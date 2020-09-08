Загиблого під час гасіння пожежі на Донбасі воїна 54-ї ОМБ Віталія Грицишина поховали в Павлограді

8 вересня, в місті Павлоград Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з загиблим українським воїном Віталієм Зіновійовичем Грицишиним, 21.07.1982 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас" 54-ї окремої механізованої бригади. Він загинув орієнтовно 5 вересня під час гасіння пожежі в районі смт Верхньоторецьке внаслідок підриву на міні в "сірій зоні". Разом із Віталієм Грицишиним загинув головний сержант батальйону Володимир Хоменко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання Павлоград.dp.ua.

"8 вересня в Павлограді попрощалися з бійцем АТО/ООС Віталієм Грицишиним. Панахида відбулася у дворі Будинку культури в центрі Павлограда, куди прийшли рідні загиблого, його товариші по службі, військовий оркестр, керівництво міста, волонтери.

Як раніше писав Павлоград.dp.ua, військовий підірвався на міні під час гасіння пожежі в зоні бойових дій.

Віталій народився 21 липня 1982 року. Закінчив школу №17 м. Павлограда. У 2015 році його мобілізували до Збройних сил України, а в 2016 році він підписав контракт.

"Я хочу сьогодні подякувати батькам за виховання такого сина, який пішов захищати нашу країну. Хочу подякувати побратимам, які прийшли провести в останню путь нашого героя і всім павлоградцям. Війна завжди забирає найкращих. Ми маємо зберегти пам'ять про цю людину, воїна, який віддав своє життя", - сказав заступник командира 54-ї окремої механізованої бригади Олексій Коновал.

Посмертно Віталій Грицишин отримав орден "За мужність". Його вручили рідним", - наголошується в матеріалі видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загиблого під час гасіння пожежі на Донбасі воїна Віталія Грицишина поховають 8 вересня в Павлограді. ФОТО