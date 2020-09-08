У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди. ФОТОрепортаж
У 92-ій окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка тривають батальйонні тактичні навчання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
За легендою навчань, ворог зайняв вигідний рубіж на висоті і замінував дамбу. Під прикриттям артилерії, піхотинці паралельно форсували водну перешкоду на БТР-4Е і наступали з суші.
"Внаслідок наступальної операції, противника було знищено", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар08.09.2020 22:45
+5 Said_
показати весь коментар08.09.2020 22:41
+5 Elvis2
показати весь коментар08.09.2020 22:49
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Та про що це я? Хоч би за навчання нікого не покарали...
«Ти чьто! У укров нємєцкій БТР ! Пушка Рєйнмєталл -автомат! Стену в четирє кірпича навилєт !!! РПГ нє бєрьот !!!» (там був застосований спеціальний протикумулятивний захист, вперше на теренах совкового простору).
Ато, придётся Вам искать фото, периода 1982-89 годов.
Если считать решётки, за специальную противокуммулятивную защиту, которая была первая на территории совка, то Вы немножно (а точнее - совсем), не в теме, что такое специальная противокуммулятивная защита.