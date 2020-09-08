Франція відклала переговори про політику безпеки і співпраці з РФ після отруєння Навального

Франція повідомила про відтермінування двосторонніх переговорів з міністрами закордонних справ і оборони Росії, які були заплановані наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Франції, яку отримало агентство Reuters.

"З огляду на поточні обставини і після обміну думками з російською владою, створення франко-російської ради зі співробітництва в галузі безпеки було перенесено на більш пізній термін", - сказано у заяві французького МЗС.

Французька делегація повинна була вирушити в Росію 14 вересня.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легень.

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У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.