Викрадення Колесникової: США з партнерами готують додаткові санкції проти білоруських чиновників
Сполучені Штати обговорюють зі своїми союзниками можливість введення нових санкцій проти білоруських чиновників за порушення прав людини і репресії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Майк Помпео.
"Сполучені Штати в координації зі своїми партнерами і союзниками розглядають можливість введення додаткових цілеспрямованих санкцій для притягнення до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі", - йдеться в заяві, поширеній американським Держдепартаментом.
У ній наголошується, що США "глибоко стурбовані" повідомленнями про дії влади в Мінську, стосовно членів Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова.
"Ми закликаємо білоруську владу припинити насильство щодо власного народу, звільнити всіх несправедливо затриманих, зокрема громадянина США Віталія Шклярова, і почати конструктивний діалог з справжніми представниками білоруського суспільства", - наголосив Помпео.
Нагадаємо, 8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
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Женщины рожают сыновей,
Матери гордятся сыновьями,
Сильными, высокими парнями,
Теми, что под маской палачей,
Женщин избивают и таскают...
колхозный дуче просто не заметил, что за 26 лет выросло совершенно новое поколение беларусов, которое знает мир, знает про огромные успехи свободной демократической Польши и глубоко презирает так называемые "ценности" времён СССРани: стадный коллективзЬм, тупое серое единомыслие, грёбаный совковый комсомол, который коммуняка-мудак Лукашеску принудительно ввёл в школах и ВУЗах..
Но, пассионарность у беларусов не такая мощная, как в Украине: они другой народ, с другой историей, с другим менталитетом. Беларусы жили среди лесов и болот, а украинцы в широких вольных степях, в постоянных схватках с ордами кочевых народов. Это очень влияет на характер народа.
Украинцы в течение почти 400 лет изо всех сил боролись за свою свободу: эта жестокая борьба и сформировала яростную мощную украинскую пассионарность.
Привыкли все фсбшные отбросы в Украину сплавлять.