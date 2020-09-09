УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10878 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 174 5
карантин (18171) Чернігівщина (1581) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Чернігівській області за добу виявили рекордні 112 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернігівській області за добу виявили рекордні 112 нових випадків COVID-19, - ОДА

8 вересня в Чернігівській області повідомили про 112 нових хворих на коронавірус. Це найбільший показник добової захворюваності в області за час пандемії.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зареєстровано рекордну кількість інфікованих коронавірусом - 112. З них 21 випадок виявлено у Борзнянському та стільки ж у Носівському районах, 18 - в Бобровицькому, 14 - в Чернігові", - розповів він.

Зазначається, що 13 осіб перебувають на госпіталізації, інші на самоізоляції вдома.

Цього ж дня від ускладнень, пов'язаних з коронавірусною хворобою, помер 75-річний житель області.

Також читайте: COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 310, Харківщина - 291 і Тернопільщина - 244

Всього з початку епідемії на Чернігівщині зареєстрували 2484 випадки інфікування COVID-19, з них: 1079 пацієнтів одужали, 1107 - лікується амбулаторно, 249 - на госпіталізації в медустановах, 40 летальних випадків і 9 померлих із супутнім діагнозом COVID-19.

За минулу добу в області проведено 986 тестів (ПЛР та ІФА).

У Чернігівській області за добу виявили рекордні 112 нових випадків COVID-19, - ОДА 01
У Чернігівській області за добу виявили рекордні 112 нових випадків COVID-19, - ОДА 02
У Чернігівській області за добу виявили рекордні 112 нових випадків COVID-19, - ОДА 03

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бобровица красная, а Носовка почему еще нет?
показати весь коментар
09.09.2020 08:42 Відповісти
Вы еще напишите что ночью сделали тесты лучшие в Мире
показати весь коментар
09.09.2020 08:44 Відповісти
Браво Зеленському! Школи працюють і далі... І хворих більшає щосекунди
показати весь коментар
09.09.2020 08:51 Відповісти
у нас тупорылый народ маски в магазинах не надевает, я уж не говорю о мытье рук)))) быдло оно и в африке быдло
показати весь коментар
09.09.2020 10:07 Відповісти
Тупорылый необразованный народ прячется от простуды в рабских намордниках, слушая властную нечесть
показати весь коментар
09.09.2020 14:20 Відповісти
 
 