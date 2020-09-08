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ДТП (4442) Мінінфраструктури (2060) Криклій (548)

Мета Мінінфраструктури - до 2024 року знизити на 30% аварійність на дорогах, - Криклій

Мета Мінінфраструктури - до 2024 року знизити на 30% аварійність на дорогах, - Криклій

Міністерство інфраструктури України планує зниження аварійності на українських дорогах щонайменше на 30% до 2024 року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Наш головний пріоритет – це безпека на дорогах. Рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП в Україні є неприпустимо високим. За підрахунками Світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються в майже 70 млрд грн на рік. Це приблизно 2% ВВП. Я впевнений, що всі ми граємо за одну команду і спільними зусиллями зможемо досягти мети. Вона проста - зниження рівня смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року", - зазначив очільник Міністерства.

За словами Криклія, це дозволить вберегти понад 1000 людських життів щороку.

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Міністр також додав, що чинна програма безпеки руху, фінансування якої у 2020-му становить 3,2 млрд грн, потребує якісно нового бачення та вдосконалення. "Ми вже провели закупівлі на 87%, і це при тому, що минулого року рівень виконання програми безпеки руху ледь досягав 40%. Наразі ж ми визначили 100 % виконання програми як головне завдання для наших установ. Але разом з цим ми маємо вдосконалювати та створювати нові ефективні механізми підвищення безпеки на наших дорогах", - підкреслив чиновник.

Група експертів при Міністерстві інфраструктури вже розробила стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, що складається з:

- цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;
- розбудови сучасної інфраструктури безпеки;
- створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;
- довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.
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Топ коментарі
+2
Лісапєт нє апасєн, а прєкрасєн. Саме завдяки лісапєту ви обрали преЗЕдентом міфічного персонажа Галабаротька. Насолоджуйтесь виставою так, наче це остання вистава у вашому житті.
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08.09.2020 23:33
+2
Я й хожу, а по дорозі даю копняків зебілам та зебілочкам. Та бажаю їм зубожіння та усіляких негараздів. 🥳
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09.09.2020 01:09
+1
Нефік дєлать!!
Пєшєход і лісапєт..
Нєєє, лісапєт апасєн-усєх на самокат!!
🤑
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08.09.2020 23:25
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Нефік дєлать!!
Пєшєход і лісапєт..
Нєєє, лісапєт апасєн-усєх на самокат!!
🤑
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08.09.2020 23:25 Відповісти
Лісапєт нє апасєн, а прєкрасєн. Саме завдяки лісапєту ви обрали преЗЕдентом міфічного персонажа Галабаротька. Насолоджуйтесь виставою так, наче це остання вистава у вашому житті.
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08.09.2020 23:33 Відповісти
А Ви знову з мітли впали і голової вдарилися??
Це не Ваше і мітла і лісапет..
Ходти навчитеся..
😇
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08.09.2020 23:46 Відповісти
Я й хожу, а по дорозі даю копняків зебілам та зебілочкам. Та бажаю їм зубожіння та усіляких негараздів. 🥳
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09.09.2020 01:09 Відповісти
Тюю..А що, ніхто швидку психіатричну допомогу не визиває??
Та про що це Я?!
Напевно, Ви якась містечкова полу розумна??
Оффігеннннний імідж!!
🤣🤣🤣
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09.09.2020 01:15 Відповісти
Адійот, то була фігура рєчі. Це як ти про метлу казав, так і я про копняка. Краще розкажи, чим тобі так апасєн лісапєт? Хто тебе у дитинстві їм так налякав? Чи це сталося з тобою під час перегляду Слуга наріда?
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09.09.2020 01:24 Відповісти
А рецепт уже готов и никаких затрат: подавать статистику каждый день как про великое перемирие зебобиков
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08.09.2020 23:29 Відповісти
А шо євробляхєри з цього приводу кажуть?
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08.09.2020 23:30 Відповісти
А где они всё давно уже изменилось и не март месяц , машина с еврономерами либо в официале и растаможена ,либо на разборку
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08.09.2020 23:34 Відповісти
катаються, хоч і не багато
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09.09.2020 02:04 Відповісти
Верните ограничение скорости до отметки 60 как было раннее , а таких как Зайцева и прочих мажоров просто сажайте на долго и отбирайте права навсегда
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08.09.2020 23:31 Відповісти
Пожиттєве позбавлення водійських прав за один день вирішило би проблему пяничок за кермом.
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08.09.2020 23:36 Відповісти
Вы для начала на новом асфальте разметку нарисуйте , мудаки . А то в ночное время суток за городом на встречку люди лоб в лоб вылетают .
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08.09.2020 23:34 Відповісти
Бу га га ..начните с ремонта дорог .в донецкой и харьковских областях без комплекта подвески в багажнике выежать рискованно
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08.09.2020 23:40 Відповісти
Ограничить скорость до 10, светофоры поставить не через 50 метров, а через 5, лежачих полицейских через метр, камер побольше и цену на бензин и парковку в 20 раз поднять. Зае уже со своими идиотскими выдумками.
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09.09.2020 01:46 Відповісти
Якраз, де найгладкіша поверхня асфальту, молодики на мотоциклах розганяються до може й 200 (увечері тільки й чути рев і кількаразове переключання передач одне за одним). Один вже доїздився - розбився вщент об зупинку. Думаю: може ж дійде іншим? - Ага, буквально наступного вечора чути знову. Питання до батьків: чи ви настільки дурні? Чи ви дійсно бажаєте смерті своїм дітям, коли купуєте швидкісні машини, а розуму в голови не вклали?
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09.09.2020 02:12 Відповісти
Больше обещаний, хороших и разных.
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09.09.2020 09:55 Відповісти
Так закрийте їх, зупинить зовсім рух транспорту і буде 100%. Стояча машина НП не приносить!
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09.09.2020 09:57 Відповісти
Безопасность на дорогах.
Осталось сделать Дороги!
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09.09.2020 12:57 Відповісти
 
 