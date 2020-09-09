Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1000 порушень тиші, - звіт
СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня загалом 1000 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 8 вересня.
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 1 000 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.
Зокрема, це 173 вибухи, 2 невизначених пролетілих боєприпаси, 13 освітлювальних ракет, а також 812 черг і пострілів.
Топ коментарі
+9 Garry Grant
показати весь коментар09.09.2020 07:40
+4 Володимир Волошин 55d42e7b
показати весь коментар09.09.2020 07:52
+3 Володимир Волошин 55d42e7b
показати весь коментар09.09.2020 07:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
китайскоеукраинское предупреждение.