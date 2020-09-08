У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова. ФОТОрепортаж
Під час робочої поїздки в Житомирську область президент України Володимир Зеленський відвідав Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Глава держави ознайомився з історією космонавтики, а також з унікальними експонатами музею. Зокрема, Володимир Зеленський особисто здійснив політ на симуляторі космольота", - сказано в повідомленні.
Крім того, президент привітав співробітників музею з присвоєнням закладу статусу "Національний". Відповідний указ було підписано сьогодні.
"Влада змінюється, а реальні цінності залишаються. Тому я вирішив надати статус національного, щоб все це збереглося, щоб держава дала підтримку вашому музею, вам всім, кожному", - сказав Зеленський.
"Ми хочемо допомогти, щоб осучаснити ваш музей, популяризувати його", - додав президент України.
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ни Бени, ни американского расследования, где "я ж не лох" замазан по самые помидоры.
Хлопці до останнього стояли на своїх позиціях в очікувані провокації, вони виконували свій обов'язок і присягу. В той момент, коли вогонь і дим повністю оточив позицію, загиблі намагались вибратись зі смертельної пастки. Вони до останнього були на позиції, яка так важко у свій час відбиралась в російських найманців. Згодом пошуково-рятувальна група знайшла тіла своїх побратимів. Два обвуглених тіла, один з яких завмер повзучи. Тіла хлопців вдалось витягнути, коли в небі кружляли два ворожих БПЛА, а на зустріч йшла розвідувальна група бойовиків.
Вже по обіді отримали жахливу звістку з Луганщини. Боєць 14-ої механізованої бригади отримав смертельне поранення в шию. І знову ж таки, до ворога всього 150 метрів. Хлопці відкрили вогонь у відповідь, щоб провести евакуацію. Своєю чергою, окупанти через ОБСЄ звинуватили ЗСУ в порушенні режиму тиші та провокаціях.
https://savelife.in.ua/ua/zagibli-ta-poraneni-na-fronti.-shho-naspravdi-vidbulos/?fbclid=IwAR3KTJvoFn-Hgoxm0EaDVenH432OD7UE9FMkXFQh8P1pJLoOFYbqZuUcglk
Не приїжджай більше ніколи в Житомир, падлюка !