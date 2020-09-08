Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ
У Криму достатньо питної води для громадян, а подача води Північнокримським каналом на півострів буде відновлена лише після повної деокупації АРК.
Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це штучна проблема, створена окупантом на півострові. Ми спілкуємося як з громадянами, так і з неурядовими організаціями, ми спілкуємося також з фахівцями і науковцями, які досліджують проблематику води. І я схильний їм довіряти. За їх словами, тих обсягів води, які на сьогодні доступні в Криму, достатньо для забезпечення потреб у питній воді для громадян, які перебувають на окупованій території", - сказав чиновник.
Яременко підкреслив, що позиція міністерства полягає в тому, що Північнокримським каналом вода на півострів потрапить лише після повної деокупації АР Крим.
Нагадаємо, з 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.
Будь ласка, зачекайте...
Ничто ниоткула не берется, а переходит из одного вида в другой.
Так и с водой для Крыма случилось. Вода никуда не делась, она используется другими районами Украины, в явном или не явном виде.Скжем в Херсонской области начали выращивать рис, который ранее выращивался в Крыму. Теперь если подать воду в Крым - обанкротим фермерские хозяйства Херсонской области? Проблему воды в Крым, теперь прийдется решать не так как в 54г. прошлого века.
Или уже завонялси??
Так їм і роблють..
«Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.»
Вже розвалилося..
🤑
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!
Отдыхаем - воду пьем,
Заседаем - воду льем,
И выходит - без воды
И ни туды, и ни сюды!
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы,
Даже мухи без воды
И ни туды, и ни сюды!
Горе - надо утопить,
Радость - надо размочить,
В каждом деле без воды
И ни туды, и ни сюды!
Ни побриться, ни попить,
Ни помыться, ни поплыть,
Человеку без воды
И ни туды и ни сюды!
Нет, товарищи, не зря
Есть и реки, и моря,
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!(с) Волга - Волга
-Вствай!... Вода пошла!!!... Набери все бутыли и кастрюлю сорокалитровую, зелёную!...
Набираешь и думаешь - скоро будет так, что в Крыму мужчины, приглашая женщину к себе домой, будут предлагать ей не бокал вина или чай с тортиком, а душ или ванную…
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обов'язково треба поїти але не водою а киплячою смолою.
В связи с постоянно растущим спросом пресная вода постепенно превращается в стратегический ресурс.
Мировые запасы нефти скоро иссякнут, уровень моря поднимется и затопит прибрежные районы, а пресная вода станет настолько ценным ресурсом, что даже цена на нефть в сравнении покажется невысокой.
Грядущий глобальный водяной кризис действительно не сулит ничего хорошего: по оценке экспертов ООН, к 2030 году примерно половина населения планеты будет страдать от нехватки пресной воды
И даже за хорошие деньги не спешить продавть этот ценный ресурс кому- либо!
Чистая вода перестает быть чем-то естественным даже для тех стран, где серьезных проблем с экологией и засухой никогда не было.
Развитие промышленности и увеличение численности людей на планете приведет к тому, что В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА СТАНЕТ НОВЫМ ЗОЛОТОМ.
Но теперь это уже их проблема.
Я хочу, чтоб у моих детей и внуков не было такой проблемы, а поэтому считаю, что нельзя такой жизнеобеспечивающий рксурс надо беречь буквально по капельке для своих детей и внуков.