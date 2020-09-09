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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб

В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб

В Україні станом на ранок середи, 9 вересня, зафіксовано 2 551 новий випадок зараження. При цьому 45 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 8 вересня повідомлялося про 2 411 нових випадків, 7 вересня - про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок середи 143 030 осіб, померло з початку пандемії 2 979 осіб (за добу 45).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директори 31 школи і 12 дитсадків у Тернополі отримали адмінпротоколи за порушення карантину, - поліція

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (310), Харківській (291), Тернопільській (244), Львівській (196), Івано-Франківській (151), Чернівецькій (150), Одеській (106) та Хмельницькій (102) областях.

В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 01
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 02
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 03
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 04
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 05
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 06

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Топ коментарі
+7
Хожу без маски, гуляю, бухаю помаленьку (вино и очень понемногу, не пью я, извините).
Всегда так жила, и с марта, с начала дурантина продолжаю.
И дальше планирую.
И вам советую.
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09.09.2020 09:26
+5
Города из за ковида бунтуют а степаша под дурачка косит знай пишет свою статистику. Санитары рулят похлеще комисаров им дай только власть в ошейниках будем. Нет обратной связи с владой значит будет спротив.
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09.09.2020 12:32
+4
Ничего удивительного в этом нет. Осенью всегда увеличивается количество респираторных вирусных инфекций. Если на грипп так же активно протестировать то выявленных случаев будет не меньше.
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09.09.2020 08:54
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Далі буде ще гірше. Готуйтесь.
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09.09.2020 08:48 Відповісти
Не боись, российская "вакцина" готова к употреблению, мировые СМИ пишут, что забористая.
Леха Навальный - первый рисипиент "вакцины" - зуб дает (вот как/если очухается, так сразу зуб и даст), гарантирует качество.
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09.09.2020 08:54 Відповісти
шо гірше?
в першому півріччі смертність в Україні зменшилась,
Ковід це ГРВІ і поки люди ним не перехворіють він нікуди не дінеться
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09.09.2020 08:57 Відповісти
бо будуть ще більше тестувати людей?
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09.09.2020 09:46 Відповісти
Бо осінь тільки починається.
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09.09.2020 09:53 Відповісти
А кто знаете, сколько их, заболевших.
Ведь цифры то кто-то из ж*пы достает и кладет на стол Степанову (и Ляшко).
А чью это ж*па с цифрами - кто его ведает.

Почему никто не ведает?
Да потому, что в Мельбурне, столице штата Виктория, где дурантин таков, что комендатский час круче военных лет 2-й мировой, никто не знает, кто этот самый комендантский час предложил, но однако Премьер штата Виктория, Эндрюс, комендантский час велел соблюдать:
"Opposition demands scrapping of 'captain's call' curfew
The controversial policy was not backed by health officials and the Premier is unsure who proposed it."


О, как.
То есть властями штата Виктория, Австралия, управляют "зеленые человечки с планеты Нибиру" и они премьеру Эндрюсу указания прямо через чип в мозгу дают (как Маск своим свиньям)?
А, может, их таки пора всех отправить в дурку?
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09.09.2020 08:51 Відповісти
Люди хоть протестуют?
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09.09.2020 08:55 Відповісти
Народ выдрессирован крепко, но протестовать начали.
В прошлую субботу митинг был, и плакаты держали интересные, против нарушения Конституции. Арестовали парня за плакат против нарушения Конституции, как за такое не арестовать.
И в эту субботу митинг будет.
И дальше будет каждую субботу, потом станет непрерывным, короче, будет у нас свой "майдан".

Но тихий саботаж дурантина идет полным ходом.
Да, полиция специального реагирования, известная в народе как "гестапо", что-то не стреляет в нарушителей дурантина пока, хотя активно тренируется в стрельбе из автоматов в сельской местности (комментаторы в СМИ сообщают). Стрелять в народ - это им не бабушек, сидящих на скамейках в нарушение дурантина, штрафовать.
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09.09.2020 09:24 Відповісти
Очень много в Австралии "телезрителей".
Таким Микки-Мауса покажи - поверят, что живой и настоящий.
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09.09.2020 17:17 Відповісти
В Грузии в связи с ростом числа случаев коронавируса снова запрещают свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия.
Об этом сообщает https://www.ekhokavkaza.com/ "Эхо Кавказа" .
Новые ограничения вступают в силу в Грузии из-за роста числа заражений коронавирусом.
Как сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, с завтрашнего дня запрет коснется свадеб, поминок и юбилеев.
Кроме того, запрещается проводить культурные и спортивные мероприятия с числом участников более 200 человек.
Решением Координационного совета правительства, открытие театров и кинотеатров откладывается до 1 ноября. Кинотеатры должны были возобновить работу с 15 сентября, а театры - с 1 октября.
Новые ограничения не коснутся мероприятий, связанных с предвыборной агитацией, - сообщила Мезвришвили. Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября.
В Грузии второй день подряд зафиксировали более 40 новых случаев коронавируса - это самые высокие показатели с апреля.
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09.09.2020 16:30 Відповісти
Ничего удивительного в этом нет. Осенью всегда увеличивается количество респираторных вирусных инфекций. Если на грипп так же активно протестировать то выявленных случаев будет не меньше.
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09.09.2020 08:54 Відповісти
фигня! вон в Индии +90 тыщ за сутки. скоро штаты обгонят.
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09.09.2020 09:00 Відповісти
так їх там 1,5 лярда
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09.09.2020 09:03 Відповісти
Помирають при Ковід переважно люди з тяжкими хронічними захворюванням і переважно в похилому віці, так вони і без Ковід помирають по 1500 осіб в день
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09.09.2020 09:01 Відповісти
..в секунду плять ..Розганяєте *зраду * .?

ПС )) То ходіть без масок у натовпі.бухайте .гуляйте .Хто заважає ?
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09.09.2020 09:06 Відповісти
Хожу без маски, гуляю, бухаю помаленьку (вино и очень понемногу, не пью я, извините).
Всегда так жила, и с марта, с начала дурантина продолжаю.
И дальше планирую.
И вам советую.
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09.09.2020 09:26 Відповісти
Кенгуру советуйте.)
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09.09.2020 10:27 Відповісти
Знаете ОА ......Пару месяцев назад кто сказал:"А есть ли среди ваших знакомых больные коронавирусом"?Тогда я слышал от знакомых,что кто то заболел.На сегодня я знаю 8 человек, с которыми виделся ранее, и сейчас инфицированных короной.Среди них 2 врача,4 оркестранта ,1 бухгалтер и один пенсионер.Слава Богу они выздоровели.Двое болели около 3 недель-тяжёлые.
Может быть вы везучая.Но просто так испытывать судьбу?Судьба дама тоже капризная.
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09.09.2020 13:10 Відповісти
"Знаете" Тимофеев, я считаю, что те кто сейчас всерьез говорят о пандемии ковида либо идиоты-телезрители, либо предатели своей страны.
Вы какой из этих двух категорий относитесь?
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09.09.2020 17:15 Відповісти
"Двое болели около 3 недель-тяжёлые."

Мало болели.
Я болела пневмонией 20 лет назад месяц, а плевритом - тоже месяц, только 10 лет назад.
Но это не ковид, это не страшно, верно, Тимофеев?
Иди по стрелочке
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09.09.2020 17:16 Відповісти
так люди ходять і гуляють і чогось немає мільйонів заражень в Україні на місяць,
якщо зрівнювати Ковід з іншими ГРВІ то ним дуже важко захворіти
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09.09.2020 09:43 Відповісти
ВСе,що вам необхідно знати про російську "статистику" смертності від Ковід :

http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.----------

Точно Брехня офіційна цифра 18,135
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09.09.2020 16:36 Відповісти
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб - Цензор.НЕТ 1093
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09.09.2020 09:26 Відповісти
"7 сентября в Японии самолет бюджетной авиакомпании Peach Aviation совершил незапланированную посадку из-за отсутствия у одного из пассажиров медицинской маски. Об этом сообщила 8 сентября телекомпания NHK.
В авиакомпании рассказали, что экипаж попросил мужчину надеть маску, но он отказался. После вылета другие пассажиры отказались находится с ним рядом. Пассажир без маски угрожал экипажу, члены которого предупредили его об ответственности за подобное поведение. В результате было принято решение сделать незапланированную посадку в аэропорту Ниигата, чтобы снять с самолета мужчину без маски.Прибытие самолета в Кансай задержалось более чем на два часа. На его борту было 124 пассажира, отметили в авиакомпании.
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09.09.2020 09:48 Відповісти
жлобьё. не могли на борт 124 копеечные маски взять для пассажиров.
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09.09.2020 09:53 Відповісти
Я думаю что лишняя маска на борту у кого-то из экипажа или пассажиров была, но тот отказался из принципа.
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09.09.2020 10:00 Відповісти
https://swprs.org/face-masks-evidence/
https://amantonio.livejournal.com/52798.html
десятки наукових досліджень про те, що маски не впливають на віруси
вивчайте

Яскравий приклад неефективності масок - це Іспанія, де навіть плавати вздовж пляжів треба в масці.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
Звідки "друга хвиля", якщо маски працюють?
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09.09.2020 10:44 Відповісти
Моя знакомая медик получила корону через глаза.И вообще анализируя поведение людей заметно,что они то нос почухают,то глаза потрут.Как раз именно то,через что зараза и проникает.
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09.09.2020 13:22 Відповісти
Что интересно: такое впечатление, что одни и те же боты, которые до сих пор при случае разгоняют тезис "Юлька варрофка", теперь переключились на отрицание пандемии.То ли "казачки", то ли и впрямь не отягощены интеллектом?
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09.09.2020 10:41 Відповісти
ну поки що від серцево-судинних хвороб померло в 150 більше українців в цьому році, ніж від "ковіду"
від онкології - в 100 разів більше
навіть від туберкульозу в 2 рази більше
але тупим лицемірам цього не усвідомити, в них лише ковід існує
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09.09.2020 10:45 Відповісти
Понимаете, Андре, что если бы не было Ковид, то от перечисленных вами причин люди бы всеравно умирали. Ковид пока лишь увеличивает общее количество смертей. Но в случае перегрузки системы здравоохранения и резкого скачка заболеваемости количество умерших от вирусной пневмонии станет сопоставимо с количеством умерших от других причин и их суммарное значение может быть катастрофическим. Ну неужели это сложно понять?
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09.09.2020 10:51 Відповісти
понимаете, Сергей, если б ковид увеличивал общее количество смертей, то в Швеции без карантина уже бы никого не осталось в живых
но это совершенно не соответствует реальности,, что подтверждает статистика
https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603

и даже в Украине за прошедший период года умерло на 20000 меньше людей, чем в прошлом

где пандемия?
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09.09.2020 10:54 Відповісти
В Швеции за первое полугодие 2020 года самая большая смертность за последние 150 лет.
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09.09.2020 11:08 Відповісти
откуда ты взял этот бред?
самая большая смертность за последние 150 лет из-за 5000 умерших с коронавирусом?

https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603

нет там никакой самой большой смертности
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09.09.2020 11:22 Відповісти
Этот как вы говорите "бред" сообщает шведское государственное управление статистики.

" За последние 6 месяцев в Швеции, которая не стала вводить карантин в связи с пандемией COVID-19, зафиксирован самый высокий уровень смертности с 1869 года.
Об этом сообщает шведское государственное управление статистики (SCB), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек.

Ведомство отметило, что это стало самым большим с 1869 года количеством смертей за полгода. В 1869-м, когда в Швеции за полгода умерли 54,4 тысячи человек, в стране свирепствовал голод".Источник: https://censor.net/ru/n3214992
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09.09.2020 11:38 Відповісти
Только население в Швеции сейчас больше в 3 раза, чем тогда. Поэтому в пересчёте на 100 тысяч умерло примерно в 3 раза меньше.
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09.09.2020 15:35 Відповісти
Ну да, в Швеции в 2020 все как обычно... https://censor.net/ua/news/3217891/smertnist_u_bilorusi_za_pershe_pivrichchya_2020_roku_pobyla_pyatyrichnyyi_rekord_oon_infografika

В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб - Цензор.НЕТ 505
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09.09.2020 17:08 Відповісти
По итогам года уравняется. Вспышки смертности и раньше бывали.
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09.09.2020 19:14 Відповісти
Беспочвенное вангование - весьма слабый аргумент.
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09.09.2020 20:57 Відповісти
и даже в Украине за прошедший период года умерло на 20000 меньше людей, чем в прошлом
за ТОТ ЖЕ ПЕРИОД
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09.09.2020 10:55 Відповісти
Андре, зачем вы фантазируете? Для чего и для кого?
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09.09.2020 11:00 Відповісти
в чем фантазия? есть аргументы? или закончились?
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09.09.2020 11:02 Відповісти
Где можно найти подтверждение вашей статистики?
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09.09.2020 11:06 Відповісти
там все по ссылке указано (источник)
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09.09.2020 11:21 Відповісти
Этот график говорит лишь о начальном этапе пандемии, где влияние Ковид еще на уровне стат.погрешности. О том, что может быть в случае дальнейшего роста количества заболевших я уже говорил выше.
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09.09.2020 11:34 Відповісти
"Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-июнь 2020 года умерли на 17 тыс. чел. меньше, чем в прошлом году". Такой вот страшный вирус.
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09.09.2020 15:37 Відповісти
Я вам по секрету открою причину этого стат.феномена: По невыясненным причинам стали реже умирать идиоты.
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09.09.2020 17:00 Відповісти
К сожалению, нашему народу хоть кол на голове теши. По-прежнему и в маршрутках, и в метро, и в электричках полно народа без масок или с носами над масками. Поэтому ситуация будет только ухудшаться. Смертность пока низкая, но и она растет.
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09.09.2020 11:09 Відповісти
необразованный народ прячется от простуды в рабских намордниках, слушая властную нечесть
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09.09.2020 14:26 Відповісти
Поэтому в Беларуси без всяких мер и с митингами по 200 тысяч уже 3 миллиона умерло))
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09.09.2020 15:39 Відповісти
Стараннями лахті і наших доморощених свободолюбивих ідіотів Україна в Європі вийшла на 5 місце пощоденній заражуваності після Росії,франції,Іспанії ,Британії...

Італія порозумнішала.
ТУПО ЗАКРИВАЄ МАГАЗИНИ,ДЕ ЗАФІКСОВАНО покупця без маски на 30-ть днів.
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09.09.2020 16:46 Відповісти
Итальянские и другие коронапсихозные власти ждёт Нюрнберг-2.
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09.09.2020 19:20 Відповісти
уточнюю.
Кількість смертей росте(зараз Україна вийшла на цифру 50 щодня), але смертність падає...
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09.09.2020 16:42 Відповісти
Города из за ковида бунтуют а степаша под дурачка косит знай пишет свою статистику. Санитары рулят похлеще комисаров им дай только власть в ошейниках будем. Нет обратной связи с владой значит будет спротив.
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Лахті, всі ці Юри Лонги,Сержі ,ОА,яковлєви,Дєнісоффи,продовжує "гнути свою лінію" КОВІД -2019-це дурня...
Лохи ті,хто їх слухає
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09.09.2020 16:40 Відповісти
"а степаша под дурачка косит"

Третьим в дурке будет, после Лукашенко и премьера штата Виктория Эндрюса.
Что-то политики в психи подались, испугались чего, что ли?
Да как резко и резво, прямо разом.
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09.09.2020 17:19 Відповісти
 
 