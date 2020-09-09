УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10778 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 665 28
Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

На Донбасі зберігається "тиша", вчора двоє воїнів зазнали бойових травм через вибух міни, - штаб ОС

На Донбасі зберігається

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, за минулу добу, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

"Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступних дій противника", - сказано в повідомленні.

Разом з тим повідомляється, що вчора під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій зазнали бойового травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворожі обстріли не фіксувалися, в тилу 2 воїнів зазнали бойових травм від вибуху міни, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

Також повідомляється, що в прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано майже вісім гектарів території та передано на знищення 53 вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершено ремонтні роботи 15 будинків, ще на 28 об’єктах роботи тривають. Загалом із початку проведення операції Об’єднаних сил вже відновлено 1287 будинків.

Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою.

На Донбасі зберігається тиша, вчора двоє воїнів зазнали бойових травм через вибух міни, - штаб ОС 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Зачем такое словоблудство - боевые травмы, от которых потом в госпиталях умирают? Травмы бывают в быту, на производстве, а на войне - ранения, контузии, убитые. Какую еще "травму" можно получить от взрыва мины.
показати весь коментар
09.09.2020 08:19
+12
https://kriminal.tv/news/bojoviki_znischili_blindazhi_zsu_v_krasnogorivtsi_foto.html Бойовики відновили обстріли на Донбасі і знищили бліндажі українських військових в Красногорівці Донецької області. В результаті обстрілу є поранений.
Гроссфельдмаршал хомячок опять брешет.
показати весь коментар
09.09.2020 08:07
+12
В тылу(!) подорвались на мине.........нет слов.......
Выздоровления хлопцам.......
показати весь коментар
09.09.2020 08:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб закінчити війну, треба пірістать стрілять. Складні справи ЗЕкацманавт всєя Галактики вирішує простими методами, а зебіли вірять.
показати весь коментар
09.09.2020 08:02 Відповісти
На Донбасі зберігається "тиша", вчора двоє воїнів зазнали бойових травм через вибух міни, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7667
показати весь коментар
09.09.2020 09:14 Відповісти
Про хлопца который в госпитале умер от ранений ничего ? зе штабс оос такие де мрази как и зебилы
показати весь коментар
09.09.2020 08:06 Відповісти
https://kriminal.tv/news/bojoviki_znischili_blindazhi_zsu_v_krasnogorivtsi_foto.html Бойовики відновили обстріли на Донбасі і знищили бліндажі українських військових в Красногорівці Донецької області. В результаті обстрілу є поранений.
Гроссфельдмаршал хомячок опять брешет.
показати весь коментар
09.09.2020 08:07 Відповісти
Пушилін таки виконав свої погрози.

Як там Зеленський казав- ;Я не лох;?
показати весь коментар
09.09.2020 08:13 Відповісти
В тылу(!) подорвались на мине.........нет слов.......
Выздоровления хлопцам.......
показати весь коментар
09.09.2020 08:08 Відповісти
Теперь это так называется.
показати весь коментар
09.09.2020 11:54 Відповісти
Похоже на то.......
показати весь коментар
09.09.2020 16:58 Відповісти
А хто ті міни на дороги в тилу ставить? Звичайно ворожі ДРГ, бо наші безпілотники опечатані штабом і хлопці сидять сліпі.
показати весь коментар
09.09.2020 08:19 Відповісти
Зачем такое словоблудство - боевые травмы, от которых потом в госпиталях умирают? Травмы бывают в быту, на производстве, а на войне - ранения, контузии, убитые. Какую еще "травму" можно получить от взрыва мины.
показати весь коментар
09.09.2020 08:19 Відповісти
На Донбассе сохраняется "тишина", вчера двое воинов получили боевые травмы из-за взрыва???миныНа Донбасі зберігається "тиша", вчора двоє воїнів зазнали бойових травм через вибух міни, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3147
показати весь коментар
09.09.2020 08:26 Відповісти
Щось багато мін почало підриватись в нашому тилу - але для ЗЕ-фельдмаршала ТИ-ШИ-НА!!!
показати весь коментар
09.09.2020 08:30 Відповісти
Зебил,да?
показати весь коментар
09.09.2020 08:55 Відповісти
100%!!!
показати весь коментар
09.09.2020 09:19 Відповісти
ещё немного и будут докладывать:
от взрыва получили шишки и царапины, ничего страшного - провокация
пуля просвистела возле уха - провокация
взорвали авто - провокация
получил ранения - провокация
военнослужащие ООС спровоцировали оккупантов своим присутствием на обстрел. Провакаторы наказаны и взяты под арест.
=============
****, прямо 41-й год какой-то. Всё обосранно зелёным говном.
показати весь коментар
09.09.2020 08:35 Відповісти
Это с каких пор РАНЕНИЯ, полученные в результате подрыва на мине, называются боевыми ТРАВМАМИ?
показати весь коментар
09.09.2020 08:52 Відповісти
На Донбасі зберігається "тиша", вчора двоє воїнів зазнали бойових травм через вибух міни, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3917
показати весь коментар
09.09.2020 08:54 Відповісти
Зеленые с жопоблоковцами создают фейковых ветеранов!
показати весь коментар
09.09.2020 08:55 Відповісти
Бл..., слов нет! Вчера уже писал об этом, но не могу не повториться, поскольку этот цинизм уже зашкаливает. Боевая травма - новый "креатив" гнусавой зеленушки. Элементарная подмена понятия боевого ранения. Дойдет до того, что убийство бойца на передовой от вражеской пули будут представлять как очевидную вину убиенного, который в результате провокационного действия подставил свою голову под мирно летящие с той стороны пули/гранаты/снаряды.
показати весь коментар
09.09.2020 09:00 Відповісти
Да вобще все зашибись у ЗЕленых. Тишина на фронте мертвая.
показати весь коментар
09.09.2020 09:23 Відповісти
В небе луна а вдоль дороги мертвые с косами стоять и ТИШИНА и токо пули свестят над головами!!
показати весь коментар
09.09.2020 09:37 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1303562855934029825 1 ч

Новое в исполнении "пресституток" ООС "... боевые травмы из-за взрыва мины" Следующим будет "ДТП с миной" ?
показати весь коментар
09.09.2020 09:46 Відповісти
Травма от мины, травма от пули, травма от гранаты, травма от гранатомета, травма от снаряда...
показати весь коментар
09.09.2020 17:15 Відповісти
"боевые травмы из-за взрыва мины" - это не ранения нет ? Грустно, что пацаны ранены..Смешно, как ужом вьётся зеля перед путей, чтоб не называть войну войной... До выборов он говорил, что готов встать на колени...теперь понятно для чего....
показати весь коментар
09.09.2020 12:57 Відповісти
 
 