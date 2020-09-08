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поранення (2777) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку доби ворожі обстріли не фіксувалися, в тилу 2 воїнів зазнали бойових травм від вибуху міни, - пресцентр ОС

Від початку доби ворожі обстріли не фіксувалися, в тилу 2 воїнів зазнали бойових травм від вибуху міни, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил не порушувався. По всій лінії фронту на Донбасі спостерігалася тиша.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

При цьому, під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій зазнали бойових травмувань від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних установ. Стан їхнього здоров'я задовільний.

На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС і іншими підрозділами Об'єднаних сил продовжують ліквідовувати пожежу на Донбасі. Зараз триває гасіння локалізованих осередків пожежі поблизу Світлодарська.

Підсумки за минулу добу

За минулу добу, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, противник один раз відкрив провокаційний неприцільний вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета перед позиціями наших воїнів у районі населеного пункту Кам'янка Донецької області.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вогню у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок ворожого обстрілу не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України виявлено 93 адміністративні правопорушення. Крім того, підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5 874 транспортні засоби і 5 428 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 1 895 осіб, у протилежному напрямку - 995 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну України територію перетнули 90 осіб, у протилежному напрямку - 158 осіб.
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Топ коментарі
+10
А мины сами на грядке выросли?!!!
Идиотизм..... И даже никто не стесняется....
На эту тему "не боевых " Береза хорошо зелиного холуя в прямом эфире размазал!!!
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08.09.2020 19:54
+7
А якщо ті захисники України, які отримали бойові травми помруть, то це спишуть на "небойові втрати", бо "перемир'я має тривати" ...
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08.09.2020 19:54
+3
в тылу?
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08.09.2020 19:55
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А якщо ті захисники України, які отримали бойові травми помруть, то це спишуть на "небойові втрати", бо "перемир'я має тривати" ...
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08.09.2020 19:54 Відповісти
Безперечно. Як і двох загиблих на мінному полі списали на пожежу, а не на диверсійні роботу противника. Хочу сказати товариству, що міни у тилу ЗСУ не робляться, як гриби, особливо у місцях, де часто просуваються люди і проїздить транспорт. Коли вчора в цьому місці проїхав автомобіль без пригод, а сьогодні він підірвався саме тут, це означає, що диверсійні група ворога здійснила бойовий вихід і мінування. Режим тиші - це не лише тоді, коли не стріляють, це тоді, коли диверсійні групи не здійснюють бойових виходів також, коли не вчиняють я диверсії з підпалом трави, щоб загнати бійців у пастку, чи знищити військове майно. Чи потрібен режим такої "тиші", коли військові гинуть не від вогнестрілу, а від закладено напередодні ворогом міни? Запитання риторичне. Режиму тиші - нема!
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08.09.2020 20:42 Відповісти
А мины сами на грядке выросли?!!!
Идиотизм..... И даже никто не стесняется....
На эту тему "не боевых " Береза хорошо зелиного холуя в прямом эфире размазал!!!
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08.09.2020 19:54 Відповісти
в тылу?
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08.09.2020 19:55 Відповісти
После подрыва на мине состояние здоровья удовлетворительное...
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08.09.2020 19:56 Відповісти
а боевые травмы это лучше ранения?
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08.09.2020 20:00 Відповісти
а боевые травмы это не описка? Может, бытовые травмы?
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08.09.2020 20:02 Відповісти
Все фиксируется и за все будет отвечать Зеленский В.А.
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08.09.2020 20:15 Відповісти
як чаушеску чи кадаффі???
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08.09.2020 20:49 Відповісти
Интересно от СТРАНЫ Украина услышать для всенародного уха об квалификаци об боевых,НЕ боевых и несчастных случаях относительно первой линии обороны ООС.
Если там убивает снайпер значит это убило воина или бревно или несчастный случай.А ведь это если для политики возможно проходной эпизод то для семьи погибшего украинца возможно решающий фактор.
ЗЕ по моему мнению просто не хочет платить семьям погибших и покалеченых по договору так-же как и не хочет платить за уничтоженную технику врага обусловлену Законом Украины.А это однозначно значит что он на стороне врага и из него миротворец как из мавпы газета.
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08.09.2020 20:29 Відповісти
ОБСЕ фиксирует тысячи нарушений перемирия, а зедебила на фронте тишина
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08.09.2020 20:38 Відповісти
«......во время проведения инженерных работ в (!)тылу(!) наших позиций получили боевые травмирования от мины МГН-2 двое военнослужащих»(с)
------------------
Нет слов.........😡
Выздоровления........хотя не известно какой формы(на самом деле) эти «боевые травмирования»........
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08.09.2020 20:42 Відповісти
в якому тилу??? Що ті бовдури несуть?? І що вони курять?? Те саме що і гоВНОкомандувач???
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08.09.2020 20:49 Відповісти
Да давай, вали всё на мины, это же не боевые потери, вешай дальше лапшу на уши лошарам, они к этому уже привычны...
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08.09.2020 21:00 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1303226223942946816 11 ч

ОБСЄ зафіксувала від початку «перемир'я» 950 порушень режиму припинення вогню. Ну, дуже незручна ситуація, коли «сліпа і глуха» ОБСЄ, як ми колись її називали, стала суперуважною у порівнянні з українською владою, яка тільки ОДИН РАЗ визнала порушення Росією режиму «перемир'я».
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08.09.2020 21:17 Відповісти
Поначалу после "перемирья" воины от болезней стали умирать. а теперь "минная пошесть" пошла.
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09.09.2020 06:36 Відповісти
 
 