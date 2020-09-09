УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10738 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
11 045 135
зґвалтування (377) Київська область (3805) юстиція (732) ДБР (3301)

Зґвалтування і тортури в Кагарлику: чотирьом працівникам поліції повідомлено про підозру, призначено 50 експертиз, - ДБР (оновлено)

Зґвалтування і тортури в Кагарлику: чотирьом працівникам поліції повідомлено про підозру, призначено 50 експертиз, - ДБР (оновлено)

У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції про підозру повідомили чотирьом працівникам цього відділення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у відповідь на запит Радіо "Свобода" територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в Києві.

"У кримінальному провадженні призначено близько 50 експертиз різної складності. На цей час отримано висновки у майже 90% призначених експертиз, які підтверджують причетність працівників Кагарлицького ВП до вчинених ними злочинів", – йдеться у відповіді.

У ДБР додали, що вручення обвинувальних актів підозрюваним працівникам поліції та відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку статті 290 КПК України заплановане після отримання результатів всіх необхідних експертиз.

Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

Також читайте: Клименко про зґвалтування в Кагарлику: Жорстокість поліцейських - це проєкція всього суспільства

Статті, за якими ведеться розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.

Як повідомив заступник директора ДБР Олександр Бабіков в інтерв'ю "Українським Новинам", три епізоди у "Кагарлицькій справі" вже практично завершені: "Думаю, що найближчим часом будемо розглядати питання про закінчення досудового розслідування. За трьома епізодами вже зібрані всі докази, проведені генетичні, монологічні експертизи, зроблено відтворення подій, допитані всі причетні".

Говорячи про те, яке, на його думку покарання повинні понести винні, Бабіков зазначив, що "будь-яке насильство, вчинене співробітником державних органів, неважливо - це співробітник поліції, СБУ, ДБР, прокуратури ... якщо людина перебуває під контролем держави, то будь-які протиправні дії щодо неї повинні каратися найсуворіше".

"Для нас важливо, наскільки активно вживаються заходи органами Нацполіції для того, щоб сприяти розслідуванню, розкриттю цього злочину і не допустити надалі подібних випадків. Ми розуміємо, що, так чи інакше, в будь-якому правоохоронному, державному органі рано чи пізно, час від часу, на жаль, відбуваються такі події, але питання в реакції на них. Покривають злочинців чи ні, допомагають викрити їх або перешкоджають. Якщо ми говоримо про те, що в цій справі внутрішня безпека Нацполіції сприяла розслідуванню, значить вони вжили належних заходів для того, щоб мінімізувати негативні наслідки від цих подій", - сказав заступник директора ДБР, відповідаючи на питання, чи повинен глава МВС Арсен Аваков нести якусь відповідальність за те, що сталося в Кагарлику.

У липні у ДБР повідомляли, що Голосіївський суд Києва відправив під домашній арешт двох поліцейських, підозрюваних у катуваннях громадян у травні, і заарештував ще одного поліцейського, якого вважають причетним до іншого випадку катувань ще в січні 2020 року.

ДБР також закликало мешканців Кагарлика повідомляти про "факти протиправних дій правоохоронців".

Перед цим ДБР повідомило про виявлення нових фактів тортур у Кагарлицькому відділенні поліції.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Лично меня больше интересует вопрос а что с остальными сотрудниками отделения! они типа же знали что у них происходит и ничего не делали чтобы этот беспредел остановить! типичное соучастие! им остальным типа ничего не будет! типа так и надо!!
показати весь коментар
09.09.2020 08:54
+9
Там всё отделение необходимо посадить
показати весь коментар
09.09.2020 08:57
+9
та я тоже уверен что все отделение, ну кроме уборщицы тети люси, знало что у них происходит! проблема в том что следствие делает вид что кроме обвиняемых в моменты насилия в отделении больше никого не было!! типа виноваты токо насильники а все остальные так просто мимо проходили!!
показати весь коментар
09.09.2020 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
И кого вместо него? Бойка или Парашенка? Еще 5 лет правления етих тварей и Украине конец.
показати весь коментар
09.09.2020 09:19 Відповісти
Гуляють думки про Зєркаль, Забродського, Сєнченка, навіть Кучеренка. Але треба зійтись на комусь одному, а всі інші мають знятись з перегонів.
показати весь коментар
09.09.2020 09:56 Відповісти
Ты можешь голосовать за опзж - это твое. И при власти щас вообщето зе!, ботва, который и довел до этого дна
показати весь коментар
09.09.2020 10:13 Відповісти
Еще б 5 лет правления Порошенка - и России был бы конец.
показати весь коментар
09.09.2020 13:04 Відповісти
шапошникова роста !
показати весь коментар
09.09.2020 13:13 Відповісти
аваков наглухо зачистив все навколо себе, навіть жодного прізвища ніхто не може назвати на заміну авакову
точно як Порошенко, путін чи лукашенко
з найближчого оточення цих людей нема жодного авторитетного прізвища
показати весь коментар
09.09.2020 09:36 Відповісти
Валерій Кур - авторитетний опер з УБОЗ. Я навіть Стерненка призначив би керувати поліцією. Швидше пішли б реформи
показати весь коментар
09.09.2020 09:54 Відповісти
Турчинов, Парубий, Зеркаль. Мало тебе, лживый бот?
показати весь коментар
09.09.2020 10:10 Відповісти
Якби злочин не сплив на поверхню - гвалтували б до сьогоднішнього дня.
показати весь коментар
09.09.2020 09:07 Відповісти
Поки буде Зєля у владі, так і буде.
Дострокові.
показати весь коментар
09.09.2020 09:17 Відповісти
Під час експертиз виявиться що насильники не ветерани і не волонтери, тобто невинні.
показати весь коментар
09.09.2020 09:06 Відповісти
Такое количество экспертиз, назначается не для того чтобы осудить виновного, а для того чтобы оправдать.
Есть куча разных интервью с жертвами насилия со стороны правоохранителей, они всегда рассказывают, что каждая экспертиза это унижение, кроме лабораторных анализов, им приходится отвечать на кучу разных вопросов в стиле: "а как вам глубоко засунули" а в какой позе" "вы получали от этого удовольствие".....
показати весь коментар
09.09.2020 09:44 Відповісти
На жаль, це нобхідна процедура. Вам мбуть невідомо наскільки раніше була поширена практика "або ти женишся, або йдеш за згвалтування". Я не про данний випадок, а про поширену практику, коли жінки забзпечували своє майбутнє таким чином.
показати весь коментар
09.09.2020 11:29 Відповісти
Треба мусорам збільшити зарплатню щоб вони не гвалтували,не здійснювали тортури і не брали хабарів.
показати весь коментар
09.09.2020 09:18 Відповісти
А куда их будут сажать, если тюрьмы решили продавать?!
показати весь коментар
09.09.2020 09:21 Відповісти
Я думал их давно осудили и расстреляли, а им 50 экспертиз назначили - лет 15 будут проводить.
показати весь коментар
09.09.2020 09:25 Відповісти
Что же вы не уточняете, что по одной в пятнадцать лет?
показати весь коментар
09.09.2020 09:33 Відповісти
Столько экспертиз назначают чтобы оттянуть дело и оправдать...Каждая экспертиза это унижение для жертвы (есть куча интервью) тебе приходится отвечать на вопросы в стиле, в какой позе, как долго, какими предметами, сколько раз...кончал он в тебя или нет....
Многие жертвы не выдерживают и отказываются....
Кроме того, все это время, они будут сидеть в СИЗО и им будет идти 1 год за 3, поэтому в случае реального срока будут, тянуть как только можно, а в конце получат срок и с учетом "отсидки" выйдут досрочно
показати весь коментар
09.09.2020 09:50 Відповісти
Вот поэтому я уже только за суды Линча! Уверен и народ скоро созреет!
показати весь коментар
09.09.2020 10:44 Відповісти
Народ есть источник власти и может осуществлять ее непосредственно (как принимать законы, так и вершить правосудие). Про вершение правосудия самим народом стараются не вспоминать - стремная тема. Тут главное определить народ это или толпа,а толпа зачастую действует на эмоциях и тупой жажде крови
показати весь коментар
09.09.2020 11:04 Відповісти
Я тебе больше скажу - власть старается представить Майдан и смещение овоща как дэржавный переворот, причём порошенко, яценюк, турчинов, кличко... особо и не возражают, понимая, что отыграть обратно невозможно. Но Майдан это волеизъвление украинского народа и если народ снёс овоща и поставил порошенко то это априори ЗАКОН! Но власть предыдущая, нынешняя и кремлёвская старается об этом даже не упоминать.
показати весь коментар
09.09.2020 12:05 Відповісти
потому суд присяжных и лоббируют чтоб не принимали. Хотят гайки закручивать "как в европе", а делать чтото хорошее - "как в совке", "давайте оставим", "народ не готов".
показати весь коментар
09.09.2020 12:35 Відповісти
выйдут из сизо через 4 года.
показати весь коментар
09.09.2020 12:35 Відповісти
Я так думаю, что к концу света их пасодють
показати весь коментар
09.09.2020 09:32 Відповісти
Неаа, - поймут, простят.
показати весь коментар
09.09.2020 09:49 Відповісти
Чотири співробітника повісились на городської площі від сорому! Чому ні?
показати весь коментар
09.09.2020 09:44 Відповісти
Интересно, а сколько лет на этот раз будет длиться следствие???? Наши славный"органы" и "правосудие" по темпам расследования наверное впереди планеты всей, только с хвоста. 50!!!экспертиз!!!!))) А почему не 150?, Не 250??? Вон в рашке - три месяца, и уже даже приговор вынесен, учитесь работать, за что зарплаты получаете? Ваша работа равносильна саботажу.
показати весь коментар
09.09.2020 09:44 Відповісти
а это чтоб они подольше в сизо сидели, чтобы быстрее выпустить
показати весь коментар
09.09.2020 10:05 Відповісти
ещё через год будет суд, а потом их выпустят по закону савченко
показати весь коментар
09.09.2020 10:04 Відповісти
Не прошло и полгода...
показати весь коментар
09.09.2020 10:08 Відповісти
ЕСЛИ люди которые обязаны жителей Украины ЗАЩИЩАТЬ, А они занимаются такими ПРОТИВОЗАКОННЫМИ делами - то такие работники полиции должны быть осужденные на пожизненное.
показати весь коментар
09.09.2020 10:33 Відповісти
Мы лохи грязные рабы и рабочие скоты требуем от "паханов\ублюдков-мажоров и мажорок\продажных ментовских сук\продажных сук прокурорских\продажных сук суддейских\ держащих власть в уголовной зоне"хахляндия".что бы в каждом бараке этой зоны были и ВРАДИЕВКА и КАГАРЛЫК.Что бы каждый лох\грязный раб\рабочий скот был ИЗНАСИЛОВАН\ПОДВЕГСЯ ПЫТКАМ\ОГРАБЛЕН а тот кто оказал сопротивление УБИТ.СЛАВА КОЛИЙВЩИНЕ!!!ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВЫЙ 1917 ГОД!!!АЛЛАХ АКБАР твари!!!ОКО за ОКО!!!ЗУБ за ЗУБ!!!КРОВЬ за КРОВЬ!!!СМЕРТЬ за СМЕРТЬ!!!.
показати весь коментар
09.09.2020 10:47 Відповісти
50 експертиз, а чому не тисячу ? Чи 50 достатньо щоб злочинці сховали всі свої сліди і на судді було легше їх відмазувати за гарну винагороду.
показати весь коментар
09.09.2020 11:00 Відповісти
За подібне має вдповіждати не тільки винуваті, а й керівництво відділку. По-суті, для керівництва це, невідповідність займаній посаді.
показати весь коментар
09.09.2020 11:32 Відповісти
этим мразям надо пожизненное дать, чтоб было уроком для всех. И прецедентом наказуемости беззакония тех кто его должен охранять.
показати весь коментар
09.09.2020 12:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 