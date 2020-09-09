На Донбасі зберігається "тиша", вчора двоє воїнів зазнали бойових травм через вибух міни, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, за минулу добу, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

"Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступних дій противника", - сказано в повідомленні.

Разом з тим повідомляється, що вчора під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій зазнали бойового травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворожі обстріли не фіксувалися, в тилу 2 воїнів зазнали бойових травм від вибуху міни, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.



Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.



Також повідомляється, що в прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано майже вісім гектарів території та передано на знищення 53 вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершено ремонтні роботи 15 будинків, ще на 28 об’єктах роботи тривають. Загалом із початку проведення операції Об’єднаних сил вже відновлено 1287 будинків.



Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою.