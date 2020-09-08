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Міносвіти (1404) вчитель (391)

Дію постанови Кабміну про підвищення зарплат педагогам призупинено до 31 грудня 2020 року, - Міносвіти

Дію постанови Кабміну про підвищення зарплат педагогам призупинено до 31 грудня 2020 року, - Міносвіти

Ухвалену минулого року урядом постанову про поступове підвищення найнижчого посадового окладу педагогам до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, зупинено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у вівторок пресслужба Міністерства освіти і науки.

"У зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах зазначена постанова була зупинена до 31 грудня 2020 року. За попередніми розрахунками фахівців МОН, її впровадження в дію у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет – близько 39 млрд грн, місцеві бюджети – близько 11 млрд грн)", - сказано в повідомленні відомства.

Міністерство освіти і науки заявило, що "вкрай зацікавлене" у введенні в дію саме цієї постанови, оскільки нею виконуються не лише норми законодавства, а й підвищуються соціальні стандарти та гарантії держави, спрямовані на зростання рівня життя освітян.

"Це питання потребує негайного вирішення", - заявили в Міносвіти.

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10 липня 2019 Кабінет міністрів України прийняв постанову №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів та установ освіти і науки". Нею передбачається поступове (до 2023 року) підвищення низького посадового окладу педагогів до рівня чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нова система оплати праці педагогів передбачала, що до 2020 року оклад становитиме 2,5 прожиткові мінімуми, 2021-го буде на рівні 3 прожиткових мінімумів, 2022 - 3,5, а з січня 2023 - 4 прожиткові мінімуми. При цьому розмір виплат для кожної наступної категорії педпрацівників зростатиме на 10%, порівняно з попередньою.
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Топ коментарі
+21
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 2427
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08.09.2020 18:37
+16
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 7187
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08.09.2020 18:58
+15
С чем и поздравляю так называемых педагогов. К слову, вы себя лохами не считаете? Нет? А почему? Вот ЗЕ и его шобла считают вас лохами. По моему они правы.
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08.09.2020 18:47
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Та Зеленский же обещал)
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08.09.2020 18:33 Відповісти
Тепер педагоги підуть працювати на виборчі дільниці і Слуга Народу отримає нуль голосів.
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08.09.2020 18:35 Відповісти
Тепер педагоги підуть працювати. Крапка. Всі інші слова зайві.
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08.09.2020 18:46 Відповісти
На .... они пойдут. Их туда ЗЕ послал. Счастливого пути вам, работники поосвещения.🥳
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08.09.2020 18:48 Відповісти
Ты никто иной, как старый идиот. Неужели ты веришь в то, что педагоги настолько глупы, чтобы повестись на этот дешовый развод
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08.09.2020 21:57 Відповісти
Уже. Уже один раз повелист. На 4000 баксов. Таа ктт из нас идиот? Я, или они вмпсте с вами?
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09.09.2020 06:01 Відповісти
то другой Зеленский. Из другой Украины, где выросли налоговые поступления)
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08.09.2020 18:35 Відповісти
еге, переросли навіть

https://mobile.twitter.com/PrytSLU

https://mobile.twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://mobile.twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://mobile.twitter.com/PrytSLU/status/1303339262247612416 1 ч

Перекладаю на доступну мову:
Попереднє керівництво митних органів,
призначене зеленою владою слуг,
щоденно крало 20% митних платежів.

Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 1617
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08.09.2020 19:07 Відповісти
Ну да с самого начала по 4к💶
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08.09.2020 18:36 Відповісти
прожитковий мінімум

з 01.07.2020 по 30.11.2020 -> 2118 грн = 76,187 $
4 прожитковий мінімум = 304,748 $
304,748$ : 4000$ = 0,076 =7,6%
Внаслідок - навіть виконання обіцянок у розмірі 7,6 % від обіцяного - відкладається
А який тоді може бути % підтримки ?
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08.09.2020 20:20 Відповісти
Держитесь там. И хорошего всем настроения.
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08.09.2020 18:33 Відповісти
Здоровье главное
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08.09.2020 18:36 Відповісти
Им что, мало $4000?
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08.09.2020 18:36 Відповісти
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 2427
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08.09.2020 18:37 Відповісти
шо, врачам на ковідниє нє хватаєт..?
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08.09.2020 18:39 Відповісти
4000 пока хватит...
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08.09.2020 18:40 Відповісти
а так как педагоги в основном заседают в избиркомах...будут смотреть на результаты выборов
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08.09.2020 18:44 Відповісти
С чем и поздравляю так называемых педагогов. К слову, вы себя лохами не считаете? Нет? А почему? Вот ЗЕ и его шобла считают вас лохами. По моему они правы.
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08.09.2020 18:47 Відповісти
А де фотка барана з написом "ЗЕ! Ти ж обіцяв!"?
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08.09.2020 18:47 Відповісти
Да куда учителям больше? И так по 4000 долларов это не хухры мухры!
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08.09.2020 18:49 Відповісти
ще треба знайти обмінник, в якому за 4000 грн можна купити 4000 доларів
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08.09.2020 19:05 Відповісти
хухри-мухри - ето вот

Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 8761
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08.09.2020 18:55 Відповісти
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 6900
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08.09.2020 18:55 Відповісти
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 7187
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08.09.2020 18:58 Відповісти
Я так розумію, що син вирішив неуком залишитись?
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08.09.2020 19:24 Відповісти
Нє. Він просто Ше не ходив до школи, а вже розумніший за 73% виборців.
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08.09.2020 19:48 Відповісти
Якщо не ходив, то чому каже що більше не піде? Ну та то вже справа його та його батьків.
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08.09.2020 19:56 Відповісти
Не піде тому, шо зрозумів хто його вчить.
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08.09.2020 19:58 Відповісти
Зрозуміло. Ну то його вибір та вибір його батьків.
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08.09.2020 20:03 Відповісти
А тим часом...
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 6338
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08.09.2020 19:04 Відповісти
Я считаю, что зесцыка действует правильно - очень приятно кинуть того, кто тебе поверил, а еще и денежки принес. Учителя первые, за ними пойдут медики и так по-нарастающей. Дебильное население Украины должно на себе прочувствовать, что имбецилом жить плохо. А самое лучшее было бы, чтоб Бубочка сделал всем минимальные пенсии и убрал субсидии, уверен - будет очень много прозревших.
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08.09.2020 19:24 Відповісти
Шо?! Им, мля, 4000 баксов уже мало?!
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08.09.2020 19:46 Відповісти
https://twitter.com/CaledoniA_ua Каледонія 25%гідності+75%мізантропії @CaledoniA_ua

https://twitter.com/CaledoniA_ua
https://twitter.com/CaledoniA_ua

Сегодня ещё раз общалась с тренером насчёт того что говорят в райадминистрации про карантин.

Говорит, что их всех готовят к тому, что либо с октября, либо с конца октября все закрываются до НГ.
Причина более прозаична, не коронавирус: тупо денег нет, совсем-совсем, большой кассовый разрыв.
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08.09.2020 19:53 Відповісти
А почему не к Дню Учителя?
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08.09.2020 19:59 Відповісти
Рейдерське захоплення Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного в Києві. Землі коледжу 16 га коло метро Лісова в Києві та майно, зокрема спортивні манежі, басейни, гуртожитки, навчальні корпуси, реабілітаційний центр, стадіон, корти міністр освіти Шкарлет та міністр спорту Гутцайт передали Університету фізкультури, а фактично у володіння його ректорові Євгенію Імасу. На практиці це означає ліквідацію коледжу щоб роздерибанити дорогу київську землею в екологічно чистому районі столиці.

Олімпійський коледж оголосив страйк з вимогою звільнення Шкарлета та Гутцайта!
https://www.youtube.com/watch?v=nEe1yCc1G6A&feature=youtu.be

Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 7303
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08.09.2020 20:03 Відповісти
Какие оклады учителям? Тут ракетную программу остановили, не будет Нептуна, Вильхи.
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08.09.2020 20:11 Відповісти
😂😂😂
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08.09.2020 20:17 Відповісти
Про зарплату 4 тис доларів вчителям, Вава пашутіл.
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08.09.2020 20:23 Відповісти
Помнится не давно Шмыгаль вроде бы, возмущался и требовал отмены ограничений на зарплату топ-чинновников... Вот им деньги есть) А учителя... Денег нет, но вы держитесь! (с)
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08.09.2020 22:01 Відповісти
Дію постанови Кабміну про підвищення зарплат педагогам призупинено до 31 грудня 2020 року, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2534
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09.09.2020 08:40 Відповісти
 
 