Світ переступив позначку в 900 тис. за кількістю жертв унаслідок COVID-19, кількість інфікованих досягла 27,7 млн

Станом на ранок 8 вересня у світі зареєстрували 247 058 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4 483 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 27 738 653 випадки інфікування, з них 247 058 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 901 866 осіб, з них 4 483 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 19,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Україна на 24-му місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 514 231 (+ 28 561); Індія - 4 367 436 (+89 852); Бразилія - ​​4 165 124 (+17 330); Росія - 1 035 789 (+ 5 099); Перу - 696 190 (+ 4 615).

Лідерами за кількістю летальних випадків є США -194 032; Бразилія - ​​127 517; Індія - 73 923; Мексика - 67 781; Велика Британія - 41 586.

Найбільше видужалих в США - 3 796 760, Бразилії - 3 397 234, Індії - 3 396 027, Росії - 850 049, Південній Африці - 567 729.

Також читайте: Туреччина посилила карантин: під забороною концерти в готелях після півночі, маски обов'язково носити навіть на пляжах