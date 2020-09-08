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Білорусь (7836) Колесникова Марія (34)

Щоб її не видворили з Білорусі, Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, - Координаційна рада опозиції

Щоб її не видворили з Білорусі, Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, - Координаційна рада опозиції

Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова під час перетину кордону Білорусі з Україною порвала свій паспорт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар Координаційної ради опозиції Білорусі Антон Родненков.

"І в цей момент з'явилася Марія Колесникова. Її вели, це було досить шумно, тобто було чутно, що її ведуть силою, що вона чинить опір, її насильно заштовхали на заднє сидіння ... Вона кричала, що нікуди не поїде. Як тільки вона опинилася в машині і побачила попереду свій паспорт, вона одразу ж взяла свій паспорт і порвала його на багато дрібних шматочків. Ці шматочки вона взяла і пожмакала (зім'яла) і викинула у вікно невідомим молодим людям, які оточували машину", - сказав він на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
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Топ коментарі
+24
рашист, а ты не знал, что её родина это Беларусь? И никто не имеет право насильно выгнать человека из своей страны.
Это у вас, лаптных рашистов, нет ни родины, ни родной земли, ничего у вас нет...
У вас дибилов, как в вашей тупорылый совковой песенке - "мой адрес не дом и не улица, мой адрес - советский союз"...
То есть у вас рашистов - психология орды, как было высказывание у монголов в 13 веке - "там, где ступило копыто монгольского коня, там и есть монгольская земля (орда)"
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08.09.2020 20:07
+15
Она порвала свой паспорт, чтобы остаться в своей стране. "Это её принципиальная позиция" - сказал отец Колесниковой.
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08.09.2020 20:07
+9
рашист, а почему тебе не нравится Украина и ты стебёшься над ней?
Потому, что вы - рашистские оккупанты получили по зубам от украинцев.
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08.09.2020 20:14
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не думаю... Пиар ей могли с начала протестов начать лепить если бы ла цель слепить второго Ленина.
Тут единичная акция, как раз похоже на то что она поставила все на карту, по своей воле.
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08.09.2020 21:30 Відповісти
Може вони просто спочатку не на ту кобилку поставили а потім зрозуміли що помилилися та й почали роскручивати Колеснікову , до речі вона не відмовляється від ідеі «союзного государства» про що казала в інтервью Московскому комсомольцу , та й Путін для неі не ***** ) не знаю... набираємо поп корну та спостерігаємо далі )
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08.09.2020 21:46 Відповісти
Да, исключать этот вариант нельзя. Надо смотреть на дальнейшее развитие событий.
Вообще, выскажу крамольную мысль от которой подгорят пуканы у многих - Украине выгодно чтобы в Беларуси появились ихтамнеты и началось что-то типа Донбасса.
Чтобы беларусы избавились от иллюзий по поводу мышебратьев. Тогда у Украины появится союзник, а Раша получит еще одного ненавидящего ее соседа.
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08.09.2020 23:20 Відповісти
То в них жж в планах одна держава (!) Ат Бреста да Владивастока (!) так що там не треба жодноі окупаціі , просто поставлять людинку яка підпише ( то що Лука не підписує вже кількароків) ту союзну карту і фсьо !
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08.09.2020 23:34 Відповісти
Не "у них" а только у одного пробитого недофюрера
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09.09.2020 00:02 Відповісти
всем женихам взять технологию на вооружение.
правда теперь пластик.
значит, сжигать перед загсом.
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08.09.2020 22:41 Відповісти
У мадам сталеві яйці та броня в два пальці.
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09.09.2020 00:20 Відповісти
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