Поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників на дорогах - "фантомні патрулі", - Білошицький

Досвід передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить, що разом із системою автоматичної фіксації, мають працювати системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі. Одним із ефективних методів – фіксація поліцейськими у русі поліцейського авто.

Про це 8 вересня під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень. Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів", - розповівОлексій Білошицький.

Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, зв’являться в найближчі декілька років.

"Все буде фінансуватися з державних програм. Всі закупівлі та тендери є абсолютно прозорими, будь ласка, слідкуйте", - додав він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин.

"Перша частина - це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності і про них знають всі водії. Друга частина – це камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це камери типу TruCam", - наголосив він.

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