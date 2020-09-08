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МВС (3468) ПДР (466) швидкість (118) Білошицький Олексій (116)

Поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників на дорогах - "фантомні патрулі", - Білошицький

Поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників на дорогах -

Досвід передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить, що разом із системою автоматичної фіксації, мають працювати системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі. Одним із ефективних методів – фіксація поліцейськими у русі поліцейського авто.

Про це 8 вересня під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень. Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів", - розповівОлексій Білошицький.

Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, зв’являться в найближчі декілька років.

"Все буде фінансуватися з державних програм. Всі закупівлі та тендери є абсолютно прозорими, будь ласка, слідкуйте", - додав він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин.

"Перша частина - це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності і про них знають всі водії. Друга частина – це камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це камери типу TruCam", - наголосив він.

Читайте також: Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+21
ЗЕбилам уже нечем наполнять казну. Возврат к временам Овоща
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08.09.2020 20:02
+17
...система совсем не нова, называется "...несите ваши денежки"(с)
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08.09.2020 20:04
+13
...фантомным патрулям - фантомные оплаты штрафов
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08.09.2020 20:05
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Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий - Цензор.НЕТ 7258
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08.09.2020 20:08 Відповісти
про техосмотр забыл
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08.09.2020 20:23 Відповісти
"Никто не забыт, ничто не забыто" -
Горящая надпись на глыбе гранита.
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08.09.2020 20:31 Відповісти
ЗЕбилам уже нечем наполнять казну. Возврат к временам Овоща
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08.09.2020 20:02 Відповісти
...фантомным патрулям - фантомные оплаты штрафов
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08.09.2020 20:05 Відповісти
...система совсем не нова, называется "...несите ваши денежки"(с)
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08.09.2020 20:04 Відповісти
Шо, опять і снова??!

Скажі ка дядя
вєдь нє даром
в кустах ти прітаілся із радаром??
😁
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08.09.2020 20:07 Відповісти
ну ты же, гнида кремлёвская, хотел, чтобы не так, как два года тому назад ?
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08.09.2020 20:32 Відповісти
Ойц, Клава , таки не прмнишь, однака,
ничаво??
😁
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08.09.2020 20:37 Відповісти
иди выпей бояры и спой на портрет ***** своё любимое "Господа офицеры".

Ты ж в кацапской армии всю жизнь прослужило ?

Пенсию кацапскую получаешь ?
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08.09.2020 20:45 Відповісти
И американскую..))
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08.09.2020 20:47 Відповісти
та я ж про факт, а не про твою жлобскую мечту
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08.09.2020 20:48 Відповісти
Клавочка, гуляй більше на свіжому повітрі і не турбуй своєю заздрістною збоченостю!!
Бувай і не хворай-хворій!!
😁
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08.09.2020 20:52 Відповісти
Отставник кацапской армии и получатель кацапской пенсии, ты мне в консультанты относительно моего здоровья не набивайся - не возьму. Ты тупой.
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08.09.2020 20:54 Відповісти
І Українську!!))
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08.09.2020 20:48 Відповісти
ймовірно
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08.09.2020 20:51 Відповісти
Чёт ты слишком много ***** с кацами вспоминаешь! Ностальгия?
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08.09.2020 21:05 Відповісти
а ты с Владимиром Александровичем предпочитаешь вообще его и всё его воздействие на Украину не упоминать ?
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08.09.2020 21:11 Відповісти
Лично я никого из людей не идеализирую и идолатрией не занимаюсь.

Хотя кому это я объясняю...
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08.09.2020 21:28 Відповісти
себе, наверно, оправдывая себя же.

как в анекдоте про медитирующего ёжика - "я не пукну ! Пук - это не я"
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08.09.2020 21:35 Відповісти
Клава, а че було два роки тому??
На Вас толька ПЕС смердячий западьот!!
😁
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08.09.2020 20:46 Відповісти
а два роки тому не було цих фантомних груп,

бо два роки тому ти нє мог тєрпєть етого бєспрєдєла
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08.09.2020 20:50 Відповісти
133133
Дорогая редакция !

Я на протяжении последних 12 лет пересчитываю спички в коробках.
Так я вам скажу, что в некоторых не 50 штук, а есть по 49, по 52 и даже однажды было 47 !!!

Они там совсем с ума сошли ? !!!
03.05.2019 11:06
ОтветитьБольше не нравится 5
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08.09.2020 20:55 Відповісти
Я очень рад, что этот бородатый анекдот 60-х годов произвёл на тебя такое неизгладимое впечатление
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08.09.2020 21:02 Відповісти
Це, Клавдіє, Ви запостили..
Добре, що визнали...
Лікуйтеся і всього найкращого!!
😁
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08.09.2020 21:08 Відповісти
якшо тебе розказаний кимось бородатий анекдот 50-річноъ давності мотивує дати пораду лікуватись тому, хто його розказав, то лікуватись треба саме тобі
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08.09.2020 21:13 Відповісти
По перше-нормальні нікого першими не чіпають..
По друге- пам'ять мають..
По третьє- нічого поганого опоненту не бажають..але їх жаліють..
😁😁
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08.09.2020 21:21 Відповісти
так я тебя нормальным не считаю.

ты - гнида кремлёвская
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08.09.2020 21:36 Відповісти
Тююю...Таки Кременчуцька чи Кремльовська??
Клавдіє, Ви вже забули, що Ми живемо в Кременчуці, Українському, Ви та Я??!
🤑😁
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08.09.2020 21:44 Відповісти
таких, як ти, кремлівських гнид, шо отримують військову пенсію від кремля, повно по всій Україні,

а з моїм мешканням ти трохи схибив )))

але Кремінь я знаю досить добре
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08.09.2020 22:10 Відповісти
🤗
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08.09.2020 22:22 Відповісти
Нічого Ви не знаєте..
Ви клон 133133..
На одному Ніку - дві чи три персонажа..
Не перший раз..
Таке було і з Алі Абу..
Не перший раз таке помічаю.. Підроблюєте і підміняєте один одного??
І пам'яті не маєте..
ТІЛЬКИ стукаєте і провокації та хамство!
Бувайте і 🍫🍫🍫))
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08.09.2020 22:39 Відповісти
слилось, кацапское пенсионерское чмо ? )))
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08.09.2020 23:40 Відповісти
Клонику, Клавці привіт !!
))
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08.09.2020 23:49 Відповісти
очень кушать хочется ...
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08.09.2020 20:07 Відповісти
Потужна реформа, потужна......

Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий - Цензор.НЕТ 4154
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08.09.2020 20:08 Відповісти


Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий - Цензор.НЕТ 4328
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08.09.2020 20:09 Відповісти
Дописую!!!!
Стара назва-Зелений Під
Нова назва-Зелений Под
Горностаївський район Херсонської області
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08.09.2020 20:31 Відповісти
Зелений Поц
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08.09.2020 20:33 Відповісти
Хорошая штука лежачий полицейский - и скорость регулирует, и переехать приятно.
🤑
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08.09.2020 20:08 Відповісти
Правила дорожного движения - это наука о том, как правильно уберечь от хищных гаишников содержимое своего кошелька.

🤑
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08.09.2020 20:10 Відповісти
В ходе учений дорожний патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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08.09.2020 20:12 Відповісти
Так даже ТРУКАМы, не сертифмцированны, как приборы ФИКСИРУЮЩИЕ скорость, только-"лазерный измеритель скорости". Но милиционерам на это-тьху и растереть. Штрафуют налево и направо.А чем они собираются "измерять из авто"? Какой-нибудь приблудой от мобильных телефонов?
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08.09.2020 20:13 Відповісти
в Европе так делают, ездят по дорогам полицейские в машине без знаков поилции, на гражданских номерах. Если зафиксировали что-то - включают мигалку и останавливают. Как минимум в Польше и в Германии.
Так что есть приборы которые под это приспособлены.
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08.09.2020 20:41 Відповісти
У нас полиция не приспособлена и до сих пор не реформирована. Много ушлых людей готовых пожиаится за чужой счет с помощью положения. А речь идет о еще больших вожжах и полномочиях. Может водителей еще и чиповать начнут? Без их согласия.
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08.09.2020 20:59 Відповісти
Есть много чего, к чему -то приспособленого. Но есть законодательная база, подзаконные акты,нормативы и сертификация. Вот это все вместе-обеспечивает правовой режим ответственности водителя за нарушения. Это элементарные вещи. И то,что, где-то, кто-то, ездит, и ловит, вовсе не является основанием к применению в Украине без соответствующих сертификатов.
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08.09.2020 21:36 Відповісти
согласись, это вопрос времени. Будет желание - примут соотв. нормативные акты. Рано или поздно это должно появиться.
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08.09.2020 23:22 Відповісти
А помните, было время, когда к ментам относились с уважением....
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08.09.2020 20:18 Відповісти
60-70-е)))
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08.09.2020 20:20 Відповісти
Мусора не люди.. (нелюдь с февраля 2014 года и по сей день)
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08.09.2020 20:31 Відповісти
Люди столько не живут 😁
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08.09.2020 21:22 Відповісти
Скоро придумают регистраторы с фиксацией и онлайн передачей на их сервер, и водителей обяжут их покупать за свои деньги
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08.09.2020 20:19 Відповісти
Фантомного министра уже внедрили...
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08.09.2020 20:25 Відповісти
Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий - Цензор.НЕТ 552
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08.09.2020 20:27 Відповісти
Писуны, ездить по правилам не пробовали? Очень расслабляет!
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08.09.2020 20:28 Відповісти
Если страна отстойник, никакие ФАНТОМЫ не помогут. Закон, придуман давно, если его выполняют, там порядок. Это основа общества.
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08.09.2020 20:30 Відповісти
Как тока преЗедент и вся зешобла личный пример подас так и сразут
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08.09.2020 20:54 Відповісти
За пол года просрали два бюджета, прохфесионалы
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08.09.2020 20:52 Відповісти
Меняются размеры колес в придорожном сто и сразу плбс 5-7кмчч к нарушителю. Стори-нехочу. Хреновая инициатива, особенно если учесть сколько мусоров ринулось на дороги когда ввели масочный режим.
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08.09.2020 20:54 Відповісти
Посути откат к системе времен януковича. Скоро ежегодное то даже для новых авто обратно введут.
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08.09.2020 20:55 Відповісти
Уже были такие умники в эпоху Луценко - министра МВД. Закончилось тем, что все эти пртоколы рассыпались в судах.
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08.09.2020 21:00 Відповісти
Джиперс-криперс - фантомный патруль.
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09.09.2020 02:00 Відповісти
Это которые в кустах прячутся.Так это не ново...
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09.09.2020 10:28 Відповісти
 
 