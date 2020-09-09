Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія, - Лукашенко про революцію. ВIДЕО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив в інтерв'ю російським телеканалам, що якщо його режим не встоїть, то наступною буде Росія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє один з телеграм-каналів, наближений до узурпатора.
Лукашенко заявив: "Ви знаєте, все глобалізовано та інтернаціоналізовано. Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтеся. Я розмовляв з багатьма президентами, зі своїм старшим другом, старшим братом я його називаю, Путіним, я його попередив: цьому протистояти не можна.
А як ви будете протистояти цим Telegram-каналам? ...
Навіть якщо інтернет прибрати, Telegram-канали з Польщі працюватимуть. Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж скоро будуть певні політичні події, а може і на рівному місці. Знаєте, ми до чого прийшли разом з російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія".
Будь ласка, зачекайте...
Рф это империя, тюрьма народов. Такие структуры никогда не выживали. Римская империя развалилась, Александр Македонский - все в прах, империя Чингиз Хана, тысячелетний рейх - все в пыль.
С рашкой будет тоже самое, это просто вопрос времени, а не выживания режима лукашенки, чтобы он там о себе не мнил
Хреностан следующий - на пару с казахстаном. Только не рухнет, а ОСВОБОДИТСЯ в кои то веки - ведь со времен Новгородского княжества в смердах и холопях сидеть уже стыдно пред Планетой.
Мог же уйти достойно и принять дальнейшее участие в политической жизни страны как глава своей партии. А теперь Таракану путь только или на кичу кукарекать или к X_y_й_л_o Обнуленному смыться и купить себе за украденные у народа деньги хатынку на Рублевке не торгуясь рядом с хатынкой Януковища.
оно такое тупое, типичный политрук времен ссср
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Сипатое ничтожество , ты можешь называть путина своей мамой однако после подписания тобой договора о единой валюте и органах управления путин избавиться от тебя на следующий же день .
Источник: https://censor.net/ru/n3218271