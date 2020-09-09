У Чернігівській області за добу виявили рекордні 112 нових випадків COVID-19, - ОДА

8 вересня в Чернігівській області повідомили про 112 нових хворих на коронавірус. Це найбільший показник добової захворюваності в області за час пандемії.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зареєстровано рекордну кількість інфікованих коронавірусом - 112. З них 21 випадок виявлено у Борзнянському та стільки ж у Носівському районах, 18 - в Бобровицькому, 14 - в Чернігові", - розповів він.

Зазначається, що 13 осіб перебувають на госпіталізації, інші на самоізоляції вдома.

Цього ж дня від ускладнень, пов'язаних з коронавірусною хворобою, помер 75-річний житель області.

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Всього з початку епідемії на Чернігівщині зареєстрували 2484 випадки інфікування COVID-19, з них: 1079 пацієнтів одужали, 1107 - лікується амбулаторно, 249 - на госпіталізації в медустановах, 40 летальних випадків і 9 померлих із супутнім діагнозом COVID-19.

За минулу добу в області проведено 986 тестів (ПЛР та ІФА).





