Не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди, і вимагаємо негайного розслідування, - заява "ЄС" щодо побиття Балуха
Партія "Європейська солідарність" виступила із заявою з приводу нападу на активіста Володимира Балуха.
Як передає Цензор.НЕТ, текст заяви опубліковано на офіційному сайті партії.
У тексті заяви сказано: "Ми серйозно занепокоєні нападом на відомого політв’язня Кремля та активіста нашої партії Володимира Балуха.
Володимир Балух, який провів 4 роки в російських тюрмах, вчора відзначав річницю звільнення разом з іншими політв’язнями, був жорстоко побитий.
Важко уявити, що до 12 години сьогоднішнього дня він пролежав без свідомості у вкрай важкому стані.
Тепер його життю загрожує серйозна небезпека внаслідок отриманих травм.
Ми вимагаємо негайного розслідування і відповідей на питання, хто напав на Володимира Балуха, і всіх обставин цього злочину.
Ми не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди представника нашої партії і вимагаємо особистого контролю за розслідуванням міністра внутрішніх справ.
Ми молимося за те, аби Володя вийшов з коми і зміг побороти завдані травми. Дякуємо лікарям, які зараз борються за його життя".
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
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Можно допомогти Олександру Полонському устати від твітора.
Допомогу щодо переслідування, із приписом "Gross violation of Twitter rules, directs hate against people for abusive purposes" надсилати сюди https://mobile.twitter.com/Kieffskiy/status/1303321136407642112
Да, вас манкуртів, як показало, не так і багато.
Можливо.
Розібралися з усім-спихнули на послідовників..
🤑
Щаст'я Вам!!))
Это бессмысленно: воспользоваться ей можно только в магазине (если карта с чипом для бесконтактной оплаты), да и то в течении одного-двух часов после кражи.
А вот рукожопые титушки вполне могли украсть карту, что бы больше смахивало на ограбление.
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Балух міг стати небажаним свідком, якого неможливо купити, тільки вбити.