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охорона здоров'я (288) Зеленський (22416) медицина (2084) медреформа (129)

Зеленський про медреформу: "Плюси потрібно залишити, мінуси треба прибрати - звичайна арифметика"

Зеленський про медреформу:

Влада виявила низку медичних закладів, які внаслідок реформи системи охорони здоров'я, запровадженої попереднім керівництвом України, були на межі закриття. Ці медзаклади заново відкривали, ремонтували та обладнували.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Житомирщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Десь закривається тубдиспансер, десь – психіатрична лікарня. Тому ми відслідковуємо. Багато зупинили закриття таких медичних закладів. Так і є. Щось не побачив МОЗ – і це правда. Все буде аналізуватися: все, що потрібно відкрити, добудувати, доремонтувати, доставити обладнання – поставлено міністру охорони здоров'я завдання. Він повинен це зробити", – сказав Зеленський .

Президент зазначив, що Міністерство охорони здоров'я має до кінця вересня презентувати формат продовження медреформи або її зміни.

"Плюси є – вони на поверхні. Але є й багато мінусів. Тому плюси треба залишити, мінуси треба прибрати – звичайна арифметика", – переконаний глава держави.

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Топ коментарі
+29
А тебе на нуль помножить.
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08.09.2020 20:29
+22
Зеленский про медреформу: "Плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика" - Цензор.НЕТ 4571
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08.09.2020 20:39
+15
Зеленский про медреформу: "Плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика" - Цензор.НЕТ 8838
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08.09.2020 20:35
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Так оно ещё и великий математик
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08.09.2020 22:51 Відповісти
а кто там визжал что медреформа только и делает что убивает украинцев? уже и плюсики появились, как на ротердаме?
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08.09.2020 22:53 Відповісти
Гениально Вовочка, сідай два.
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08.09.2020 23:01 Відповісти
Іншими словами, цей видатний діяч **********, коментуючи медичну реформу сказав наступне: «Ми за всьо харошєє, протів всєво плахова».
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08.09.2020 23:08 Відповісти
Слава великому арифметику!
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08.09.2020 23:11 Відповісти
квартальный млять плюс-минус.
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09.09.2020 00:01 Відповісти
...поставлена ​​министру здравоохранения задача. Он должен это сделать, как штык из носа!
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09.09.2020 01:02 Відповісти
Из носа только шмаркли текут.
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09.09.2020 06:59 Відповісти
нужно просто перестать болеть
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09.09.2020 03:49 Відповісти
Чуть больше года - и у Зеленского сформировалась первая мысль о медреформе без фамилии Супрун...
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09.09.2020 08:47 Відповісти
О, Мудрейший! Может тебе Нобелевскую премию выписать? Заодно голодающего отца будет чем подкормить...
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09.09.2020 10:26 Відповісти
Ага, а минус на минус дает плюс. Обычная арифметика.
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09.09.2020 10:38 Відповісти
Виталий Кличко со своими перлами отдыхает - есть новый мыслитель.
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09.09.2020 19:49 Відповісти
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