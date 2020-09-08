УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4536 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 479 24
карантин (18171) Туреччина (3431) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Туреччина посилила карантин: під забороною концерти в готелях після півночі, маски обов'язково носити навіть на пляжах

Туреччина посилила карантин: під забороною концерти в готелях після півночі, маски обов'язково носити навіть на пляжах

У Туреччині фіксують зростання захворюваності коронавірусом. Наприклад 7 вересня виявлено 1700 нових випадків COVID-19. У зв'язку з цим прийнято рішення посилити обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

З 8 вересня обов'язкове носіння масок у всіх громадських місцях і навіть на пляжах і на роботі. Виняток - житлові будинки. Крім того, у громадський транспорт пасажирів пускають тільки на сидячі місця. У ресторанах, кафе і готелях заборонили проводити концерти і вечірки після півночі.

За недотримання карантину штрафуватимуть. Контроль покладається на місцеві влади.

Водночас про закриття кордонів для іноземців турецька влада поки нічого не говорить, тому українські туристи все ще можуть потрапити в країну.

Читайте також: Туреччина посилює карантин у кількох провінціях на тлі зростання захворюваності на COVID-19
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Турция ужесточила карантин: под запретом концерты в отелях после полуночи, маски обязательно носить даже на пляжах - Цензор.НЕТ 7853
показати весь коментар
08.09.2020 22:03
+1
А купаться в маске - даже полезно.
показати весь коментар
08.09.2020 22:03
+1
а кварталу 95 минус к бутерброду
показати весь коментар
08.09.2020 22:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А купаться в маске - даже полезно.
показати весь коментар
08.09.2020 22:03 Відповісти
а кварталу 95 минус к бутерброду
показати весь коментар
08.09.2020 22:14 Відповісти
Турция ужесточила карантин: под запретом концерты в отелях после полуночи, маски обязательно носить даже на пляжах - Цензор.НЕТ 7853
показати весь коментар
08.09.2020 22:03 Відповісти
маски маски маски, маски маски - маскарад!!
показати весь коментар
08.09.2020 22:04 Відповісти
Интересно на пляжу они имели ввиду маску ныряльщика или обычную пошитую с лифона супруги ?! Прямо таки как карнавал в Рио....все в масках ******** маскарад
показати весь коментар
08.09.2020 22:10 Відповісти
они имели ввиду

==
шо имеют то и введут.
показати весь коментар
08.09.2020 22:13 Відповісти
Як же вигідний псевокарантин кожній вдаді, особливо авторитарній. Лукашенко виключення.
показати весь коментар
08.09.2020 22:28 Відповісти
Туреччина посилила карантин: під забороною концерти в готелях після півночі, маски обов'язково носити навіть на пляжах - Цензор.НЕТ 2797
показати весь коментар
08.09.2020 23:10 Відповісти
Прилетел с Египта ,отдохнул от масок и прочей хрени .Трупов нет ,чихающих нет ,все хороше .Может что то не в порядке в нашем королевстве ?
показати весь коментар
08.09.2020 23:30 Відповісти
Купатися і митися також потрібно в масках.
показати весь коментар
09.09.2020 00:04 Відповісти
І чому це тільки після півночі? Давайте вже все закривайте.Досить грати дурня.Закривайте все і людей розстрілюйте.
показати весь коментар
09.09.2020 00:06 Відповісти
Там такая же профанация, как и у нас, маски только на персонале и часто под носом, туристах в столовой тоже, в общаке в масках, в магазинчиках - без, в аэропорту видели двоих полицейских - маска под носом, один, правда, ходил среди наших и заставлял натягивать на нос - действовало недолго. В наших туравтобусах маски одеваются по команде перед постами. Заболевших и умерших из своих знакомых местные тоже не знают. О дистанции напоминают только наклейки и ленты. Школы закрыты. Истерички тоже попадаются. Движуха и до 8-го была до 24.00, детской анимации нет. Ждут, шо их в 20-х числах закроют. Это данные на 8-е. Но там же свой гемор - 5 млн охеревших безработных сирийцев и такие же курды на подпитке от рашки. И намечающийся конфликт с Грецией.
показати весь коментар
09.09.2020 03:50 Відповісти
Сезон проходит можно и о намордниках вспомнить . Чтоб стричь население владе нужны бараны и лучше в намордниках. Государство чиновников банкрот .
показати весь коментар
09.09.2020 07:02 Відповісти
На правилах въезда для украинцев это не отразилось, Турция остаётся для украинцев "залёной" - источник - https://www.how2go.info/nuzhna-li-viza-v-turtsiyu-pravila-bezvizovyih-puteshestviy-dlya-ukraintsev-i-rossiyan-v-2015/
показати весь коментар
16.10.2020 14:55 Відповісти
 
 