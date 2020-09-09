Викрадення Колесникової: США з партнерами готують додаткові санкції проти білоруських чиновників

Сполучені Штати обговорюють зі своїми союзниками можливість введення нових санкцій проти білоруських чиновників за порушення прав людини і репресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Сполучені Штати в координації зі своїми партнерами і союзниками розглядають можливість введення додаткових цілеспрямованих санкцій для притягнення до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі", - йдеться в заяві, поширеній американським Держдепартаментом.

У ній наголошується, що США "глибоко стурбовані" повідомленнями про дії влади в Мінську, стосовно членів Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова.

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"Ми закликаємо білоруську владу припинити насильство щодо власного народу, звільнити всіх несправедливо затриманих, зокрема громадянина США Віталія Шклярова, і почати конструктивний діалог з справжніми представниками білоруського суспільства", - наголосив Помпео.

Нагадаємо, 8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.