На Тернопільщині "швидкі" годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів, - голова ОДА

Через зростання кількості хворих на COVID-19 в Тернопільській області карети "швидкої допомоги" годинами чекають, щоб пацієнтів взяли на лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці і написав голова облдержадміністрації Володимир Труш, який зараз хворіє на COVID-19.

"Швидкі з хворими годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів. З важкими пневмоніями приймають цілі сім'ї. Дві лікарні Тернополя вже не приймають пацієнтів і для хворих доводиться шукати місця в районах. 87 осіб померли ... Це реальна ситуація з коронавірусом в області", - написав Труш.

Він підкреслив: прикро, що органи місцевого самоврядування грають на емоціях людей і за таких умов провокують їх на пікети.

"І ніхто з керівників не зізнається, що через кілька годин після масового заходу його учасників забирають до лікарні з COVID-19. Що окремі школи не приймають дітей, тому що їх там нема кому вчити", - додає керівник області.

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У Тернопільській області щодня реєструють близько 200 випадків COVID-19.