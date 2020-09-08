Госпіталь для хворих на COVID-19 хасидів розгорнуть в Умані, - Держпродспоживслужба
Для паломників, хворих на коронавірус у легкій формі, в Умані розгорнуть інфекційний госпіталь, а для тих, хто контактували з ними - відкриють ізолятор.
Про це сьогодні говорили на зустрічі з фахівцями Держпродспоживслужби Черкаської області президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор Сагі Браверман і юрист фонду Ірина Рибницька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби.
Учасники зустрічі також обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, в синагогах і спеціалізованих установах. Йшлося і про інші питання взаємодії з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя під час святкування Рош га-Шана.
Нагадаємо, станом на 8 вересня в Умані на COVID-19 захворіло 6 хасидів. У всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розмістять в одному зі спеціально відведених місцевих готелів.
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Отец Солдата
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Хтось обіцяв,зуб давав,що хасидів не впустять.Зеботи тут опу рвали ,що КМУ ЗАБОРОНИВ в*їзд.Де ви,3.14ли,тінь порохоботська?! А тут,ху/.....ь-розветають цілий шпиталь.Шпиталь=Шмигаль?Карантин,кажете?! Комусь за це відповідати,незабаром...
Ізраїльським поліціянтам тут також робити нічого - вистачить консульської служби та "волонтерів з Хеседа".
Может и украинцев из Польши гнать на все 4 стороны что бы не совались и не создавали проблем