COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 310, Харківщина - 291 і Тернопільщина - 244
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській і Тернопільській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 9 вересня в Києві коронавірусом захворіли 310 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 15 821 особу.
Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 250 осіб, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 4826 пацієнтів.
Станом на 9 вересня кількість активних хворих Києві становить 10 745 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих сягнув 332 людини.
У трійку лідерів за добовою захворюваністю коронавірусом також потрапили Харківська та Тернопільська області.
Так, у Харківській області добовий приріст хворих коронавірусом сягнув 291 особи. Загальна кількість інфікованих - 11 493. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 245 осіб, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 3 454 пацієнти. Кількість активних хворих на Харківщині - 7 794.
У Тернопільській області коронавірусом захворіли 244 людини. Загальна кількість інфікованих становить 7 824 людини. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 91 особа, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 2 529 пацієнтів. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 4 204 людини.
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