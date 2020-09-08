Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив в інтерв'ю російським телеканалам про запит до України повернути опозиціонерів Івана Кравцова і Антона Родненкова, які в'їхали сюди.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Білоруська сторона", за словами Лукашенка, "просить в України повернути" опозиціонерів Кравцова і Родненкова, які зуміли перетнути кордони двох країн.
"Затримали машину з Колесниковою і двома її соратниками (Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим. - ТАСС) у зоні між білоруським кордоном і українським кордоном. І справді, за його словами, як йому доповідають, Колесникову викинули з машини і помчали", - розповів кореспондент телеканалу "Росія-1" Євген Рожков, який брав участь в інтерв'ю "президента" Лукашенка, який захопив владу.
Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.
Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.
8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.
https://www.svoboda.org/a/30789452.html
Те, що тепер обидві держави - касапія ***** і підкасапія Луки - бандитські, авторитарні, недемократичні, це вже ясно як Божий день.
Але - як тепер назвати луку після такого? І після доведеного вже вбивства принаймі, шістьох своїх громадян, які цивілізовано (аж підкреслено цивілізовано) протестують проти вдали...
Тепер від будь яких дій, Україна буде в гімні.
Сразу было видно, что это провокация.
Теперь, запасаемся попкорном и *********.
склероз политический...
это ему не перед Порохом на стадионе кукарекать
И наш тоже грудак надувает, шаурма гамбургская, тьфу.
Аааа...можно сначала Родненков,а аааа...потом вагнеровцы!
Канечна можна! Мы же соседи! Но.....вагнеровцы впереееед!!!
Они бы не выехали из Беларуси.
Ковид головного мозга, вызывающий шизофрению.
Хотя... можем вернуть, но в нагрузку дадим добровольцев из Правого Сектора, 3 Камаза шин и 1000 бутылок с коктейлями Молотова.
По словам Бабаяна, Лукашенко раскрыл подробности задержания «вагнеровцев». Он рассказал, что ему поступила информация, что в Белоруссию въехал автобус, в котором сидят 33 человека. Об этом сообщил водитель, «обычный белорус». Президент поручил спецслужбам контролировать перемещения пассажиров.
Через два-три часа председатель КГБ доложил, что не может гарантировать возможность отслеживания «действий этого отряда». Лукашенко распорядился задержать россиян, появилась информация, что они должны были лететь в Турцию. Президент попросил Москву и Киев прислать прокуроров, но никто не приехал.Тогда его сын, советник по безопасности, https://lenta.ru/news/2020/08/29/vstrechaskoley/ встретился с задержанными, извинился и спросил, куда они хотят уехать. Те ответили, что в Россию. По словам Бабаяна, Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы задержанных Украине, если бы Киев потребовал этого.