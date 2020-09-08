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карантин (18171) паломництво (46) Умань (240) хасиди (176) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Госпіталь для хворих на COVID-19 хасидів розгорнуть в Умані, - Держпродспоживслужба

Госпіталь для хворих на COVID-19 хасидів розгорнуть в Умані, - Держпродспоживслужба
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы Черкасской области

Для паломників, хворих на коронавірус у легкій формі, в Умані розгорнуть інфекційний госпіталь, а для тих, хто контактували з ними - відкриють ізолятор.

Про це сьогодні говорили на зустрічі з фахівцями Держпродспоживслужби Черкаської області президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор Сагі Браверман і юрист фонду Ірина Рибницька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби.

Учасники зустрічі також обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, в синагогах і спеціалізованих установах. Йшлося і про інші питання взаємодії з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя під час святкування Рош га-Шана.

Нагадаємо, станом на 8 вересня в Умані на COVID-19 захворіло 6 хасидів. У всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розмістять в одному зі спеціально відведених місцевих готелів.

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Топ коментарі
+4
Говоришь с ковидом боремся? Ну-ну.
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08.09.2020 21:39
+3
хм.. и не забудь еще про "зеленый хасидский табор" который временно кантуется на Банковой, в ВР, и Кабмине...
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08.09.2020 23:08
+1
Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1406
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08.09.2020 21:50
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Говоришь с ковидом боремся? Ну-ну.
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08.09.2020 21:39 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303368672463945729 2 ч

Хтось обіцяв,зуб давав,що хасидів не впустять.Зеботи тут опу рвали ,що КМУ ЗАБОРОНИВ в*їзд.Де ви,3.14ли,тінь порохоботська?! А тут,ху/.....ь-розветають цілий шпиталь.Шпиталь=Шмигаль?Карантин,кажете?! Комусь за це відповідати,незабаром...
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08.09.2020 21:41 Відповісти
Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1406
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08.09.2020 21:50 Відповісти
кошерная ли?...вот, продаваемая колбаса с названием - еврейская не только не кошерная, а и содержащая свинину...
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08.09.2020 22:01 Відповісти
Я так понимаю - ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕЗУТ ИЗ ИЗРАИЛЯ ?
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08.09.2020 22:03 Відповісти
Лучше бы они забрали туда этот хасидский "табор" - своей заразы хватает с головой
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08.09.2020 22:20 Відповісти
хм.. и не забудь еще про "зеленый хасидский табор" который временно кантуется на Банковой, в ВР, и Кабмине...
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08.09.2020 23:08 Відповісти
Нє ,за наші гроші.
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08.09.2020 22:20 Відповісти
Кстатив Израиле полиция с ними не церемонится .Они нарушалиправила карантина так их полиция так отдубасила дубинками что они сразу поняли что маски нужно носить.
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08.09.2020 22:22 Відповісти
а це що за нацизм? Госпіталь по національності?
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08.09.2020 22:36 Відповісти
А чому цим займається прикордонна служба - у нас по Умані вже якийсь кордон проходить?
Ізраїльським поліціянтам тут також робити нічого - вистачить консульської служби та "волонтерів з Хеседа".
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08.09.2020 22:43 Відповісти
це тепер так концтабори називаються?
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08.09.2020 22:54 Відповісти
Концтабори в Україні називаються "інфекційними лікарнями".
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08.09.2020 23:12 Відповісти
то туди хасидів і поміщати
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09.09.2020 07:33 Відповісти
Хассидов гнать на все 4 стороны что бы не совались и без них хватает проблем ,а кто за них и поддерживает пи-ть больно
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08.09.2020 23:25 Відповісти
Я за них.
Может и украинцев из Польши гнать на все 4 стороны что бы не совались и не создавали проблем
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08.09.2020 23:32 Відповісти
Госпіталь для хворих на COVID-19 хасидів розгорнуть в Умані, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 4254 https://censor.net/ru/user/439819 Ну, ты сравнил...Наши едут поднимать экономику Польши, а к нам- сектанты-хасиды, бухать и плясать.
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08.09.2020 23:44 Відповісти
Наши едут забирать у поляков работу и вывозить из Польши деньги. А хасиды привозят в Украину деньги.
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09.09.2020 00:09 Відповісти
Українцям на Великдень - тотальний карантин, закриття храмів та служби по радіо/телебачення, а хасидам - "ласкаво просимо" + госпіталь + поліціянти з Ізраїлю.
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09.09.2020 00:03 Відповісти
"Ми не раби"
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09.09.2020 00:11 Відповісти
Краще б хасидів розвернули.
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09.09.2020 07:37 Відповісти
 
 