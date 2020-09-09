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На Тернопільщині "швидкі" годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів, - голова ОДА

На Тернопільщині

Через зростання кількості хворих на COVID-19 в Тернопільській області карети "швидкої допомоги" годинами чекають, щоб пацієнтів взяли на лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці і написав голова облдержадміністрації Володимир Труш, який зараз хворіє на COVID-19.

"Швидкі з хворими годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів. З важкими пневмоніями приймають цілі сім'ї. Дві лікарні Тернополя вже не приймають пацієнтів і для хворих доводиться шукати місця в районах. 87 осіб померли ... Це реальна ситуація з коронавірусом в області", - написав Труш.

Він підкреслив: прикро, що органи місцевого самоврядування грають на емоціях людей і за таких умов провокують їх на пікети.

"І ніхто з керівників не зізнається, що через кілька годин після масового заходу його учасників забирають до лікарні з COVID-19. Що окремі школи не приймають дітей, тому що їх там нема кому вчити", - додає керівник області.

Також читайте: Захворюваність на COVID-19 в Україні за місяць зросла майже вдвічі, рівень госпіталізації - на 60%, - Нацслужби здоров'я

У Тернопільській області щодня реєструють близько 200 випадків COVID-19.

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Топ коментарі
+13
Тем, кто не верит в короновирус предлагаю поработать в больницах по уходу за ковидными больными и подменить медперсонал. Там таких ждут. Сделайте доброе дело.
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09.09.2020 06:33
+8
"И никто из руководителей не признается, что через несколько часов после массового мероприятия его участников забирают в больницу с COVID-19. Что отдельные школы не принимают детей, потому что их там некому учить", - добавляет руководитель области.

Пи234бол зелемойный. Ты-то как выжил? Наверное, один и остался на всю область?
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09.09.2020 00:41
+8
ну месяцами точно ))
А вообще этот бред выглядит, как последняя ужасающая страшилка и истерика от МОЗовского ворья. Зелень решила пустить в ход последний свой брехливый довод про эти скорые, ждущие часами.
А эта отчаянная истерика и явная брехня от власти просто потому, что Тернополь отказался исполнять неконституционные и преступные указы зеленской власти о переводе Тернополя в красную зону с полной остановкой жизнедеятельности всего областного центра.
Но тернополяне и дальше продолжают срать на зеленских клоунов и не слушают их.
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09.09.2020 01:31
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Пи.... как дышит скорее всего.
На Тернопольщине "скорые" часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 541
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09.09.2020 00:40 Відповісти
"И никто из руководителей не признается, что через несколько часов после массового мероприятия его участников забирают в больницу с COVID-19. Что отдельные школы не принимают детей, потому что их там некому учить", - добавляет руководитель области.

Пи234бол зелемойный. Ты-то как выжил? Наверное, один и остался на всю область?
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09.09.2020 00:41 Відповісти
Прочтите статью, он как раз и болеет сейчас ковид
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09.09.2020 06:05 Відповісти
надо взять под личный контроль
На Тернопольщине "скорые" часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 5460
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09.09.2020 00:48 Відповісти
Тут, рядом біля під'їзду , доміношники
розносять(може) цю рукоблудну зброю.. і не віримо верещать..
Близько не підходять до Мене-бояться,
поважають.. ручку не подають, щоб ногою по писку не отримать..
Краще від кулі вмерти..чим засранцем..
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09.09.2020 00:55 Відповісти
Близько не підходять, бояться? То ви кікбоксер чи місцевий божевільний? Ногою по писку - це тітушка так ******** залякувати своїх жертв.
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09.09.2020 01:59 Відповісти
В Армії вчили..
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09.09.2020 02:30 Відповісти
''87 человек умерли''

Це за весь час?
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09.09.2020 00:59 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/ternopolskaya/ З початку року.
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09.09.2020 01:04 Відповісти
І що він пропонує? Закрити все? Це ж мрія сьогоднішньої зеленої влади.
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09.09.2020 01:01 Відповісти
Нет , сначала должны все подохнуть , а потом все закрыть
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09.09.2020 01:08 Відповісти
Зелёное ворьё, меняйте методичку... Мы все умрём от вируса - это уже устарело.
И карантины уже устарели.
Уже ВОЗ устами своих представителей заявила, что жёсткий карантин никому не нужен и он не помогает в борьбе с короновирусом. И сейчас ВОЗ уже ставит в пример стратегию Швеции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в пример для других стран в долгосрочной перспективе.

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
В чём же шведская стратегия борьбы с вирусом?
1. Никакого карантина.
2. Никакой обязаловки носить маски в общественных местах.
2.Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер.
3. В качестве ограничительных мер были приняты лишь запрет массовых мероприятий, запрет посещения домов престарелых и перевод студентов на дистанционное обучение.
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09.09.2020 01:41 Відповісти
В Швеции социальные гарантии. Лучшие лекарства, больницы и.т.д. а наши за 1000 гривен и скорую не могут вызвать. А по другому хрен приедут. Лежите дома
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09.09.2020 05:56 Відповісти
Только вот почему то врачи на заработки из Швеции едут в Норвегию.

Парадокс.
И только не рассказывайте мне, что это не так.
Это именно так, ибо я знаю именн такого врача.
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09.09.2020 08:58 Відповісти
Пример не корректен. В Швеции совсем другой менталитет у людей, они всю жизнь 'держат дистанцию'. Это не Италия и не Испания с обязательными поцелуями при встрече. Про уровень медицины и качество лекарств вообще ноу коммент. Мы там и рядом не стояли
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09.09.2020 06:03 Відповісти
Щаз.
Вы это обитателям Мальме расскажите, в котором живут одни мусульмане.
"Дистанцию держат" мусульмане, ога.
ПЕШИ ИСЧО.
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09.09.2020 08:57 Відповісти
Значит всё-таки в Швеции были ограничения. В зеленой зоне даже лучше, чем в Швеции: садики работают, школы тоже, транспорт ходит. А вот там где не хотят отменять свадьбы на 500 человек- там и больницы работаю с перегрузками.
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09.09.2020 06:19 Відповісти
Там ещё и население очень набожное. Вот после всех яблочно-медовых спасов и очередная волна.
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09.09.2020 06:35 Відповісти
"В зеленой зоне даже лучше, чем в Швеции: садики работают, школы тоже, транспорт ходит."

В Швеции отменяли общественный транспорт?
Где, в каком городе?
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09.09.2020 08:59 Відповісти
Что, Швеция должна стать образцом и для Германии в борьбе с ковидом?
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09.09.2020 06:52 Відповісти
Это Бог наказывает за то что голосовали за ЗЕ и компанию ?
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09.09.2020 01:07 Відповісти
это дебилов наказывает слабоумие- недавно стаями бродили с хоругвами на крестных ходах, идиоты слабоумные
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09.09.2020 06:36 Відповісти
На Тернопольщине "скорые" часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов, - глава ОГА

Точно часами? Не годами?
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09.09.2020 01:16 Відповісти
ну месяцами точно ))
А вообще этот бред выглядит, как последняя ужасающая страшилка и истерика от МОЗовского ворья. Зелень решила пустить в ход последний свой брехливый довод про эти скорые, ждущие часами.
А эта отчаянная истерика и явная брехня от власти просто потому, что Тернополь отказался исполнять неконституционные и преступные указы зеленской власти о переводе Тернополя в красную зону с полной остановкой жизнедеятельности всего областного центра.
Но тернополяне и дальше продолжают срать на зеленских клоунов и не слушают их.
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09.09.2020 01:31 Відповісти
В тех регионах где наименьшее количество приматов голосовало за потерпевшего шута и где во время его визита кричат пнх и ганьба, там и сразу перед выборами красная зона, что не понятно?
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09.09.2020 01:19 Відповісти
Де відео скорих? Це як в Італії так само кричали, а відео доказів не було.
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09.09.2020 02:02 Відповісти
Тем, кто не верит в короновирус предлагаю поработать в больницах по уходу за ковидными больными и подменить медперсонал. Там таких ждут. Сделайте доброе дело.
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09.09.2020 06:33 Відповісти
Ага, сейчас. А кто тогда будет сидеть сутками на Цензоре и плеваться ядом
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09.09.2020 06:38 Відповісти
С удовольствием.
Гораздо безопаснее, чем в очередях в супермаркете в Мельбурне, где я сегодня, впервые за 30 лет жизни в Австралии, чуть не стала свидетелем чудом не начавшейся драки из-за нарушения очереди.
И это вовсе не бедный район города.
Побольше дурантина - и властей начнут просто бить, причем ногами.
Продавцов уже начали бить, кстати, на дверях каневого магазина объявление, что продавцы не потерпят оскорблений. Тканевого магазина, а не бухошопа! И в районе, где дома стоят по нескольку мильонов, и не гривен, а долларов.
Побольше дурантина - и жизнь заиграет веселыми красками.
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09.09.2020 09:05 Відповісти
все страшилки ляшковские, Где дискусия на парламентских слушаниях с представителями областей и владой нарушающей конституцию.
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09.09.2020 05:23 Відповісти
Тем не менее, фту не отменяет сентябрьские турниры, хотя, я так понимаю, что Тернополь в красной зоне.

Сейчас ковид мимикрировал , и уже при температуре 37 может быть диагностирована двусторонняя пневмония. А эта зараза хорошо поддаётся лечению именно при ранней диагностике, есть уже, слава Богу, действующие и наработанные практикой протоколы лечения, которые помогают и лечат. Значит, решение на поверхности. Ранняя диагностика, бесплатное тестирование , информационная поддержка в прайм тайм , разъяснения - что нельзя лежать дома и лечиться малиной с медом, что ковид - не просто сезонный орз.

Тернополь- один из моих любимых городов, где люди тёплые и приветливые. Если мы отправляли мобильные бригады медиков в Италию, то , значит, нужно выезжать и в Тернополь, помогать спасать людей.
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09.09.2020 05:59 Відповісти
Судя по карте Тернополь - это не самая пострадавшая область. У соседей всё печальнее.
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09.09.2020 06:22 Відповісти
Слова цього підхаліма обговорювати без сенсу, прислужникам зелених шмарклів віри ноль і уваги також.
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09.09.2020 07:47 Відповісти
"Сейчас ковид мимикрировал"

А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
Как конкретно "мимикруют" вирусы, которые, вообще-то, даже размножаться неспособны самостоятельно, а требуют для этого клетку хоста.
И как вакцинация поможет от "мимикрии", а то в компании Астро-Зенека о "мимикрии" могут и не знать, и их вакцина (с плохими побочными эффектами, оттого она снята с ввода в производство компанией согласно сегодняшним СМИ), получается, из-за "мимикрии" бесполезна?

Я поро "мимикрию" ковида врачам знакомым расскажу, уж простите.
Чтобы знали, почему в Украину инвсетироваться нельзя из-за дебилизма 73% населения.
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09.09.2020 09:09 Відповісти
ну так дебилы, с засранными мозгами, ходили табунами с хоругвами, с дебильными попами,ну помог вам бог и попы вшивые?
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09.09.2020 06:33 Відповісти
Статистика какая не была бы брехливая остается статистикой. За душу сухие цифири не зачепают Это даже ковидная мафия понимет. Перешли на индивидуальный терор с отравлением випов опозиции и итальянские декорации. Не поможет. Можно дурить одного и
долго можно обманывать один раз и всех, но нельзя всех и все время. Но худа без добра не бывает население понимает всю прогнилость и лживость нашей влады и делает выводы.
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09.09.2020 06:42 Відповісти
В Мельбурне стали ср*ть на запреты: сегодня впервые увидела, как дети на детской площадке, официальной закрытой, играли дети.
На прошлой неделе несколько раз наблюдала подростков, гоняющих на официально закрытой велосипедной площадке.
Дальше будут на тупые запреты ср*ть еще больше.
В тканевых магазинах раскупили все ткани, которые подходят для шитья детской одежды (дешевый и качественный хлопок, как тканый так и трикотаж). Откуда знаю? А мне не досталось. Так "широко" живет население в дурантине, что детскую одежду стали шить, а не покупать.
А ведь выплаты по ковиду еще продолжаются.
Да, в магазинах начинаются драки за нарушение очереди, я сегодня случайно стала свидетелем начинающейся драки. Впервые за 30 лет жизни в Австралии.
То ли еще будет, слежу за событиями с увлечением.
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09.09.2020 09:15 Відповісти
И естественно ни одного фото нет?
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09.09.2020 07:04 Відповісти
Сейчас склепают, как и виртуального "бубочку".
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09.09.2020 09:16 Відповісти
Как говорится, не дай бог самому столкнуться.
Сейчас пребываю в тернопольской области.
Все школы, магазины, базары, транспорт спокойно работают.
Под райбольницей никаких очередей.
В масках редкие индивидуумы.
Свобода всячески срывает местные выборы, участковые комиссии не собираются, списки не уточняются
Вот и вся мораль, малята.
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09.09.2020 07:51 Відповісти
Ничего не выйдет.
ЕС с избирательными урнами в руках просто пойдет по улицам города в день выборов - вот и все.
И никому я Турчинова трогать не советую, у Турчинова не просто армия, а армия идейная, ее ничто не запугает и не возьмет, и зеленая шваль это отлично знает.
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09.09.2020 09:18 Відповісти
"никакоВа вируса нет"?, да, дебилы???? Ходите дальше без масок,тусуйтесь толпами, скоро всех вынесут вперёд ногами, если будет кому вас выносить....
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09.09.2020 08:07 Відповісти
А міська влада Тернополя, хвилюючись за вибори, судиться з урядом через карантин. І багато місцевих це підтримують. Згадується "кашель Лаврова"...
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09.09.2020 08:15 Відповісти
Больниц нету зато зеля гдето построил дорогу. Хорошооооооо
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09.09.2020 09:05 Відповісти
Продолжается предвыборный тур Зеленского по стране за государственный счет !!
Приехав в Сумскую область во время резкой вспышки заболевания COVID-19 в области, он даже не упомянул о ней !!
В Житомирской области имитатор президента полетал на имитации космолета 😄
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09.09.2020 09:59 Відповісти
 
 