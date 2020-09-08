Туреччина посилила карантин: під забороною концерти в готелях після півночі, маски обов'язково носити навіть на пляжах

У Туреччині фіксують зростання захворюваності коронавірусом. Наприклад 7 вересня виявлено 1700 нових випадків COVID-19. У зв'язку з цим прийнято рішення посилити обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

З 8 вересня обов'язкове носіння масок у всіх громадських місцях і навіть на пляжах і на роботі. Виняток - житлові будинки. Крім того, у громадський транспорт пасажирів пускають тільки на сидячі місця. У ресторанах, кафе і готелях заборонили проводити концерти і вечірки після півночі.

За недотримання карантину штрафуватимуть. Контроль покладається на місцеві влади.

Водночас про закриття кордонів для іноземців турецька влада поки нічого не говорить, тому українські туристи все ще можуть потрапити в країну.

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