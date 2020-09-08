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Новини
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Балух Володимир (310) Європейська Солідарність (1069)

Не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди, і вимагаємо негайного розслідування, - заява "ЄС" щодо побиття Балуха

Не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди, і вимагаємо негайного розслідування, - заява

Партія "Європейська солідарність" виступила із заявою з приводу нападу на активіста Володимира Балуха.

Як передає Цензор.НЕТ, текст заяви опубліковано на офіційному сайті партії.

У тексті заяви сказано: "Ми серйозно занепокоєні нападом на відомого політв’язня Кремля та активіста нашої партії Володимира Балуха.

Володимир Балух, який провів 4 роки в російських тюрмах, вчора відзначав річницю звільнення разом з іншими політв’язнями, був жорстоко побитий.

Важко уявити, що до 12 години сьогоднішнього дня він пролежав без свідомості у вкрай важкому стані.

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Тепер його життю загрожує серйозна небезпека внаслідок отриманих травм.

Ми вимагаємо негайного розслідування і відповідей на питання, хто напав на Володимира Балуха, і всіх обставин цього злочину.

Ми не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди представника нашої партії і вимагаємо особистого контролю за розслідуванням міністра внутрішніх справ.

Ми молимося за те, аби Володя вийшов з коми і зміг побороти завдані травми. Дякуємо лікарям, які зараз борються за його життя".

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Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
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Топ коментарі
+15
Хохломанкурти 21.04.2019 голосували саме за це.....
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08.09.2020 19:05
+11
видно шо дурнику добре зайшов кінець епохи бідності. Але розуму не додав
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08.09.2020 19:11
+9
За твою святу свиню, гнида?
Да, вас манкуртів, як показало, не так і багато.
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08.09.2020 19:07
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...і всій кодлі, що там у коментах веселиться, теж

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Можно допомогти Олександру Полонському устати від твітора.
Допомогу щодо переслідування, із приписом "Gross violation of Twitter rules, directs hate against people for abusive purposes" надсилати сюди https://mobile.twitter.com/Kieffskiy/status/1303321136407642112

Не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды и требуем немедленного расследования, - заявление "ЕС" про избиение Балуха - Цензор.НЕТ 3913
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08.09.2020 19:04 Відповісти
Дуже багато різних версій.
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08.09.2020 20:02 Відповісти
Хохломанкурти 21.04.2019 голосували саме за це.....
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08.09.2020 19:05 Відповісти
За твою святу свиню, гнида?
Да, вас манкуртів, як показало, не так і багато.
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08.09.2020 19:07 Відповісти
Шо, вигнали по трєвогє?
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08.09.2020 19:08 Відповісти
Ваше поголів'я дегенератів кидатись гівном тат на сайті?
Можливо.
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08.09.2020 19:09 Відповісти
видно шо дурнику добре зайшов кінець епохи бідності. Але розуму не додав
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08.09.2020 19:11 Відповісти
...а ты чего так возбудился, бяшка? За своих абидна?
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08.09.2020 19:09 Відповісти
ето у него нервное.
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08.09.2020 19:15 Відповісти
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08.09.2020 19:17 Відповісти
ПЕС даавно пердец и БППец-💨💨
Розібралися з усім-спихнули на послідовників..
🤑
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08.09.2020 19:05 Відповісти
...вот это блистательно ты "откомментировал", IQ13
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08.09.2020 19:10 Відповісти
Бачу , що У Вас 13,5!
Щаст'я Вам!!))
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08.09.2020 19:14 Відповісти
...и тебе тем же самым по тому же месту, IQ13
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08.09.2020 19:17 Відповісти
Все совпадения случайны. Так же как случайно сожгли дома и машины тем кто не любит бубочку.
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08.09.2020 19:07 Відповісти
ЗЕтушки, или МЕтушки.
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08.09.2020 19:08 Відповісти
Ночью на Гидропарке обычно собираются разношерстные политические эксперты разных направлений и теорий.
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08.09.2020 19:11 Відповісти
Не дай Бог пошел бы в ЕС Сенцов, братки дружбана ЗЕкоманды Портнова его бы убили...
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08.09.2020 19:14 Відповісти
Сенцов і Сущенко - в першій п'ятірці списку ЄС в Київраду
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08.09.2020 19:35 Відповісти
Балуху вірю. Сенцову і Сущенку не вірю.
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08.09.2020 19:45 Відповісти
Если бы это было нападение с целью ограбления, бандиты не взяли бы банковскую карту!
Это бессмысленно: воспользоваться ей можно только в магазине (если карта с чипом для бесконтактной оплаты), да и то в течении одного-двух часов после кражи.
А вот рукожопые титушки вполне могли украсть карту, что бы больше смахивало на ограбление.
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08.09.2020 19:17 Відповісти
значить, політика тут присутня.
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08.09.2020 19:33 Відповісти
Карта + телефон и можешь перевести все деньги куда хочешь, включая кредитный лимит.
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08.09.2020 19:34 Відповісти
Во всех магазинах камеры. Сразу вычислят.
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08.09.2020 20:18 Відповісти
Организм под личный контроль брать будет?
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08.09.2020 19:17 Відповісти
...ога-ога
Не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды, и требуем немедленного расследования, - заявление "ЕС" про избиение Балуха - Цензор.НЕТ 6007
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08.09.2020 19:19 Відповісти
да какие взгляды, знаем мы взгляды политические, это просто бабло
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08.09.2020 19:23 Відповісти
Балуха могли замовити москвіни. Самі замовлення і виконати. Вбити його в російському ув'язненні було дуже і дуже дорого. Раше і так вистачало санкцій. А помститись без будь яких юридичних наслідків - дуже лягало на серце кожного цапа. От цапи і відвели душу
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08.09.2020 19:43 Відповісти
Возможно какие то отморозки нанятые *************** (которых в Украине достаточно сидят на грантах *****). Лишний раз напомнить прокацапленной вате мол, смотрите, сидел он у мордоровцев был жив и здоров, а отдали на территорию подконтрольную Украине то сразу случилось вот что.
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08.09.2020 19:44 Відповісти
Приблизно те саме, що і я сказав, але вашими словами))
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08.09.2020 19:47 Відповісти
Он же не из ОПЗЖ, менты только саботировать будут...
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08.09.2020 19:44 Відповісти
Уявляєте, що було б, якщо б Балух дізнавсь про виключно платну структуру ПЄСа? Що ніяким патріотизмом там і не пахне? І хто може стати поруч з мародером, якщо він за Україну? Бо мародер голосніше всіх і з надривом у голосі волає "Слава Україні!"?
______________
Балух міг стати небажаним свідком, якого неможливо купити, тільки вбити.
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08.09.2020 19:54 Відповісти
IVAN, завжди тебе підтримую, але зараз не втримаюсь і скажу:ти що, здурів? Що ти мелеш?Чи знаєш напевне про те, що кажеш? Порошенко багато разів був неправий, але казати, що він не патріот і ставити його на один щабель з блазнем або пОРТНОВИМ, це вже занадто.
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08.09.2020 20:31 Відповісти
Телефон взяли, теперь ждём, когда их возьмут.
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08.09.2020 20:39 Відповісти
Раз в Гидропарке ночью напали на пьяного,и взяли телефон и карту-точно политика.
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09.09.2020 09:57 Відповісти
 
 