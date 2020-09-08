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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7840) Колесникова Марія (34)

Колесникову силоміць хотіли вивезти з Білорусі в Україну, - секретар Координаційної ради опозиції Кравцов

Колесникову силоміць хотіли вивезти з Білорусі в Україну, - секретар Координаційної ради опозиції Кравцов

Одну з лідерів білоруської опозиції Марію Колесникову насильно хотіли вивезти з Білорусі до України, повідомив виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов.

"Що цікавило співробітників... насамперед їх цікавила можливість вивезення Марії Колесникової за кордон. Вони це пояснювали необхідністю деескалації, на їхню думку, обстановки в країні, і один із варіантів, який був запропонований, це такий, щоб ми на моєму особистому автомобілі втрьох переїхали кордон", - сказав Кравцов на пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кравцов висловив переконання, що основним завданням було вивезти Колесникову за кордон.

"Основне завдання, яке, я так розумію, переслідувалося, це саме вивезти Марію Колесникову за кордон, щоб створити незрозумілий медійний фон. І в цьому сенсі ми виступали інструментом цього завдання, тобто це не було пов'язано з нами особисто, це було все-таки пов'язано з фігурою Марії і з тим авторитетом, який вона в суспільстві має", - пояснив він.

Білоруські опозиціонери Кравцов і Антон Родненков кажуть, що не виїжджали добровільно з Білорусі, як заявлялося раніше в прикордонній службі сусідньої країни.

За їхніми словами, чоловіків вчора затримали біля будинку Колесникової, куди вони прийшли, щоб перевірити її можливе викрадення.

За словами Кравцова, наразі Колесникова може бути затримана в Мозирському прикордонному загоні.

"Є декілька надійних джерел, які говорять, що вона може бути затримана в Мозирському прикордонному загоні. А з іншого боку, виходячи з мого відчуття і, можливо, вже досвіду, найімовірніше, все одно більшу частину часу якщо десь перебуватиме, то перебуватиме в Комітеті державної безпеки, тому що мені здається такі цікаві спецоперації зазвичай у відомстві КДБ", - сказав він.

За словами Кравцова, питання, пов'язане з від'їздом Колесникової за кордон, часто обговорювалося, однак всі погодилися, щоб ні в якому разі територію Білорусі не покидати.

"З іншого боку, ми з Марією дуже часто обговорювали це питання, пов'язане з її від'їздом і, однозначно, позиція завжди була така, що ми ні за яких обставин намагаємося територію Республіки Білорусь не покидати, оскільки ми повинні перебувати впритул до подій, які відбуваються. У підсумку, у нас була дуже довга розмова. До кінця цієї бесіди стало зрозуміло з їхньої поведінки, і вони самі сказали, що ситуація змінилася, що Марія Колесникова буде доставлена на кордон. тобто я зрозумів, що мабуть, Марія, природно висловлює ту позицію, яка і повинна висловлюватися. З цього погляду вона завжди абсолютно послідовна. Я зрозумів, що її намагаються силоміць доставити", - пояснив він.

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Родненков додав, що після того, як Колесникова порвала паспорт, вона вийшла через вікно задніх дверей і пішла в бік білоруського кордону.

Також він зазначив, що при перетині кордону йому і Івану Кравцову підготували квитки до Туреччини, а Колесниковій - до Німеччини, а також вручили результати тестів на Covid-19.

"Нам допомогли. Власне кажучи, коли організовували наш візит, "допомагали" організувати, нам був виданий цілий набір різних цікавих речей. Наприклад, в машині ми виявили, власне кажучи тест, ми виявили страховку, більше того, ми виявили для нас з Іваном квитки до Туреччини на сьогодні, для Марії ми виявили авіаквитки до Відня, а з Відня до Мюнхена. Як ми розуміємо, ці квитки також фотографувалися під час однієї із зупинок вночі. Швидше за все, ми побачимо красиві сценарії про те, як ми хотіли поїхати, напевно, засмагати в Туреччину, а Марія - до себе назад у Німеччину", - повідомив Родненков.

Він наголосив, що "всі сусіди Білорусі розуміють, що зараз відбувається внутрішньополітична криза і що вирішення питання - це суверенна справа Білорусі".

"І мені здається, що тут є повний консенсус і з українською стороною зокрема. Те, що ми потрапили на територію України - це був абсолютно легальний спосіб, тут не було чогось екстраординарного. У нас був паспорт чинний, у нас були посвідки, у нас була медична страховка, у нас був тест на коронавірус", - сказав прес-секретар Координаційної ради.
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Топ коментарі
+5
Солженицына тоже выдворили из дохлого сссра в 1974 году за антисоветские пасквили на советское дерьмо...
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08.09.2020 21:00
+3
Отвечая на вопрос, почему он и Кравцов не поступили так же как Колесникова, Родненков https://meduza.io/feature/2020/09/08/kak-tolko-ona-uvidela-svoy-pasport-ona-porvala-ego-na-mnogo-melkih-kusochkov заявил , что у них не хватило решимости. «Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь», - сказал он.
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08.09.2020 21:36
+2
Академика Сахарова побоялись выгонять три звязды героя труда это вам не нобелевская премия по атомной бонбе
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08.09.2020 21:03
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Зачем ? Всех значимых фигур давно посадили.
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08.09.2020 20:58 Відповісти
Солженицына тоже выдворили из дохлого сссра в 1974 году за антисоветские пасквили на советское дерьмо...
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08.09.2020 21:00 Відповісти
Т.е. двух ТИПА мужиков таки выдворили...??????
А женщина?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто порвала паспорт...
Она порвала и луку и этих , типо мЬЮжиков
ИМХО!
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08.09.2020 22:32 Відповісти
Академика Сахарова побоялись выгонять три звязды героя труда это вам не нобелевская премия по атомной бонбе
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08.09.2020 21:03 Відповісти
Тем временем лукашисты https://twitter.com/tutby/status/1303380137778577409 празднуют задержание Колесниковой и разгром КС оппозиции. Российские триколоры, георгиевские флаги, победобесные гимнастёрки, вот это всё.

Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов - Цензор.НЕТ 4229
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08.09.2020 21:06 Відповісти
А вот версия лукашенки:

https://fex.net/s/tx9te7s
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08.09.2020 21:08 Відповісти
Дед с ума выжил
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08.09.2020 21:14 Відповісти
я один вижу что это больной человек? ему в больницу надо...срочно !!
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08.09.2020 22:07 Відповісти
странно, зачем ей выходить через окно задней двери? Ее коллеги по оппозиции не хотели двери открывать?
Но в любом случае мадама меня приятно поразила. Есть надежда что не все еще потеряно для беларусов, для превращения Белоруссии в Беларусь.
А вот соседи по машине ей трусливые попались. Могли бы и с ней вернуться.
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08.09.2020 21:21 Відповісти
Отвечая на вопрос, почему он и Кравцов не поступили так же как Колесникова, Родненков https://meduza.io/feature/2020/09/08/kak-tolko-ona-uvidela-svoy-pasport-ona-porvala-ego-na-mnogo-melkih-kusochkov заявил , что у них не хватило решимости. «Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь», - сказал он.
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08.09.2020 21:36 Відповісти
Вывезут по частям!
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08.09.2020 21:23 Відповісти
вобщем революция в Беларуси закончилась так и не успев толком начатся.
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08.09.2020 21:27 Відповісти
Вот поверь, белорусы упёртые. Митинги против строительства аккумуляторного завода в Бресте каждую неделю 2 года продолжаются. Что печалит, каждый день люли в уличных протестах. И сегодня, приехали, как баранов скрутили, уехали. В центре города, машины едут сплошным потоком, никому нет дела, хотя могут посигналить.)

Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов - Цензор.НЕТ 5327
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08.09.2020 22:14 Відповісти
Могут заблокировать автозаки машинами. Просто взять их в коробочку, включить аварийку и выйти на улицу. Бибикать это не наш метод. Плюс можно балаклавы стягивать с правоохренителей (нехта призывала это делать, да что-то никто так и не сподобился).
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08.09.2020 22:25 Відповісти
на фото зеленые человечки без опознавательных знаков.это у нас уже проходили.
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09.09.2020 06:22 Відповісти
Настало время окуительных историй: Бацька хотел вывезти Колесникову в Украину нахер, подальше от себя
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08.09.2020 21:50 Відповісти
Странная история. Как можно вывезти человека в другую страну, если человек не хочет туда въезжать??? Я не про случай вывоза в багажнике, а про добровольный въезд.
1. Если человек не хочет, как его можно заставить идти в пограничную зону для пересечения границы?
2. Второе, украинские пограничники не впустят человека в Украину, если человек не хочет. И паспорт можно не рвать.
Диссидентов из союза вывозили при их на то согласии, и при согласии принимающей страны.
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08.09.2020 22:30 Відповісти
Мадам революціонерка правильно зробила що залишилась в Білорусі. Іпучій "калгазнік" взяв тактику на обсирання опозиції. З Марией Колесниковой в нього прокол, а розумна все таки - порвала бульбашську книжечку, і хоч в Африку в заслання (ссилку) все одно повернуть назад.
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08.09.2020 22:39 Відповісти
Бутусов, ты дебил?! Тебе повторяют, что КС не ОППОЗИЦИИ, а Беларуси.
Или твой чип лишь версии ""Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі" бла-бла-бла
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08.09.2020 23:52 Відповісти
 
 