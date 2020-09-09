Світ переступив позначку в 900 тис. за кількістю жертв унаслідок COVID-19, кількість інфікованих досягла 27,7 млн
Станом на ранок 8 вересня у світі зареєстрували 247 058 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4 483 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 27 738 653 випадки інфікування, з них 247 058 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 901 866 осіб, з них 4 483 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 19,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Україна на 24-му місці цього рейтингу.
Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 514 231 (+ 28 561); Індія - 4 367 436 (+89 852); Бразилія - 4 165 124 (+17 330); Росія - 1 035 789 (+ 5 099); Перу - 696 190 (+ 4 615).
Лідерами за кількістю летальних випадків є США -194 032; Бразилія - 127 517; Індія - 73 923; Мексика - 67 781; Велика Британія - 41 586.
Найбільше видужалих в США - 3 796 760, Бразилії - 3 397 234, Індії - 3 396 027, Росії - 850 049, Південній Африці - 567 729.
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