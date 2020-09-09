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Новини Репресії в Білорусі
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Викрадення Колесникової: США з партнерами готують додаткові санкції проти білоруських чиновників

Викрадення Колесникової: США з партнерами готують додаткові санкції проти білоруських чиновників

Сполучені Штати обговорюють зі своїми союзниками можливість введення нових санкцій проти білоруських чиновників за порушення прав людини і репресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Сполучені Штати в координації зі своїми партнерами і союзниками розглядають можливість введення додаткових цілеспрямованих санкцій для притягнення до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі", - йдеться в заяві, поширеній американським Держдепартаментом.

У ній наголошується, що США "глибоко стурбовані" повідомленнями про дії влади в Мінську, стосовно членів Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова.

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"Ми закликаємо білоруську владу припинити насильство щодо власного народу, звільнити всіх несправедливо затриманих, зокрема громадянина США Віталія Шклярова, і почати конструктивний діалог з справжніми представниками білоруського суспільства", - наголосив Помпео.

Нагадаємо, 8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

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Топ коментарі
+4
..Сравнил свои допотопные трактора с допотопными радиоприемниками VEF, Для того чтобы создать и выпускать конкурентоспособные радиоприемники необходимо вложить в завод сотню миллионов долларов, полностью реорганизовать его и все равно он будет убыточным, за китайцами не угнаться, а трактора что, для Раши они вполне подходят, т.к. DHollandia им естесственно не по карману..
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09.09.2020 08:17
+4
...Що це за ідіот написав . ?? На думку цього Мельника , педагогам і лікарям гроші не потрібні , тому їм платити не обов'язково ? Схоже -совкодрочер натуральний .
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09.09.2020 08:21
+3
Это же свидетели "бесплатной медицины" на подорожниках и "бесплатного образования", после которого воду перед телевизором заряжают..
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09.09.2020 08:36
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На хвіст їм солі насиплять, чи Штати щось знають?
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09.09.2020 07:11 Відповісти
Только китайцы терпеливо выжидают.
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09.09.2020 07:12 Відповісти
А что им ещё остаётся, у них государственная стратегия такая, всегда на подхвате собирать вторяки.
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09.09.2020 08:20 Відповісти
Приморье - это хороший вторяк.
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09.09.2020 08:28 Відповісти
Они его обберут и бросят, кормить-присоединять не собираются.
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09.09.2020 08:34 Відповісти
Не, должников (по "силе Сибири") положено доить и стричь, да и защита китайсоязычного населения, а его там четверть и рабсила под рукой. При благоприятном развитии событий это может быть ооочень надолго, как в Казахстане.
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09.09.2020 08:45 Відповісти
Лукашеску давно ложил на США и на санкции ,а вчерашнее плаканье в жилетку Симонян и лругим журналюгам раша СМИ подтверждает поддержку *******
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09.09.2020 07:16 Відповісти
Поддержка Кремля - это значит можно чемоданы на Ростов собирать.
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09.09.2020 08:30 Відповісти
"Глубоко обеспокоены"-известный мем.
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09.09.2020 07:22 Відповісти
Один иранский хенерал тоже так думал...
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09.09.2020 08:18 Відповісти
Раша СМИ вчера прославили тракторный завод МТЗ и намекнули на развалившийся и загнувшийся радиозавод Veff вПрибалтике ..Все сравнили с совком типа лукашенко приумножил а прибалты развалили ...Странное сравнение тракторного завода впротивовес радиозавода ?Находясь в аграрном секторе трактора приоритетней чем радиолы но невоарос пусть белорусы и радиолы выпускают ...Никому и на..й ненужные
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09.09.2020 07:22 Відповісти
..Сравнил свои допотопные трактора с допотопными радиоприемниками VEF, Для того чтобы создать и выпускать конкурентоспособные радиоприемники необходимо вложить в завод сотню миллионов долларов, полностью реорганизовать его и все равно он будет убыточным, за китайцами не угнаться, а трактора что, для Раши они вполне подходят, т.к. DHollandia им естесственно не по карману..
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09.09.2020 08:17 Відповісти
По раша сми вчера запустили тему какой лукашенко молодець а те что митингуют - фашизты ..Ну нам это знакомо уже .
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09.09.2020 07:24 Відповісти
женщинам и матерям посвящается..

https://twitter.com/VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 Мысли Перзидента

https://twitter.com/VVP2_0 @VVP2_0

·https://twitter.com/VVP2_0/status/1303382237761736704 11 ч

Женщины рожают сыновей,
Матери гордятся сыновьями,
Сильными, высокими парнями,
Теми, что под маской палачей,
Женщин избивают и таскают...

Похищение Колесниковой: США с партнерами готовят дополнительные санкции против белорусских чиновников - Цензор.НЕТ 6710
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09.09.2020 07:41 Відповісти
Лукашеску развелся с женой,то бишь народом, который он насиловал 26 лет.Не хотят с ним жить люди.Но баран вряд ли это поймет,Мавзолейный хмырь тоже самое..,Хабаровск это только нацало бракоразводного процесса...
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09.09.2020 07:47 Відповісти
http://www.radikal.ru Похищение Колесниковой: США с партнерами готовят дополнительные санкции против белорусских чиновников - Цензор.НЕТ 4014
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09.09.2020 08:03 Відповісти
...Що це за ідіот написав . ?? На думку цього Мельника , педагогам і лікарям гроші не потрібні , тому їм платити не обов'язково ? Схоже -совкодрочер натуральний .
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09.09.2020 08:21 Відповісти
Это же свидетели "бесплатной медицины" на подорожниках и "бесплатного образования", после которого воду перед телевизором заряжают..
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09.09.2020 08:36 Відповісти
Профессионал типа Супрун был бы им за дар божий, после совковой "бесплатной" горе-медицины на подорожниках и взятках.
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09.09.2020 08:32 Відповісти
Ну да, ты лишь бы вякнуть, только операции делать по пересадке костного мозга наши едут в Беларусь
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09.09.2020 08:48 Відповісти
Белорусы покупают в Украине все подряд от продуктов до одежды...
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09.09.2020 08:56 Відповісти
73% пересадили.
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09.09.2020 09:17 Відповісти
Головного.
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09.09.2020 10:05 Відповісти
Белорусы светлые, чистые европейские люди с улыбкой на лицах.Сделать из них рабов уже не получится ни кремлевским нгацистам ни тем более старому таракану.Это уже другая Белорусь родилась на наших глазах...
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09.09.2020 08:03 Відповісти
Очень убедительно скзалаи, ув. Сенатор:

колхозный дуче просто не заметил, что за 26 лет выросло совершенно новое поколение беларусов, которое знает мир, знает про огромные успехи свободной демократической Польши и глубоко презирает так называемые "ценности" времён СССРани: стадный коллективзЬм, тупое серое единомыслие, грёбаный совковый комсомол, который коммуняка-мудак Лукашеску принудительно ввёл в школах и ВУЗах..
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09.09.2020 08:37 Відповісти
А про Украину почему они не знают?
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09.09.2020 08:49 Відповісти
про Украину молодое поколение беларусов знает: это поколение как раз и сформировано Оранжевой революцией 2005 года и Революцией Достоинства 2014 года.

Но, пассионарность у беларусов не такая мощная, как в Украине: они другой народ, с другой историей, с другим менталитетом. Беларусы жили среди лесов и болот, а украинцы в широких вольных степях, в постоянных схватках с ордами кочевых народов. Это очень влияет на характер народа.

Украинцы в течение почти 400 лет изо всех сил боролись за свою свободу: эта жестокая борьба и сформировала яростную мощную украинскую пассионарность.
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09.09.2020 09:05 Відповісти
Mike Pompeo for President 2024 - 2032
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09.09.2020 08:14 Відповісти
Два подряд это много,Майк может не выдержать...
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09.09.2020 08:20 Відповісти
Хай американцы с партнёрами лучше их приютят.
Привыкли все фсбшные отбросы в Украину сплавлять.
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09.09.2020 08:29 Відповісти
 
 