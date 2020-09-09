Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1000 порушень тиші, - звіт

СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня загалом 1000 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 8 вересня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 1 000 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворожі обстріли не фіксувалися, в тилу 2 воїнів зазнали бойових травм від вибуху міни, - пресцентр ОС

Зокрема, це 173 вибухи, 2 невизначених пролетілих боєприпаси, 13 освітлювальних ракет, а також 812 черг і пострілів.