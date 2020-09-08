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Новини Оборона
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оборона (4687) Забродський (65) Держоборонзамовлення (62)

На оборону не видано жодної держгарантії, ракетні програми не фінансуються, затягується підписання контрактів, - Забродський про сферу нацбезпеки

На оборону не видано жодної держгарантії, ракетні програми не фінансуються, затягується підписання контрактів, - Забродський про сферу нацбезпеки

Народний депутат України Михайло Забродський висловився щодо результатів діяльності влади у сфері національної безпеки та оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Забродський зазначив: "Прийшла осінь і, вже традиційно, пора говорити про звіт діючою владної команди за рік діяльності і плани на рік наступний. Сфера національної безпеки і оборони нашої країни не є виключенням з цієї цілком логічної планувально-звітньої моделі, яку світ використовує сотні років.

Особливість полягає лише в тому, що звітувати вітчизняному оборонному відомству необхідно по конкретним напрямкам. Заяви і заклики загального змісту вже важко сприймаються. А питання минулого року не тільки залишаються, їх перелік нестримно поповнюється. Спробуємо розібратися. Мова – про виконання ДОЗу (Держоборонзамовлення) за 2020 рік!
З чим оборонне відомство підходить до кінця року? Перелік сумних "здобутків" занадто невтішний. Варто зупинитися на деяких із них…"

Нардеп продовжив: "По-перше, це зрив надання державних гарантій під виконання ДОЗ поточного року. Станом на 1 вересня 2020 року, згідно відкритого реєстру Міністерства фінансів України, жодної державної гарантії у цьому році не видано! Саботаж надання державних гарантій відбувається навіть всупереч Указу Президента України!

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По-друге, відмова від фінансування ракетних програм. "Нептун" - з помпою прийнято на озброєння, але досі не передбачено закупівлю! Керівництво Міноборони на початку року не включило "Нептун" до ДОЗ-2020 та обіцяло, що одразу за результатами державних випробувань буде підписано контракт як мінімум на дивізіон. Вже вересень, випробування завершені ще в липні – а в ДОЗі комплексу "Нептун" досі не має!"

"По-третє, свідоме затягування підписання та фінансування державних контрактів за позиціями, що вже є в ДОЗ за 2020 рік. Це контракти на легкий ПТРК "Корсар", 152 мм артилерійські постріли для Д-20, бойові машини піхоти БМП-2, крупнокаліберні снайперські гвинтівки Barrett і це – далеко не повний перелік!...Можна стверджувати про свідоме затягування керівництвом Міністерства оборони України процесу укладання державних контрактів з уповноваженими суб’єктами господарювання.

По-четверте, відмова від фінансування стратегічних програм. Пам’ятаєте про проблеми, які ми обговорювали на початку року? Так, це 155 мм самохідні артилерійські установки "Богдана" і боєприпаси до них. У 2019-ому році випробування системи все ж таки були зупинені, МОУ вирішило, що "Богдани" ЗС України не потрібні", - підкреслив Забродський.

"Ось так все не просто із звітом, значно складніше ніж ностальгічно повертати до форми одягу військовослужбовців імперські золоті погони і змінювати колір нашивок із прізвищами!
В наступних дописах ми детальніше розглянемо ситуацію по кожній із позицій виконання ДОЗу за 2020 рік. І, питання для оборонного міністерства будуть зовсім не комплементарними", - резюмував нардеп.
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Топ коментарі
+36
Бред. Ракеты защищают от массированного вторжения.
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08.09.2020 23:34
+33
На оборону не видано жодної держгарантії, ракетні програми не фінансуються, затягується підписання контрактів, - Забродський про сферу нацбезпеки - Цензор.НЕТ 8569
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08.09.2020 23:59
+32
На оборону не выдано ни одной госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности - Цензор.НЕТ 2452
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08.09.2020 23:36
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Почему спамится мой комментарий о том, что Николаевский бронетанковый завод досрочно выполнил заказ укроборонпрома на 50 машин ? Так понимаю, что это никому не нравится? Во что вы все превратились? Чем вы лучше наших врагов на нарашке?
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09.09.2020 09:12 Відповісти
Простоталонный образец "патриота" в представлении зебилов.
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09.09.2020 11:05 Відповісти
Зєля вкрав з фонду ковіда 35 млрд. гр.(!!!!) і будує на них дороги. Схоже, що він це робить для пуйла, бо вже вирішив злити йому Україну.
Зєлю геть. Дострокові. Голосуємо за Забродського.
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09.09.2020 07:44 Відповісти
Ваня я тебя что юля бросила что ты тыкаешься как теленок? то "за Зеркаль" то "за Забродского". ей богу как кутенок на улице
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09.09.2020 07:53 Відповісти
Єдине, що мені у Забродському не подобається, що він зв'язавсь з такою мародерською мерзотою, як Порошенко. Зеркаль, доречі, теж в пулі Пєці.
Але заради порятунку України погоджусь переступити через власну нудоту.
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09.09.2020 07:59 Відповісти
Ваня, а чего не Юля? почему ты ищешь на стороне спасителя?
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09.09.2020 08:01 Відповісти
Ти, для початку визнай, що ТИ ВИНЕН у тому, що зараз коїться в Україні. Бо це ТИ привів цю гидоту до влади.
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09.09.2020 08:02 Відповісти
зе!лёная шелупонь привела к власти предателя и врага, и теперь делает комуто одолжения, переступает через чтото там, что у него на месте разума и совести осталось...
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09.09.2020 08:35 Відповісти
Ще трохи продажні, мародерські тролі російського шпигуна Порошенка будуть так смердіти, я зміню власну думку і буду катигорично вимагати у влади відправити Пєцю на довічне з конфіскацією і розслідування фінансування ним діяльності його ботоферми.
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09.09.2020 08:53 Відповісти
ты до сих пор не понял. твоя думка - 0 и никого не интересует, малоросский зе!леный анонимус
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09.09.2020 09:00 Відповісти
Я - реальний і справжній. А ти - фантом, який публікується тільки за гроші російського шпигуна Порошенка. Тому моя думка хоч щось, але важить, а твоя думка тільки смердить, бо твоєї думки нема, є тільки методичка
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09.09.2020 09:10 Відповісти
Я, я.... Ты смешОн в своих жалких потугах казаться чемто кроме пустого, бессмысленного анОнимуса, бот. Танюхе привет предавай, всего ей плохого
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09.09.2020 09:54 Відповісти
Ванья, ТИ привів до влади посіпак ЗЛОЧИНЦІВ.
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09.09.2020 15:58 Відповісти
Хвалю тебе за послідовність--"Порошенко шпигун",тому з певністю стверджую----тебе ніяка лікарня не вилікує,бо ти кончений придурок і одна борозда в твоїх мізгах вже і та заросла.
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09.09.2020 09:12 Відповісти
Ванья, це ТИ його притяг до влади. Це ТИ працював на його користь на виборах.
То їж тепер поки не репнеш і тихенько-тихенько, бо
ТИ ОТРИМАВ ТОГО КЕРІВНИКА НА КОРИСТЬ ЯКОГО ПРАЦЮВАВ
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09.09.2020 08:01 Відповісти
Російського шпигуна Порошенка - на довічне з конфіскацією!!!
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09.09.2020 09:11 Відповісти
Неси документи - посміємось.
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09.09.2020 15:56 Відповісти
Кремлівського бота Суліму на довічне лікування з клізмою.
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09.09.2020 23:20 Відповісти
Ну хорошо, Забродский. Констатация факта. Дальше шо? Почему нет плана выхода из данной ситуации? Или так и будем Ослу пальчиком грозить? Может, пора за ноги выволочь эту падаль и ОПы?
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09.09.2020 08:22 Відповісти
Похоже вариантов что делать не так то и много
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09.09.2020 08:30 Відповісти
Дык таварищ Путен приказал
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09.09.2020 08:23 Відповісти
Михаил, все уже совершенно определённо поняли, что зе!лёная наволоч - рашистский диверсант. Что дальше делать?
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09.09.2020 08:29 Відповісти
Разве срыв всего этого во время войны это не предательство и не измена? Почемы мы просто сидим и смотрим? Что ещё нужно сделать, чего не сделано, патроны с оружием у бойцов забрать? Михаил, кончайте намеки и предупреждения, вещи нужно называть своими именами: ЭТО ИЗМЕНА ИЛИ НЕТ? ЗЕ!ЛЯ ПРЕДАТЕЛЬ И ВРАГ ИЛИ НЕТ?
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09.09.2020 08:40 Відповісти
Дык война с Московией в голове клоуна прекратилась в тот момент, как его выбрали президентом. Это Порошенко был президентом войны. А он-президент мира, ну почти голубь мира.
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09.09.2020 08:53 Відповісти
Просто в МО не проработана безопасная схема откатов, дело не в политике, а в коррупции!
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09.09.2020 08:57 Відповісти
В МО все схемы давно и надежно отработаны. Просто сейчас главная задача максимально ослабить армию.
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09.09.2020 10:47 Відповісти
Воруют по чёрному,батенька.Все лоббируют свои интересы.Вот и Забродский интересы Украины оставил на последнем месте.В Раде есть военные комитеты,туда надо и обращаться.А так информирование врага получается.
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09.09.2020 09:03 Відповісти
Тоже мне новость - в руководстве страны и МО собрались одни предатели и коррупционеры.
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09.09.2020 10:44 Відповісти
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия. По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты. https://timeze2019.blogspot.com/
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09.09.2020 13:07 Відповісти
Пока зеленский будет стоять на четвереньках перед путиным , до тех пор наши доблестные ВСУ ничего не получат!!!
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09.09.2020 14:06 Відповісти
при Зеленском вернулись бывшие рыги и ставленики кремля. Идет ослабление Армии.

предупреждали что с назначением Министра Обороны - Тарана...все будет только хуже. Саботаж и специально ослабляют Армию. Тарана в ОТСТАВКУ! пес кремлевский.
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10.09.2020 02:19 Відповісти
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