Поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників на дорогах - "фантомні патрулі", - Білошицький
Досвід передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить, що разом із системою автоматичної фіксації, мають працювати системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі. Одним із ефективних методів – фіксація поліцейськими у русі поліцейського авто.
Про це 8 вересня під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень. Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів", - розповівОлексій Білошицький.
Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, зв’являться в найближчі декілька років.
"Все буде фінансуватися з державних програм. Всі закупівлі та тендери є абсолютно прозорими, будь ласка, слідкуйте", - додав він.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин.
"Перша частина - це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності і про них знають всі водії. Друга частина – це камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це камери типу TruCam", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Горящая надпись на глыбе гранита.
Скажі ка дядя
вєдь нє даром
в кустах ти прітаілся із радаром??
😁
ничаво??
😁
Ты ж в кацапской армии всю жизнь прослужило ?
Пенсию кацапскую получаешь ?
Бувай і не хворай-хворій!!
😁
Хотя кому это я объясняю...
как в анекдоте про медитирующего ёжика - "я не пукну ! Пук - это не я"
На Вас толька ПЕС смердячий западьот!!
😁
бо два роки тому ти нє мог тєрпєть етого бєспрєдєла
Дорогая редакция !
Я на протяжении последних 12 лет пересчитываю спички в коробках.
Так я вам скажу, что в некоторых не 50 штук, а есть по 49, по 52 и даже однажды было 47 !!!
Они там совсем с ума сошли ? !!!
03.05.2019 11:06
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Добре, що визнали...
Лікуйтеся і всього найкращого!!
😁
По друге- пам'ять мають..
По третьє- нічого поганого опоненту не бажають..але їх жаліють..
😁😁
ты - гнида кремлёвская
Клавдіє, Ви вже забули, що Ми живемо в Кременчуці, Українському, Ви та Я??!
🤑😁
а з моїм мешканням ти трохи схибив )))
але Кремінь я знаю досить добре
Ви клон 133133..
На одному Ніку - дві чи три персонажа..
Не перший раз..
Таке було і з Алі Абу..
Не перший раз таке помічаю.. Підроблюєте і підміняєте один одного??
І пам'яті не маєте..
ТІЛЬКИ стукаєте і провокації та хамство!
Бувайте і 🍫🍫🍫))
))
Стара назва-Зелений Під
Нова назва-Зелений Под
Горностаївський район Херсонської області
🤑
🤑
Так что есть приборы которые под это приспособлены.