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Новини Коронавірус і карантин
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Світ переступив позначку в 900 тис. за кількістю жертв унаслідок COVID-19, кількість інфікованих досягла 27,7 млн

Світ переступив позначку в 900 тис. за кількістю жертв унаслідок COVID-19, кількість інфікованих досягла 27,7 млн

Станом на ранок 8 вересня у світі зареєстрували 247 058 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4 483 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 27 738 653 випадки інфікування, з них 247 058 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 901 866 осіб, з них 4 483 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 19,8 млн осіб.

Світ переступив позначку в 900 тис. за кількістю жертв унаслідок COVID-19, кількість інфікованих досягла 27,7 млн 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Україна на 24-му місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 514 231 (+ 28 561); Індія - 4 367 436 (+89 852); Бразилія - ​​4 165 124 (+17 330); Росія - 1 035 789 (+ 5 099); Перу - 696 190 (+ 4 615).

Лідерами за кількістю летальних випадків є США -194 032; Бразилія - ​​127 517; Індія - 73 923; Мексика - 67 781; Велика Британія - 41 586.

Найбільше видужалих в США - 3 796 760, Бразилії - 3 397 234, Індії - 3 396 027, Росії - 850 049, Південній Африці - 567 729.

Також читайте: Туреччина посилила карантин: під забороною концерти в готелях після півночі, маски обов'язково носити навіть на пляжах

Світ переступив позначку в 900 тис. за кількістю жертв унаслідок COVID-19, кількість інфікованих досягла 27,7 млн 02

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Топ коментарі
+2
Немного статистики: только с начала этого года в мире померло от разных причин 40 миллионов 650 тысяч человек.
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09.09.2020 07:48
+2
Никто не запрещает тебе, как гордому пацаку, курить сигареты без фильтра, совать пальцы в розетку и заниматься беспорядочным сексом без средств защиты от ЗППП.
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09.09.2020 08:28
+2
Странно что ВОЗ не публикует данные о дохляках от СПИДа,инфарктов инсультов туберокулеза и прочих Корей.Эпидемия Кори почему то исчезла в Украине....
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09.09.2020 08:30
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Немного статистики: только с начала этого года в мире померло от разных причин 40 миллионов 650 тысяч человек.
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09.09.2020 07:48 Відповісти
Надо отметить, что за первые три месяца число смертей от ковида было несколько тыс (практичемки все - Китай). Это за последующие месяцы смертность от ковида начала резко расти.
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09.09.2020 08:06 Відповісти
А еще обязательно надо одевать цак и делать "Ку!"!
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09.09.2020 08:19 Відповісти
Никто не запрещает тебе, как гордому пацаку, курить сигареты без фильтра, совать пальцы в розетку и заниматься беспорядочным сексом без средств защиты от ЗППП.
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09.09.2020 08:28 Відповісти
Прикинь, я из некурящих и пальцы в розетку не сую.
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09.09.2020 08:43 Відповісти
Значит, насчет беспорядочных половых связий возражений не последовало. Дело личное, конечно, но вы хотя бы маску надевайте.
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09.09.2020 16:58 Відповісти
Я, например, в авто ремень безопасности всегда пристегиваю. И считаю это вполне нормальным. А с шутейками такого уровня Вам прямая дорога в 95 квартал, а там, глядишь, и в политику пролезете.
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09.09.2020 13:59 Відповісти
Ага, а с момента появления Homo Sapiens 100 миллиардов померло по разным причинам. Но это не значит, что можно бухать стекломой, колоть крокодил и организовывать вечеринки на 100 человек без масок в небольшом помещении.
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09.09.2020 08:19 Відповісти
Типу, мільйоном менше, мільоном більше - яка різниця? Баби ще народять?
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09.09.2020 10:28 Відповісти
Не стоит прогибаться под изменчивый мир ....
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09.09.2020 07:54 Відповісти
Странно что ВОЗ не публикует данные о дохляках от СПИДа,инфарктов инсультов туберокулеза и прочих Корей.Эпидемия Кори почему то исчезла в Украине....
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09.09.2020 08:30 Відповісти
Публикует. Только не на Цензоре.
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09.09.2020 08:31 Відповісти
За истерию по кори им не платят.
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09.09.2020 09:01 Відповісти
Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов утверждал с трибуны парламента: "Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников".
18 марта стало известно о заражении Сергея Шахова коронавирусом . Он заболел после того, как прилетел из Франции, где отмечал 8 Марта вместе с женой и еще одной семейной парой. Вскоре диагноз был также подтвержден и у его жены.
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09.09.2020 08:38 Відповісти
А с Юлькой чего там? Ведь писали, что при смерти лежит.
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09.09.2020 09:01 Відповісти
К женщине с косой пришла женщина с косой.
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09.09.2020 14:01 Відповісти
И кто победил?
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09.09.2020 17:00 Відповісти
 
 