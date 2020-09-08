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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14081) Міністерство з питань окупованих територій (450) вода (1168)

Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ

Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ

У Криму достатньо питної води для громадян, а подача води Північнокримським каналом на півострів буде відновлена лише після повної деокупації АРК.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це штучна проблема, створена окупантом на півострові. Ми спілкуємося як з громадянами, так і з неурядовими організаціями, ми спілкуємося також з фахівцями і науковцями, які досліджують проблематику води. І я схильний їм довіряти. За їх словами, тих обсягів води, які на сьогодні доступні в Криму, достатньо для забезпечення потреб у питній воді для громадян, які перебувають на окупованій території", - сказав чиновник.

Читайте також: Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Яременко підкреслив, що позиція міністерства полягає в тому, що Північнокримським каналом вода на півострів потрапить лише після повної деокупації АР Крим.

Нагадаємо, з 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. 
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Топ коментарі
+22
Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5255
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09.09.2020 00:11
+11
сушеные морячки не воняют))
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09.09.2020 00:02
+10
Утром деоккупация - вечером вода.... 😏
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08.09.2020 23:51
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Предвыборная политическая гречка.
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08.09.2020 23:42 Відповісти
Совет крымчанам: Пейте, дети, молоко, будет рожа - я буею...
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08.09.2020 23:45 Відповісти
Походу крымское молоко тоже фсьо. Оказалось, чтобы корова давала молоко ее кроме того что доить нужно еще и кормить, и поить. Вот с последними двумя составляющими как оказалось сейчас в Крыму очень туго. Посему, завозят с кацапии белую жидкость неизвестного состава аля продукт аналогичный молочному.
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09.09.2020 00:11 Відповісти
малазийское сухое молоко. Из него еще и сыр со сметаной бодяжат(с эмульгаторами)
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09.09.2020 03:34 Відповісти
Так хай звикають до РОСІЇ... Вони ж туди перлися, з палаючими очима... Я в 2008 році був на зустрічі випускників, у Підмосков"ї. Ну, і говорив з товаришем, котрий залишився служить в Росії (сам - з Озерного, з Житомирщини). Сказав, що люблю домашнє молоко і мені молочник постачає тричі в тиждень молоко свіже, сметану і сир... А він мені: "Ой... Тобі добре... А ми в Москві вже забули, що це таке... все "порошкове" - молоко, сири, сметана... А я, навіть коли до матері приїжджаю, вже не можу молоко пить від корови - шлунок не сприймає...". А що ж тоді казать про решту Росії, якщо в Москві, ще в 2008, таке було?...
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09.09.2020 06:56 Відповісти
"Пуская пьют мочу" - Г. Москальhttp://m.copyright.ru/app/--%C2%A9-copyright/8177299/32/ ©
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08.09.2020 23:50 Відповісти
Ссіть ріпу ріпоїди фуйловські.
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09.09.2020 06:11 Відповісти
Лучше никто не скажет. Золотые слова
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09.09.2020 10:11 Відповісти
Это так.ведь Крым омывается водами черного и азовского моря.а на севере есть озеро сиваш и возле него оранжевое озеро содового завода.так шо крым если чо может и биндеровцам воду экспортировать.......из следующей методички любезно с3.14зженой украинским дрг
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08.09.2020 23:51 Відповісти
Утром деоккупация - вечером вода.... 😏
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08.09.2020 23:51 Відповісти
нееее не так де-оккупация вообще + репарации и + контрибуции + всемирное покаяние и прошение и прощении..... а уж потом 2 года на восстановление Северо Крымского каналу, а иначе никаки быстрее не выйдет за годы оккупации канал уничтожен кое где его надо практически заново перестроить... а уж потом для тех кто останется и доживет водичка.... по все украинским тарифам + 100% наценки за жлобство.... скупой и наглый платит дважды... кстати тема воды... сыграла наверное шутку с Путиным в его проекте Новороссия.. особенно хотелось Путину захватить Одессу... мечта карлика город порт город морская гавань и база и наконец то мечта Путина воссоединение единым коридором с ПМР.. только вот..ВОДА наверное ему напомнили что и как Одесса была без воды 41 км водогона с Днестра взорвать и уничтожить не сложно.. возвести можно но если еще станцию Днестр которая водозабором занимается гахнуть.. то все приплыли 1 млн город не проживет без воды и неделю.. так что сложности с водо-обеспечение специфика так сказать возможно являются сдерживающим фактором для авантюр и ситуаций как в Крыму и на части Донбасса на ОРЛДО тема воды кстати также присуствует не так остро но она имеется также...
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09.09.2020 08:09 Відповісти
да? И откуда теперь мы им возьмем воду?
Ничто ниоткула не берется, а переходит из одного вида в другой.
Так и с водой для Крыма случилось. Вода никуда не делась, она используется другими районами Украины, в явном или не явном виде.Скжем в Херсонской области начали выращивать рис, который ранее выращивался в Крыму. Теперь если подать воду в Крым - обанкротим фермерские хозяйства Херсонской области? Проблему воды в Крым, теперь прийдется решать не так как в 54г. прошлого века.
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09.09.2020 10:27 Відповісти
Дайош Марячка танцууующего!!
Или уже завонялси??
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08.09.2020 23:59 Відповісти
сушеные морячки не воняют))
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09.09.2020 00:02 Відповісти
где-то читал, шо уже кони двинул, не знаю, правда ли!
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09.09.2020 09:53 Відповісти
Запускай Марячка танцююющого!!
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09.09.2020 00:00 Відповісти
Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5255
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09.09.2020 00:11 Відповісти
Здох вже давно від зневоднення
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09.09.2020 07:41 Відповісти
Зачем они постоянно об этом говорят? Разве русня просит у них воды?
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09.09.2020 00:00 Відповісти
У них нет. Но при любом удобном случае на международных политических и информационных площадках заявляет, что Украина в Крыму устроила экоцид с водой и что обязана поставлять туда воду. Вон и недавно кажись случай был с кацапскими пропагандонами, которые переврали слова какой-то ответственной дамы из ООН кажись. Не помню точно. Искать лениво. Посему периодически реагировать нужно.
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09.09.2020 00:18 Відповісти
в 1954 брали без воды? Без воды....!!! А в 2014 хотели отжать с водой.....?
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09.09.2020 09:13 Відповісти
а кто мешает Украине заявлять тоже самое, оккупанты ведь забирают воду у местного населения
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09.09.2020 09:55 Відповісти
Води..Туди-сюди..
Так їм і роблють..
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09.09.2020 00:19 Відповісти
Не просит. Требует. Поклонская даже вон кляузу в ООН писала, правда осталась обиженной ответом.
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09.09.2020 01:25 Відповісти
Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3940
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09.09.2020 00:01 Відповісти
Одне відро води - за кожного вбитого окупанта!
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09.09.2020 00:10 Відповісти
Воду еще надо заработать. А выпивают ее, оккупировавшие Крым военные рашисты и понаехи из мордора. В один только Симферополь десантировалось около 100 000 русозверья. Поголовье скота рекомиендуется прореживать.
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09.09.2020 00:14 Відповісти
Хто б тим Фоміним-Сивохам, та й Зє, прочитав би нарешті оцей Документ:


«Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.»
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09.09.2020 00:17 Відповісти
В статье собственно практически то же самое сказано. Воду в Крым Украина подаст только после деоккупации.
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09.09.2020 00:20 Відповісти
Пусть Путин строит атомную опреснительную станцию, если пупок не развяжется...
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09.09.2020 00:21 Відповісти
При совке начали строить..
Вже розвалилося..
🤑
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09.09.2020 00:25 Відповісти
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
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09.09.2020 00:23 Відповісти
А зачем вообще оправдываться? Кто территорию оккупировал - тот ее и кормит, и поит!
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09.09.2020 00:57 Відповісти
А шо в чернай море мало вады.
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09.09.2020 01:08 Відповісти

Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 6049
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09.09.2020 02:38 Відповісти
В общем сельскому хозяйству Крыма жопа да и в промышленности постоянно нужен водный ресурс.
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09.09.2020 03:27 Відповісти
Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!
Отдыхаем - воду пьем,
Заседаем - воду льем,
И выходит - без воды
И ни туды, и ни сюды!
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы,
Даже мухи без воды
И ни туды, и ни сюды!
Горе - надо утопить,
Радость - надо размочить,
В каждом деле без воды
И ни туды, и ни сюды!
Ни побриться, ни попить,
Ни помыться, ни поплыть,
Человеку без воды
И ни туды и ни сюды!
Нет, товарищи, не зря
Есть и реки, и моря,
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!(с) Волга - Волга
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09.09.2020 06:23 Відповісти
Иногда просыпаешься утром, в симферопольской квартире, хочется подумать о чём-то возвышенном и прекрасном… Но с постели поднимает крик жены:
-Вствай!... Вода пошла!!!... Набери все бутыли и кастрюлю сорокалитровую, зелёную!...
Набираешь и думаешь - скоро будет так, что в Крыму мужчины, приглашая женщину к себе домой, будут предлагать ей не бокал вина или чай с тортиком, а душ или ванную…
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09.09.2020 06:59 Відповісти
Странное заявление минВОД ...Создали министерство - ни пашут ни сеют и зарплаты наверно там не 5 тыщ грн
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09.09.2020 07:01 Відповісти
Украину ВООБЩЕ не должен интересовать вопрос воды на окупированой територии. Это проблемы окупанта. Более того окупант десятки лет знал КАК поступает вода в Крым. Что мешало руцьке свинья построить опреснительные заводы? Они же такие "умные" (по задорнову) - что же не построили. "Дорага" - не хер было ЧУЖОЕ воровать.
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09.09.2020 07:45 Відповісти
Чому нас мають турбувати чужі проблеми? Тим більше ворога і зрадників. Ви ж цього бажали кримські щурі?
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09.09.2020 08:29 Відповісти
Жителям оккупированных Россией Крыма и Севастополя воды для бытовых нужд хватит в полном объеме Для ликвидации создавшегося дефицита в ситуации созданной самой РФ нужно 1) вернуть обратно граждан РФ переселившихся и переселенных из глубинных областей РФ в Крым начиная с 2014 года по разным подсчетам это 350-600 тысяч человек.2) Закрыть военные базы или полностью или до уровня 2013 года, выведя введенные в этот регион российские войска, как минимум до их численности на 2013 год. Остановить два предприятия с большим потреблением воды ( и экологически опасными) это завод Титан и содовый. Этого будет вполне достаточно что бы на данный момент решить вопрос по воде в полном объеме. Кроме этого для решения на перспективу ( так как Крым они в принципе не собираются возвращать Украине, по их словам),1) нужно обеспечить подвоз по жд воду с материка 2) не строить Северный поток 2, южный поток , Силу Сибири и т.д. А строить водоводы большого диаметра из Кубани в Крым 3) устанавливать водоопреснительные установки ( технологии опробованные в ряде стран мира).. Да для всего этого нужны деньги, поэтому можно либо уменьшить на треть военный бюджет, либо потрясти карманных олигархов ( включая ближайшее окружение Пу) ну и в связи со всенародной радостью по поводу возвращения Крыма в "родную гавань" ввести 10% налог со всех граждан РФ ( так называемую " десятину") на все виды доходов на обеспечение Крыма водой ( можно назвать этот налог "водяным", " крымским", " скрепоностным") И последний вариант вернуть Крым Украине. ( хотя возможен еще вариант большой войны за Херсонскую обл, но это уже совсем другая история) Оккупант ответственен за оккупированную территорию, и попытки надавить на Украину через международные организации беспочвенны. Хотя наша капитуляционная власть может нам втюхивать именно этот вариант. Но тут "красная линия" если что нужно посылать куда подальше и власть и международные продажные организации.
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09.09.2020 09:24 Відповісти
западные опреснительные технологии под санкциями, их никто не продаст
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09.09.2020 10:02 Відповісти
Пуская не придумывают "ракеты с непредсказуемой траекторией" а занимаются водоопреснителями с "космическими технологиями" импортозамещения. Хотя в принципе что бы они не делали у них получается либо " калашников", либо " новичок", либо " обнуление"
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09.09.2020 10:38 Відповісти
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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09.09.2020 10:07 Відповісти
Держагентство водних ресурсів ООН, Україна належить до країн,дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катастрофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні вже змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що вже скоро 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання пустелею - говорить Ромащенко.
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обов'язково треба поїти але не водою а киплячою смолою.
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09.09.2020 09:34 Відповісти
Вода - это новая нефть
В связи с постоянно растущим спросом пресная вода постепенно превращается в стратегический ресурс.
Мировые запасы нефти скоро иссякнут, уровень моря поднимется и затопит прибрежные районы, а пресная вода станет настолько ценным ресурсом, что даже цена на нефть в сравнении покажется невысокой.
Грядущий глобальный водяной кризис действительно не сулит ничего хорошего: по оценке экспертов ООН, к 2030 году примерно половина населения планеты будет страдать от нехватки пресной воды
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09.09.2020 11:37 Відповісти
Так что Украине надо беречь свою воду как зеницу ока , как говорится.
И даже за хорошие деньги не спешить продавть этот ценный ресурс кому- либо!
Чистая вода перестает быть чем-то естественным даже для тех стран, где серьезных проблем с экологией и засухой никогда не было.
Развитие промышленности и увеличение численности людей на планете приведет к тому, что В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА СТАНЕТ НОВЫМ ЗОЛОТОМ.
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09.09.2020 11:49 Відповісти
Крымчане заболев имперской заразой сами отказались от воды, а без воды у них будущего нет.
Но теперь это уже их проблема.
Я хочу, чтоб у моих детей и внуков не было такой проблемы, а поэтому считаю, что нельзя такой жизнеобеспечивающий рксурс надо беречь буквально по капельке для своих детей и внуков.
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09.09.2020 11:57 Відповісти
 
 