Директори 31 школи і 12 дитсадків у Тернополі отримали адмінпротоколи за порушення карантину, - поліція
Тернопіль і кілька районних центрів відмовилися виконувати вказівку про закриття навчальних закладів та громадського харчування. Через порушення умов карантину "червоної" зони епідемічної небезпеки поліцейські склали протоколи на керівників 31 школи і 12 дитсадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.
На дистанційне навчання у районах "червоної" епідемічної зони перейшло 243 заклади освіти до яких відносяться дошкільні та позашкільні навчальні заклади.
Тут навчання з 7 вересня відбувається онлайн. Проте у самому Тернополі школи та садочки залишилися відкритими.
За порушення карантинних норм у "червоній зоні" 8 вересня по навчальних закладах почали ходити правоохоронці і виписувати протоколи.
"Ми не будемо виловлювати дітей і батьків біля закладів. Але ми побачили вчора, що всі заклади по Тернополю працюють. Ми профілактично пройшли і попередили, що цього робити не можна. Говорили і з керівництвом міськради. Наразі там йдуть дебати. Сьогодні правоохоронці прийшли і склали протоколи на керівників шкіл та дошкільних навчальних закладів", - каже Олександр Богомол, начальник ГУНП в області.
Протоколи про недотримання карантинних заходів склали на очільників 31 школи, та 12 садочків. Мобільні групи продовжують працювати і далі.
Очільник поліції звертається до влади, відповідальної за роботу цих закладів, з розумінням віднестися до встановлених прав та нормативів і закрити садочки та школи. В інакшому випадку поліція і далі складатиме протоколи на порушників. Не оминуть перевірки і торговельні та розважальні заклади. Невиконання карантинних норм може завершитися для порушників і кримінальною відповідальністю.
"Якщо батьки приведуть дітей в школу, а вони захворіють COVID 19, то тоді кримінальну відповідальність понесе директор закладу згідно статті 325 ККУ", - сказано в повідомленні.
Як зазначила головна санітарний лікар в Тернопільській області Оксана Чайчук, ситуація в області з COVID-19 ускладнюється. Щодня медики області реєструють близько двохсот нових інфікованих. Зростає кількість і летальних випадків серед населення віком від 30 до 49 років і від 49 до 65.
Будь ласка, зачекайте...
Самоизоляцию на два
Дебилизм на три
А коммунизм навечно...
Указания не Закон,
"полицейские составили протоколы" в Законе об Админ. нарушениях четко написано кто может составлять протокол и по каким статьямИсточник: https://censor.net/ru/n3218279
Ще би оштрафувати деяких міських голів, які бояться за свої крісла перед виборами, і не вводять обмеження, щоби "бізнесмени і торгаші" за них потім проголосували. Ганьба таким очільникам
Глава 5
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людейПорушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 222. Органи Національної поліціїОргани Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n501 статті 80 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n505 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n246 частина перша статті 44 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n606 стаття 89 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n817 частина друга статті 106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n817 -1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n841 частини перша , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n843 друга , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n845 третя , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n847 четверта і
Арсен АВАКОВ - .. засидівся чи залежався на посаді ? .. якщо вже Рішення Конституційного Суду України попирає МВС .. це що ? ...
Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
28.08.2020
Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020 Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
Також Суд в своєму рішенні вказав таке: скасування чи зміна законом про Державний бюджет України обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених у спеціальних законах, суперечить Конституції України;установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, передбачене у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України, є невизначеним щодо дії в часі та не забезпечує передбачуваності застосування цих норм права;Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, а тому оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб органів законодавчої та судової влади поставлені в залежність від виконавчої влади;обмеження передбачених оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 виплат є допустимим за умов воєнного або надзвичайного стану, однак такого роду обмеження має запроваджуватися пропорційно, з встановленням чітких часових строків та у жорсткій відповідності до Конституції та законів України;забезпечення виконання остаточного судового рішення є позитивним обов'язком держави, проте оспорюваним положенням Закону № 553 унеможливлене здійснення Державною казначейською службою України безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду до 1 січня 2021 року, що обмежує конституційне право особи на судовий захист.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
А по районах ніхто ніякого масочного режиму не дотримуються, весілля в ресторанах до ранку, хоча б двері лишали відкритими щоб провітрювати все закрито витяжки не працюють, і головне що їх ніхто не штрафує, тому що ресторани по районах всі у власності впливових людей а от школи і садки то головна причина)))
зверніть УВАГУ як в УНІСОН редакційна ЗОМБОполітика і точняки ТРОЛІВ ..синхронно "працюють" проти України ... НІ одна ЗМІ так НЕтиражує МАЯЧНЮ про "вірус" БАНДИ сіоністів ЗЛОДІЙСЬКОГО племені . як Бутусов... що ще ......
...ВСІХ ..хто Не виконує Рішення Конституційного Суду України - до адміністративної і.. КРИМІНАЛЬНОЇ відповідальності .. і ЗОМБО-дурка припиниться ...не короновірус ВСЕ гнобить і вбиває , а Зе-ко БАНДА під прикриттям карантину і коронвірусу...