не Украина зеленского, это шморкля пока еще при Украине.
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08.09.2020 18:33 Відповісти
Не живи
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08.09.2020 19:26 Відповісти
Вове пора в Ростов.
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08.09.2020 19:36 Відповісти
Кто так думает? пёськовые?
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08.09.2020 20:00 Відповісти
Песьковые бредят Ростовом. Они верят что Янукович все это время живет-прозябает где то в снятой однушке,на окраине Ростова.При этом постоянно мантрят ,что он вывез с Украины КАМАЗы наличкой.
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09.09.2020 09:43 Відповісти
вакинчилася

Поправьте пожалуйста, заранее спасибо.
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08.09.2020 17:43 Відповісти
с кем вы щас разговариваете? З ФБ геращенко?
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08.09.2020 17:50 Відповісти
Я обычно пишу в теме, когда вижу опечатку. Как правило редакция исправляет.
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08.09.2020 17:54 Відповісти
как можно скриншот исправить
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08.09.2020 18:27 Відповісти
Ну в тексте новости ведь можно.
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08.09.2020 22:53 Відповісти
Лояльность к кацапам и их прихвостням на территории Украины всегда смертельна для Украинцев.Нынче кацапов вообще ничего не останавливает,трудно было ожидать другого.Избиение украинонастроеных это уже постоянное явление.
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08.09.2020 17:47 Відповісти
Скорішого одужання Володимиру. Злодіїв знайдуть, якщо поліція нормально спрацює.
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08.09.2020 17:47 Відповісти
Ну это просто аут. Парашенскую тюрьму пережил, приехал в Киев и тут чуть Богу душу не отдал из-за каких-то ватных утырков. Мда... Пускай выздоравливает поскорее, но все это ОЧЕНЬ плохо.
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08.09.2020 17:49 Відповісти
Какое сделал замечание и в каких выражениях?
Потому, как агрессия всегда вызывает ответную агрессию.
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08.09.2020 17:49 Відповісти
То есть, ты вот сейчас агрессивно высказался про украинского патриота, и за это я могу тебе череп проломить, все верно ?
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08.09.2020 18:03 Відповісти
Интересно, где в его словах агрессия против украинского патриота?
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08.09.2020 19:28 Відповісти
У провокаторов везде агрессия.
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08.09.2020 20:27 Відповісти
Поэтому ты о ней дважды написал, а когда я тебе ответил, обозвал меня провокатором. А по-моему провокатор - это тот, кто вкидывает непроверенные и ничем не подкрепленные предположения и делает из них необоснованные выводы про "ответную агрессию".
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08.09.2020 22:16 Відповісти
Там же, где он нашел "агрессию, вsзвавшую ответную агрессию". Наглядно продемонстрировал абсурдность оценочного суждения.
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08.09.2020 22:15 Відповісти
Сходи в любой кабак, епни грамм 200-300 водочки и ходи делай замечания украиноязычным, русскоязычным и т.д.компаниям. Для чистоты эксперимента и исключения политической составляющей, делай это на их языке. И после того, как будешь бит во всех случаях, не вопи истерично о своем патриотизме.
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08.09.2020 21:39 Відповісти
Каждый представляет себе то, что случилось на основе своего жизненного опыта. А в реальности все могло происходить совершенно не так, как представляется. Поэтому я бы подождал с оценочными суждениями.
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08.09.2020 22:18 Відповісти
Уважаемый, а вы вообще с какой планеты? Ночь, кабак, водка, человек с одной компании лезет с притензиями в чужую компанию... Это не опыт, а простая логическая цепочка.
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09.09.2020 08:51 Відповісти
В Киеве русскоговорящая компания? Да не может быть!
И в любом случае,по какому праву лезть с замечаниями на этот счет?
Во время всех волн мобилизации из военкомата не выгнали ни одного рекрута за "русскоговорящесть".Сгодились все.
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09.09.2020 09:48 Відповісти
Так отож, краще обходити стороною всілякі гоп-компанії "рускоговорящіє". Собі ж дорожче потім, робити таким зауваження... Врешті в нас пів-країни говорить російською.
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08.09.2020 19:55 Відповісти
Зебилы вернули времена януковоща. Мрази, земрази.
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08.09.2020 17:49 Відповісти
нагадать тобі, шо в 14 киянам було пофіг на війну.
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08.09.2020 17:51 Відповісти
Шо за поток сознания? Каким боком тут «кияни»? Вата себя начала вольготно чувствовать после победы земразей по всей Украине.
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08.09.2020 17:56 Відповісти
каким киянам було пофіг на війну?? що за маячня
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08.09.2020 18:00 Відповісти
приезжая в 14 году из Днепра в Киев, я видела, что люди далеко от войны. Всё такие же гулянки, смех и веселье.
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08.09.2020 18:26 Відповісти
ну так разные люди есть, кому то пофиг, кому то нет
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08.09.2020 18:31 Відповісти
Я смотрю из Днепра прямо плеяда ватоцефалов. Люблю Днепр но ваты там слишком много.
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08.09.2020 19:29 Відповісти
Когда у оппонентов нет " новичка".
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08.09.2020 17:50 Відповісти
Боже, поможи
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08.09.2020 17:52 Відповісти
Гидропарк - самое "то" место для спокойного отдыха с друзьями: там же гопоты и шпаны - немеряно! Туда и днем идти небезопасно, а вечером..
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08.09.2020 17:55 Відповісти
І що компанія Балуха покидала гідропарк у россипну?
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08.09.2020 18:03 Відповісти
Надеюсь, "Азов" и правые ребята займутся этими кацапочелюстными, поскольку от полиции у нас осталась одна форма.
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08.09.2020 18:05 Відповісти
И хотрожопая заточка авакяна
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08.09.2020 19:30 Відповісти
только клоун вчера похвастался годовщиной освобождения
мол мы своих не бросаем
Ходячее горе и недоразумение сидит на Банковой
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08.09.2020 18:15 Відповісти
Портнов і ригівська братва , якій Зепотерпілий надав зелене світло , для повернення в Украіну ,
виконують свої обіцянки , а саме - знищувати украінських патріотів , які захищають Украіну та нашу незалежність від московії !
Одужання Володимиру !!
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08.09.2020 18:23 Відповісти
Может это ФСБ достало? С подозрением на грабеж сделали?
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08.09.2020 18:26 Відповісти
ОПЗЖ - це і є братва , яка виконує вказівки ФСБ росіі !
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08.09.2020 18:33 Відповісти
Тримайся Володя ти сильний , ти зможеш . А твх паскуд сподіваюь знайдуть
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08.09.2020 18:33 Відповісти
А все помнят истерические претензии Бубочки Пороху - "Хто замовыв Катю Гандзюк?"
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08.09.2020 18:35 Відповісти
Ждем пояснений от философа Квакина.
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08.09.2020 18:40 Відповісти
"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить. Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза"Источник: https://censor.net/ru/n3218207

Ну так,чому відразу так не написати?
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08.09.2020 18:45 Відповісти
Смотри сколько на Цензоре подозреваемых.)
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08.09.2020 18:54 Відповісти
Потому, что три ошибки в середине слова, отследить.
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08.09.2020 21:52 Відповісти
А что скажет главный членограй страны?
Или он занят удовлетворением Вовика-Кремлядского?
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08.09.2020 18:52 Відповісти
На Цензоре читатели тоже сильно обижаются на замечание за русский язык.
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08.09.2020 19:01 Відповісти
Может его свои того, с кем он гулял. Как он оказался один. Просто бросили что-ли. Если придет в себя все станет ясно.
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08.09.2020 19:55 Відповісти
Какой то он несчастный бедоносец.
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08.09.2020 21:53 Відповісти
Здесь никакой политики нет. Киевляне и так знают, шо такое гидропарк, а для приезжих сообщаю: "гидрик" летом, вечером - самое подходящее место чтобы отхватить люлей.
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08.09.2020 19:55 Відповісти
Куда только смотрит педалик7
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08.09.2020 20:15 Відповісти
при Зєлє в Україні повспливало усе лайно.. зебіли-протріроти, ви зробили це разом
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08.09.2020 20:32 Відповісти
Не умеешь вести себя, когда выпьешь, не куй шастать по кабакам!
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08.09.2020 21:42 Відповісти
Аллах корсє топеден
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08.09.2020 20:55 Відповісти
замете ,бьют в Киеве теперь только укропов ,сепары,кацапы и жиды живут спокойно и припеваючи.Население Украины не заслужило независимости оно осталось быдлом.
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08.09.2020 21:28 Відповісти
А вот не нужно за все население, все же 30% пассионариев у нас имеется.
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08.09.2020 22:21 Відповісти
В Киеве 80% компаний русскоязычных.
А Гидропарк - там же одни гэндэлыкы и бичи.
Бухайте дома, или лучше вообще не бухайте.
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08.09.2020 22:30 Відповісти
Я так понял у Сенцова должен быть бланж.....
Почему ты утром рано
Только воду пьешь из крана?
А всему виною он,
Наш вражина - самогон!
В гостях у друга был вчера,
Там просидели до утра.
Пили, сколько было мочи,
С раннего утра до ночи.
Поругались вы, и вот,
Кулаки пустились в ход.
Друг поднялся твой, и враз,
Зарядил тебе он в глаз.
Ну а ты, что было духу,
Засадил ему по уху.
И скажу, что в самом деле,
Вы неплохо посидели.
Утром вы проснулись разом,
С синяком под левым глазом.
С пола вы поднялись еле,
Очень плохо, ломка в теле.
Как вчера друг друга били
Вы об этом позабыли.
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08.09.2020 23:11 Відповісти
Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследитьИсточник: https://censor.net/ru/n3218207

То есть конфликта в самом заведении не было. Потом,ночью,по пути домой был избит и ограблен?
При чем здесь политика?
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09.09.2020 09:51 Відповісти
 
 