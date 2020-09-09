УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10778 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
895 12
ОБСЄ (3481) обстріл (27087) Донбас (22348) перемир'я (814)

Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1000 порушень тиші, - звіт

Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1000 порушень тиші, - звіт

СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня загалом 1000 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 8 вересня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 1 000 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворожі обстріли не фіксувалися, в тилу 2 воїнів зазнали бойових травм від вибуху міни, - пресцентр ОС

Зокрема, це 173 вибухи, 2 невизначених  пролетілих боєприпаси, 13 освітлювальних ракет, а також 812 черг і пострілів.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Вот это всеобъемлющее так всеобъемлющее. Зелень зуб даёт.
показати весь коментар
09.09.2020 07:40
+4
а вони весь час при владі з 1920-х років чи ви не помітили???
показати весь коментар
09.09.2020 07:52
+3
а що на це скаже квартальний бовдур?
показати весь коментар
09.09.2020 07:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот это всеобъемлющее так всеобъемлющее. Зелень зуб даёт.
показати весь коментар
09.09.2020 07:40 Відповісти
Пора выносить последнее 1001е серьёзное китайское украинское предупреждение.
показати весь коментар
09.09.2020 11:51 Відповісти
Для Вялого это повод для очередного корпоратива в ОП!
показати весь коментар
09.09.2020 07:45 Відповісти
Ну, і кого ти хочеш надурити своєю жалюгідною брехнею, вувузєла? Кому потрібне твоє окозамилювання й очЬко-втіратєльство, га?
показати весь коментар
09.09.2020 07:45 Відповісти
А кто ж это делает? Кому там не спится в ночь глухую? Кто тревожит сон найвэличнишого?
показати весь коментар
09.09.2020 07:47 Відповісти
Як сталося, що владу у свободолюбній Україні тихим повзучим чином узурпувала групка хамів і недоумків, об'єднаних у фейкову організацію(((
показати весь коментар
09.09.2020 07:49 Відповісти
а вони весь час при владі з 1920-х років чи ви не помітили???
показати весь коментар
09.09.2020 07:52 Відповісти
а що на це скаже квартальний бовдур?
показати весь коментар
09.09.2020 07:53 Відповісти
Вилізе в телевізор і скаже що війну припинив і настав мЬІр.
показати весь коментар
09.09.2020 08:08 Відповісти
Плюсы нужно оставить минусы нужно убрать.. Вот и вся арифметика. (Зеклоун)
показати весь коментар
09.09.2020 09:11 Відповісти
У вовочки в голові все спокійно...
показати весь коментар
09.09.2020 09:00 Відповісти
 
 