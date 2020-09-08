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Житомир (564) Зеленський (22429) космос (856) музей (438)

У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки в Житомирську область президент України Володимир Зеленський відвідав Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 01

"Глава держави ознайомився з історією космонавтики, а також з унікальними експонатами музею. Зокрема, Володимир Зеленський особисто здійснив політ на симуляторі космольота", - сказано в повідомленні.

У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 02
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 03
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 04

Крім того, президент привітав співробітників музею з присвоєнням закладу статусу "Національний". Відповідний указ було підписано сьогодні.

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У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 05

"Влада змінюється, а реальні цінності залишаються. Тому я вирішив надати статус національного, щоб все це збереглося, щоб держава дала підтримку вашому музею, вам всім, кожному", - сказав Зеленський.

У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 06
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 07

"Ми хочемо допомогти, щоб осучаснити ваш музей, популяризувати його", - додав президент України.

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Топ коментарі
+35
чувак с развлекательными экскурсиями колесит по Украине, называя это рабочими поездками,

а всю внешнюю политику делает кремлёвский резидент Ермак.

Зашибись !
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08.09.2020 21:27
+20
Клоун стерхоподобный масочный...лат.назв.урнинг
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08.09.2020 21:27
+14
Коротышку в космос занесло.
Незнайка на Луне, бл.
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08.09.2020 21:27
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И?
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09.09.2020 23:39 Відповісти
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова - Цензор.НЕТ 8790
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08.09.2020 22:23 Відповісти
Летел бы уже и не возвращался - там же никаких проблем - ни бюджета, ни рейтинга,
ни Бени, ни американского расследования, где "я ж не лох" замазан по самые помидоры.
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08.09.2020 22:31 Відповісти
ЗЕкацманавт. Бу-га-га.
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08.09.2020 22:32 Відповісти
Флаги советские на скафандрах забыли декомунизировать. Непорядок
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08.09.2020 22:41 Відповісти
Нє стєрх, но всьо же...
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08.09.2020 23:11 Відповісти
вот это его уровень, если прокатить на каруселях, присвоет звание всеукраинского развлекательного центра. этот Янелох осталсья в развитие 4 класса.
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08.09.2020 23:34 Відповісти
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова - Цензор.НЕТ 1546
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08.09.2020 23:51 Відповісти
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова - Цензор.НЕТ 2457
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08.09.2020 23:53 Відповісти
Загинув: 07.09.2020 року у лікарні внаслідок чисельних опіків, отриманих під час підриву автомобиля на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення ООС в районі н.п. Новгородське Донецької області.

У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова - Цензор.НЕТ 7973
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08.09.2020 23:53 Відповісти
Випалювати наші позиції ворог навчився вже давно Відкриває вогонь в наш бік трасерними, закидає протипіхотними мінами сповільненої дії або просто підпалює траву перед собою і полум'я несе в наш бік. Так сталося і вчора на двох різних ділянках фронту.
Хлопці до останнього стояли на своїх позиціях в очікувані провокації, вони виконували свій обов'язок і присягу. В той момент, коли вогонь і дим повністю оточив позицію, загиблі намагались вибратись зі смертельної пастки. Вони до останнього були на позиції, яка так важко у свій час відбиралась в російських найманців. Згодом пошуково-рятувальна група знайшла тіла своїх побратимів. Два обвуглених тіла, один з яких завмер повзучи. Тіла хлопців вдалось витягнути, коли в небі кружляли два ворожих БПЛА, а на зустріч йшла розвідувальна група бойовиків.
Вже по обіді отримали жахливу звістку з Луганщини. Боєць 14-ої механізованої бригади отримав смертельне поранення в шию. І знову ж таки, до ворога всього 150 метрів. Хлопці відкрили вогонь у відповідь, щоб провести евакуацію. Своєю чергою, окупанти через ОБСЄ звинуватили ЗСУ в порушенні режиму тиші та провокаціях.
https://savelife.in.ua/ua/zagibli-ta-poraneni-na-fronti.-shho-naspravdi-vidbulos/?fbclid=IwAR3KTJvoFn-Hgoxm0EaDVenH432OD7UE9FMkXFQh8P1pJLoOFYbqZuUcglk
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08.09.2020 23:55 Відповісти
Покатався на каруселі.
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09.09.2020 00:24 Відповісти
Нахрена и у стимулятор, оно и так в коксмосе🤔
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09.09.2020 01:43 Відповісти
Скотина !!!
Не приїжджай більше ніколи в Житомир, падлюка !
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09.09.2020 07:41 Відповісти
А стерхи с ним тоже летали?
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09.09.2020 07:55 Відповісти
Тот ленточки у дворовых толчков перерезал, а этот по музеям и выставкам ходит. Как по мне - никакой разницы.
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09.09.2020 09:17 Відповісти
Боже, чим лиш Клоун не займається аби лиш ні хрена не робити.
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09.09.2020 10:37 Відповісти
Мери Поппинс, до свидания!
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09.09.2020 19:53 Відповісти
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