УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4584 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
5 303 46
Білорусь (7836) Київ (19120) опозиція (290)

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов не планують просити політичного притулку в Україні, у них є посвідки на проживання

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов не планують просити політичного притулку в Україні, у них є посвідки на проживання
Фото: УКРИНФОРМ

Опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов, яких вивезли 8 вересня з Білорусі і які приїхали до Києва, не планують просити політичного притулку в Україні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні ми не планували", - сказав Родненков журналістам на пресконференції в Києві.

При цьому, відповідаючи на запитання, чому вони після перетину кордону не вчинили аналогічним з Марією Колесниковою чином (порвала паспорт - ред.), він відповів, що не зміг зважитися на це.

"Марія дуже сильна людина, я захоплююся нею. Це сильний вчинок, на який вона зважилася. Тому вона один із лідерів опозиції, а я прессекретар", - сказав він.

Читайте також: Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова

Кравцов і Родненков підтвердили наявність посвідки на проживання в Україні.

"У нас дійсно з Іваном є посвідка на проживання. Ми є волонтерами однієї некомерційної організації, яка займається організацією заходів і на цій підставі отримали посвідку на проживання", - заявив журналістам у Києві Антон Родненков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі заявили про формування опозиційних загонів самооборони

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не планируют просить убежище в Украине, у них есть вид на жительство - Цензор.НЕТ 274
показати весь коментар
08.09.2020 23:15
+6
Но вы же это зеленое говно под порошком выбрали. Чего теперь не нравится? Смачного

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов не планують просити політичного притулку в Україні, у них є посвідки на проживання - Цензор.НЕТ 2764
показати весь коментар
08.09.2020 23:34
+4
Вот так потихоньку ФСБешные консервы втягивают Украину в белорусский кризис.
показати весь коментар
08.09.2020 23:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот так потихоньку ФСБешные консервы втягивают Украину в белорусский кризис.
показати весь коментар
08.09.2020 23:09 Відповісти
Який ти вніматєльний і осторожний.
За яких фсб консерв будеш голосувать?
За Бойко-Медведчука, чи за Шарія?
показати весь коментар
08.09.2020 23:19 Відповісти
У нас с тобой разные вкусы. Твои любимчики мне не подходят. Я и голосовал и буду голосовать за одного

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов не планують просити політичного притулку в Україні, у них є посвідки на проживання - Цензор.НЕТ 3191
показати весь коментар
08.09.2020 23:27 Відповісти
Сколько можно Свыню постить? Это прошлое, надо жить будущим!
показати весь коментар
08.09.2020 23:29 Відповісти
Я и думаю о будущем.
показати весь коментар
08.09.2020 23:32 Відповісти
хм... вот ты чем с шакалом-прилипалом занимались 5 лет. Думали о своём будущем. А про Украину, только как средство наживы думали. Классика оговорки по Фрейду.
показати весь коментар
09.09.2020 01:02 Відповісти
Свои влажные фантазии оставь при себе, упоротое. Они здесь никого не интересуют..
показати весь коментар
09.09.2020 01:12 Відповісти
К сожалению у меня констатация факта а не фантазия как ты выразился.
показати весь коментар
09.09.2020 02:05 Відповісти
У тебя констатация факта твоего диагноза. Отсутствия мозгов, как таковых.
показати весь коментар
09.09.2020 02:10 Відповісти
ты идиот петькин.
показати весь коментар
09.09.2020 11:58 Відповісти
У петиков голова повернута назад. Врожденное, не лечится.
показати весь коментар
08.09.2020 23:47 Відповісти
Твою фотку тут еще не выставляли. Возмущение фейковое.
показати весь коментар
08.09.2020 23:54 Відповісти
Или пианиста - виртуоза?
показати весь коментар
09.09.2020 07:28 Відповісти
Это тот же БНФ-2, который всем паровозом свалил в Штаты, осел в ресторанах Манхэттена, отъел ребы и по сей день стенают оттуда о горькой участи белорусского народа. Свалит и получить статус обиженного- это и была конечная цель этих холеных проплаченных мальчиков из разных НПО типа Сороса
показати весь коментар
08.09.2020 23:11 Відповісти
Революционеры сраные аля комнатный Геракл
показати весь коментар
08.09.2020 23:14 Відповісти
Они не сраные, а служивые. Хотя одно другому не мешает.
показати весь коментар
08.09.2020 23:19 Відповісти
Я пробував відшукати їхні біографії в інтернеті - у мене нічого не вийшло. Знайшов щось про Родненкова (чи "родненкова"), але єдиний сайт не відкрився.
показати весь коментар
08.09.2020 23:26 Відповісти
Они мне шибко напоминают Сирьожу Лещенка.
показати весь коментар
08.09.2020 23:31 Відповісти
З Лещенком зрозуміло, його приналежність легко відстежується по його діяльності. А от за цю двійку - цікаво. Немає даних, хоча це ДУЖЕ дивно для публічних політиків.
показати весь коментар
08.09.2020 23:34 Відповісти
Посмотри на этих самодовольных "революциоеров". Они шибко похожи на переживающих за страну и судьбы людей? Или ты реально веришь, что они ,реально не смогли исчезнуть в небытие у Луки, если бы представляли для него какую-то опасность?
показати весь коментар
08.09.2020 23:42 Відповісти
Логіка в цьому є.
показати весь коментар
08.09.2020 23:47 Відповісти
Пацана нашего Гриба еще помнишь? Так от него вообще никакой опасности для Луки не было. Или чеченцев и т.д.
показати весь коментар
08.09.2020 23:56 Відповісти
Ето Лука у Парашенка научился вышвыривать неугодных своих граждан через границу?
показати весь коментар
08.09.2020 23:14 Відповісти
Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не планируют просить убежище в Украине, у них есть вид на жительство - Цензор.НЕТ 274
показати весь коментар
08.09.2020 23:15 Відповісти
надоел ты со своим порошком. сколько можно писать про это говно?
показати весь коментар
08.09.2020 23:29 Відповісти
Но вы же это зеленое говно под порошком выбрали. Чего теперь не нравится? Смачного

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов не планують просити політичного притулку в Україні, у них є посвідки на проживання - Цензор.НЕТ 2764
показати весь коментар
08.09.2020 23:34 Відповісти
Как КАЛОрта то от Порошенко поносит.
показати весь коментар
08.09.2020 23:56 Відповісти
Нужно срочно закрывать границы с РБ, ну и кацапами это как само-собой должно быть понятно почему - да потому что скоро попрут к нам такой сброд с этих околиц недоимперии - что мы окуеем...
показати весь коментар
08.09.2020 23:16 Відповісти
Попруть бендерівці мабуть, чого вам боятися))
показати весь коментар
09.09.2020 00:13 Відповісти
Их Лука Мудищев, как использованные Гордоны выкинул из страны, а они сидят и лыбятся, как параши... Борцуны, мля...
показати весь коментар
08.09.2020 23:17 Відповісти
Рвати паспорт власної країни - сумнівний хід з точки зору інформаційної/ідеологічної війни.
показати весь коментар
08.09.2020 23:17 Відповісти
Вона не захотіла грати роль у сценарї написаному їй Лукашенком і ФСБ.
показати весь коментар
08.09.2020 23:21 Відповісти
Вони це використають проти опозиції так чи інакше.
показати весь коментар
08.09.2020 23:23 Відповісти
Резвие какие... аппазіціонєри.. всьо то у ніх єсть
показати весь коментар
08.09.2020 23:18 Відповісти
Кроме яиц
показати весь коментар
08.09.2020 23:21 Відповісти
Звичайно, що не планують, навіщо їм Україна. Вони запросять у США чи Німеччини.
показати весь коментар
08.09.2020 23:22 Відповісти
З такими опозиціонерами Лука Мудіщев ще 26 років буде рулити в Білорусі...
показати весь коментар
08.09.2020 23:25 Відповісти
Два весёлых и находчивых арлекина.
показати весь коментар
08.09.2020 23:25 Відповісти
Між іншим, такими способами kgb луки радикалізує опозицію. У всяк випадку, ічинок Колесникової - нехай маленький, але акт радикалізму.
показати весь коментар
08.09.2020 23:33 Відповісти
Так вот откуда ветер дует...
показати весь коментар
08.09.2020 23:38 Відповісти
Стільки російськомовних, диванних, герой-революціонерів, соціопатів в коментарях, що враження наче в Росії живу.
показати весь коментар
09.09.2020 00:22 Відповісти
Ну і пики........... фу-у...
показати весь коментар
09.09.2020 04:43 Відповісти
Получи, фашист гранату- свежие патриоты приехали, наем, Лещенко, Притула, Левченко, бекешкина
Навчати нас родину любить.
показати весь коментар
09.09.2020 07:59 Відповісти
Понадавали виды на жительство и гражданство всякому шоблу!!
показати весь коментар
09.09.2020 13:38 Відповісти
"Мы являемся волонтерами одной некоммерческой организации, которая занимается организацией мероприятий" Даже примерно понимаю кто ее финансирует) И вид на жительство. Все подготовлено давно, грандиозный спектакль. Все потом станет понятно, но будет уже поздно. К тому времени все будет отыграно как по нотам. Топорно, по грушному... но работает. Тем более с нашими клоунами при власти. Просто подарок для кремлядей.
показати весь коментар
09.09.2020 13:43 Відповісти
 
 