Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на Балуха за статтею "розбій"
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття експолітв'язня Кремля, кримського активіста Володимира Балуха.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Нацполіції Києва.
"Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
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В Киеве мужчина встретил грабителей с карабином: вызванная полиция устроила беспределВторник, 08 сентября 2020, 14:36
https://apostrophe.ua/ua/news/society/kiev/2020-09-08/v-kieve-mujchina-vstretil-grabiteley-s-karabinom-vyizvannaya-politsiya-ustroila-bespredel/208699 переглянути новину українською
В Киеве наглые воры пытались обокрасть квартиру с хозяином внутри, он встретил их с карабином и вызвал полицию, которая удивила своим произволом.
Как https://apostrophe.ua/ передает "Апостроф", об этом https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=317352046377651&id=100043085739690 написал владелец квартиры Владимир Ковальчук.
"Услышал, что кто-то пытается открыть входную дверь в квартиру. Смотрю на камеру наблюдения - какой-то организм ковыряется в замке. Открываю резко двери, лицо получает дверью по корпусу. "Что вы здесь делаете?" "Мы здесь - работаем" (Начинают быковать, лезут драться, не дают закрыть дверь) Закрываю вторые двери в квартиру звоню в 16.18 звоню на 102, сообщаю о произошедшем. Организмы колотят в другую дверь. Беру зарегистрированный карабин, выхожу к "гостям". Гости резко вспоминают, что им куда-то надо", - написал он.
Впоследствии приехали правоохранители, которых, по словам потерпевшего, не интересовал факт незаконного проникновения в квартиру, их беспокоило оружие и разрешение на него. Мужчина показал одному из них разрешение и ждал следственно-оперативную группу.
"Первая "следственная" группа появилась примерно в 18.00. К этому времени уже напечатано заявление о преступлении по ст.162 УК, полиция принимать его отказывается. Представитель разрешительной системы проверяет разрешение на оружие. Говорит, что будет составлять на меня протокол по ст. 191КУпАП. Не спорю, говорю - составляйте. Буду обжаловать. Не составляет. Идут из квартиры", - написал пострадавший.
Позже мужчина пожаловался на горячую линию Нацполиции, а также дежурному по городу.
"Ближе к 21-й приезжает оперативно-следственная и ее руководитель звонит при мне дежурному и, внимание, регистрирует событие по ч.4 ст.296 УК Украины. Настаивает на обыске. Разрешения следственного судьи - нету. Следователь настаивает на том, что ч.3.ст.233 УПК Украины дает ему такое право. Угрожает спецназом (это цитата). Стучит в дверь. Зачем ему обыск? Чтобы удалить зарегистрированный должным образом карабин. Ребенок смотрит на весь этот цирк широкими глазами. Единственное, что сын спросил меня: "Папа, когда мы уедем из этой страны?" - написал Ковальчук.
За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії
Про це нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький написав у Facebook.
За словами нардепа, свідки події розповіли, що Володимира Балуха побили після святкування дня народження одного з в'язнів Кремля.
Зазначається, що під час святкування поруч з політв'язнями нібито сиділа російськомовна компанія, якій Володимир зробив зауваження.
"Балух зробив їм зауваження українською. Потім його відслідкували і побили. Перевіряємо цю інформацію", - написав нардеп. - https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10220124421554987
да, Балух бухав вчора ввечері в Гідропарку! А що - заборонено? Але бухав - не один! А з компанією тих, які рік тому разом з ним повернулися з полону! Святкували річницю! Чи це заборонено, чи осудно? Та риторичні запитання!
Але знайшлася по сусідству компанія урків, які його вистежили там і побили! Ну, принаймі - це такі перші результати слідства! Не офіційного, а народного слідства - і все ж таки!
А чи нема там політики - це ще питання. Бо є інфи, зокрема, від Княжицього, що під час застілля Балух робив зауваження поруч касапській каспанії урків. Якщо за це його побили та пограбували - то це вже політика. Нехай на побутовому рівні (як мінімум - бо максимум може бути, якщо ті його опізнали!) - але все ж таки йе вже політика.
https://censor.net/ru/news/3218187/zelenskiyi_o_svoih_poezdkah_po_regionam_eto_ne_moi_polnomochiya_no_ya_hochu_otvechat_za_to_chto_u_nas
https://mobile.twitter.com/publeecist Пуб-Ли-Цист https://mobile.twitter.com/publeecist @publeecist https://mobile.twitter.com/publeecist/status/1303345893299703809 1 ч
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