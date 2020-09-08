У нас у COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора рази, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що, незважаючи на складну ситуацію загалом у світі через пандемію COVID-19, в Україні фінансово-економічна ситуація стабільна і контрольована.
Про це Зеленський заявив на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки в Житомирську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Впали доходи на митниці, хоча вона більш-менш почала виходити на рівень тих сум, які їм ставило Міністерство фінансів як завдання. Податкова показує серйозні результати, збільшили надходження податків, і це про щось говорить. Якщо у нас у COVID-період податкові надходження збільшилися десь у півтора раза, то у мене великі запитання: що ж тоді, коли держава працювала, де всі ці гроші?" - сказав президент .
Зеленський наголосив, що поки що "не бачить проблем із грошима", хоча загалом проблема на сьогодні з грошима є у всьому світі, в Європі і в Україні.
"На жаль, ми не в найкращому економічному становищі. Я не знаю, що там говорять експерти, - ми знаємо реалії. У нас більш-менш стабільна ситуація, вона контрольована. Ми знаємо, що відбувається з грошима, і скільки не вистачає. Але ми маємо розуміти, що в усьому світі багато підприємств закрито через COVID, багато людей втратили робочі місця, позбулися зарплат. Давайте просто це спокійно визнавати і боротися з цими проблемами", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
"Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?", - сказал препеЗЕдент.
где-где... в дерибан ушли, да бене в карман с ахметовым и суркисам...
На "строительство
дорог" домиков в Италии и офшорные счета в Омане, не говоря уже о мелочах в виде миллиардов гривень налички у слуг урода в ВР..
"государство работало"... обдирало людей и бизнес во время эпидемии.
после чего "слуги государства" - украли и вывели все в офшоры Омана да раздали в виде дотаций коломойскому, ахметову, суркисам и т.д.
За COVID-период, лично у ЯнеЛоха, "доходы" выросли в полтора раза... Вот и вся "математика", что тут непонятного!?..
от Вы самолеты встречали с масками для эльдорадо??? а он встречал...
и кто знает...может... как СМИ отъехали..... еще и разгружать помогал )))))
Так вот оно что, Теслу-то получается никто не поджигал, она на "работе" сгорела! Не пощадил её Бубочка, надорвал на "работе", как щадит и себя любимого, "Все в трудах государь, аки пчела"...
подпись - а не хер было моего проказника катать на своей "тесле" )))))
Перекладаю на доступну мову:
Попереднє керівництво митних органів,
призначене зеленою владою слуг,
щоденно крало 20% митних платежів.
природыТрускавца )))
https://twitter.com/CaledoniA_ua
https://twitter.com/CaledoniA_ua
Сегодня ещё раз общалась с тренером насчёт того что говорят в райадминистрации про карантин.
Говорит, что их всех готовят к тому, что либо с октября, либо с конца октября все закрываются до НГ.
Причина более прозаична, не коронавирус: тупо денег нет, совсем-совсем, большой кассовый разрыв.
поэтому перенос возможен, и карантин такая уважительная причина...что и долго думать не надо)) даже амёбам)))
Скоріше всього у нього усе гаразд у професійності та викладацькій роботі .
Одна проблема - син клоун , притому професійний , Ну , коли ще на сцені та у телевізорі - можна сказати - актор
Та коли вже Президент-клоун ... то і не смішно
/украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт/ безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль/ 65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, 26.08.20/ Зато: Блогер: задача для первоклассников - у «Центрэнерго» убыток 2 млрд, у Коломойского - прибыль 4 млрд. В чем подвох? /
******* наркоман! Вражеская харя. Ссыт просто в очи, наглое животное!
Поступления олигархам выросли в 1.5 раза, поэтому у нас и дыра в бюджете 300 млрд. грн.
До пандемии, был небольшой но тем не менее рост экономики.
А теперь вопрос: куда делись недополученные налоговые поступления?
Понимая, что они с треском проваливают выборы, они включили самые грязные методы механизмы борьбы с местным самоуправлением.
По всей стране, а не только в Днепре, фабрикуются уголовные дела.
Городам не согласовывают кредиты на строительство больниц.
Тепловикам арестовывают счета, чтобы сорвать отопительный сезон, а обвинить в этом действующих мэров.
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Всеми этими подлостями руководят из Офиса Президента.
Зеленскому не удасться сделать вид, что он к этому не причастен.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088 Борис Филатов
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