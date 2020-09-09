Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія, - Лукашенко про революцію. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив в інтерв'ю російським телеканалам, що якщо його режим не встоїть, то наступною буде Росія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє один з телеграм-каналів, наближений до узурпатора.

Лукашенко заявив: "Ви знаєте, все глобалізовано та інтернаціоналізовано. Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтеся. Я розмовляв з багатьма президентами, зі своїм старшим другом, старшим братом я його називаю, Путіним, я його попередив: цьому протистояти не можна.

А як ви будете протистояти цим Telegram-каналам? ...

Навіть якщо інтернет прибрати, Telegram-канали з Польщі працюватимуть. Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж скоро будуть певні політичні події, а може і на рівному місці. Знаєте, ми до чого прийшли разом з російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія".

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