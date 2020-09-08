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побиття (893) прокуратура (3634) Балух Володимир (310)

Столична прокуратура взяла на контроль хід розслідування, розпочатого за фактом нападу на Балуха

Прокуратура взяла на контроль хід розслідування факту заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.

У повідомленні зазначається: "Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

Так 8 вересня 2020 49-річного потерпілого госпіталізували у столичну лікарню з важкими травмами.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Зі згаданими свідками проводяться слідчі дії. Також виявлено сумку з особистими речами потерпілого.

Також читайте: Поліція розшукує свідків побиття Балуха

Досудове слідство триває. Вживаються всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення обставин, за яких потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, та осіб, які можуть бути до цього причетні.

Досудове розслідування проводить Дніпровське управління поліції ГУ ПП в м.Києві процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура № 4".

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Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
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Топ коментарі
+3
...это не входит в его полномочия - Мендель зуб даст
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08.09.2020 19:29
+2
У меня много вопросов к его "друзьям"-собутыльникам ... Бросили его "друзья" .. а могли бы вызвать такси хотя бы для друга подвыпившего .. балаболы политиканы - это не друзья... Жаль Балуха. Он видимо человек очень искренний и доверчивый.
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08.09.2020 19:44
+1
А сколько всего дел у них на контроле?
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08.09.2020 19:33
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08.09.2020 19:27 Відповісти
...это не входит в его полномочия - Мендель зуб даст
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08.09.2020 19:29 Відповісти
Агга, всі прези верещали -візмемо під "контроль" все перед виборами..
Які результати??
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08.09.2020 19:29 Відповісти
А сколько всего дел у них на контроле?
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08.09.2020 19:33 Відповісти
Якщо "взяла на контроль", то фіг знайдуть.
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08.09.2020 19:37 Відповісти
У меня много вопросов к его "друзьям"-собутыльникам ... Бросили его "друзья" .. а могли бы вызвать такси хотя бы для друга подвыпившего .. балаболы политиканы - это не друзья... Жаль Балуха. Он видимо человек очень искренний и доверчивый.
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08.09.2020 19:44 Відповісти
І дійсно довгі, стирчать у тебе в дупі)
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08.09.2020 19:56 Відповісти
Мозолістой рукой взяла, агга...
Кака всєгда...
😁
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08.09.2020 19:55 Відповісти
ну хорошо,хоть не янелох взял под контроль...а то бы сразу потеряли все материалы...
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08.09.2020 20:13 Відповісти
А какаяразніца? Прокурорша 300% янелоха.
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08.09.2020 20:30 Відповісти
Це яким тре бути лохом, щоб спробувати втюхать "взяло на контроль"...
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08.09.2020 20:27 Відповісти
До речі, модер, Балух ні на кого не нападав.
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08.09.2020 20:28 Відповісти
Проти кого заведена справа "начатого по факту нападения Балуха"
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08.09.2020 20:29 Відповісти
Прокуратура є процесуальним керуючим по кожній кримінальній справі.

П ро Який контроль мова !!!!!!!!!!!
Там де з"являються на людях москалі "русський мир" - там завжди виникають проблеми, бійки.........агресія. Ніякої політики????????!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.09.2020 20:46 Відповісти
А якщо б він захищався то його б засудили.
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08.09.2020 20:48 Відповісти
Судя по заголовку, Балух на кого-то напал и прокуратура контролирует расследование.
Оно вроде очепятка, но вероятность в ходе расследования выйти на самих себя драматически возросла.
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08.09.2020 21:23 Відповісти
 
 