Від початку доби ворожі обстріли не фіксувалися, в тилу 2 воїнів зазнали бойових травм від вибуху міни, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил не порушувався. По всій лінії фронту на Донбасі спостерігалася тиша.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

При цьому, під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій зазнали бойових травмувань від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних установ. Стан їхнього здоров'я задовільний.

На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС і іншими підрозділами Об'єднаних сил продовжують ліквідовувати пожежу на Донбасі. Зараз триває гасіння локалізованих осередків пожежі поблизу Світлодарська.

Підсумки за минулу добу

За минулу добу, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, противник один раз відкрив провокаційний неприцільний вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета перед позиціями наших воїнів у районі населеного пункту Кам'янка Донецької області.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вогню у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок ворожого обстрілу не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України виявлено 93 адміністративні правопорушення. Крім того, підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5 874 транспортні засоби і 5 428 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 1 895 осіб, у протилежному напрямку - 995 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну України територію перетнули 90 осіб, у протилежному напрямку - 158 осіб.