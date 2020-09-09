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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 310, Харківщина - 291 і Тернопільщина - 244

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 310, Харківщина - 291 і Тернопільщина - 244

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській і Тернопільській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 9 вересня в Києві коронавірусом захворіли 310 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 15 821 особу.

Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 250 осіб, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 4826 пацієнтів.

Станом на 9 вересня кількість активних хворих Києві становить 10 745 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих сягнув 332 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб

У трійку лідерів за добовою захворюваністю коронавірусом також потрапили Харківська та Тернопільська області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих коронавірусом сягнув 291 особи. Загальна кількість інфікованих - 11 493. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 245 осіб, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 3 454 пацієнти. Кількість активних хворих на Харківщині - 7 794.

У Тернопільській області коронавірусом захворіли 244 людини. Загальна кількість інфікованих становить 7 824 людини. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 91 особа, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 2 529 пацієнтів. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 4 204 людини.
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 310, Харьковщина - 291 и Тернопольщина - 244 - Цензор.НЕТ 1897
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09.09.2020 09:07 Відповісти
а де взнати скільки людей тестують на вірус в інших містах України? Бо може таке бути, що в Києві, Харкові, Тернополі тестують по 5000 в день і мають по 200-300 хворих, а в якомусь Херсоні, наприклад, 1000 тестів в день і там тільки 50 хворих....
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09.09.2020 09:38 Відповісти
Харків - хворий з правобічною пневмонією та втратою нюху в рідних з температурою 37-38 градусів 10 день їздить на крапельницю через усе місто міськтранспортом - бо офіціального діагнозу ще немає....
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09.09.2020 09:51 Відповісти
COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 310, Харківщина - 291 і Тернопільщина - 244 - Цензор.НЕТ 6320//
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10.09.2020 00:52 Відповісти
 
 