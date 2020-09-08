УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8036 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
8 765 64
Білорусь (7836) Лукашенко (2622) опозиція (290)

Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова

Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив в інтерв'ю російським телеканалам про запит до України повернути опозиціонерів Івана Кравцова і Антона Родненкова, які в'їхали сюди.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Білоруська сторона", за словами Лукашенка, "просить в України повернути" опозиціонерів Кравцова і Родненкова, які зуміли перетнути кордони двох країн.

"Затримали машину з Колесниковою і двома її соратниками (Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим. - ТАСС) у зоні між білоруським кордоном і українським кордоном. І справді, за його словами, як йому доповідають, Колесникову викинули з машини і помчали", - розповів кореспондент телеканалу "Росія-1" Євген Рожков, який брав участь в інтерв'ю "президента" Лукашенка, який захопив владу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов їдуть до Києва, - заступник голови МВС Геращенко

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+49
"Вагнеровцев" верни для начала, потом посмотрим
показати весь коментар
08.09.2020 18:40
+15
73/43%зебіл https://censor.net/user/466733, вагнерівців твій бубочка сам не захотів отримати. Здав операцію укоаїнської розвідки з їх захоплення, навіть відмовився направити ьенедіктову, щоб вона забрала для українського суду!
показати весь коментар
08.09.2020 18:51
+14
ой... какая память у человека короткая....
склероз политический...
показати весь коментар
08.09.2020 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Вагнеровцев" верни для начала, потом посмотрим
показати весь коментар
08.09.2020 18:40 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/user/466733, вагнерівців твій бубочка сам не захотів отримати. Здав операцію укоаїнської розвідки з їх захоплення, навіть відмовився направити ьенедіктову, щоб вона забрала для українського суду!
показати весь коментар
08.09.2020 18:51 Відповісти
Петики, закусывать надо. Этот фейк уже никому не интересен.
показати весь коментар
08.09.2020 19:11 Відповісти
саме так, ви, 73/43%зебіли з зажопами, вже "никому"; ніхто.
показати весь коментар
08.09.2020 19:22 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2020 19:11 Відповісти
И как Гриб оказался в лапах ФСБ пусть сначала объяснит убедительно.
показати весь коментар
08.09.2020 19:47 Відповісти
Лукашенко: Только я смогу защитить Беларусь от эстонской военщины, которая спит и видит как бы поглотить нашу небольшую страну.
показати весь коментар
08.09.2020 18:42 Відповісти
Нужнор немедленно отдать лукашенке этих тупых и продажных куриц, подсадных крелядских шлюх
показати весь коментар
08.09.2020 19:34 Відповісти
Как только выборы проведешь, соответствующие европейским стандартам и вагнеровцев экстрадируешь.
показати весь коментар
08.09.2020 18:43 Відповісти
Интересно,а что сделает "найВЕличниший"?
показати весь коментар
08.09.2020 18:43 Відповісти
Вопрос риторический?
показати весь коментар
08.09.2020 18:46 Відповісти
похоже єто ему пас для отмыва от вагнеровцев
показати весь коментар
08.09.2020 18:47 Відповісти
Реверанс с нагибанием.
показати весь коментар
09.09.2020 06:38 Відповісти
Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра

В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.
https://www.svoboda.org/a/30789452.html
показати весь коментар
08.09.2020 18:44 Відповісти
Что Вы от него хотите ? Он же байстрюк.!!
показати весь коментар
08.09.2020 20:15 Відповісти
Міняємо на вагнерівців.
показати весь коментар
08.09.2020 18:45 Відповісти
нехай за ними тоже приїде генпрокурор бєларусі
показати весь коментар
08.09.2020 19:15 Відповісти
Сначала докажите вину, вышлите прокурора.....
показати весь коментар
08.09.2020 18:46 Відповісти
Вогонь дівка. Навряд чи прістарєлому сашкові вона по- зубам.
показати весь коментар
08.09.2020 18:46 Відповісти
Якщо путін = *****, то після бандитизму з насильної депортації власних громадян (!) з-за межі власної держави (!) - хто такий тепер Лука?
Те, що тепер обидві держави - касапія ***** і підкасапія Луки - бандитські, авторитарні, недемократичні, це вже ясно як Божий день.
Але - як тепер назвати луку після такого? І після доведеного вже вбивства принаймі, шістьох своїх громадян, які цивілізовано (аж підкреслено цивілізовано) протестують проти вдали...
показати весь коментар
08.09.2020 18:47 Відповісти
Ну, до менжувались.
Тепер від будь яких дій, Україна буде в гімні.
показати весь коментар
08.09.2020 18:48 Відповісти
А вот это мрачная действительность...
показати весь коментар
08.09.2020 18:49 Відповісти
О том и речь, сначала этих и нахрен тут ненужных аппазиционеров выпускают, потом требуют назад.
Сразу было видно, что это провокация.
Теперь, запасаемся попкорном и *********.
показати весь коментар
08.09.2020 18:50 Відповісти
Лука! А ху-ху не хо-хо!
показати весь коментар
08.09.2020 18:50 Відповісти
ой... какая память у человека короткая....
склероз политический...
показати весь коментар
08.09.2020 18:51 Відповісти
Похоже он как двигатель в "разнос" пошел.
показати весь коментар
09.09.2020 06:40 Відповісти
хороший тест проверить насколько крепки яички у нашего зе
это ему не перед Порохом на стадионе кукарекать
показати весь коментар
08.09.2020 18:52 Відповісти
Проститутка рассейская
показати весь коментар
08.09.2020 18:54 Відповісти
А кто такая ето белоруская сторона просит... ? Разве на Беларуси есть легитимная власть?
показати весь коментар
08.09.2020 18:55 Відповісти
Проститутка рассейская
показати весь коментар
08.09.2020 18:55 Відповісти
От посмотрите,зеленый дебил выдаст бульбе кого бы тот не попросил
показати весь коментар
08.09.2020 18:56 Відповісти
Какие они ничтожества, все эти диктаторы, это ппц.
И наш тоже грудак надувает, шаурма гамбургская, тьфу.
показати весь коментар
08.09.2020 18:56 Відповісти
Ну а че не вернуть !!! До хоть счас! У нас нормальные добрососедские отношения. .....вот только 28 вагнеровцев назад получим, дык и сразу вернем.Утром вагнеровцы - вечером Родненков. А если вечером вагнеровцы, так значит и утром Родненков.
Аааа...можно сначала Родненков,а аааа...потом вагнеровцы!
Канечна можна! Мы же соседи! Но.....вагнеровцы впереееед!!!
показати весь коментар
08.09.2020 19:00 Відповісти
Шмаркля навіть Цемаха видав, а він є громадянин України ... якщо уйло через єрмака накаже то і цих видасть ... він не лох і йому 42 роки
показати весь коментар
08.09.2020 19:06 Відповісти
Есть интересная комбинация из трех пальцев. Может дадим?
показати весь коментар
08.09.2020 19:09 Відповісти
Чистой воды подстава.Спланировано данное дело.
Они бы не выехали из Беларуси.
показати весь коментар
08.09.2020 19:18 Відповісти
Картофельному папе легче всего замуровать где угодно и сказануть а это Украина их не выдает дело шьёт..
показати весь коментар
08.09.2020 19:18 Відповісти
Красть и департировать, чтобы экстрадировать.
Ковид головного мозга, вызывающий шизофрению.
показати весь коментар
08.09.2020 19:19 Відповісти
Лукавый пашол ты на хутор бабочек ловить ! Чмо хитрожопое !
показати весь коментар
08.09.2020 19:20 Відповісти
лука ти вже ніхто, будеш у своій палаті №6 психіатричній лікарні запити робити санітарці, генералісимус-недоробок !
показати весь коментар
08.09.2020 19:20 Відповісти
Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова - Цензор.НЕТ 4190
показати весь коментар
08.09.2020 19:23 Відповісти
Биба и Боба !
показати весь коментар
08.09.2020 19:27 Відповісти
А они шо, беглые крепостные, шоб их возвращать?
Хотя... можем вернуть, но в нагрузку дадим добровольцев из Правого Сектора, 3 Камаза шин и 1000 бутылок с коктейлями Молотова.
показати весь коментар
08.09.2020 19:38 Відповісти
И за щеку тебе можем дать шлюха запаребриковая ! )))
показати весь коментар
08.09.2020 20:10 Відповісти
А вот здесь лукавого можно и послать на три весёлых буквы, припомнив ему всё. Беркутовцев которые дернули в 14 в Беларусь и их там пригрели , а сейчас они бьют сябров,голосование в ООН в пользу парашки отметая все международные законы , Гриба захваченного на их территории и переданного парашникам , и вот последнее , вагнеровцы и обвинение Украины в том ,что происходит , причём без доказательств. Лукавый не был другом для Украины и нехер ему помогать. Классный тест для зе, посмотрим .......
показати весь коментар
08.09.2020 19:38 Відповісти
Сказочный долбо#б
показати весь коментар
08.09.2020 19:39 Відповісти
Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова - Цензор.НЕТ 5093
показати весь коментар
08.09.2020 19:41 Відповісти
на основании чего? они уже взрослые, захотят - сами вернутся!
показати весь коментар
08.09.2020 19:43 Відповісти
Не знаю хто такі Кравцов і Роднєнков, вле цьому поцу навіть виїденого яйця повертати не можна.
показати весь коментар
08.09.2020 19:50 Відповісти
Надеюсь у этих дам перед въездом спросили чей Крым? А так же кто воюет с нами в ОРДЛО?
показати весь коментар
08.09.2020 19:51 Відповісти
Пішов на хій хутінскій пуєсос
показати весь коментар
08.09.2020 19:56 Відповісти
Вот КОЗЛИНА, все пытаеться чьими то руками сделать. Да тебе ПАДЛО, после -вагнеровцев- веры нету.
показати весь коментар
08.09.2020 20:00 Відповісти
в обмен на тех вагнеровцев,шо ***** отдал...и там парнишка еще в кацаптюрьме застрял,нелегально вывезенный из беларуси года три назад...
показати весь коментар
08.09.2020 20:08 Відповісти
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко в интервью российским СМИ открестился от планов выдать Украине задержанных бойцов ЧВК Вагнера. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью.
По словам Бабаяна, Лукашенко раскрыл подробности задержания «вагнеровцев». Он рассказал, что ему поступила информация, что в Белоруссию въехал автобус, в котором сидят 33 человека. Об этом сообщил водитель, «обычный белорус». Президент поручил спецслужбам контролировать перемещения пассажиров.
Через два-три часа председатель КГБ доложил, что не может гарантировать возможность отслеживания «действий этого отряда». Лукашенко распорядился задержать россиян, появилась информация, что они должны были лететь в Турцию. Президент попросил Москву и Киев прислать прокуроров, но никто не приехал.Тогда его сын, советник по безопасности, https://lenta.ru/news/2020/08/29/vstrechaskoley/ встретился с задержанными, извинился и спросил, куда они хотят уехать. Те ответили, что в Россию. По словам Бабаяна, Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы задержанных Украине, если бы Киев потребовал этого.
показати весь коментар
08.09.2020 20:55 Відповісти
Парнишку вернули (Гриба)
показати весь коментар
09.09.2020 06:43 Відповісти
А кто такой Лукашенко? С 10,09,20 он экс президент, т.е. - никто. Выборы украл, значит вор! Правда... янелох и не таким бандитам в глаза заглядывал... что ему стоит людей на виселицу отправить. Ему ж предать, ка два пальца...
показати весь коментар
08.09.2020 20:14 Відповісти
Лукашенко может заявлять все что угодно . Должен быть официальный запрос прокуратуры со всеми документами . Если его нет , значит рузке лукадермо очередной раз устроил убогую провокацию
показати весь коментар
08.09.2020 20:36 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/lukashenko-zayavil-vydal-ukraine-boevikov-1599586632.html Лукашенко заявив, що не видав би Україні бойовиків Вагнера | РБК-Україна
показати весь коментар
08.09.2020 20:52 Відповісти
Отказать, со ссылкой на международно-правовой принцип взаимности + на политический характер преследования.
показати весь коментар
08.09.2020 20:57 Відповісти
Ага Жди и надейся Лукашеску особенно после вагнеровцев
показати весь коментар
08.09.2020 23:42 Відповісти
 
 