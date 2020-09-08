Мета Мінінфраструктури - до 2024 року знизити на 30% аварійність на дорогах, - Криклій

Міністерство інфраструктури України планує зниження аварійності на українських дорогах щонайменше на 30% до 2024 року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.



"Наш головний пріоритет – це безпека на дорогах. Рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП в Україні є неприпустимо високим. За підрахунками Світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються в майже 70 млрд грн на рік. Це приблизно 2% ВВП. Я впевнений, що всі ми граємо за одну команду і спільними зусиллями зможемо досягти мети. Вона проста - зниження рівня смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року", - зазначив очільник Міністерства.



За словами Криклія, це дозволить вберегти понад 1000 людських життів щороку.

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Міністр також додав, що чинна програма безпеки руху, фінансування якої у 2020-му становить 3,2 млрд грн, потребує якісно нового бачення та вдосконалення. "Ми вже провели закупівлі на 87%, і це при тому, що минулого року рівень виконання програми безпеки руху ледь досягав 40%. Наразі ж ми визначили 100 % виконання програми як головне завдання для наших установ. Але разом з цим ми маємо вдосконалювати та створювати нові ефективні механізми підвищення безпеки на наших дорогах", - підкреслив чиновник.

Група експертів при Міністерстві інфраструктури вже розробила стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, що складається з:



- цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;

- розбудови сучасної інфраструктури безпеки;

- створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;

- довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.



