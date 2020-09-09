Зґвалтування і тортури в Кагарлику: чотирьом працівникам поліції повідомлено про підозру, призначено 50 експертиз, - ДБР (оновлено)

У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції про підозру повідомили чотирьом працівникам цього відділення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у відповідь на запит Радіо "Свобода" територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в Києві.

"У кримінальному провадженні призначено близько 50 експертиз різної складності. На цей час отримано висновки у майже 90% призначених експертиз, які підтверджують причетність працівників Кагарлицького ВП до вчинених ними злочинів", – йдеться у відповіді.

У ДБР додали, що вручення обвинувальних актів підозрюваним працівникам поліції та відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку статті 290 КПК України заплановане після отримання результатів всіх необхідних експертиз.

Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

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Статті, за якими ведеться розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.

Як повідомив заступник директора ДБР Олександр Бабіков в інтерв'ю "Українським Новинам", три епізоди у "Кагарлицькій справі" вже практично завершені: "Думаю, що найближчим часом будемо розглядати питання про закінчення досудового розслідування. За трьома епізодами вже зібрані всі докази, проведені генетичні, монологічні експертизи, зроблено відтворення подій, допитані всі причетні".

Говорячи про те, яке, на його думку покарання повинні понести винні, Бабіков зазначив, що "будь-яке насильство, вчинене співробітником державних органів, неважливо - це співробітник поліції, СБУ, ДБР, прокуратури ... якщо людина перебуває під контролем держави, то будь-які протиправні дії щодо неї повинні каратися найсуворіше".

"Для нас важливо, наскільки активно вживаються заходи органами Нацполіції для того, щоб сприяти розслідуванню, розкриттю цього злочину і не допустити надалі подібних випадків. Ми розуміємо, що, так чи інакше, в будь-якому правоохоронному, державному органі рано чи пізно, час від часу, на жаль, відбуваються такі події, але питання в реакції на них. Покривають злочинців чи ні, допомагають викрити їх або перешкоджають. Якщо ми говоримо про те, що в цій справі внутрішня безпека Нацполіції сприяла розслідуванню, значить вони вжили належних заходів для того, щоб мінімізувати негативні наслідки від цих подій", - сказав заступник директора ДБР, відповідаючи на питання, чи повинен глава МВС Арсен Аваков нести якусь відповідальність за те, що сталося в Кагарлику.

У липні у ДБР повідомляли, що Голосіївський суд Києва відправив під домашній арешт двох поліцейських, підозрюваних у катуваннях громадян у травні, і заарештував ще одного поліцейського, якого вважають причетним до іншого випадку катувань ще в січні 2020 року.

ДБР також закликало мешканців Кагарлика повідомляти про "факти протиправних дій правоохоронців".

Перед цим ДБР повідомило про виявлення нових фактів тортур у Кагарлицькому відділенні поліції.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.